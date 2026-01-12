Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin: Anunțul Comisiei Europene
UNIMEDIA, 12 ianuarie 2026 17:50
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin, evocată recent de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni, nu este încă pe agendă, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, scrie digi24.ro.
Dodon, după ce Maia Sandu a declarat că ar vota pentru reunirea RM cu România: Ea crede că românii sunt naivi și o vor accepta în fruntea noului stat # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat declarația președintei Maia Sandu, care a mărturisit, pentru prima oară, că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, ar vota pentru. „Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine. Și cu gândul la propriul viitor. Iar de Constituție nici nu mai spunem nimic, pentru Maia Sandu Constituția moldovenească nu este un document cu autoritate, chiar dacă a depus jurământul pe Legea Supremă de 2 ori”, a menționat fostul șef de stat.
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin, evocată recent de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni, nu este încă pe agendă, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, scrie digi24.ro.
(video) Moment viral la o grădină zoologică din Polonia: Un cerb minuscul provoacă un rinocer de 1,7 tone. Cum s-a terminat confruntarea # UNIMEDIA
Un cerb muntjac, de nici jumătate de metru, a devenit vedetă pe internet după ce a avut curajul să se ia la „trântă” cu un rinocer uriaș, într-un moment filmat la Grădina Zoologică din Wrocław, relatează adevărul.ro.
(video) Nicanor Ciochină, interviu la câteva zile înainte de pledoariile pe dosarul accidentului tragic din Boldurești: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă” # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, care este învinuit de accidentul tragic, soldat cu moartea lui Mihai Beșliu, un băiat de 14 ani, fiind bănuit și de părăsirea locului faptei, dar și că ar fi încercat să ascundă urmele tragediei, a acordat un interviu pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că dosarul ar fi fost „fabricat”.
(foto) „Ei sunt Elizabeth Taylor și Richard Burton ai acestei generații”. Cuplul hot format din Timothee Chalamet și Kylie Jenner face senzație # UNIMEDIA
Timothée Chalamet, câștigător al premiului pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un film muzical sau comedie pentru filmul „Marty Supreme”, a pozat cu mult râvnita statuetă în sala de presă, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Premiilor Globul de Aur, la Beverly Hilton, pe 11 ianuarie 2026, în Beverly Hills, California, scrie Okmagazine.ro.
Ultima oră! Dezbaterile judiciare pe cazul fostului primar de Boldurești, suspendate. Nicanor Ciochină va merge la Curtea Constituțională # UNIMEDIA
Procesul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, a fost suspendat temporar. Instanța a decis astăzi să aștepte decizia Curții Constituționale, unde Ciochină va contesta anumite aspecte ale procedurii”, scrie zdg.md.
ANSA, despre lista scursă pe rețele a mai multor avicole „implicate în scandalul metronidazol”: Au fost efectuate controale, iar probele negative au permis continuarea activității în unele # UNIMEDIA
Director general al Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață, a oferit mai multe informații despre apariția unei liste cu agenți economici care vând carne de păsări și ouă și vizate în scandalul cu metronidazol. „Au fost efecutate controale, iar întreprinderile unde rezultatele probelor au fost negative pot comercializa în continuare ouă și carne de pasăre”, a menționat Musteață.
Proprietarul clubului din Crans Montana, plasat în detenţie preventivă pentru trei luni, după incendiul devastator din noaptea de Anul Nou # UNIMEDIA
Un tribunal din cantonul elveţian Valais a ordonat luni plasarea în detenţie preventivă pentru trei luni a unuia din co-proprietarii barului din staţiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morţi şi 115 răniţi în noaptea de Anul Nou, scrie observatornews.ro.
Veste proastă pentru proprietarii mașinilor și motocicletelor electrice din RM: Din acest an, sunt obligați să achite taxa de drum anuală. Cum se calculează # UNIMEDIA
În ultimii ani, mai multe ţări europene au început a renunţa la facilităţile fiscale oferite maşinilor electrice şi au început a gândi moduri prin care să poată colecta taxe şi de la proprietarii acestora. Republica Moldova avea până recent două facilităţi fiscale majore pentru automobilele electrice — cota 0% la TVA la importul acestora şi scutire totală de la taxa de drum anuală. Dar, de la 1 ianuarie 2026, Moldova a început aplicarea unei taxe de drum per kilogram la maşinile electrice, punând punct perioadei de scutiri totale pentru ele, scrie Piața Auto.
Durere mare în familia Tanei Vander. Influencerița și femeia de afaceri a anunțat pe rețelele sociale decesul tatălui său, publicând un mesaj scurt, dar plin de durere.
(video) Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, aceasta ar vota da, scrie digi24.ro.
