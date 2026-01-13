Presiune economică asupra Teheranului: Trump anunță taxe vamale de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul
Realitatea.md, 13 ianuarie 2026 07:50
Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 25% asupra mărfurilor provenite din statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul, o decizie menită să sporească presiunea economică asupra Teheranului. Decizia vine în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână. Președintele SUA a declarat pe reţelele de socializare că tariful „intră în […]
Acum 10 minute
08:00
VIDEO „Nu este mic, dar nici enorm”: ministrul Finanțelor despre deficitul bugetar de 5,5% # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că deficitul bugetar estimat pentru anul 2026, de aproximativ 5,5% din PIB, „nu este enorm", în contextul crizelor succesive din ultimii ani și al lipsei de creștere economică. „Nu voi spune că este puțin – acest 5,5% ca deficit – dar, având în vedere ce a fost în ultimii […]
Acum 30 minute
07:50
Presiune economică asupra Teheranului: Trump anunță taxe vamale de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul # Realitatea.md
Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 25% asupra mărfurilor provenite din statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul, o decizie menită să sporească presiunea economică asupra Teheranului. Decizia vine în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână. Președintele SUA a declarat pe reţelele de socializare că tariful „intră în […]
07:40
Washingtonul denunță la ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă” # Realitatea.md
Statele Unite au denunțat luni, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, folosirea de către Rusia a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik în Ucraina, calificând acțiunea drept „o escaladare periculoasă și inexplicabilă", relatează AFP. Racheta cu rază medie de acțiune, fără încărcătură nucleară, a lovit o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia […]
Acum o oră
07:30
Peisajul astral al zilei de 13 ianuarie 2026 este dominat de energia zodiei Capricorn, semn al disciplinei, responsabilității și deciziilor bine calculate. Potrivit astrologilor, este o perioadă în care rigoarea și structura ating cote maxime, iar relațiile și parteneriatele sunt construite pe baze solide. Cu Soarele, Mercur și Marte deja în Capricorn și cu Venus […]
Acum 2 ore
07:10
Vremea se menține geroasă și astăzi 13 ianuarie, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime din timpul zilei vor oscila în jurul valorii de –4 grade Celsius, iar pe parcursul nopții minimele vor coborî până la –13 grade. În regiunile de nord, maximele diurne nu vor depăși –7 grade, în […]
07:00
Bombardament nocturn la Harkov: Doi morți și mai mulți răniți. Rusia continuă atacurile zilnice # Realitatea.md
Un atac rus lansat pe timpul nopţii asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, s-a soldat cu doi morţi şi mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor locale şi regionale, citate marţi. Incidentul survine în contextul intensificării atacurilor aproape zilnice desfăşurate de Moscova pe întreg teritoriul ucrainean. „Până în prezent, se ştie că două persoane au fost ucise […]
07:00
Banca Națională a Moldovei a afișat cursul oficial de schimb pentru ziua de 13 ianuarie 2026. Potrivit datelor publicate, moneda euro înregistrează o apreciere de 4 bani și ajunge la 19 lei și 81 de bani. Dolarul american rămâne stabil, la nivelul de 16 lei și 97 de bani. Leul românesc se apreciază ușor, cu […]
Acum 12 ore
23:00
MAE din România avertizează: Grevă feroviară în Franța. Care sunt recomandările pentru călători # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al României îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că marți, 13 ianuarie, este anunțată o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari, care ar putea afecta semnificativ circulația trenurilor, relatează antena3.ro. Potrivit MAE, sunt așteptate perturbări pe toate liniile operate de SNCF Călători, inclusiv […]
22:40
Casa Albă anunță planul lui Trump pentru Iran: „Bombardamentele sunt doar una dintre opțiuni” # Realitatea.md
