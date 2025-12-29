BNM lansează un nou instrument pentru dezvoltarea pieței financiare

06:50

Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026, analizate pentru perioada iulie–noiembrie 2025, se mențin sub media ultimilor cinci ani, iar datele disponibile conturează, încă de la început, perspectiva unui sezon sub randament din punct de vedere al producției și al volumelor destinate exportului. În intervalul analizat, din Republica Moldova au fost exportate 50,5 mii tone de porumb, la un preț mediu de 4,06 lei per kilogram. The post Iurie Rija: Exporturile de grâu din Republica Moldova în iulie- noiembrie 2025 appeared first on AGROBOOK.MD.