Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov vor depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit
Radio Chisinau, 12 ianuarie 2026 14:20
Un număr de 11 martori, printre care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, fostul său consilier, Serghei Iaralov, dar și fostul premier Pavel Filip, vor fi audiați în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Curții Supreme de Justiție, comunică MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
14:40
IMM-urile pot accesa credite de până la cinci milioane de lei prin programul „FACEM Impact” # Radio Chisinau
Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa credite de până la 5 milioane de lei prin programul „FACEM Impact”. Instrumentul este disponibil prin intermediul mai multor bănci comerciale, în baza acordurilor încheiate cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
Acum 30 minute
14:20
Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov vor depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit # Radio Chisinau
Un număr de 11 martori, printre care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, fostul său consilier, Serghei Iaralov, dar și fostul premier Pavel Filip, vor fi audiați în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Curții Supreme de Justiție, comunică MOLDPRES.
Acum o oră
14:00
Noile controale UE la frontieră afectează călătorii din SUA și Marea Britanie. Aeroporturile avertizează asupra întârzierilor # Radio Chisinau
edia Aeroporturile europene avertizează că noile controale la frontieră impuse pentru călătorii din afara UE, inclusiv din Statele Unite și Marea Britanie, riscă să provoace întârzieri semnificative. Extinderea sistemului electronic de intrare și ieșire presupune înregistrarea amprentelor digitale și a imaginii faciale la prima intrare în spațiul Schengen, relatează Politico.
13:45
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere. În decembrie a fost înregistrată cea mai mică valoare din 2025 # Radio Chisinau
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere, înregistrând în luna decembrie 2025 cea mai mică valoare pe parcursul anului respectiv, la nivel de 6,8 la sută. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), informează MOLDPRES.
Acum 2 ore
13:25
Târgul de Crăciun din PMAN se va închide pe 25 ianuarie, zi când va fi organizată o tombolă # Radio Chisinau
Târgul de Crăciun din Chișinău își va prelungi activitatea cu o săptămână și va rămâne deschis până pe 25 ianuarie, nu până pe 18 ianuarie, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, transmite IPN.
13:05
„În zona de nord încă mai este de recoltat porumb”. Temperaturile scăzute și ninsorile aduc provocări, dar și beneficii pentru agricultura din Rep. Moldova # Radio Chisinau
Temperaturile scăzute și ninsorile aduc atât provocări, cât și beneficii pentru agricultura din Rep. Moldova. În timp ce culturile de toamnă beneficiază de protecția stratului de zăpadă, fermierii din nordul țării se confruntă cu întârzieri la recoltarea porumbului și a soiei, lucrări care ar fi trebuit finalizate încă anul trecut.
12:50
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia mandatul pe 29 ianuarie # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia pe 29 ianuarie mandatul la București. Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a decis, în luna decembrie, ca Victor Chirilă să preia postul de ambasador al Moldovei în Ucraina.
Acum 4 ore
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru weekend și pentru luni, 13 ianuarie.
12:10
Cabinetul de miniștri urmează să se întrunească miercuri în prima ședință din acest an. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Direcției comunicare a Guvernului, Aliona Jignea.
11:55
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” este afectată din cauza gheții de pe râul Nistru. Șefa Secției relații publice a Serviciului Vamal, Tatiana Șompol, a precizat că, din motive de siguranță, unele curse pot fi suspendate temporar, în funcție de gradul de îngheț și de evoluția condițiilor meteo.
11:50
Concluzii la un an de când am rămas fără energie electrică de la centrala de la Cuciurgan (Revista presei) # Radio Chisinau
Neutralitatea R. Moldova, care servește interesului Rusiei, cazul Universității din Cahul și concluziile la împlinirea unui an de când centrala de la Cuciurgan nu mai livrează energie electrică pe malul drept al Nistrului sunt câteva dintre subiectele apărute în presa de astăzi.
11:40
Serviciul Vamal a încasat, în ultima săptămână, la bugetul de stat, peste 395,4 milioane de lei, transmite MOLDPRES.
11:20
Maia Sandu a avut venituri de peste jumătate de milion de lei pentru 2025. Ce bunuri a declarat președinta R. Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a obținut venituri totale de peste 545 de mii de lei în anul 2025. Potrivit declarației de avere, cea mai mare parte a veniturilor provine din activitatea desfășurată la Președinție, transmite IPN.
11:05
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan: România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică seara, la Digi24, că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.