Casa Albă a anunțat oficial care este poziția administrației conduse de Donald Trump în contextul escaladării tensiunilor din Iran, unde protestele masive continuă, iar numărul victimelor crește de la o zi la alta. Reprezentanții administrației americane au subliniat că intervenția militară nu este soluția preferată, iar diplomația rămâne prima opțiune luată în calcul, scrie antena3.ro. […]
22:10
Stare de urgență în Anglia unde zeci de mii de locuințe au rămas fără apă din cauza furtunii Goretti # Realitatea.md
Zeci de mii de locuințe din comitatele Sussex și Kent, sudul și sud estul Angliei, au rămas fără apă, iar furnizorul South East Water dă vina pe vremea rece și pe furtuna Goretti pentru probleme, școlile și bibliotecile fiind închise pentru o zi întreagă, scrie adevărul.ro. Locuitorii din zone precum Tunbridge Wells, Canterbury și Maidstone […]
21:40
Nordul țării, cel mai afectat de ninsori: Drumarii acționează pe traseele naționale pentru siguranța circulației # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de luni, 12 ianuarie curent, drumarii au curățat, supralărgit partea carosabilă și au răspândit material antiderapant pe sectoarele de drum unde a fost necesar, în toate zonele țării, preponderent în nord, unde ninsorile au continuat și astăzi. „Pentru menținerea circulației în condiții optime, 86 de utilaje speciale și 44 de muncitori rutieri […]
21:10
Un băiețel născut prematur, la doar 25 de săptămâni de gestație, cu o greutate de 750 de grame, a fost externat sănătos luni, 12 ianuarie curent, alături de mama sa. „Este un mic luptător care, încă din primele clipe de viață, a demonstrat o forță extraordinară", au declarat medicii de la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe […]
20:40
Mii de șoferi sancționați în weekend: Cele mai frecvente abateri constatate de poliție # Realitatea.md
Peste 3370 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate de polițiști în zilele de weekend. Cele mai multe abateri țin de viteză, nerespectarea indicatoarelor rutiere și oprirea mașinilor în locuri interzise. Totodată, 31 de persoane au fost sancționate și private de dreptul de a mai conduce. Potrivit poliției, cei mai mulți șoferi – […]
20:20
Meta face mutarea-cheie: cine este femeia care va conduce investițiile în „superinteligență personală” # Realitatea.md
Meta a anunțat luni, 12 ianuarie, numirea Dinei Powell McCormick în funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație, într-un moment-cheie pentru companie, care accelerează investițiile în inteligență artificială, infrastructură globală și ceea ce Mark Zuckerberg numește „superinteligență personală". Anunțul a fost făcut de fondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, printr-o postare publică, urmată […]
20:00
VIDEO Vicepreședintele CUB, Adrian Dulgher, interzis în Ucraina până în 2029, după videoclipuri controversate # Realitatea.md
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" (CUB) și candidat pe locul doi pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, transmite zdg.md. Decizia survine după ce Dulgher a publicat recent un video din orașul Lviv, în care […]
19:40
O nouă rundă de subscriere pentru titlurile de stat va fi disponibilă până pe 21 ianuarie pe platforma eVMS.md, anunță Ministerul Finanțelor, tranmite IPN. În această etapă, persoanele fizice pot alege între obligațiuni cu maturitate de un an, cu o dobândă anuală de 7%, sau titluri cu maturitate de patru ani, cu o dobândă de […]
19:30
Costul investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău va fi inclus în tariful la energia electrică, însă acest lucru nu trebuie interpretat ca o majorare imediată a facturilor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, scrie bani.md. Potrivit ministrului, vorbim despre o ajustare de aproximativ 5%, care reflectă […]
Acum 24 ore
19:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat luni, 12 ianuarie, interzicerea accesului diplomaților iranieni în toate sediile instituției. Măsura vine ca răspuns la represiunea violentă declanșată de regimul de la Teheran împotriva protestatarilor. Potrivit lui Metsola, instituția europeană va continua să susțină poporul iranian în lupta sa pentru libertate și drepturi fundamentale. „Poporul Iranului poate […]
18:50
VIDEO Tentativă de trecere ilegală a frontierei Ucrainei cu Moldova: șapte bărbați, găsiți într-un camion cu bere # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră din Ucraina au dejucat o tentativă de scoatere ilegală din țară a șapte bărbați, ascunși într-un camion încărcat cu alcool. Potrivit Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, incidentul a avut loc, astăzi, 12 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei „Mamaliga", situat la granița cu Republica Moldova. Bărbații au fost descoperiți […]
