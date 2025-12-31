Adrian Furculiță: „Moldova pierde economic când licențiază”? Depinde ce numiți Moldova
Agrobook, 31 decembrie 2025 13:50
Licențierea importurilor nu a fost o interdicție. A fost un filtru administrativ minim, un mecanism de control al volumelor, al timingului și al destinației mărfii. A fost introdusă în octombrie 2023 nu din capriciu, ci ca reacție defensivă la un risc clar: marfa ucraineană, mai ieftină, cu structură de cost incomparabilă, risca să rupă prețul intern într-o piață mică și fragilă.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
13:50
Acum 24 ore
20:30
Ședința ANPLPL LAPTE a abordat teme precum bunăstarea animalelor, politica de prețuri și subvenționarea sectorului de lapte și produse lactate.
19:30
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare sa desfășurat ședința Consiliului consultativ sectorial dedicat sectorului bovin și procesării produselor derivate. Participanții au analizat evoluțiile recente din domeniul laptelui și al produselor lactate, fiind puse în discuție principală preocupări existente de-a lungul lanțului de producere și de proces.
18:50
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul. Recent, Banca Națională a Moldovei (BNM), împreună cu Asociația Băncilor din Moldova (ABM), AmCham Moldova și Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale), în parteneriat cu Facilitatea pentru Servicii de Consultanță în domeniul Climatului Investițional (FIAS–Moldova), a organizat un atelier de lucru intitulat „Taxonomia finanțării verzi din Republica Moldova".
Ieri
15:20
Aviz pozitiv pentru moratoriul de 12 luni privind suspendarea executărilor silite în agricultură # Agrobook
În ședința de astăzi, Executivul a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri. Această măsură oferă un mecanism de protecție esențial pentru producătorii agricoli a căror activitate a fost grav afectată de calamitățile naturale din perioada 2024-2025.
15:00
Peste 3.200 de agenți economici au beneficiat de compensații la energia electrică în anul 2025 # Agrobook
În decursul anului 2025, agenții economici activi în agricultură și industria prelucrătoare au beneficiat de un sprijin financiar crucial pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor la energia electrică. Prin acest program de compensare, au fost procesate 3.218 cereri, volumul total al plăților efectuate către întreprinderi ridicându-se la suma de 38.112.234 lei.
14:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Moldova, 2025: Între creșterea record a exporturilor de servicii și trauma prețurilor la energie # Agrobook
Economia Republicii Moldova încheie anul 2025 pe un trend pozitiv, dar cu un ritm de creștere care nu reușește să acopere traumele crizelor succesive. Expertul Veaceslav Ioniță a tras vineri concluziile unui an în care am doborât recorduri la exportul de servicii, dar am continuat să pierdem forță de muncă în ritm alarmant.
11:30
Prețurile petrolului înregistrează cea mai mare scădere anuală din ultimii cinci ani, pe fondul unui excedent global de ofertă și al speranțelor privind o soluționare a conflictului din Ucraina. Potrivit datelor Reuters, cotațiile au scăzut vineri cu peste un dolar pe baril, în contextul în care investitorii anticipează o reducere a primei de risc după negocierile programate între Volodimir Zelenski și Donald Trump.
11:10
Peste 853,6 milioane de lei colectați de Serviciul Vamal în intervalul 22 – 28 decembrie 2025 # Agrobook
În intervalul 22 - 28 decembrie 2025, încasările administrate de Serviciul Vamal la bugetul de stat au depășit 853,6 milioane de lei, fapt ce reflectă o execuție a cifrei de control de 112,3% pentru perioada menționată. Per total, de la începutul anului curent, instituția a acumulat la buget aproximativ 40,7 miliarde lei, atingând astfel un grad de realizare a indicatorilor planificați de 100,3%.
26 decembrie 2025
18:30
Piața transportului maritim al cerealelor din Ucraina intră în final de an într-o fază de stagnare sezonieră, cu tarife de freight care rămân stabile în pofida perturbărilor operaționale din porturi, potrivit datelor ASAP Agri. Activitatea este redusă de perioada sărbătorilor, iar numărul de comenzi noi pentru încărcături de porumb este limitat, ceea ce menține un echilibru relativ între cerere și oferta de nave disponibile.