10:45
Concluzii la un de când am rămas fără energie electrică de la centrala de la Cuciurgan (Revista presei) # Radio Chisinau
Neutralitatea R. Moldova, care servește interesului Rusiei, cazul Universității din Cahul și concluziile la împlinirea unui an de când centrala de la Cuciurgan nu mai livrează energie electrică pe malul drept al Nistrului sunt câteva dintre subiectele apărute în presa de astăzi.
Acum 6 ore
10:25
Elevii din peste 600 de școli, care au decis să prelungească vacanța de iarnă cu o zi, au revenit astăzi la ore. Alte peste 560 de școli și-au reluat activitatea vineri, 9 ianuarie. Odată cu încheierea vacanței de iarnă, începe cel de-al doilea semestru din anul de studii 2025-2026, informează MOLDPRES.
10:05
Sechestre aplicate pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei, patru persoane trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Sinteza CNA # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei.
09:50
Circa 8.500 de persoane au beneficiat în 2025 de screening colorectal prin testul imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). În 2026, CNAM a majorat bugetul destinat screeningului colorectal la 4,3 milioane de lei, urmărind extinderea accesului la testare și creșterea ratei de depistare precoce a cancerului colorectal, comunică MOLDPRES.
09:35
Euro și dolarul încep săptămâna curentă cu apreciere față de leul moldovenesc, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:20
Sofia Vicoveanca a fost internată la spital, în Suceava. Cântăreața a suferit un infarct # Radio Chisinau
Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară românească, Sofia Vicoveanca, a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava, anunță Mediafax, care citează monitorulsv.ro.
08:55
Zeci de utilaje au intervenit pe timpul nopții pentru curățarea drumurilor din nordul R. Moldova, afectate de ninsoare. Se circulă în condiții de iarnă (Foto) # Radio Chisinau
dministrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul acestei nopți, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a părții carosabile și de răspândire a materialului antiderapant.
Acum 8 ore
08:40
Nou atac al Rusiei asupra Kievului. Clădiri în flăcări după ce au fost lovite de drone # Radio Chisinau
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraș, au anunțat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care orașul și locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.
08:25
Comisarul european pentru Apărare: UE ar trebui să ia în considerare crearea unei forțe militare europene permanente # Radio Chisinau
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat, duminică, că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forțe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldați, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staționate în Europa, relatează Agerpres citând AFP.
08:05
Alegerile din UTA Găgăuzia riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie # Radio Chisinau
Deputații din Găgăuzia urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a fost făcută de președintele interimar al Adunării Populare, Nicolai Ormanji, transmite IPN.
Acum 24 ore
17:40
Forțele ruse au utilizat la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Forțele ruse au utilizat la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei, a anunțat astăzi, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (HUR), citată de The Kyiv Independent.
17:05
ANSA reamintește: depunerea declarațiilor de fabricare și circulație a alcoolului este obligatorie # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează operatorii economici care activează în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și al producției alcoolice despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale de fabricare și/sau de circulație, conform legislației în vigoare.
16:50
Zelenski acuză Rusia de „teroare țintită” după o săptămână de atacuri aeriene masive asupra Ucrainei # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Federația Rusă de desfășurarea unei teroari deliberate împotriva populației civile, în urma unei serii de atacuri aeriene intense lansate asupra Ucrainei în ultima săptămână, informează agenția dpa.
16:30
Bilanțul protestelor din Iran crește: cel puțin 192 de manifestanți uciși în două săptămâni # Radio Chisinau
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în Iran în decurs de două săptămâni de manifestații antiguvernamentale, potrivit unui nou bilanț anunțat duminică de organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia. Cifra reprezintă o creștere semnificativă față de estimarea anterioară, care indica 51 de decese, relatează agenția AFP.
16:05
Miniștrii de finanțe nominalizează candidatul pentru vicepreședinția BCE pe 19 ianuarie # Radio Chisinau
Miniștrii de finanțe din zona euro vor nominaliza, pe 19 ianuarie, un candidat dintre cei șase care și-au depus dosarele pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene (BCE). Noul vicepreședinte îl va înlocui pe spaniolul Luis de Guindos, al cărui mandat expiră la finalul lunii mai, transmite IPN.
15:35
Venitul impozabil, adică cel din care se plătesc impozitele, poate fi diminuat prin deducerea mai multor tipuri de cheltuieli, cum ar fi contribuțiile obligatorii, cheltuielile medicale, asigurările de viață sau anumite cheltuieli pentru educație, transmite IPN.
