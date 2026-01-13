Iurie Rija: balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui în R. Moldova. Importurile în comparație cu exporturile
Agrobook, 13 ianuarie 2026 09:20
Importurile de ulei de floarea-soarelui în Republica Moldova au intrat, în ultimii trei ani, într-o dinamică de creștere accelerată, generată de dezechilibrele apărute între producția internă și cererea de pe piața locală. Începând cu anul 2023, volumele importate aproape că s-au dublat annual. Dacă în 2023 au fost importate doar 4 712 tone de ulei de floarea-soarelui, în 2024 importurile au urcat la aproape 9 mii tone, iar în 2025 au ajuns la 16 414 tone, de 1,8 ori mai mult față de anul precedent și de circa 3,5 ori mai mult comparativ cu nivelul din 2023. The post Iurie Rija: balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui în R. Moldova. Importurile în comparație cu exporturile appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
09:20
Iurie Rija: balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui în R. Moldova. Importurile în comparație cu exporturile # Agrobook
Importurile de ulei de floarea-soarelui în Republica Moldova au intrat, în ultimii trei ani, într-o dinamică de creștere accelerată, generată de dezechilibrele apărute între producția internă și cererea de pe piața locală. Începând cu anul 2023, volumele importate aproape că s-au dublat annual. Dacă în 2023 au fost importate doar 4 712 tone de ulei de floarea-soarelui, în 2024 importurile au urcat la aproape 9 mii tone, iar în 2025 au ajuns la 16 414 tone, de 1,8 ori mai mult față de anul precedent și de circa 3,5 ori mai mult comparativ cu nivelul din 2023. The post Iurie Rija: balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui în R. Moldova. Importurile în comparație cu exporturile appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Ieri
20:20
Privite în ansamblu, exporturile de floarea-soarelui sub formă brută și prelucrată confirmă că perioada iulie–decembrie 2025 are loc o revenire după declinul sever din 2024, însă cu o structură diferită față de anii de vârf 2022–2023. Exporturile de floarea-soarelui brută au atins un nivel record de 386,4 mii tone, mult peste 284,2 mii tone în 2024 și pronunțat peste volumele din 2022–2023, ce arată că evacuarea recoltei s-a făcut în principal prin exportul de materie primă. The post Iurie Rija: structura valorificării recoltei de floarea soarelui în sezonul 2025-2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
20:10
Șrotul de floarea-soarelui, un alt produs procesat cu valoare adăugată importantă, a cunoscut în sezonul curent o evoluție similară uleiului. În perioada iulie–decembrie 2025, Republica Moldova a exportat 39.364 tone de șrot, un nivel de circa 6,5 ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când exporturile s-au limitat la doar 5.999 tone. Această creștere indică o redresare clară a activității de procesare și a cererii externe după prăbușirea din 2024, însă volumele rămân încă sub maximele istorice din anii de vârf, când exporturile depășeau 70–90 mii tone în intervale similare. The post Iurie Rija: exporturile de șrot de floarea-soarelui din R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
19:30
În perioada iulie–decembrie 2025, exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova au ajuns la 50,1 mii tone, un rezultat vizibil mai bun comparativ cu anul precedent, când în intervalul similar au fost livrate doar 7,7 mii tone. Evoluția data se traduce printr-o creștere de 6,6 ori față de nivelul extrem de modest din 2024 și marchează începutul unei redresări a sectorului de procesare. Însă, în pofida saltului, exporturile actuale rămân sub nivelurile din anii de vârf. Comparativ cu perioada iulie–decembrie 2023, volumul de ulei de floarea-soarelui exportat în 2025 este cu 59% mai mic, iar față de iulie–decembrie 2022, diferența este de 45%. Prin urmare, deși direcția este pozitivă, revenirea exporturilor de ulei este încă lentă, iar potențialul industriei nu a fost încă pe deplin reluat. The post Iurie Rija: exporturile de ulei de floarea-soarelui din R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
19:10
În ultimele trei luni ale anului 2025, respectiv în octombrie, noiembrie și decembrie, exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova s-au situat la un nivel practic simetric, de 115–120 mii tone lunar, un prag care nu a mai fost atins până în prezent. Volumele colosale de export floarea soarelui, care se mențin deja de 3 luni confirmă fără echivoc faptul că sezonul actual 2025/2026 este unul de record absolut, depășind nu doar mediile istorice, dar și performanța sezonului precedent, care la rândul său a fost considerat excepțional. The post Iurie Rija: exporturile de floarea soarelui din R. Moldova în sezonul 2025-2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:20