18:20
„Negocierile cu SUA se află într-o fază decisivă, ne pregătim să semnăm documente”, a declarat Zelenski # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a stabilit sarcini clare pentru grupul de negocieri responsabil de contactele cu partea americană, inclusiv finalizarea unui document privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, scrie RBC Ucraina. Potrivit președintelui, în cadrul unei reuniuni recente au fost discutate programul de lucru pentru următoarele două săptămâni, întâlnirile planificate, […]
18:10
Un bărbat mort a zăcut în autobuzul plin până la ultima. Nimeni nu anunța șoferul, pentru că nu era alt transport # Realitatea.md
Indiferență fără margini la Sibiu – un bărbat căruia i s-a făcut rău a zăcut fără suflare în autobuzul plin de lume până la capătul liniei. Nimeni dintre pasageri nu a anunțat șoferul, de frica că nu va ajunge la destinație, pentru că nu exista alt transport. Tragedia s-a produs pe 8 ianuarie. Zeci de […]
18:00
Pestă Porcină Africană în raionul Leova: CSE a instituit restricții în mai multe localități # Realitatea.md
Un caz de Pestă Porcină Africană a fost confirmat în pădurea Băiuș din satul Hîrtop. În urma acestui fapt, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Leova a instituit, începând cu 9 ianuarie 2026, restricții pentru 30 de zile în mai multe localități. Iată care sunt acestea: Băiuș; Hîrtop; Beștemac; Cazangic; Sărățica Nouă; Vozneseni; Covurlui; […]
17:50
Ministrul de externe al Iranului și trimisul lui Trump au discutat pe fondul protestelor # Realitatea.md
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a contactat pe emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump cu folosirea forței militare împotriva regimului iranian. Potrivit a două surse, citate de Axios, demersul Teheranului pare să fi avut ca scop dezescaladarea relațiilor cu Statele Unite sau obținerea de timp suplimentar înaintea unei […]
17:50
Ion Cuțelaba revine în octagonul UFC după pauza din mai 2025. Luptătorul moldovean îl va înfrunta pe francezul Omar Sy, la categoria semi-grea, pe 14 martie, la Las Vegas (SUA), în cadrul galei UFC Fight Night 269, transmite IPN. Sportivul din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani, va încerca să revină pe drumul […]
17:40
Georgia: Un fost prim-ministru a fost condamnat pentru că și-a „legalizat” veniturile obținute ilegal # Realitatea.md
Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibașvili a fost condamnat la 5 ani de pușcărie pentru spălare de bani. Ex-oficialul și-a recunoscut vina. Pe lângă sentință, Garibașvili a fost amendat cu 1 milion de lari, echivalentul a circa 270.000 de dolari, iar banii în numerar ridicați din locuința sa vor fi confiscați. Dacă nu își recunoștea vina, […]
17:30
Drumuri bune în mai multe localități din țară! 28 de proiecte noi vor fi implementate prin „Europa este aproape” # Realitatea.md
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în localitățile din țară prin Programul „Europa este aproape". Lucrările vor aduce beneficii pentru peste 43.400 de locuitori din 42 de localități și vor include reabilitarea a 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces […]
17:30
Oreșnik, racheta lăudată de Moscova, se dovedește a fi tehnologie veche de zeci de ani # Realitatea.md
Specialiștii ucraineni susțin că racheta „Oresnik", prezentată de Rusia drept o armă modernă, nu este o tehnologie nouă, ci folosește componente și soluții tehnice din perioada sovietică. Concluzia a fost trasă după analiza resturilor unei rachete utilizate într-un atac asupra orașului Dnipro, în 2024. Potrivit experților, sistemul de ghidare este unul analogic, bazat pe giroscoape […]
17:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este singura „carte în joc" pe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că, fără sprijinul
17:10
Moldovean recrutat de FSB, spăla criptomonede pentru a finanța destabilizări. A fost condamnat pentru trădare # Realitatea.md