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc. Fără mine, ar fi un dezastru total” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el este singura „carte în joc” pe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că fără el ar fi fost un „dezastru total”. În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamentul privind participarea SUA în problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să o invadeze din nou, anunță European Pravda, scrie digi24.ro.
(foto) Pericolul din biberon: Un nou lot de lapte praf pentru bebeluși, retras din vânzare. Anunțul ANSA # UNIMEDIA
Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, comercializate sub mărcile NAN și Nestogen, sunt retrase de pe piață ca măsură de precauție, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Ultima oră! Alexei Cotorobai, fratele bărbatului care a ucis o tânără însărcinată, condamnat la 25 de ani de pușcărie: A fost acuzat de moartea unui bebeluș acum 16 ani # UNIMEDIA
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului recunoscut vinovat pentru omorul unei tinere însărcinate, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, fiind acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești.
ANSA, cu explicații după scandalul găinilor și ouălor contaminate cu metronidazol: Furajul, adus din Ucraina. Importul, sistat temporar # UNIMEDIA
Responsabilii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor menționează că în cadrul controalelor de stat efectuate, s-a constatat că furajele utilizate au fost importate de la un producător din Ucraina de către doi agenli economici, fapt ce poate fi confirmat prin certificate de calitate și certificate sanitar veterinare.
„Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini.” Donald Trump amenință că va ocupa Groenlanda # UNIMEDIA
Germania a anunțat duminică faptul că este pregătită să își asume responsabilități mai mari în Arctica, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va prelua Groenlanda „într-un fel sau altul”, declanșând o criză diplomatică între Washington și aliații săi europeni, anunță Libertatea, citând Euronews.
(foto) Natalia Morari, omagiată: Ce mesaj a postat jurnalista astăzi, când împlinește 42 de ani # UNIMEDIA
Jurnalista Natalia Morari își sărbătorește astăzi, 12 ianuarie, ziua de naștere. Fosta candidată la alegerile prezidențiale împlinește 42 de ani.
Administrația Trump a recurs la o acțiune fără precedent împotriva președintelui Rezervei Federale, pe care vrea să-l schimbe # UNIMEDIA
Administrația președintelui american Donald Trump și-a intensificat campania de presiuni asupra Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite, amenințând cu inculparea președintelui acesteia, Jerome Powell, din cauza unor declarații făcute în fața Congresului despre un proiect de renovare a unei clădiri, relatează Reuters, potrivit hotnews.ro.
Noi informații despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, după ce a suferit un infarct. Cum se simte artista de 84 de ani # UNIMEDIA
Sofia Vicoveanca este internată în continuare pe secţia de cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce, duminică, a suferit un infarct, scrie adevarul.ro.
Sobele defecte fac victime: Un bărbat din Râșcani a decedat, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a decedat în raionul Rîșcani, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a sobei din locuința sa, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
(foto) Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi împart același milionar în Dubai? Cine este bărbatul care apare subtil în imagini # UNIMEDIA
Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt două influencerițe de succes, care se învârt printre cercuri înalte, inclusiv în Dubai. Recent, un milionar celebru, extrem de bogat, a aparut subtil în imaginile amândurora, scrie spynews.ro.
(video) Momentul în care un tânăr vandalizează panourile din subterana de pe Calea Ieșilor: Imaginile, făcute publice. Primăria a sesizat Poliția # UNIMEDIA
Un tânăr a fost surprins de camerele de supraveghere, în timp ce vandaliza panourile din subterana de pe strada Calea Ieșilor, din sectorul Buiucani al capitalei. Primăria Chișinău a făcut publice imaginile video și a condamnat acțiunile, anunțând că a fost sesizată Poliția.
După ce a refuzat să-i controleze averea, ANI verifică „respectarea regimului incompatibilităților” de către Vasile Costiuc: Ce au stabilit inspectorii și cum se apără deputatul # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a declanșat un control asupra deputatului Vasile Costiuc după ce acesta ar fi exercitat simultan funcția de parlamentar și cea de administrator al unei firme din România, precum și al unei asociații din Moldova, fără a le declara în termenul legal.
Bărbatul care a omorât cu toporul o femeie de afaceri din Telenești, apoi a aruncat-o într-o fântână, condamnat: Câți ani va sta după gratii # UNIMEDIA
Bărbatul de 46 de ani, care în august 2025 a omorât o femeie de afaceri pe teritoriul unei societăți comerciale din Telenești, a fost condamnat la închisoare. Potrivit sentinței, el va executa o pedeapsă de 18,6 ani.