Mercosur nu este doar o listă de țări, ci un gigant demografic care, prin simpla sa dimensiune, dictează cotațiile bursiere pe care tu le urmărești zilnic pe Euronext sau CBOT. Deși produsele din America de Sud sunt cotate la CBOT (Chicago) în dolari, prețul de referință pentru regiunea noastră rămâne Euronext (Paris). Corelația dintre CBOT și Euronext nu este perfectă din cauza diferențelor de calitate și de logistică. UE are o problemă de competitivitate în fața Chinei și a SUA. Pentru ca fabricile de tractoare (John Deere, Claas), mașini (VW, Stellantis) și giganții chimici (BASF, Bayer) din Germania, Franța sau Italia să aibă unde să vândă, UE are nevoie de piața Mercosur (270 milioane de consumatori). Se elimină taxele de până la 35% la mașini și 18% la produse chimice/farmaceutice europene. În schimb, UE acceptă importuri de materii prime agricole care, deși existau și înainte, acum intră cu taxe zero sau diminuate, prăbușind prețul de referință la bursa Euronext. The post Iurie Rija: cum acordul Mercosur afectează prețurile și marjele fermierilor moldoveni appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:50
Analiza structurii consumului alimentar în Republica Moldova pentru anul 2024 relevă o economie aflată într-o fază de tranziție critică. Datele reflectate indică o discrepanță majoră între modelul de consum autohton și cel al Uniunii Europene, oferind indicii prețioase despre veniturile populației, rigiditatea prețurilor și direcțiile necesare pentru investițiile în agricultură. The post Iurie Rija: analiza structurii consumului alimentar în Republica Moldova – 2024 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
AO Forța Fermierilor condamnă campania de dezinformare și hărțuire mediatică împotriva agricultorilor # Agrobook
Asociația Obștească Forța Fermierilor trage un semnal de alarmă cu privire la campania sistematică de dezinformare orchestrată de instituțiile media, precum este Deschide.md, ale cărei materiale sunt replicate concertat de alte instituții media online, TV sau scrise, fără verificarea informațiilor și fără respectarea celor mai elementare norme jurnalistice. The post AO Forța Fermierilor condamnă campania de dezinformare și hărțuire mediatică împotriva agricultorilor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
8 ianuarie 2026
23:40
Tariful la gazele naturale ar putea fi redus. Noile prețuri, așteptate la sfârșitul lunii # Agrobook
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea scădea, în contextul unui preț de achiziție mai mic comparativ cu perioada precedentă. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV. The post Tariful la gazele naturale ar putea fi redus. Noile prețuri, așteptate la sfârșitul lunii appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
6 ianuarie 2026
13:10
Serviciul Vamal simplifică regulile jocului: ghiduri clare pentru importatori și exportatori # Agrobook
Procedurile vamale devin mai ușor de înțeles pentru mediul de afaceri și persoanele fizice. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a lansat o serie de ghiduri informative menite să explice clar și aplicat modul de interacțiune cu autoritatea vamală, de la import și export până la decizii și regimuri speciale. The post Serviciul Vamal simplifică regulile jocului: ghiduri clare pentru importatori și exportatori appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:10
Braconaj cu lațuri descoperit la Bogzești: cazuri multiple în fond forestier și pe terenuri agricole # Agrobook
Inspectorii de mediu din raionul Telenești au depistat mai multe cazuri de braconaj prin instalarea lațurilor în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești, în urma unor informații operative. The post Braconaj cu lațuri descoperit la Bogzești: cazuri multiple în fond forestier și pe terenuri agricole appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:00
Sfârșitul anului 2025 aduce un pachet important de decizii cu impact asupra economiei Republicii Moldova, axate pe transparență, concurență și gestionarea fondurilor publice. Curtea de Conturi a analizat modul în care au fost utilizate resursele financiare publice în mai multe instituții-cheie, inclusiv Fondul Național pentru Mediu și alte structuri de stat. The post Bani publici, concurență și reguli noi: deciziile care influențează economia Moldovei appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:00