Un moldovean a fost recrutat de FSB și a spălat criptomonede în perioada 2020-2022, pentru a finanța destabilizările. Individul a fost condamnat la 15 ani de pușcărie. Sentința a fost pronunțată pe 12 ianuarie 2026. Bărbatul a fost recunoscut vinovat pentru trădare, escrocherie în proporții deosebit de mari, iar judecătorii au reținut că acesta a […] Articolul Moldovean recrutat de FSB, spăla criptomonede pentru a finanța destabilizări. A fost condamnat pentru trădare apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
În județul Sibiu au fost înregistrate primele două decese cauzate de gripă în sezonul gripal 2025–2026, potrivit MediaFax. Ambele persoane au murit la secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din județ. Autoritățile sanitare au precizat că victimele nu erau vaccinate antigripal și aveau multiple comorbidități. Diagnosticul de gripă a fost confirmat în […] Articolul Primele două decese cauzate de gripă, confirmate în România apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Expoziția „Donații și achiziții recente” începe joi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Realitatea.md
Expoziția „Donații și achiziții recente” va fi deschisă joi, 15 ianuarie, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, prezentând o selecție de lucrări intrate în patrimoniul instituției în perioada 2023–2025. În acest interval, colecția muzeului a fost completată cu 208 opere de artă, dintre care 179 de artă națională, cele mai multe provenind din donații, […] Articolul Expoziția „Donații și achiziții recente” începe joi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Victimele gerului: 17 pacienți cu hipotermie, consultați de medicii de pe ambulanță de la începutul anului # Realitatea.md
Gerul face victime în Republica Moldova. De la începutul anului 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit în 17 cazuri de hipotermie. Alte solicitări au vizat accidentele rutiere. În total au fost 88 de situații de acest gen, 109 persoane au suportat traumatisme, iar 79 de pacienți, printre care 16 copii, au fost transportați la […] Articolul Victimele gerului: 17 pacienți cu hipotermie, consultați de medicii de pe ambulanță de la începutul anului apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În Italia s-a inventat vopseaua care încălzeşte locuinţa. „Se aplică cu rola sau cu spray” # Realitatea.md
O companie din Genova lansează un nou produs pentru modernizarea eficienței energetice. Materialul, pe bază de grafen, se aplică similar unei vopsele obișnuite, cu rola sau cu pistolul de pulverizare. Grafenul este o formă de carbon cu proprietăți remarcabile, un material bidimensional a cărui descoperire le-a adus fizicienilor André Geim și Konstantin Novoselov Premiul Nobel […] Articolul În Italia s-a inventat vopseaua care încălzeşte locuinţa. „Se aplică cu rola sau cu spray” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la închisoare pentru că a ucis un bebeluș acum 16 ani # Realitatea.md
Alexei Cotorobai, fratele criminalului de la Telenești Gheorghe Cotorobai, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș de 10 luni acum 16 ani. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 ianuarie 2026, anunță Procuratura Generală. Dosarul a fost redeschis după mai bine de un deceniu, după apariția unor probe noi. Inițial, […] Articolul Fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la închisoare pentru că a ucis un bebeluș acum 16 ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Maia Sandu: Aderarea la UE este un obiectiv mai realistic decât unirea cu România în acest moment # Realitatea.md
Maia Sandu ar vota pentru, dacă s-ar organiza un referendum privind aderarea la UE, însă consideră că obiectivul privind integrarea europeană este actualmente mai realistic. Declarațiile au fost făcute de președintă în cadrul podcastului britanic The Rest Is Politics: Leading. Șefa statului a vorbit despre mișcarea de renaștere națională din anii 1980-1990. În același timp, […] Articolul Maia Sandu: Aderarea la UE este un obiectiv mai realistic decât unirea cu România în acest moment apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
VIDEO Un camion a intrat într-o mulțime de protestatari iranieni din Los Angeles: o persoană rănită # Realitatea.md
O persoană a fost rănită, iar un bărbat a fost arestat după ce un vehicul a intrat într-o mulțime de protestatari iranieni duminică, în Los Angeles, au anunțat autoritățile, citate de Sky News. Potrivit unui comunicat al poliției din Los Angeles, nimeni nu a fost rănit grav după ce un camion U-Haul a circulat pe […] Articolul VIDEO Un camion a intrat într-o mulțime de protestatari iranieni din Los Angeles: o persoană rănită apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Haos politic în Bulgaria: cel mai mare partid refuză să guverneze. Ar putea avea loc noi alegeri anticipate # Realitatea.md
Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni, 12 ianuarie, solicitarea președintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea unor alegeri anticipate, relatează Reuters, citat de stirileprotv.ro. Guvernul de coaliție al prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susținut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută după săptămâni de proteste stradale împotriva […] Articolul Haos politic în Bulgaria: cel mai mare partid refuză să guverneze. Ar putea avea loc noi alegeri anticipate apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Bătaie majoră în închisoare din Georgia: trei morți și 12 răniți, inclusiv un gardian # Realitatea.md
Trei deținuți au murit, iar alți 12, inclusiv un gardian, au fost răniți în urma unei bătăi majore la o închisoare din Georgia. Incidentul a avut loc duminică, 11 ianuarie, la închisoarea de stat Washington din Davisboro, potrivit CBS News. Șeriful comitatului Washington, Joel Cochran, a declarat că în unitate au avut loc „mai multe […] Articolul Bătaie majoră în închisoare din Georgia: trei morți și 12 răniți, inclusiv un gardian apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Sprijin extern pentru sănătate! O secție a Spitalului „Timofei Moșneaga”, dotată cu echipamente noi # Realitatea.md
Secția de Sterilizare din cadrul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost dotată cu echipamente moderne. Este vorba despre un dispozitiv pentru spălarea și decontaminarea instrumentelor chirurgicale, precum și despre un sistem modern de filtrare a apei prin osmoză inversă. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Republicii Poloneze în Republica Moldova, valoarea […] Articolul Sprijin extern pentru sănătate! O secție a Spitalului „Timofei Moșneaga”, dotată cu echipamente noi apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Uniunea Avocaților urmează să își aleagă președintele în perioada 19-21 ianuarie. Platforma Nataliei Balaban # Realitatea.md
Natalia Balaban se numără printre cei cinci candidați care aspiră la funcția de președintă a Uniunii Avocaților. Jurista susține că viziunea sa este bazată pe respect pentru profesie, digitalizare reală și o comunitate unită. În prezentarea sa, Balaban a explicat într-un video de prezentare că împreună cu toți colegii simte provocările meseriei. În opinia sa, […] Articolul Uniunea Avocaților urmează să își aleagă președintele în perioada 19-21 ianuarie. Platforma Nataliei Balaban apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre o nouă rechemare de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru copii marca NAN, produse de compania Nestlé. Măsura este aplicată din precauție, după identificarea unei neconformități ce ține de un ingredient provenit de la un furnizor extern. Aceasta nu este prima rechemare de acest […] Articolul ANSA retrage din nou lapte praf NAN pentru copii apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Scandal la ANSA! Deputații Costiuc și Stefanco, opriți de pază înainte de conferință # Realitatea.md
Deputatului și liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, precum și colegului său de partid, Sergiu Stefanco, nu li s-a permis inițial accesul la conferința de presă organizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), convocată în contextul scandalului privind depistarea metronidazolului în ouă și carne de pasăre. „Astea se numesc instituții publice și dacă deputatul […] Articolul VIDEO Scandal la ANSA! Deputații Costiuc și Stefanco, opriți de pază înainte de conferință apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ați consumat carne sau ouă contaminate cu metronidazol? Cât de periculos este pentru sănătate # Realitatea.md
Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța ALimentelor (ANSA), Radu Musteața, calmează spiritele și transmite moldovenilor că dacă au consumat carne sau ouă cu metronidazol, cel mai probabil nu vor simți efecte asupra sănătății. Conform oficialului, conținutul substanței în aceste produse este minimă. Funcționarul a spus că efecte asupra sănătății pot apărea în cazul consumului constant de […] Articolul Ați consumat carne sau ouă contaminate cu metronidazol? Cât de periculos este pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Incident la Kiev: un elev și-a înjunghiat un coleg și o profesoară chiar în timpul orelor # Realitatea.md