15:20
Pe 11 ianuarie este marcată Ziua Mondială a Rezervațiilor naturale. În R. Moldova există mai multe parcuri sau rezervații naturale protejate de stat # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a evidenția importanța conservării patrimoniului natural și a biodiversității.
15:05
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați # Radio Chisinau
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care se comportă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați, scrie BBC.
Ieri
14:35
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a evidenția importanța conservării patrimoniului natural și a biodiversității.
14:05
Accesul către Dealul Bălănești din Nisporeni va fi modernizat cu drum din beton și pistă pentru cicliști # Radio Chisinau
Autoritățile au inițiat procedura de achiziție publică pentru implementarea proiectului regional „Acces la obiectivul turistic – Dealul Bălănești prin betonarea drumului și construcția pistei pentru cicliști”, un demers care vizează îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii de acces către cel mai înalt punct geografic al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
13:35
Regiunea Nord și-a trasat prioritățile pentru următorii ani: competitivitate și dezvoltare economică # Radio Chisinau
Programul Operațional Regional (POR) Nord pentru perioada 2025–2028 a fost aprobat, în cadrul ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord.
13:05
Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind posibila desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în speranța că o astfel de consolidare a securității îl va determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom în cadrul Regatului Danemarcei, scrie The Telegraph.
12:35
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 12 –16 ianuarie.
12:05
Situația la frontieră: 17 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Peste 63 974 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației.
11:50
Peste 400 de milioane de lei pentru localitățile din R. Moldova: sute de proiecte finanțate la final de 2025 # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localitățile din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor „Satul European” (ediția II) și „Europa este aproape”, transmite MOLDPRES.
11:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 11 ianuarie 2026.
11:10
În contextul condițiilor de iarnă, intervențiile pe drumurile naționale continuă pentru a asigura circulația în siguranță, transmite Administrația Națională a Drumurilor (AND).
10:55
În atenția cetățenilor din R. Moldova! Risc major de avalanșe în munții României. Zonele care trebuie evitate # Radio Chisinau
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri, scrie agerpres.ro.
10:20
Numărul cererilor de azil depuse în Uniunea Europeană a înregistrat o scădere semnificativă în 2025, fiind cu aproximativ o cincime mai mic față de anul precedent. Datele preliminare indică o diminuare importantă a presiunii migraționale, în special ca urmare a reducerii solicitărilor venite din partea cetățenilor sirieni.
09:55
Sute de pantofi din Epoca Victoriană au fost aduși de valuri pe o plajă din Țara Galilor # Radio Chisinau
Sute de cizme și pantofi de piele ce par a fi din secolul al XIX-lea au fost aduși de valuri pe o plajă din sudul Țării Galilor, unde au fost descoperiți de un grup de voluntari care curățau țărmul de deșeuri marine.
09:30
Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a doua săptămână duminică dimineață, guvernul țării recunoscând demonstrațiile în curs, în ciuda unei represiuni intensificate. În acest timp Republica Islamică rămâne izolată de restul lumii.
09:05
Intreprinderea de Stat Bacul Molovata a anunțat că, din cauza înghețării râului Nistru, circulația feribotului se desfășoară cu dificultăți pe parcursul zilei, iar rutele de seară au fost anulate.
10 ianuarie 2026
17:40
Se circulă în condiții de iarnă. Autoritățile au intervenit pe mai multe drumuri din nordul și centrul R. Moldova # Radio Chisinau
Echipele de intervenție sunt mobilizate, patrulează și intervin pe traseele naționale, ori de câte ori este necesar.
17:05
Pe teritoriul comunei Sipoteni, Călărași a fost instituită carantină, după ce a fost confirmat un caz de rabie la o bovină.
17:05
Raionul Taraclia și județul Galați implementează un proiect ecologic transfrontalier de peste 560 mii de euro, cu sprijinul UE # Radio Chisinau
La Taraclia a fost lansat proiectul transfrontalier „ECO SMART NATURA”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, o inițiativă axată pe protecția mediului, dezvoltarea infrastructurii verzi și educația ecologică a copiilor și tinerilor. Proiectul este realizat în parteneriat de Consiliul raional Taraclia, Consiliul județean Galați (România) și Primăria comunei Albota de Sus, fiind orientat spre conservarea biodiversității, dezvoltarea infrastructurii verzi și implicarea activă a tinerei generații în protecția mediului, transmite MOLDPRES.
16:50
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.