Ministrul Mediului a prezentat noul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Prioritate: toleranță zero față de ilegalități # Agrobook
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat oficial colectivului Inspectoratului pentru Protecția Mediului noul conducător al instituției, Dorin Poverjuc. Întrevederea a marcat stabilirea clară a priorităților pentru perioada următoare și a transmis un mesaj ferm privind modul de activitate al inspectoratului: toleranță zero față de orice formă de ilegalitate. The post Ministrul Mediului a prezentat noul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Prioritate: toleranță zero față de ilegalități appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:50
Solurile și banii pentru agricultură, sub lupa autorităților: decizii-cheie pentru fermierii din Moldova # Agrobook
Sectorul agricol intră într-o nouă etapă de reglementare și control, odată cu promulgarea Legii privind utilizarea, conservarea și protecția solurilor, adoptată la sfârșitul anului 2025. Noua lege stabilește reguli clare pentru protejarea fertilității solurilor, utilizarea durabilă a terenurilor agricole și prevenirea degradării acestora – un subiect esențial pentru viitorul agriculturii din Republica Moldova. The post Solurile și banii pentru agricultură, sub lupa autorităților: decizii-cheie pentru fermierii din Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:40
EcoVoucher chiar reduce facturile: zeci de mii de familii din Moldova au economisit milioane de lei # Agrobook
Programul guvernamental EcoVoucher confirmă, prin cifre concrete, că investițiile în eficiență energetică se simt direct în buzunarul oamenilor. Doar în anul 2025, economiile generate de electrocasnicele cumpărate prin vouchere au ajuns la aproximativ 20 de milioane de lei, echivalentul a 5,41 milioane kWh de energie electrică. The post EcoVoucher chiar reduce facturile: zeci de mii de familii din Moldova au economisit milioane de lei appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
5 ianuarie 2026
16:00
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. Potrivit raportului TEN-T pentru perioada 2023–2025, 100% din Rețeaua de Bază este clasificată ca fiind în stare proastă, iar aproape 45% din Rețeaua Extinsă este evaluată ca foarte degradată. Trenurile circulă cu doar 48% din viteza pentru care infrastructura a fost proiectată, iar vitezele maxime nu depășesc 80 km/h. The post Calea Ferată din Moldova: trenuri lente, infrastructură veche și lipsă de modernizare appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:50
România lansează licitația pentru tronsonul final al Autostrăzii Unirii A8 până la frontiera cu Moldova # Agrobook
România a inițiat procedura de licitație pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8 – Târgu Neamț–Iași–Ungheni, un proiect strategic care marchează construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. The post România lansează licitația pentru tronsonul final al Autostrăzii Unirii A8 până la frontiera cu Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:30
Lidia Ababii, prezentată echipei Ministerului Finanțelor în funcția de secretară generală adjunctă # Agrobook
Noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, Lidia Ababii, a fost prezentată astăzi echipei instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a subliniat importanța procesului de integrare europeană pentru minister, menționând că experiența doamnei Ababii va contribui semnificativ la avansarea acestui obiectiv. The post Lidia Ababii, prezentată echipei Ministerului Finanțelor în funcția de secretară generală adjunctă appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:20
Inspectorii de mediu au depistat, în ultimele zile, mai multe cazuri de exploatare ilegală a masei lemnoase în fondul forestier din nordul Republicii Moldova, în urma raziilor desfășurate conform planurilor de control. The post Cazuri de tăiere ilegală a masei lemnoase depistate în raioanele Dondușeni și Rîșcani appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:10
Încasările Serviciului Vamal au depășit planul la început de 2026: peste 182 milioane lei în patru zile # Agrobook
În perioada 1–4 ianuarie 2026, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat la bugetul de stat peste 182,1 milioane de lei, depășind cifra de control stabilită pentru această perioadă. Gradul de realizare a planului constituie 122,8%, un rezultat care confirmă un început de an financiar peste așteptări. The post Încasările Serviciului Vamal au depășit planul la început de 2026: peste 182 milioane lei în patru zile appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:30
