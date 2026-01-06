Bani publici, concurență și reguli noi: deciziile care influențează economia Moldovei

14:40

Pe segmentul oleaginoaselor, rapița confirmă aceeași dinamică de piață laterală, cu presiuni descendente vizibile atât la nivel european, cât și în Bazinul Mării Negre, cu impact direct asupra Republicii Moldova. Contractele futures pentru rapiță pe bursa Euronext–MATIF, cu scadența în februarie, au coborât recent la 469 de euro pe tonă, de la 485 de euro pe tonă. Corecția reflectă o ajustare clasică într-o piață caracterizată de o ofertă confortabilă și de un interes de cumpărare prudent.