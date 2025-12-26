BNM lansează două monede comemorative din argint
Agrobook, 26 decembrie 2025 14:50
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”. The post BNM lansează două monede comemorative din argint appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
14:50
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”. The post BNM lansează două monede comemorative din argint appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Iurie Rija: Fără panică – licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase din Ucraina nu are sens economic # Agrobook
După șocul provocat de războiul din Ucraina și liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole ucrainene, dezbaterea privind licențierea importurilor de cereale și oleaginoase rămâne una sensibilă în Republica Moldova. Totuși, analiza evoluțiilor din Uniunea Europeană și a datelor reale de piață arată că o astfel de măsură nu va avea un impact considerabil asupra prețurilor interne și nici asupra veniturilor gospodăriilor agricole. The post Iurie Rija: Fără panică – licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase din Ucraina nu are sens economic appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:50
Programele naționale de eficiență energetică implementate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) aduc rezultate concrete pentru populație, contribuind la reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor gospodăriilor și protecția mediului. În cadrul unei conferințe de presă, Ion Muntean, directorul CNED, a prezentat progresele înregistrate și direcțiile strategice pentru perioada următoare, subliniind că eficiența energetică devine un instrument real de protecție socială și dezvoltare durabilă. The post Programele CNED pentru eficiență energetică aduc economii și sprijin social în Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:30
Șase orașe din Moldova dotate cu tractoare de 4,5 milioane lei pentru situații meteo extreme # Agrobook
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a spori capacitatea lor de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. The post Șase orașe din Moldova dotate cu tractoare de 4,5 milioane lei pentru situații meteo extreme appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Directorul executiv al Asociației Exportatorilor de Cereale și Importatorilor de Produse Agricole „Agrocereale” Iurie Rija, a discutat cu ministrul economiei Osmochescu problemele tarifelor la transportul feroviar și licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase. The post Iurie Rija: soluții constructive pentru fermieri și traderi sunt posibile appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:30
SA Energocom anunță că a realizat, în premieră, o achiziție de energie electrică de la un producător autohton care utilizează sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS), o soluție considerată esențială pentru echilibrarea sistemului electroenergetic național. The post Energocom modernizează rețeaua cu energie stocată local appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
În ajun de sărbători, privim cu realism și responsabilitate spre anul agricol 2026. Agricultura Republicii Moldova intră într-o nouă etapă, marcată de provocări, decizii strategice și nevoia de previziune. The post De la bilanț la strategie – esențialul „…în două cuvinte.” appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
23 decembrie 2025
12:10
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va fi extinsă anul viitor, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Aceasta a precizat că importurile vor continua în regim comercial obișnuit, dar cu monitorizare mai strictă pentru a preveni dezechilibre majore pe piață. The post Licențierea cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina se încheie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:40
În perioada 15–19 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a intensificat controalele fiscale și a aplicat sancțiuni, stabilind obligații suplimentare la bugetul public de 17,67 milioane de lei. Din această sumă, 13,07 milioane de lei reprezintă impozite, taxe, majorări de întârziere și alte plăți, iar 4,60 milioane de lei – amenzi fiscale. The post SFS colectează peste 1,3 miliarde lei în cinci zile și intensifică controalele fiscale appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:20
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, comuna Manta, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică după instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Proiectul a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii pentru copii, angajați și bugetul public local. The post Cum a reușit grădinița „Catincuța” să elimine complet costurile la curent appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a retragerii și distrugerii loturilor de ouă neconforme cod 3 MD IL 017, produse de SRL „ADALVA”, în care au fost depistate reziduuri de medicamente veterinare, cu antibioticul salinomicină, din grupa coccidiostaticelor The post Control ANSA: peste 132.000 de ouă eliminate pentru siguranța consumatorilor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
22 decembrie 2025
15:50
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor achita o primă mai mare pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026, aceștia vor plăti 2 527 de lei, față de 1 264 de lei în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 100%. The post Asigurarea medicală pentru proprietarii de terenuri crește 100% appeared first on .
11:20
Crescătorii de bovine, ovine și caprine din Moldova pot accesa finanțare nerambursabilă în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Cererile de finanțare pot fi depuse până la 31 decembrie 2025, iar programul vizează modernizarea și creșterea competitivității sectorului zootehnic. The post Ultimele zile pentru a accesa finanțarea AGGRI appeared first on AGROBOOK.MD.
20 decembrie 2025
15:20
Iurie Rija: Tarifele feroviare mai mari au subminat rolul căii ferate în exportul cerealelor # Agrobook
Transportul feroviar a fost conceput ca un instrument de optimizare a costurilor logistice și de maximizare a prețului obținut de fermier la poarta gospodăriei. În marile țări exportatoare de cereale, calea ferată rămâne coloana vertebrală a fluxurilor comerciale tocmai pentru că permite deplasarea unor volume mari la costuri unitare mai mici, reducând presiunea pe lanțul rutier și sporind competitivitatea la export. The post Iurie Rija: Tarifele feroviare mai mari au subminat rolul căii ferate în exportul cerealelor appeared first on AGROBOOK.MD.