De la lansarea programului, în luna martie, și până la sfârșitul lunii decembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 38 în luna decembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord. The post Finanțări de peste 281 milioane de lei pentru agricultori appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală în vederea finanțării din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026. The post MAIA lansează apelul III de depunere a cererilor pentru grupurile de acțiune locală appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
08:00
Ceea ce se întâmplă astăzi în Venezuela nu ar trebui privit exclusiv printr-o lentilă politică sau militară. Din perspectiva pieței îngrășămintelor, este în primul rând o poveste despre lanțuri de aprovizionare și fragilitatea lor. The post Iurie Rija: cum devine Venezuela un test al noii ordini pe piața îngrășămintelor azotate appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
2 ianuarie 2026
10:40
Încălcări ale legislației fiscale au fost constatate în 263 de cazuri, în urma a 432 de acțiuni de control fiscal desfășurate în luna decembrie 2025. Pentru neregulile depistate, Serviciul Fiscal de Stat a aplicat sancțiuni fiscale în sumă de 835 mii lei și sancțiuni contravenționale în valoare de 261,3 mii lei. The post Amenzi de peste un milion lei după controale fiscale appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:20
În luna decembrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 90,75 milioane lei, fonduri direcționate către fermieri prin diverse măsuri de sprijin. The post 90,75 milioane lei – subvenții autorizate în luna decembrie 2025 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
31 decembrie 2025
13:50
Licențierea importurilor nu a fost o interdicție. A fost un filtru administrativ minim, un mecanism de control al volumelor, al timingului și al destinației mărfii. A fost introdusă în octombrie 2023 nu din capriciu, ci ca reacție defensivă la un risc clar: marfa ucraineană, mai ieftină, cu structură de cost incomparabilă, risca să rupă prețul intern într-o piață mică și fragilă. The post Adrian Furculiță: „Moldova pierde economic când licențiază”? Depinde ce numiți Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
30 decembrie 2025
20:30
Ședința ANPLPL LAPTE a abordat teme precum bunăstarea animalelor, politica de prețuri și subvenționarea sectorului de lapte și produse lactate. The post Producătorii de lapte și produse lactate și-au conturat planurile de viitor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
19:30
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare sa desfășurat ședința Consiliului consultativ sectorial dedicat sectorului bovin și procesării produselor derivate. Participanții au analizat evoluțiile recente din domeniul laptelui și al produselor lactate, fiind puse în discuție principală preocupări existente de-a lungul lanțului de producere și de proces. The post Sectorul laptelui de bovine, în atenția autorităților appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
18:50
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul. Recent, Banca Națională a Moldovei (BNM), împreună cu Asociația Băncilor din Moldova (ABM), AmCham Moldova și Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale), în parteneriat cu Facilitatea pentru Servicii de Consultanță în domeniul Climatului Investițional (FIAS–Moldova), a organizat un atelier de lucru intitulat „Taxonomia finanțării verzi din Republica Moldova”. The post BNM pune bazele unui cadru modern pentru finanțarea „verde” appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
29 decembrie 2025
15:20
Aviz pozitiv pentru moratoriul de 12 luni privind suspendarea executărilor silite în agricultură # Agrobook
În ședința de astăzi, Executivul a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri. Această măsură oferă un mecanism de protecție esențial pentru producătorii agricoli a căror activitate a fost grav afectată de calamitățile naturale din perioada 2024-2025. The post Aviz pozitiv pentru moratoriul de 12 luni privind suspendarea executărilor silite în agricultură appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:00
Peste 3.200 de agenți economici au beneficiat de compensații la energia electrică în anul 2025 # Agrobook