(foto/video) Tania Turtureanu, imagini rare alături de copiii săi: „Chiar dacă uneori îmi mănâncă creierul cu lingura cea mare, mai vreau unul” # UNIMEDIA
Interpreta Tania Turtureanu a împărtășit, cu urmăritorii săi, trăirile de la începutul noului an. Artista a mărturisit că, „oricât de intense și frumoase ar fi emoțiile de pe scenă sau cele trăite cu publicul, momentele petrecute cu copiii rămân cele mai speciale” și a făcut publice câteva fotografii alături de fiul și fiica sa, din vacanța petrecută la munte.
Creșteri record de prețuri în Bulgaria după trecerea la euro: Pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore # UNIMEDIA
Primele zile după adoptarea monedei euro în Bulgaria au fost marcate de creșteri fulgerătoare ale prețurilor: pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore, scrie adevarul.ro.
(video) Infernul de pe scări: 34 de tineri au murit pe treptele barului Le Constellation, în tragedia de la Crans-Montana # UNIMEDIA
Ancheta în cazul tragediei de la barul Le Constellation, din Elveția, a scos la iveală detalii cutremurătoare. Potrivit raportului anchetatorilor italieni, 34 din 40 de victime și-au pierdut viața pe scările barului, care au devenit o capcană mortală în timpul dezastrului, scrie adevarul.ro.
Moldova, în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume: Ce țară conduce clasamentul # UNIMEDIA
Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor din lume, arată datele publicate de World Population Review. În capul listei se află România.
„Un pilon al culturii s-a mutat la stele”. Muzeografa și profesoara Eleonora Sâtnic-Nastas s-a stins din viață. Satul natal, Hristici, în doliu # UNIMEDIA
Eleonora Sâtnic-Nastas, critic de artă, jurnalist, muzeograf și profesor, a trecut la cele veșnice. Decesul său reprezintă o pierdere majoră pentru comunitatea culturală și intelectuală, dar și pentru satul natal Hristici, de care a rămas profund legată de-a lungul vieții.
Șoferi, faceți plinul astăzi! Prețul benzinei crește cu încă 17 bani, în ajun de Anul Nou pe stil vechi. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 13 ianuarie. Astfel, în ajun de Anul Nou pe stil vechi, litrul de benzină va costa cu 17 bani mai mult, iar cel de motorină se scumpește cu 11 bănuți, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Filat: RM e pe locul 3 printre statele cu cea mai ridicată inflație din Europa, după Ucraina și Rusia, aflate în război. Scumpirile - resimțite de fiecare familie # UNIMEDIA
Republica Moldova se situează pe locul 35 în clasamentul mondial după rata estimată a inflației, de circa 7,7%, conform unei analize publicate de Visual Capitalist. „Din aceeași analiză comparativă internațională reiese că, la nivel european, RM se află printre statele cu cea mai ridicată inflație. În fața Moldovei se află doar două țări: Ucraina, cu o inflație estimată de aproximativ 12–13%, și Federația Rusă, cu circa 9%, ambele state aflate în război. Astfel, Moldova se poziționează pe locul 3 în Europa în ceea ce privește nivelul inflației în 2025, imediat după două economii grav afectate de război”, comentează fostul premier Vlad Filat.
Cine este Carolina, noua concurentă de la „Casa Iubirii”: Este din Republica Moldova și își dorește să trăiască o poveste de dragoste autentică # UNIMEDIA
Noul sezon al emisiunii „Casa Iubirii” aduce cu el noi concurenți dornici să întâlnească marea iubire. Printre aceștia se află și Carolina, o moldoveancă independentă care a ales să intre în competiție cu speranța de a trăi o relație autentică, scrie kanald.ro.
Scandalul cu găinile și ouăle contaminate se amplifică. Ceban: Au ajuns și în școlile și grădinițele din Chișinău? Pavaloi: Am verificat toate contractele # UNIMEDIA
După ce ANSA a dispus nimicirea a peste 110 mii de găini, acum câteva zile, primarul capitalei, Ion Ceban, a vrut să știe care este situația în școlile și grădinițele din Chișinău și dacă vreun agent economic dintre cei 10 care figurează în lista Agenției ar fi livrat carne sau ouă către acestea. Șeful adjunct al Direcției generale feducație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a anunțat rezultatele verificărilor în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei.
(video) La un pas de accident: Momentul în care un șofer trece la roșu și se oprește în mijlocul unei intersecții, în capitală # UNIMEDIA
Un șofer grăbit a ignorat semnalul roșu al semaforului și a creat o situație de accident pe bulevardul Moscova, la intersecția cu strada Miron Costin din sectorul Rîșcani ai capitalei.