15:10
Piața florii-soarelui continuă să fie una dintre cele mai ferme din actualul sezon agricol, evoluția prețurilor fiind determinată în primul rând de dinamica uleiului de floarea-soarelui pe piețele internaționale. The post Iurie Rija: Prețurile la floarea-soarelui în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
14:50
Piața orzului din Republica Moldova este caracterizată printr-un nivel de preț mai ridicat în raport cu grâul și o disponibilitate tot mai limitată a volumelor. Comparativ cu luna noiembrie 2025, prețul orzului a înregistrat o creștere de 0,20 lei pe kilogram, evoluție care reflectă în principal reducerea ofertei interne. The post Iurie Rija: Prețurile orzului în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
14:50
Porumbul rămâne una dintre cele mai stabile culturi din Bazinul Mării Negre, evoluția prețurilor fiind susținută mai mult de constrângeri de ofertă decât de o cerere accelerată. Exporturile mai slabe din Ucraina și ritmul lent de recoltare din regiune mențin interesul cumpărătorilor pentru porumbul de origine franceză. The post Iurie Rija: Prețurile porumbului în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
14:40
Pe segmentul oleaginoaselor, rapița confirmă aceeași dinamică de piață laterală, cu presiuni descendente vizibile atât la nivel european, cât și în Bazinul Mării Negre, cu impact direct asupra Republicii Moldova. Contractele futures pentru rapiță pe bursa Euronext–MATIF, cu scadența în februarie, au coborât recent la 469 de euro pe tonă, de la 485 de euro pe tonă. Corecția reflectă o ajustare clasică într-o piață caracterizată de o ofertă confortabilă și de un interes de cumpărare prudent. The post Iurie Rija: Prețurile la rapiță în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
14:30
Piața cerealelor din Bazinul Mării Negre traversează o fază de evoluție laterală, cu accente de slăbiciune, iar grâul este cultura care reflectă cel mai fidel situația globală de suprasaturare. În ultima lună, contractele de grâu pe bursa Euronext–MATIF s-au corectat de la 190 de euro pe tonă la 185 de euro pe tonă. The post Iurie Rija: Prețurile grâului în R. Moldova, situația 20.12.2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
19 decembrie 2025
17:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat examinarea și autorizarea tuturor cererilor depuse în cadrul Apelului VI, lansat conform Ordinului MAIA nr.124 din 24 iulie 2025, pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic. The post AIPA aprobă 103 mil. lei pentru plățile directe în sectorul zootehnic appeared first on AGROBOOK.MD.
15:30
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit astăzi cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Moldova, E.S. Dong Zhihua, pentru a discuta consolidarea și extinderea cooperării în sectorul agricol, considerat un pilon strategic pentru ambele țări. The post Fructe și vinuri moldovenești deschid uși pe piața chineză appeared first on AGROBOOK.MD.
15:00
Moldova și alte state din Comunitatea Energetică fac un pas decisiv spre piața energetică a UE # Agrobook
Miniștrii energiei din statele membre ale Comunității Energetice s-au reunit în cadrul Consiliului Ministerial pentru a discuta principalele priorități ale agendei energetice europene, inclusiv securitatea aprovizionării, integrarea piețelor, politicile climatice și protecția mediului. Reuniunea a reconfirmat alinierea strategică dintre Uniunea Europeană și Părțile Contractante în ceea ce privește viitorul energetic al Europei. The post Moldova și alte state din Comunitatea Energetică fac un pas decisiv spre piața energetică a UE appeared first on AGROBOOK.MD.
11:30
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) vor fi trimiși în concediu forțat în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie, perioadă în care vor primi doar 55% din salariu. Informația a fost confirmată pentru M1 de directorul CFM, Sergiu Cotelnic. The post Sute de angajați ai CFM vor fi trimiși în concediu tehnic de iarnă appeared first on AGROBOOK.MD.
10:50
Începând cu 19 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) deschide o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”, lansând în circuitul numismatic prima monedă din această serie„Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”. The post BNM pune în circulație o nouă monedă comemorativă appeared first on AGROBOOK.MD.
10:40
Agricultura va fi subvenționată pre-investițional: fermierii prezintă planul și primesc bani # Agrobook
Statul va renunța la subvențiile post-investiționale în agricultură și va introduce, începând cu anul 2026, un nou mecanism de sprijin bazat pe subvenții pre-investiționale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, într-o emisiune televizată. Potrivit oficialului, datoriile statului față de fermieri pentru perioada 2024–2025 depășesc trei miliarde de lei. The post Agricultura va fi subvenționată pre-investițional: fermierii prezintă planul și primesc bani appeared first on AGROBOOK.MD.