În decursul anului 2025, agenții economici activi în agricultură și industria prelucrătoare au beneficiat de un sprijin financiar crucial pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor la energia electrică. Prin acest program de compensare, au fost procesate 3.218 cereri, volumul total al plăților efectuate către întreprinderi ridicându-se la suma de 38.112.234 lei. The post Peste 3.200 de agenți economici au beneficiat de compensații la energia electrică în anul 2025 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale. The post BNM lansează un nou instrument pentru dezvoltarea pieței financiare appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:20
Moldova, 2025: Între creșterea record a exporturilor de servicii și trauma prețurilor la energie # Agrobook
Economia Republicii Moldova încheie anul 2025 pe un trend pozitiv, dar cu un ritm de creștere care nu reușește să acopere traumele crizelor succesive. Expertul Veaceslav Ioniță a tras vineri concluziile unui an în care am doborât recorduri la exportul de servicii, dar am continuat să pierdem forță de muncă în ritm alarmant. The post Moldova, 2025: Între creșterea record a exporturilor de servicii și trauma prețurilor la energie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:30
Prețurile petrolului înregistrează cea mai mare scădere anuală din ultimii cinci ani, pe fondul unui excedent global de ofertă și al speranțelor privind o soluționare a conflictului din Ucraina. Potrivit datelor Reuters, cotațiile au scăzut vineri cu peste un dolar pe baril, în contextul în care investitorii anticipează o reducere a primei de risc după negocierile programate între Volodimir Zelenski și Donald Trump. The post Prețul petrolului, sub presiunea surplusului global appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Peste 853,6 milioane de lei colectați de Serviciul Vamal în intervalul 22 – 28 decembrie 2025 # Agrobook
În intervalul 22 - 28 decembrie 2025, încasările administrate de Serviciul Vamal la bugetul de stat au depășit 853,6 milioane de lei, fapt ce reflectă o execuție a cifrei de control de 112,3% pentru perioada menționată. Per total, de la începutul anului curent, instituția a acumulat la buget aproximativ 40,7 miliarde lei, atingând astfel un grad de realizare a indicatorilor planificați de 100,3%. The post Peste 853,6 milioane de lei colectați de Serviciul Vamal în intervalul 22 – 28 decembrie 2025 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
26 decembrie 2025
18:30
Piața transportului maritim al cerealelor din Ucraina intră în final de an într-o fază de stagnare sezonieră, cu tarife de freight care rămân stabile în pofida perturbărilor operaționale din porturi, potrivit datelor ASAP Agri. Activitatea este redusă de perioada sărbătorilor, iar numărul de comenzi noi pentru încărcături de porumb este limitat, ceea ce menține un echilibru relativ între cerere și oferta de nave disponibile. The post Iurie Rija: transport maritim – stagnare sezonieră appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:50
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”. The post BNM lansează două monede comemorative din argint appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
24 decembrie 2025
13:30
Iurie Rija: Fără panică – licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase din Ucraina nu are sens economic # Agrobook
După șocul provocat de războiul din Ucraina și liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole ucrainene, dezbaterea privind licențierea importurilor de cereale și oleaginoase rămâne una sensibilă în Republica Moldova. Totuși, analiza evoluțiilor din Uniunea Europeană și a datelor reale de piață arată că o astfel de măsură nu va avea un impact considerabil asupra prețurilor interne și nici asupra veniturilor gospodăriilor agricole. The post Iurie Rija: Fără panică – licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase din Ucraina nu are sens economic appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:50
Programele naționale de eficiență energetică implementate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) aduc rezultate concrete pentru populație, contribuind la reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor gospodăriilor și protecția mediului. În cadrul unei conferințe de presă, Ion Muntean, directorul CNED, a prezentat progresele înregistrate și direcțiile strategice pentru perioada următoare, subliniind că eficiența energetică devine un instrument real de protecție socială și dezvoltare durabilă. The post Programele CNED pentru eficiență energetică aduc economii și sprijin social în Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:30
Șase orașe din Moldova dotate cu tractoare de 4,5 milioane lei pentru situații meteo extreme # Agrobook
