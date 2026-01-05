Iurie Rija: cum devine Venezuela un test al noii ordini pe piața îngrășămintelor azotate

14:00

Exporturile de orz ale Republicii Moldova din perioada iulie–noiembrie 2025 subliniază o revenire atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, după un sezon precedent mai modest. În primele cinci luni ale sezonului curent, Moldova a exportat 123,8 mii tone de orz, un volum comparabil cu cel din sezonul 2022–2023 și cu 18.3% peste nivelul din 2023–2024, când livrările externe s-au limitat la 104,6 mii tone.