18 decembrie 2025
19:40
Fondul Monetar Internațional (FMI) recunoaște progresele realizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, publicată la 17 decembrie 2025. The post FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar appeared first on AGROBOOK.MD.
13:30
Astăzi, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților sectorului și pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura concurență corectă, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. The post Investiții și sprijin pentru fermierii din industria zahărului appeared first on AGROBOOK.MD.
12:30
Prețurile practicate de producătorii industriali din Moldova au înregistrat o nouă creștere în noiembrie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Comparativ cu octombrie, acestea au urcat cu 0,1%, iar față de începutul anului majorarea a fost de 6,3%. În raport cu noiembrie 2024, creșterea se situează la 6,4%. The post Prețurile producției industriale din Moldova cresc appeared first on AGROBOOK.MD.
11:30
Datoriile pe care statul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a sprijini sectorul agricol și a facilita accesul producătorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și urmează să fie discutată atât cu fermierii, cât și cu instituțiile bancare The post Datoriile statului față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat appeared first on AGROBOOK.MD.
11:00
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a prezentat, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ, rezultatele activității desfășurate în anul 2025 — primul an complet de funcționare al instituției — precum și prioritățile și direcțiile de acțiune planificate pentru anul 2026. The post CCAR raportează rezultatele din 2025 și direcțiile de dezvoltare pentru 2026 appeared first on AGROBOOK.MD.
17 decembrie 2025
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 de kilograme de biscuiți de import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri grave ale conținutului admis de acizi grași trans – substanțe recunoscute pentru efectele nocive asupra sănătății umane. The post 495 kg de biscuiți de import, interziși la vânzare appeared first on AGROBOOK.MD.
12:30
Marți, 16 decembrie, nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia și-au văzut eforturile recunoscute prin obținerea certificării internaționale GLOBALG.A.P. – un pas important pentru accesul lor pe piețele europene. The post Nouă producători din Cahul și Taraclia pătrund pe piața UE cu GLOBALG.A.P. appeared first on AGROBOOK.MD.
16 decembrie 2025
15:00
Asociația exportatorilor Agrocereale solicită, din nou, administrației Î.S. „Calea Ferată din Moldova” să inițieze un dialog constructiv privind ajustarea tarifelor pentru transportul cerealelor. The post Majorarea tarifelor pentru transportul feroviar al cerealelor soluție sau problemă appeared first on AGROBOOK.MD.
14:30
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital privind Informația privind cursul oficial în format digital – un instrument modern care simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la informații de interes public privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine. The post BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic appeared first on AGROBOOK.MD.
14:30
Stațiune modernă de instruire practică, inaugurată la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi # Agrobook
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de condiții moderne de instruire practică, după ce în cadrul instituției a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. The post Stațiune modernă de instruire practică, inaugurată la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi appeared first on AGROBOOK.MD.
14:00
Iurie Rija: Exporturile de orz ale Republicii Moldova revin pe trend ascendent în sezonul 2025 # Agrobook
Exporturile de orz ale Republicii Moldova din perioada iulie–noiembrie 2025 subliniază o revenire atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, după un sezon precedent mai modest. În primele cinci luni ale sezonului curent, Moldova a exportat 123,8 mii tone de orz, un volum comparabil cu cel din sezonul 2022–2023 și cu 18.3% peste nivelul din 2023–2024, când livrările externe s-au limitat la 104,6 mii tone. The post Iurie Rija: Exporturile de orz ale Republicii Moldova revin pe trend ascendent în sezonul 2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
13:40
Primul model de cooperare care integrează producătorii mici de struguri de masă și un exportator în lanțul de aprovizionare pentru piața UE # Agrobook
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit marți, 16 decembrie, certificarea GLOBALG.A.P., în cadrul unei ceremonii oficiale organizate de Asociația Moldova Fruct, cu susținerea Elveției și a organizației Helvetas Moldova. The post Primul model de cooperare care integrează producătorii mici de struguri de masă și un exportator în lanțul de aprovizionare pentru piața UE appeared first on AGROBOOK.MD.
15 decembrie 2025
12:30
Palatul Republicii a găzduit vineri seara cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, ediția de iarnă marcând finalul unui an deosebit de important pentru industria vitivinicolă. Evenimentul a reunit producători, specialiști și parteneri ai sectorului, accentul fiind pus pe rezultate, calitate și continuitate. The post Vernisajul Vinului 2025: Vinul Moldovei strălucește pe plan internațional appeared first on AGROBOOK.MD.
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 3400 de kilograme de ardei proaspăt de import, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. The post 3400 kg de ardei importat, distruse de ANSA din cauza pesticidelor appeared first on AGROBOOK.MD.