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a spori capacitatea lor de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. The post Șase orașe din Moldova dotate cu tractoare de 4,5 milioane lei pentru situații meteo extreme appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Directorul executiv al Asociației Exportatorilor de Cereale și Importatorilor de Produse Agricole „Agrocereale” Iurie Rija, a discutat cu ministrul economiei Osmochescu problemele tarifelor la transportul feroviar și licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase. The post Iurie Rija: soluții constructive pentru fermieri și traderi sunt posibile appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:30
SA Energocom anunță că a realizat, în premieră, o achiziție de energie electrică de la un producător autohton care utilizează sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS), o soluție considerată esențială pentru echilibrarea sistemului electroenergetic național. The post Energocom modernizează rețeaua cu energie stocată local appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
În ajun de sărbători, privim cu realism și responsabilitate spre anul agricol 2026. Agricultura Republicii Moldova intră într-o nouă etapă, marcată de provocări, decizii strategice și nevoia de previziune. The post De la bilanț la strategie – esențialul „…în două cuvinte.” appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
23 decembrie 2025
12:10
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va fi extinsă anul viitor, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Aceasta a precizat că importurile vor continua în regim comercial obișnuit, dar cu monitorizare mai strictă pentru a preveni dezechilibre majore pe piață. The post Licențierea cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina se încheie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:40
În perioada 15–19 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a intensificat controalele fiscale și a aplicat sancțiuni, stabilind obligații suplimentare la bugetul public de 17,67 milioane de lei. Din această sumă, 13,07 milioane de lei reprezintă impozite, taxe, majorări de întârziere și alte plăți, iar 4,60 milioane de lei – amenzi fiscale. The post SFS colectează peste 1,3 miliarde lei în cinci zile și intensifică controalele fiscale appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:20
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, comuna Manta, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică după instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Proiectul a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii pentru copii, angajați și bugetul public local. The post Cum a reușit grădinița „Catincuța” să elimine complet costurile la curent appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a retragerii și distrugerii loturilor de ouă neconforme cod 3 MD IL 017, produse de SRL „ADALVA”, în care au fost depistate reziduuri de medicamente veterinare, cu antibioticul salinomicină, din grupa coccidiostaticelor The post Control ANSA: peste 132.000 de ouă eliminate pentru siguranța consumatorilor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
22 decembrie 2025
15:50
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor achita o primă mai mare pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026, aceștia vor plăti 2 527 de lei, față de 1 264 de lei în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 100%. The post Asigurarea medicală pentru proprietarii de terenuri crește 100% appeared first on .
11:20
Crescătorii de bovine, ovine și caprine din Moldova pot accesa finanțare nerambursabilă în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Cererile de finanțare pot fi depuse până la 31 decembrie 2025, iar programul vizează modernizarea și creșterea competitivității sectorului zootehnic. The post Ultimele zile pentru a accesa finanțarea AGGRI appeared first on AGROBOOK.MD.
20 decembrie 2025
15:20
Iurie Rija: Tarifele feroviare mai mari au subminat rolul căii ferate în exportul cerealelor # Agrobook
Transportul feroviar a fost conceput ca un instrument de optimizare a costurilor logistice și de maximizare a prețului obținut de fermier la poarta gospodăriei. În marile țări exportatoare de cereale, calea ferată rămâne coloana vertebrală a fluxurilor comerciale tocmai pentru că permite deplasarea unor volume mari la costuri unitare mai mici, reducând presiunea pe lanțul rutier și sporind competitivitatea la export. The post Iurie Rija: Tarifele feroviare mai mari au subminat rolul căii ferate în exportul cerealelor appeared first on AGROBOOK.MD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.