14:50
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere", care completează seria „Personalități", și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova", care completează seria „Altele".
24 decembrie 2025
13:30
Iurie Rija: Fără panică – licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase din Ucraina nu are sens economic # Agrobook
După șocul provocat de războiul din Ucraina și liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole ucrainene, dezbaterea privind licențierea importurilor de cereale și oleaginoase rămâne una sensibilă în Republica Moldova. Totuși, analiza evoluțiilor din Uniunea Europeană și a datelor reale de piață arată că o astfel de măsură nu va avea un impact considerabil asupra prețurilor interne și nici asupra veniturilor gospodăriilor agricole.
11:50
Programele naționale de eficiență energetică implementate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) aduc rezultate concrete pentru populație, contribuind la reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor gospodăriilor și protecția mediului. În cadrul unei conferințe de presă, Ion Muntean, directorul CNED, a prezentat progresele înregistrate și direcțiile strategice pentru perioada următoare, subliniind că eficiența energetică devine un instrument real de protecție socială și dezvoltare durabilă.
11:30
Șase orașe din Moldova dotate cu tractoare de 4,5 milioane lei pentru situații meteo extreme # Agrobook
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a spori capacitatea lor de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice", implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.
11:10
Directorul executiv al Asociației Exportatorilor de Cereale și Importatorilor de Produse Agricole „Agrocereale" Iurie Rija, a discutat cu ministrul economiei Osmochescu problemele tarifelor la transportul feroviar și licențierea importului de cereale și materii prime oleaginoase.
10:30
SA Energocom anunță că a realizat, în premieră, o achiziție de energie electrică de la un producător autohton care utilizează sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS), o soluție considerată esențială pentru echilibrarea sistemului electroenergetic național.
09:50
În ajun de sărbători, privim cu realism și responsabilitate spre anul agricol 2026. Agricultura Republicii Moldova intră într-o nouă etapă, marcată de provocări, decizii strategice și nevoia de previziune.
23 decembrie 2025
12:10
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va fi extinsă anul viitor, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Aceasta a precizat că importurile vor continua în regim comercial obișnuit, dar cu monitorizare mai strictă pentru a preveni dezechilibre majore pe piață.
10:40
În perioada 15–19 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a intensificat controalele fiscale și a aplicat sancțiuni, stabilind obligații suplimentare la bugetul public de 17,67 milioane de lei. Din această sumă, 13,07 milioane de lei reprezintă impozite, taxe, majorări de întârziere și alte plăți, iar 4,60 milioane de lei – amenzi fiscale.
10:20
Grădinița de copii „Catincuța" din satul Pașcani, comuna Manta, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică după instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Proiectul a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii pentru copii, angajați și bugetul public local.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a retragerii și distrugerii loturilor de ouă neconforme cod 3 MD IL 017, produse de SRL „ADALVA", în care au fost depistate reziduuri de medicamente veterinare, cu antibioticul salinomicină, din grupa coccidiostaticelor
22 decembrie 2025
15:50
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor achita o primă mai mare pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026, aceștia vor plăti 2 527 de lei, față de 1 264 de lei în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 100%.
11:20
Crescătorii de bovine, ovine și caprine din Moldova pot accesa finanțare nerambursabilă în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)", implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Cererile de finanțare pot fi depuse până la 31 decembrie 2025, iar programul vizează modernizarea și creșterea competitivității sectorului zootehnic.
20 decembrie 2025
15:20
Iurie Rija: Tarifele feroviare mai mari au subminat rolul căii ferate în exportul cerealelor # Agrobook
Transportul feroviar a fost conceput ca un instrument de optimizare a costurilor logistice și de maximizare a prețului obținut de fermier la poarta gospodăriei. În marile țări exportatoare de cereale, calea ferată rămâne coloana vertebrală a fluxurilor comerciale tocmai pentru că permite deplasarea unor volume mari la costuri unitare mai mici, reducând presiunea pe lanțul rutier și sporind competitivitatea la export.