În această dimineață, 12 ianuarie, un atac a avut loc la o școală din Kiev, unde un elev a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Purtătoarea de cuvânt a Poliției Naționale din Kiev, Iulia Girdvilis, a declarat că „o profesoară și un elev au fost răniți în incident. Ambii primesc […] Articolul VIDEO Incident la Kiev: un elev și-a înjunghiat un coleg și o profesoară chiar în timpul orelor apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Sprijin Norvegia-Ucraina: 400 milioane de dolari alocați pentru infrastructura energetică afectată de atacurile rusești # Realitatea.md
Norvegia a anunțat un nou pachet de ajutor financiar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, care va fi folosit pentru restaurarea infrastructurii energetice, construirea unui pod și sprijinirea populației civile. Anunțul a fost făcut de ministrul norvegian de externe, Espen Barth, în cadrul unei conferințe comune cu omologul său ucrainean, Andrei Sibiha, conform […] Articolul Sprijin Norvegia-Ucraina: 400 milioane de dolari alocați pentru infrastructura energetică afectată de atacurile rusești apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Zmeie la înălțime, cooperare mai înaltă: Merz și Modi consolidează legăturile Germania-India # Realitatea.md
Germania și India au semnat luni, 12 ianuarie, un memorandum de înțelegere pentru o cooperare mai strânsă în domeniul securității, în timpul primei vizite a cancelarului german Friedrich Merz în India, a anunțat Reuters, citată de Digi24. Scopul colaborării este reducerea dependenței Indiei de Rusia, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu premierul […] Articolul VIDEO Zmeie la înălțime, cooperare mai înaltă: Merz și Modi consolidează legăturile Germania-India apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Prețul la carnea de pasăre va crește din cauza scandalului cu metronidazol? Răspunsul specialiștilor ANSA # Realitatea.md
Responsabili de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) oferă asigurări că nu va crește prețul la carnea de pasăre, în contextul scandalului cu metronidazol. Potrivit lor, tendința nu s-a înregistrat timp de trei săptămâni, când au avut loc sărbătorile de iarnă. Conform oficialilor, carnea de pasăre și ouăle de la producătorii la care s-a […] Articolul Prețul la carnea de pasăre va crește din cauza scandalului cu metronidazol? Răspunsul specialiștilor ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Zmeuri la înălțime, cooperare mai înaltă: Merz și Modi consolidează legăturile Germania-India # Realitatea.md
Germania și India au semnat luni, 12 ianuarie, un memorandum de înțelegere pentru o cooperare mai strânsă în domeniul securității, în timpul primei vizite a cancelarului german Friedrich Merz în India, a anunțat Reuters, citată de Digi24. Scopul colaborării este reducerea dependenței Indiei de Rusia, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu premierul […] Articolul VIDEO Zmeuri la înălțime, cooperare mai înaltă: Merz și Modi consolidează legăturile Germania-India apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Tragedie într-o localitate din raionul Rîșcani. Un bărbat a murit din cauza monoxidului emanat de la o sobă defectă # Realitatea.md
Un bărbat de 47 de ani a murit într-o locuință din satul Răcăria, raionul Rîșcani, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). „În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani. […] Articolul Tragedie într-o localitate din raionul Rîșcani. Un bărbat a murit din cauza monoxidului emanat de la o sobă defectă apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Șeful ANSA: Cum s-a depistat metronidazolul în carne și ouă. Două abatoare rămân cu vânzările blocate # Realitatea.md
Probele de sânge au fost prelevate în 2025 pentru prima dată, pentru sa identifica metronidazolul la păsări. Precizarea a fost făcută de Radu Musteață, șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Vorbind despre scandalul cu antibioticul care a contaminat ouăle și carnea în Moldova, oficialul a menționat că era planificată preluarea a 10 probe din […] Articolul Șeful ANSA: Cum s-a depistat metronidazolul în carne și ouă. Două abatoare rămân cu vânzările blocate apare prima dată în Realitatea.md.
