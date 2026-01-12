În școlile și grădinițele din capitală nu au ajuns carne și ouă depistate cu metronidazol, afirmă șeful-adjunct al DGETS

11:00

Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați este desfășurată parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet. Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, pentru traversarea prin punctele de trecere Leova și Cahul, pentru evita eventuale întârzieri. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, la această oră, controlul este...