15:10
Piața florii-soarelui continuă să fie una dintre cele mai ferme din actualul sezon agricol, evoluția prețurilor fiind determinată în primul rând de dinamica uleiului de floarea-soarelui pe piețele internaționale.
14:50
Piața orzului din Republica Moldova este caracterizată printr-un nivel de preț mai ridicat în raport cu grâul și o disponibilitate tot mai limitată a volumelor. Comparativ cu luna noiembrie 2025, prețul orzului a înregistrat o creștere de 0,20 lei pe kilogram, evoluție care reflectă în principal reducerea ofertei interne.
14:50
Porumbul rămâne una dintre cele mai stabile culturi din Bazinul Mării Negre, evoluția prețurilor fiind susținută mai mult de constrângeri de ofertă decât de o cerere accelerată. Exporturile mai slabe din Ucraina și ritmul lent de recoltare din regiune mențin interesul cumpărătorilor pentru porumbul de origine franceză.
14:40
Pe segmentul oleaginoaselor, rapița confirmă aceeași dinamică de piață laterală, cu presiuni descendente vizibile atât la nivel european, cât și în Bazinul Mării Negre, cu impact direct asupra Republicii Moldova. Contractele futures pentru rapiță pe bursa Euronext–MATIF, cu scadența în februarie, au coborât recent la 469 de euro pe tonă, de la 485 de euro pe tonă. Corecția reflectă o ajustare clasică într-o piață caracterizată de o ofertă confortabilă și de un interes de cumpărare prudent.
14:30
Piața cerealelor din Bazinul Mării Negre traversează o fază de evoluție laterală, cu accente de slăbiciune, iar grâul este cultura care reflectă cel mai fidel situația globală de suprasaturare. În ultima lună, contractele de grâu pe bursa Euronext–MATIF s-au corectat de la 190 de euro pe tonă la 185 de euro pe tonă.
19 decembrie 2025
17:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat examinarea și autorizarea tuturor cererilor depuse în cadrul Apelului VI, lansat conform Ordinului MAIA nr.124 din 24 iulie 2025, pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic.
15:30
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit astăzi cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Moldova, E.S. Dong Zhihua, pentru a discuta consolidarea și extinderea cooperării în sectorul agricol, considerat un pilon strategic pentru ambele țări.
15:00
Moldova și alte state din Comunitatea Energetică fac un pas decisiv spre piața energetică a UE # Agrobook
Miniștrii energiei din statele membre ale Comunității Energetice s
11:30
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) vor fi trimiși în concediu forțat în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie, perioadă în care vor primi doar 55% din salariu. Informația a fost confirmată pentru M1 de directorul CFM, Sergiu Cotelnic. The post Sute de angajați ai CFM vor fi trimiși în concediu tehnic de iarnă appeared first on AGROBOOK.MD.
10:50
Începând cu 19 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) deschide o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”, lansând în circuitul numismatic prima monedă din această serie„Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”. The post BNM pune în circulație o nouă monedă comemorativă appeared first on AGROBOOK.MD.
10:40
Agricultura va fi subvenționată pre-investițional: fermierii prezintă planul și primesc bani # Agrobook
Statul va renunța la subvențiile post-investiționale în agricultură și va introduce, începând cu anul 2026, un nou mecanism de sprijin bazat pe subvenții pre-investiționale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, într-o emisiune televizată. Potrivit oficialului, datoriile statului față de fermieri pentru perioada 2024–2025 depășesc trei miliarde de lei. The post Agricultura va fi subvenționată pre-investițional: fermierii prezintă planul și primesc bani appeared first on AGROBOOK.MD.
18 decembrie 2025
19:40
Fondul Monetar Internațional (FMI) recunoaște progresele realizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, publicată la 17 decembrie 2025. The post FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar appeared first on AGROBOOK.MD.
13:30
Astăzi, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților sectorului și pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura concurență corectă, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. The post Investiții și sprijin pentru fermierii din industria zahărului appeared first on AGROBOOK.MD.
12:30
Prețurile practicate de producătorii industriali din Moldova au înregistrat o nouă creștere în noiembrie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Comparativ cu octombrie, acestea au urcat cu 0,1%, iar față de începutul anului majorarea a fost de 6,3%. În raport cu noiembrie 2024, creșterea se situează la 6,4%. The post Prețurile producției industriale din Moldova cresc appeared first on AGROBOOK.MD.
