(video) Brussels 2026: Premieră europeană – noua Mazda CX-6e
Autoblog.md, 9 ianuarie 2026 16:00
La Salonul Auto de la Bruxelles, astăzi, Mazda a prezentat oficial noul CX-6e (numit și EZ-60) – un SUV electric mid-size care redefinește plăcerea de a conduce în era electrificării. Dezvoltat prin colaborare globală (Japonia, Europa, China), modelul oferă experiența Jinba Ittai adaptată la condusul european și va fi disponibil în showroomurile europene din vara […] Articolul (video) Brussels 2026: Premieră europeană – noua Mazda CX-6e apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
16:00
La Salonul Auto de la Bruxelles, astăzi, Mazda a prezentat oficial noul CX-6e (numit și EZ-60) – un SUV electric mid-size care redefinește plăcerea de a conduce în era electrificării. Dezvoltat prin colaborare globală (Japonia, Europa, China), modelul oferă experiența Jinba Ittai adaptată la condusul european și va fi disponibil în showroomurile europene din vara […] Articolul (video) Brussels 2026: Premieră europeană – noua Mazda CX-6e apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 2 ore
15:10
Zeekr a prezentat astăzi, 9 ianuarie 2026, la Brussels Motor Show (Salonul Auto de la Bruxelles), noul model Zeekr 7GT. Este al patrulea model al mărcii pe piața europeană și cel mai rapid, de altfel fiind descris drept un Gran Turismo electric conceput special pentru piața europeană, deși inițial a fost lansat în China sub […] Articolul (video) Brussels 2026: Premieră europeană – noul Zeekr 7GT apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
13:10
Ediția 102 a Brussels Motor Show a început în această după amiază cu tradiționalul anunț. A 63-a ediție a concursului European Car of the Year, concurs independent, nesponsorizat de vreun producător auto sau susținut financiar de vreo companie terță, și-a anunțat câștigătorul pentru anul 2026. Marele premiu l-a luat noul Mercedes-Benz CLA. De notat că […] Articolul (video) Mașina Anului în Europa este, pentru a doua oară în istorie, un Mercedes apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Ministrul Infrastructurii din Moldova: „În ultimele 24 de ore am fost ”făcut” unicul responsabil pentru iarnă” # Autoblog.md
În ultimele 24 de ore, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova a fost făcut responsabil de situația proastă privind procesul de deszăpezire și răspândire a materialelor antiderapante. Multiple comentarii pe rețele de socializare au pus autoritățile într-o imagine proastă, mulți șoferi dorind intervenția ”în aceeași secundă” cu momentul căderii precipitațiilor. Deși mesajele de […] Articolul Ministrul Infrastructurii din Moldova: „În ultimele 24 de ore am fost ”făcut” unicul responsabil pentru iarnă” apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 6 ore
12:10
(video) Christian von Koenigsegg a parcurs 1500 km cu Regera în condiții de iarnă și nu a făcut niciun accident # Autoblog.md
Christian von Koenigsegg ne dă tuturor o lecție despre cum să conduci în siguranță în condiții de iarnă și să nu faci un accidente. Cheia succesului rămâne viteza adaptată. De curând s-a întors dintr-o vacanță cu familia, undeva la munte în Suedia, el fiind la volanul unui Koenigsegg Regera cu cel puțin 1500 CP și […] Articolul (video) Christian von Koenigsegg a parcurs 1500 km cu Regera în condiții de iarnă și nu a făcut niciun accident apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
(video) Ninsoarea din 8 ianuarie 2026: Câte accidente de circulație au fost înregistrate în toată țara # Autoblog.md
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere. Echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și au acordat sprijin participanților la trafic aflați în dificultate. Însă, din păcate, […] Articolul (video) Ninsoarea din 8 ianuarie 2026: Câte accidente de circulație au fost înregistrate în toată țara apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
(video) CES 2026: Donut Lab și WATT Electric Vehicles colaborează la o platformă auto revoluționară # Autoblog.md
Compania finlandeză Donut Lab și producătorul britanic WATT Electric Vehicle Company (WATT) au anunțat un parteneriat strategic care promite să redefinească standardele în domeniul vehiculelor electrice. Colaborarea integrează tehnologia inovatoare de motoare în roată dezvoltată de Donut Lab cu platforma ultra-ușoară din aluminiu PACES a WATT, rezultând o arhitectură skateboard extrem de ușoară, performantă și […] Articolul (video) CES 2026: Donut Lab și WATT Electric Vehicles colaborează la o platformă auto revoluționară apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 8 ore
09:40
(foto) Premieră: Toyota GR Yaris MORIZO RR e limitat la 100 de unități pentru Europa și 100 pentru Japonia # Autoblog.md