(video) Crize, bătăi și final tragic: Rodica Ciorănică rupe tăcerea despre căsnicia cu Sergiu Gavriliță: „Cea mai gravă perioada a fost când era în comă”. Ce a cerut acesta pentru ultima dată # UNIMEDIA
Jurnalista Rodica Ciorănică a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre relația cu fostul său soț, despre conflictele care au degenerat în violență, presiunea profesională și ultimele luni din viața acestuia, marcate de boală, dependențe și, în cele din urmă, deces. „Noi am început să lucrăm împreună, la Mircea Snegur, la ziar. Acolo s-a început criza relației noastre”, a declarat aceasta, în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.
Irina Vlah: Este nevoie de o nouă concepţie a politicii externe care să redefinească relaţiile pe care Republica Moldova le are cu marii actori internaţionali # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldoveri”, spune că „autoritățile Moldovei se comportă ca niște orbi, ignorând noua realitate mondială. Pentru această orbire plătește deja întreaga țară: pierdem piețe, pierdem influență, pierdem sentimentul de siguranță. Moldova are nevoie de o nouă direcție în politica externă”.
„Face și el ce poate”: Moldoveanca Anna Lesko despre implicarea lui DJ Vinnie, fostul ei iubit, în viața fiului lor # UNIMEDIA
Anna Lesko a făcut mărturisiri sincere despre viața de familie și nu a ezitat să-l amintească pe tatăl băiețelului, DJ Vinnie, de care s-a despărțit în 2019, scrie viva.ro.
(video) Primăria, în prima ședință din 2026. Ceban, către aleșii din CMC: Să începem noul an fără ambiții politice # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat, luni, 12 ianuarie 2026, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a vorbit despre bugetul municipal pentru 2026, context în care a adresat un îndemn către aleșii municipali: „Fac apel către toți consilierii, să începem noul an fără ambiții politice”.
Zilele ploioase devin coșmar vestimentar pentru femeile care pun preț pe stil și aspect modern. Dar dacă te gândești că tocmai ploaia poate deveni un motiv în plus să ieși din casă cu un outfit care atrage toate privirile, atunci lucrurile stau altfel! Cizmele de cauciuc nu sunt rezervate doar pentru grădinărit sau festivaluri de muzică. Ele sunt declarații de stil și piese cheie în garderoba de iarnă și toamnă. Descoperă în continuare cum poți integra aceste încălțări aparent "dificile" în ținute cool, moderne și super confortabile.
Cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România: Minimele vor atinge -20 grade Celsius # UNIMEDIA
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade, scrie presa de peste Prut.
(live) Primăria, în prima ședință din 2026. Ceban, către aleșii din CMC: Să începem noul an fără ambiții politice # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă luni, 12 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
O vilă romană mare, descoperită în Țara Galilor sub un parc popular supranumit „Pompeiul orașului” # UNIMEDIA
Arheologii au descoperit cea mai mare vilă romană găsită vreodată în Țara Galilor, într-o „descoperire uimitoare” despre care spun că ar putea deveni „Pompeiul din Port Talbot”, scrie adevărul.ro.
(video) „Tu ești Ion cu nucile… care amăgește babele”. Vlad Ropot, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Despre concurența din teatru, salarii mici, antreprenoriat, colaborarea cu „Valea și Valera” și nunta din 2026 # UNIMEDIA
De această dată, protagonistul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este actorul Vlad Ropot. Pasionat încă din copilărie de teatru, dar și de sport, drumul său profesional nu a fost lipsit de obstacole. Parcursul său a fost presărat cu alegeri dificile, schimbări de direcție și provocări care l-au format ca artist și ca om. În ediția moderată de Beatricia Cojocaru, Vlad povestește cum a ajuns să fondeze propria trupă de pantomimă, ce salariu are un actor în prezent, dacă acesta este suficient pentru a duce un trai decent și dacă statul îi sprijină suficient pe oamenii de cultură.
(foto) Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”: Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială # UNIMEDIA
La mai bine de 10 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a atras din nou atenția. Liderul american a postat pe rețeaua sa socială Truth Social o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”, relatează UNN, citat de digi24.ro.
(foto) Provocator sau lipsă de bun-gust? Vedetele care au forțat limita pe covorul roșu la Golden Globes 2026 # UNIMEDIA
Deși ediția din acest an a Golden Globes a stat, în mare, sub semnul glamourului clasic și al esteticii Old Hollywood, nu toate vedetele au jucat „safe”. Din contră: unele apariții au fost atât de îndrăznețe încât i-au făcut pe stiliști și critici să le împingă direct în topurile cu „cel mai prost îmbrăcate ale serii”, scrie protv.ro.
Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile din nordul țării. Zeci de utilaje, mobilizate din cauza ninsorilor: Cum se circulă # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a carosabilului și de răspândire a materialului antiderapant.