11:30
Datoriile pe care statul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a sprijini sectorul agricol și a facilita accesul producătorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și urmează să fie discutată atât cu fermierii, cât și cu instituțiile bancare The post Datoriile statului față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat appeared first on AGROBOOK.MD.
11:00
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a prezentat, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ, rezultatele activității desfășurate în anul 2025 — primul an complet de funcționare al instituției — precum și prioritățile și direcțiile de acțiune planificate pentru anul 2026. The post CCAR raportează rezultatele din 2025 și direcțiile de dezvoltare pentru 2026 appeared first on AGROBOOK.MD.
17 decembrie 2025
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 de kilograme de biscuiți de import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri grave ale conținutului admis de acizi grași trans – substanțe recunoscute pentru efectele nocive asupra sănătății umane. The post 495 kg de biscuiți de import, interziși la vânzare appeared first on AGROBOOK.MD.
12:30
Marți, 16 decembrie, nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia și-au văzut eforturile recunoscute prin obținerea certificării internaționale GLOBALG.A.P. – un pas important pentru accesul lor pe piețele europene. The post Nouă producători din Cahul și Taraclia pătrund pe piața UE cu GLOBALG.A.P. appeared first on AGROBOOK.MD.
16 decembrie 2025
15:00
Asociația exportatorilor Agrocereale solicită, din nou, administrației Î.S. „Calea Ferată din Moldova” să inițieze un dialog constructiv privind ajustarea tarifelor pentru transportul cerealelor. The post Majorarea tarifelor pentru transportul feroviar al cerealelor soluție sau problemă appeared first on AGROBOOK.MD.
14:30
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital privind Informația privind cursul oficial în format digital – un instrument modern care simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la informații de interes public privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine. The post BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic appeared first on AGROBOOK.MD.
14:30
Stațiune modernă de instruire practică, inaugurată la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi # Agrobook
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de condiții moderne de instruire practică, după ce în cadrul instituției a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. The post Stațiune modernă de instruire practică, inaugurată la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi appeared first on AGROBOOK.MD.
14:00
Iurie Rija: Exporturile de orz ale Republicii Moldova revin pe trend ascendent în sezonul 2025 # Agrobook
Exporturile de orz ale Republicii Moldova din perioada iulie–noiembrie 2025 subliniază o revenire atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, după un sezon precedent mai modest. În primele cinci luni ale sezonului curent, Moldova a exportat 123,8 mii tone de orz, un volum comparabil cu cel din sezonul 2022–2023 și cu 18.3% peste nivelul din 2023–2024, când livrările externe s-au limitat la 104,6 mii tone. The post Iurie Rija: Exporturile de orz ale Republicii Moldova revin pe trend ascendent în sezonul 2025 appeared first on AGROBOOK.MD.
13:40
Primul model de cooperare care integrează producătorii mici de struguri de masă și un exportator în lanțul de aprovizionare pentru piața UE # Agrobook
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit marți, 16 decembrie, certificarea GLOBALG.A.P., în cadrul unei ceremonii oficiale organizate de Asociația Moldova Fruct, cu susținerea Elveției și a organizației Helvetas Moldova. The post Primul model de cooperare care integrează producătorii mici de struguri de masă și un exportator în lanțul de aprovizionare pentru piața UE appeared first on AGROBOOK.MD.
15 decembrie 2025
12:30
Palatul Republicii a găzduit vineri seara cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, ediția de iarnă marcând finalul unui an deosebit de important pentru industria vitivinicolă. Evenimentul a reunit producători, specialiști și parteneri ai sectorului, accentul fiind pus pe rezultate, calitate și continuitate. The post Vernisajul Vinului 2025: Vinul Moldovei strălucește pe plan internațional appeared first on AGROBOOK.MD.
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 3400 de kilograme de ardei proaspăt de import, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. The post 3400 kg de ardei importat, distruse de ANSA din cauza pesticidelor appeared first on AGROBOOK.MD.