Mai multe expoziții cu tematică auto se desfășoară la început de ianuarie în paralel în lume, iar astăzi s-a deschis noua ediție a Tokyo Auto Salon, o alternativă pentru SEMA Show din SUA, dedicată mașinilor modificate, pieselor de performanță, a celor de schimb personalizate pentru piața secundară și alte tehnologii. Însă unii producători auto, mai […] Articolul (foto) Premieră: Toyota GR Yaris MORIZO RR e limitat la 100 de unități pentru Europa și 100 pentru Japonia apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(video) Blocaj matinal temporar pe șoseaua Balcani. S-a răsturnat un camion lângă Grătiești # Autoblog.md
Poliția informează că la această oră, circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, este blocată pe ambele benzi. Blocajul a fost cauzat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 4:11, când un camion de model Mercedes, condus de un bărbat, a derapat de pe carosabil. În urma incidentului, vehiculul s-a răsturnat și […] Articolul (video) Blocaj matinal temporar pe șoseaua Balcani. S-a răsturnat un camion lângă Grătiești apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
AUDI E5 Sportback a câștigat premiul „Mașina anului 2026 în China”, acordat în urma votului unui juriu format din experți din mass-media din domeniu. Concursul se desfășoară pe cea mai mare piață auto din lume din 2014 și este pentru prima dată când un Audi, indiferent de origine, ia marele premiu. De asemenea, în categoria […] Articolul Pentru prima dată un Audi, însă nu german, câștigă titlul de Mașina Anului în China apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
20:20
Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Restricții temporare pentru circulația camioanelor # Autoblog.md
În contextul ninsorilor și al formării poleiului, polițiștii de frontieră aflați în misiune au intervenit prompt, oferind suport la împrăștierea materialului antiderapant pe traseele din zona de frontieră, pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță. Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, fluxul de persoane și mijloace de transport […] Articolul Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Restricții temporare pentru circulația camioanelor apare prima dată în Autoblog.md.
19:50
(video) L-au filmat chiar pasagerii. Cum un șofer s-a dat în spectacol pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân # Autoblog.md
S-au distrat, iar acum suportă rușinea? Doi tineri, pasageri într-un BMW X5, l-au filmat pe conducătorul mașinii cum dă dovadă de un comportament de nedescris. Totul s-ar fi întâmplat în noaptea zilei de 7 spre 8 ianuarie pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân. La moment, conturile de Instagram ale tutor celor menționați în imagini sunt […] Articolul (video) L-au filmat chiar pasagerii. Cum un șofer s-a dat în spectacol pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân apare prima dată în Autoblog.md.
18:50
În atenția participanților la trafic! Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale # Autoblog.md
Prognozele meteo s-au adeverit. După o noapte și dimineață cu precipitații sub formă de ploaie, pe o mare parte din teritoriul Republicii Moldova au căzut ninsori. În contextul unui trafic majorat pe mai multe trasee, din cauza întoarcerii la domicilii și în principal la Chișinău a celor plecați în sate de Crăciun, circulația s-a dovedit […] Articolul În atenția participanților la trafic! Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
(video) CES 2026: Senzație auto de la producătorul de aspiratoare robot Dreame Technology # Autoblog.md
Compania chineză Dreame Technology, un producător de produse casnice smart, prezent pe mai multe piețe inclusiv SUA, a făcut senzație la expoziția CES din Las Vegas. A anunțat divizia Dreame Auto și a arătat lumii trei automobile conceptuale. Dar de ce „miroase a Xiaomi” în toată această mișcare? Pe scurt despre Dreame Dreame a fost […] Articolul (video) CES 2026: Senzație auto de la producătorul de aspiratoare robot Dreame Technology apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
13:10
(video) CES 2026: ZF lansează AI Road Sense și prima tehnologie de anulare activă a zgomotului pentru șasiu # Autoblog.md
ZF a dezvăluit la Consumer Electronics Show (CES) 2026 două produse software noi care îmbunătățesc siguranța și confortul, permițând experiențe de condus specifice brandului auto care va alege să folosească aceste tehnologii. Ca parte a strategiei Chassis 2.0, care combină hardware inteligent, inteligență artificială și software pentru a activa funcționalități noi și caracteristici personalizate, ZF […] Articolul (video) CES 2026: ZF lansează AI Road Sense și prima tehnologie de anulare activă a zgomotului pentru șasiu apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Volvo Cars a anunțat noi detalii despre EX60, model care va fi prezentat peste două săptămâni. Principalul auto: o autonomie de până la 810 km pe o singură încărcare în configurație AWD, depășind orice alt vehicul electric creat până acum de companie și chiar concurenții recenți. Modelul transformă anxietatea autonomiei în confort, demonstrând că trecerea […] Articolul (foto) Volvo anunță autonomia noului EX60 și revenirea fostului designer-șef apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