11:30
Statul majorează bugetul pentru sănătate și medicamente compensate în 2026, prima de asigurare rămâne neschimbată # Agrobook
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026, care prevede creșterea bugetului sistemului medical și majorarea fondurilor pentru medicamente compensate, menținând, în același timp, nivelul primei de asigurare medicală. The post Statul majorează bugetul pentru sănătate și medicamente compensate în 2026, prima de asigurare rămâne neschimbată appeared first on AGROBOOK.MD.
11:00
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Agrobook
Începând cu 16 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară din regiune. The post BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est appeared first on AGROBOOK.MD.
06:50
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026, analizate pentru perioada iulie–noiembrie 2025, se mențin sub media ultimilor cinci ani, iar datele disponibile conturează, încă de la început, perspectiva unui sezon sub randament din punct de vedere al producției și al volumelor destinate exportului. În intervalul analizat, din Republica Moldova au fost exportate 50,5 mii tone de porumb, la un preț mediu de 4,06 lei per kilogram. The post Iurie Rija: Exporturile de grâu din Republica Moldova în iulie- noiembrie 2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
14 decembrie 2025
08:40
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026, analizate pentru perioada iulie–noiembrie 2025, se mențin sub media ultimilor cinci ani, iar datele disponibile conturează, încă de la început, perspectiva unui sezon sub randament din punct de vedere al producției și al volumelor destinate exportului. În intervalul analizat, din Republica Moldova au fost exportate 50,5 mii tone de porumb, la un preț mediu de 4,06 lei per kilogram. The post Iurie Rija: exporturile de porumb sub nivelul mediu appeared first on AGROBOOK.MD.
13 decembrie 2025
13:10
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone # Agrobook
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în acțiunile de […] The post Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone appeared first on AGROBOOK.MD.
12 decembrie 2025
14:50
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică # Agrobook
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la masa rotundă cu tema „Recovery and resilience at local level” (Politici de redresare și reziliență la nivel local), organizată de Academia de Studii Economice din București și German Marshall Fund, în cadrul proiectului PEPER: Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in collaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova. The post Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică appeared first on Cele mai noi știri din agricultură.
13:20
În perioada 8–12 decembrie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a găzduit o misiune Twinning axată pe „Sprijin pentru modernizarea strategiei și politicii IT”. Experta din Estonia, prezentă în cadrul misiunii, a oferit recomandări tehnice și instituționale menite să consolideze capacitățile digitale ale Agenției și să optimizeze administrarea fondurilor de subvenționare pentru agricultori. The post AIPA își întărește capacitățile digitale cu ajutor UE appeared first on Opinia are valoare.
12:10
ANSA reține și distruge un lot de 7,5 tone de mărar importat cu pesticide peste limitele admise # Agrobook
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și ulterior distrugerea unui lot de 7.500 kg de mărar proaspăt importat, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea de aproape zece ori a limitei maxime admise (LMA) pentru reziduuri de pesticid Penconazol, un risc potențial pentru sănătatea consumatorilor. The post ANSA reține și distruge un lot de 7,5 tone de mărar importat cu pesticide peste limitele admise appeared first on Opinia are valoare.
11:40
Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord consolidează cooperarea în parcursul european, cu accent pe sectorul vitivinicol # Agrobook
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Cvetan Tripunovski, ministrul Agriculturii, Silviculturii și Economiei Apelor din Republica Macedonia de Nord, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. The post Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord consolidează cooperarea în parcursul european, cu accent pe sectorul vitivinicol appeared first on Opinia are valoare.
11:20
Cetățenii Republicii Moldova care au depus în noiembrie cereri pentru obținerea compensațiilor la energie pot afla de astăzi dacă au fost incluși în lista beneficiarilor și care este valoarea ajutorului. Informațiile sunt disponibile în „cabinetul personal” de pe platforma compensatii.gov.md. The post Cetățenii moldoveni pot verifica de astăzi dacă primesc compensații pentru energie appeared first on Opinia are valoare.
09:20
Iurie Rija: Rapița confirmă sezonul istoric 2025–2026: Republica Moldova devine al doilea cel mai mare exportator în Uniunea Europeană # Agrobook
Sezonul de export al rapiței 2025–2026 s-a dovedit a fi, similar cu cel al altei oleaginoase strategice — floarea-soarelui — cel mai bun sezon istoric înregistrat vreodată pentru Republica Moldova. Rapița, în mod special, a înregistrat o ascensiune pronunțată, atingând volume și valori care depășesc orice precedent statistic cunoscut. The post Iurie Rija: Rapița confirmă sezonul istoric 2025–2026: Republica Moldova devine al doilea cel mai mare exportator în Uniunea Europeană appeared first on Opinia are valoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.