(video) Brussels 2026: XPeng lansează în Europa noul P7+ direct în forma actualizată

Pe 31 decembrie 2025, Hongqi, cea mai veche marcă de autoturisme, a anunțat că primul său acumulator solid-state a fost cu succes instalat într-un prototip de EHS5. Acesta a parcurs etapele de producție de probă și a marcat trecerea programului de la validarea în laborator la testarea pe vehicul real. Această realizare reprezintă un moment […]