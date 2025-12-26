BNM lansează două monede comemorative din argint

12:10

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și ulterior distrugerea unui lot de 7.500 kg de mărar proaspăt importat, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea de aproape zece ori a limitei maxime admise (LMA) pentru reziduuri de pesticid Penconazol, un risc potențial pentru sănătatea consumatorilor.