(video) CES 2026: Anunțurile Geely Auto Group, inclusiv despre o potențială expansiune americană # Autoblog.md
Geely Auto Group a participat pentru a treia oară consecutiv la Consumer Electronics Show (CES) 2026, consolidându-și angajamentul de a conduce următoarea eră a mobilității inteligente. Pe măsură ce expoziția CES evoluează într-o platformă de inovație cross-industry condusă de AI, Geely a ocupat scena centrală pentru a dezvălui alte două realizări majore care vor redefini […] Articolul (video) CES 2026: Anunțurile Geely Auto Group, inclusiv despre o potențială expansiune americană apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) CES 2026: Donut Lab prezintă prima baterie solid-state din lume, gata să alimenteze vehicule de serie # Autoblog.md
Donut Lab a introdus la CES 2026 prima baterie all-solid-state din lume gata pentru utilizare în producția OEM de vehicule. Bateriile Donut solid-state vor fi puse imediat pe șosea, alimentând gama actuală Verge Motorcycles, inclusiv modelele Verge TS Pro și Ultra. Compania finlandeză Donut Lab, cunoscută pentru inovații în electrificare, modelează viitorul mobilității prin depășirea […] Articolul (video) CES 2026: Donut Lab prezintă prima baterie solid-state din lume, gata să alimenteze vehicule de serie apare prima dată în Autoblog.md.
7 ianuarie 2026
18:00
Anthony Hamilton, tatăl multiplului campion mondial Lewis Hamilton, a apărut recent pe platforma de socializare Instagram pentru a face un mare anunț. A lansat Hybrid World Commission (HWC) – un organism independent de consultanță și coordonare pentru a sprijini dezvoltarea de noi platforme de sporturi cu motor bazate pe festivaluri și care nu sunt campionate, […] Articolul Anthony Hamilton a publicat un draft de alternativă pentru Formula 1 apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) Toyota va participa în cursele de anduranță cu o mașină actualizată și sub un brand nou # Autoblog.md
TOYOTA GAZOO Racing (TGR) a anunțat că, pentru a se întoarce la principiile sale fondatoare, revine la denumirea „GAZOO Racing”. Rolul GAZOO Racing va fi să întărească crearea de mașini tot mai bune prin motorsport și formarea de talente. GAZOO Racing va concura în competiții automobilistice de top, precum WRC, precum și în competiții automobilistice […] Articolul (video) Toyota va participa în cursele de anduranță cu o mașină actualizată și sub un brand nou apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Sony Honda Mobility (SHM) a organizat pe la CES 2026 o conferință de presă în care a conturat viziunea sa evolutivă pentru viitorul mobilității și a debutat următorul capitol al mărcii AFEELA. Sub tema „Mobilitate ca spațiu de divertisment creativ”, compania a prezentat AFEELA 1 ca model pre-producție, cu livrări programate să înceapă către clienți […] Articolul (video) CES 2026: Sony și Honda au anunțat a doua mașină – un SUV apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Boston Dynamics, liderul global în robotică mobilă și creatorul celebrului câine-robot Spot, a dezvăluit la noua ediție Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, versiunea de producție a noului robot umanoid Atlas. Robotul complet electric a fost prezentat în cadrul conferinței de presă a grupului Hyundai, care a inclus și o demonstrație live pe scenă […] Articolul (video) CES 2026: Noul robot Atlas va asambla mașini ale grupului Hyundai apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
După livrarea a peste 360.000 de exemplare în aproximativ doi ani, compania Xiaomi anunță primul pachet de actualizări consistente pentru primul său automobil. SU7 beneficiază de upgrade-uri în domeniile performanță, siguranță și tehnologie. Mașina din gama anului 2026 este valabilă de astăzi la precomandă în China (rezervare rambursabilă de 1000 yuani/123 euro), vânzările începând din […] Articolul (video) Xiaomi introduce primul pachet de actualizări consistente pentru sedanul SU7 apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Pe 6 ianuarie 2026, la uzina Factory Two din Hefei, provincia Anhui, a fost produs automobilul cu numărul de ordine #1.000.000 al companiei NIO, marcând un moment semnificativ în parcursul său. NIO a avut nevoie de aproximativ 7 ani și 7 luni (de la mijlocul anului 2018 până la începutul anului 2026) pentru a atinge […] Articolul (video) În sfârșit! NIO sărbătorește producția unui milion de automobile apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
O nouă alertă: Polei, ghețuș, precipitații însemnate cantitativ cu posibile descărcări electrice, după care ger # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou Cod Galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. A intrat în vigoare noaptea trecută și va fi valabil până în după amiaza zilei de 9 ianuarie. Avertizarea acoperă fenomene meteorologice care pot afecta siguranța circulației și activitățile zilnice! Fenomenele prognozate și evoluția vremii Pe 7-8 […] Articolul O nouă alertă: Polei, ghețuș, precipitații însemnate cantitativ cu posibile descărcări electrice, după care ger apare prima dată în Autoblog.md.
