Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului

16:10

Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, care este învinuit de accidentul tragic, soldat cu moartea lui Mihai Beșliu, un băiat de 14 ani, fiind bănuit și de părăsirea locului faptei, dar și că ar fi încercat să ascundă urmele tragediei, a acordat un interviu pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că dosarul ar fi fost „fabricat”.