6 ianuarie 2026
13:20
Articol de: Omnis Călătoriile cu mașina rămân una dintre cele mai îndrăgite modalități de a descoperi lumea. Totuși, oricât de atent ar fi planificat traseul, drumurile pot aduce surprize neprevăzute. Pentru ca vacanța să rămână lipsită de griji, în aplicația omnis a apărut o nouă funcționalitate – Asistența Rutieră Internațională, disponibilă în România sau Europa, inclusiv […] Articolul (P) Asistența Rutieră Internațională – sprijinul digital al moldovenilor apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Atelierul japonez de tuning, Kuhl Racing, a lansat recent o nouă serie de personalizare denumită „KUHL BLOCKER”, care include produse inovatoare, cum ar fi garda din oțel „IRON BUILD”. Acest pachet a fost creat special pentru modelul noul Land Cruiser 250 și va fi expus la Tokyo Auto Salon 2026. Seria IRON BUILD combină durabilitatea […] Articolul (foto) Kuhl Racing a făcut cum trebuie noul Land Cruiser Prado apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
Producătorii auto din China se pregătesc de utilizarea bateriilor solid-state. Brandul care vrea să fie primul # Autoblog.md
Pe 31 decembrie 2025, Hongqi, cea mai veche marcă de autoturisme, a anunțat că primul său acumulator solid-state a fost cu succes instalat într-un prototip de EHS5. Acesta a parcurs etapele de producție de probă și a marcat trecerea programului de la validarea în laborator la testarea pe vehicul real. Această realizare reprezintă un moment […] Articolul Producătorii auto din China se pregătesc de utilizarea bateriilor solid-state. Brandul care vrea să fie primul apare prima dată în Autoblog.md.
08:00
Autoritățile orașului Durlești, considerat al treilea ca mărime din Republica Moldova, au putut investi în ultimii ani în reconstrucția mai multor străzi importante. Acestea nu au văzut niciodată vreun tip de carosabil și acum au parte de cea mai accesibilă soluție: acoperire din beton. Mulți localnici spun mulțumesc și de atât, căci a dispărut veșnicul […] Articolul (video) No comment: Patru mașini au dat în același gard pe o stradă din Durlești apare prima dată în Autoblog.md.
5 ianuarie 2026
20:30
(foto) Poliția îndeamnă repetat la condus responsabil după ce mai mulți șoferi au derapat și s-au răsturnat # Autoblog.md
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării, au fost deja raportate cazuri de derapare și răsturnare a mijloacelor de transport. Pentru siguranța tuturor, Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul premergător și să […] Articolul (foto) Poliția îndeamnă repetat la condus responsabil după ce mai mulți șoferi au derapat și s-au răsturnat apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
În această după amiază, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări Cod Galben cu privire la fenomenele meteorologice care vor afecta teritoriul național în următoarele ore. Aceste avertizări sunt deosebit de importante pentru siguranța rutieră și pentru informarea corectă a cetățenilor! Detalii privind avertizările emise Avertizarea referitoare la polei și gheață este valabilă între […] Articolul Avertizări meteorologice pe teritoriul național: Ploaie, polei, ceață și ghețuș apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Renault a făcut un pas important în cadrul International Game Plan 2027, dezvăluind denumirea unui nou crossover premium – Filante. Acest vehicul inedit și îndrăzneț va întări ofensiva de produse a brandului dincolo de Europa, reprezentând al cincilea model dintr-un total de opt planificate. Câteva detalii despre Filante Noul model va fi făcut cunoscut la […] Articolul (video) Renault aduce denumirea Filante pe un model de serie apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(video) Ambuscadă violentă în Mexic: Un Lamborghini al unui om de afaceri, ținta a peste 200 de gloanțe # Autoblog.md
Un atac armat șocant a avut loc înainte de Revelion în Zapopan, o suburbie bogată a Guadalajarei, unde omul de afaceri Alberto Prieto Valencia, cunoscut drept „El Prieto” sau „Don Beto”, a fost asasinat împreună cu fiica sa adolescentă și un bodyguard. Incidentul, descris de autorități ca o ambuscadă executată de aproximativ 30 de „sicarios”, […] Articolul (video) Ambuscadă violentă în Mexic: Un Lamborghini al unui om de afaceri, ținta a peste 200 de gloanțe apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Volkswagen a deschis ușile noul ID. Polo, oferind o primă privire asupra interiorului viitoarelor sale modele. Noua abordare de design holistic, definită în special de feedback-ul clienților, va caracteriza cockpitul modelelor ID viitoare. Printre caracteristicile principale se numără o claritate și calitate, precum și comenzi intuitive, adaptate și dezvoltate în continuare pe baza modelelor VW […] Articolul (video) Volkswagen dezvăluie o nouă generație de cockpituri – debut cu noul ID. Polo apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Adrian Newey a părăsit Red Bull în favoarea Aston Martin acum un an, dar continuă să urmărească evoluția hypercar-ului său – RB17. Mașina în designul de producție, spre deosebire de prototip, este plină de modificări interesante. Aspectul a fost îmbunătățit cu blocuri optice, oglinzi retrovizoare și prize de aer mai sofisticate, printre altele. Caroseria, din […] Articolul (video) Proiectul Red Bull RB17 a obținut forma de producție apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Ram Trucks răspunde cererilor insistente ale clienților și lansează pentru gama anului 2027 varianta Power Wagon echipată cu motorul legendar Cummins H.O. turbo diesel de 6.7 litri – o premieră absolută! Până acum Power Wagon era o echipare orientată spre off-road a modelului heavy-duty Ram 2500 (cu cabină crew și benă scurtă) și se oferea […] Articolul (video) Premieră absolută: Ram Power Wagon Diesel apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
Astăzi, 5 ianuarie 2026, Zeekr a anunțat oficial denumirea celui de-al patrulea SUV din gamă. Speculat inițial drept 9S, noul 8X va fi poziționat ca un SUV flagship de înaltă performanță. Lansarea este așteptată în prima jumătate a anului 2026. Specificații și platformă Zeekr 8X este construit pe platforma SEA-S (Sustainable Experience Architecture) și se […] Articolul (video) 8X este denumirea celui de-al patrulea SUV marca Zeekr apare prima dată în Autoblog.md.
08:40
Geely Auto a raportat un volum anual de vânzări de 3.024.567 de unități pentru anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 39% față de anul precedent! Această performanță impresionantă a fost impulsionată în mare parte de segmentul vehiculelor (NEV – electrice+hibride), care a înregistrat o creștere de 90%, ajungând la 1.687.767 milioane de unități. […] Articolul (video) Geely, pe urmele BYD cu mare optimism! Plus 39% vânzări în 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
4 ianuarie 2026
17:50
Poliția Națională a informat că, în mai multe zone ale țării ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. Se recomandă șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule. Totodată, înainte de deplasare, informați-vă despre starea […] Articolul Trei anunțuri făcute astăzi de Poliția Națională pentru șoferii din Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
3 ianuarie 2026
19:40
S-a anunțat Cod Galben de condiții complicate ale vremii! Cum trebuie să reacționeze șoferii și pietonii # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova în intervalul 4 ianuarie 2026, ora 10:00 – 5 ianuarie 2026, ora 14:00. Fenomenele vizate includ polei pe arii extinse, depuneri de lapoviță și formarea ghețușului pe carosabil, ceea ce va crea condiții complicate de circulație și deplasare. […] Articolul S-a anunțat Cod Galben de condiții complicate ale vremii! Cum trebuie să reacționeze șoferii și pietonii apare prima dată în Autoblog.md.
2 ianuarie 2026
19:00
Karma Automotive a anunțat sfârșitul producției modelului Revero, un hibrid în serie care a reprezentat nucleul gamei companiei timp de opt ani. Ultimul exemplar, botezat Aeterna și vopsit într-o culoare unică, a fost asamblat în decembrie 2025, simbolizând nu doar încheierea unei linii de producție, ci și tranziția către un viitor electric pentru marca americană […] Articolul (video) Karma Revero a fost scos din producție apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
Chery Group rămâne, pentru al 23-lea an consecutiv, cel mai mare exportator auto al Chinei # Autoblog.md
În 2025, Chery Group a exportat 1.344.020 vehicule peste hotare din totalul de 2.806.393 vehicule vândute, înregistrând o creștere de 17.4% față de anul anterior. Astfel, și-a menținut poziția de lider printre producătorii chinezi de autoturisme la export pentru al 23-lea an consecutiv. În medie, un vehicul Chery era exportat la fiecare 23 de secunde […] Articolul Chery Group rămâne, pentru al 23-lea an consecutiv, cel mai mare exportator auto al Chinei apare prima dată în Autoblog.md.
14:40
Gigantul chinez BYD se autodeclară de la începutul lui 2026, repetat un campion al vânzărilor (acasă printre companii auto, printre mărci auto și pe piața globală de NEV-uri). Compania sărbătorește două noi realizări istorice. BYD a livrat peste 4.6 milioane de vehicule cu energie nouă (hibride+electrice) în 2025, revendicând cu mândrie titlul de campion mondial […] Articolul BYD își continuă ascensiunea globală: Rezultatele vânzărilor în 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Un Ford Kuga din flota INSP s-a oprit într-un stâlp din satul Hirova. Cum explică autoritățile accidentul # Autoblog.md
Un alt accident, care s-a produs în prima zi a anului 2026, a devenit viral în mediul online, adunând la moment peste 600 de reacții și comentarii la postarea originală. Lumea se întreabă cum s-a putut întâmpla, din motiv ce a avut loc pe un drum fără asfalt, iar mașina implicată are AWD. Să fi […] Articolul Un Ford Kuga din flota INSP s-a oprit într-un stâlp din satul Hirova. Cum explică autoritățile accidentul apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record. În cazul benzinei 95, prețul maxim (24.79 lei/litru), a fost consemnat în perioada 25–28 ianuarie 2025, iar prețul […] Articolul De ce se scumpesc brusc carburanții de la începutul anului și în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) Accident la intrare în Sipoteni. Un BMW a ars de tot după lovirea unui tractor # Autoblog.md
Aseară, în jurul orei 18:00, Poliția din Călărași a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R1, la intrarea în satul Sipoteni. S-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui BMW, care se deplasa din direcția Călărași spre municipiul Chișinău, a lovit în spate un tractor care se […] Articolul (video) Accident la intrare în Sipoteni. Un BMW a ars de tot după lovirea unui tractor apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
Prostia costă! Tânăr din Călărași, condamnat la închisoare pentru incendierea unei mașini de poliție # Autoblog.md
Judecătoria Strășeni, sediul Călărași, a pronunțat recent o sentință de condamnare a unui tânăr de 19 ani, care a fost acuzat de nimicirea bunurilor unei persoane cu funcție de răspundere în scopul sistării activității de serviciu, prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane. Instanța a examinat cauza în procedură simplificată, pe baza […] Articolul Prostia costă! Tânăr din Călărași, condamnat la închisoare pentru incendierea unei mașini de poliție apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Transferul drepturilor asupra mărcii Alpina din 1 ianuarie 2026 marchează lansarea BMW ALPINA ca marcă independentă exclusivă sub umbrela BMW Group. Accentul inițial va fi pus pe activarea mărcii. Elementele cheie ale mărcii BMW ALPINA sunt numite următoarele: echilibrul unic între performanțe maxime și confort superior la condus, combinate cu caracteristici de conducere distinctive. Acestea […] Articolul BMW ALPINA e denumirea noului brand exclusiv al BMW Group apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Ram Trucks anunță revenirea legendarului TRX pentru gama anului 2027, marcând totodată relansarea diviziei SRT Performance și primul model SRT Ram după aproape două decenii. Cu un upgrade sub capotă, noul Ram 1500 SRT TRX devine cel mai puternic pickup half-ton pe benzină de serie. Performanță și Motorizare Suspensie și Capacități Off-Road Design Exterior și […] Articolul (video) Prima premieră din 2026: Noul Ram 1500 SRT TRX apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
În atenția călătorilor! La această oră se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La PTF Leușeni aglomerația a început mai devreme și se mențin valorile de trafic majorat pe același sens. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind […] Articolul Primul val de moldoveni care pleacă? Trafic intens la PTF Sculeni și Leușeni apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.