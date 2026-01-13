„Drum lin spre ceruri”. Medicul Svetlana Canțîr, angajată a Dispensarului Republican de Narcologie, a murit prematur
UNIMEDIA, 13 ianuarie 2026 07:40
Medicul Svetlana Canțîr, angajată a Dispensarului Republican de Narcologie, s-a stins din viață prematur la data de 12 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de colectivul instituției medicale, care și-a exprimat profunda durere față de pierderea colegei.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
07:40
„Drum lin spre ceruri”. Medicul Svetlana Canțîr, angajată a Dispensarului Republican de Narcologie, a murit prematur # UNIMEDIA
Medicul Svetlana Canțîr, angajată a Dispensarului Republican de Narcologie, s-a stins din viață prematur la data de 12 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de colectivul instituției medicale, care și-a exprimat profunda durere față de pierderea colegei.
07:30
(foto) Avea o cicatrice pe frunte, dar acum nu o mai recunoști. Maria Kovalciuk, tânăra torturată în Dubai, a trecut printr-o transformare uimitoare # UNIMEDIA
Maria Kovalchuk, tânăra din Ucraina care a fost găsită grav rănită la marginea unui drum din Dubai, a reușit să scape de scaunul cu rotile și să înceapă o nouă viață departe de casă, mai exact în Norvegia, scrie protv.ro.
Acum o oră
07:20
Frig și cer noros în ajun de Anul Nou pe stil vechi: Meteorologii promit temperaturi scăzute pe tot parcursul zilei # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții atmosferice stabile, fără precipitații semnificative, cu cer variabil între înnorat și parțial senin.
07:10
Șocul începutului de an: Antrenorul Xabi Alonso, dat afară de la Real Madrid, după înfrângerea cu Barcelona. Cine a venit în locul său # UNIMEDIA
La o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2), Real Madrid a anunţat plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa, transmit stirileprotv.ro.
Acum 12 ore
22:20
Mărgineanu: „Am auzit ideea cumpărării voturilor deputaților din Parlament pentru a vota unirea. Se spune că astfel Moldova ar deveni parte a NATO și UE” # UNIMEDIA
Juristul Iurie Mărgineanu declară că în spațiul public se discută despre posibila cumpărare a voturilor unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova pentru a susține unirea cu România, fapt care, în opinia sa, ridică riscuri serioase pentru suveranitatea statului și respectarea Constituției. „Se spune că astfel Moldova ar deveni parte a NATO și UE”, a scris acesta pe rețele.
22:10
Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. „La Măruță” nu mai există începând de luna viitoare. Ce spune vedeta # UNIMEDIA
Cătălin Măruță va rămâne fără emisiunea care l-a consacrat la PRO TV din România, după ce postul a anunțat că formatul „La Măruță” se va încheia începând cu 6 februarie 2026, scrie presa română.
21:50
Faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe mai multe străzi din sectorul Botanica al capitalei # UNIMEDIA
Locuitorii de pe mai multe străzi din sectorul Botanica al capitalei rămân, mâine, 13 ianuarie, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
21:40
Beți, grăbiți și fără centură de siguranță: Peste 3 370 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști, în weekend # UNIMEDIA
În weekendul trecut, polițiștii din întreaga țară au depistat peste 3 370 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de monitorizare și prevenire a accidentelor.
21:20
Stare de urgență în Anglia unde zeci de mii de locuințe au rămas fără apă din cauza furtunii Goretti # UNIMEDIA
Zeci de mii de locuințe din comitatele Sussex și Kent, sudul și sud estul Angliei, au rămas fără apă, iar furnizorul South East Water dă vina pe vremea rece și pe furtuna Goretti pentru probleme, școlile și bibliotecile fiind închise pentru o zi întreagă, scrie adevărul.ro.
21:00
Ultima oră! Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru 3 ani. A declarat pe rețele că în țara vecină „nu-s drone, iar viața e pașnică” # UNIMEDIA
Vicepreședintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru zdg de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina.
20:50
Apel al liderei opoziției din Venezuela către Papa Leon. În ce dosar i-a cerut să facă presiuni # UNIMEDIA
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit luni cu Papa Leon la Vatican și a anunțat ulterior că i-a cerut Suveranului Pontif să facă presiuni asupra Caracasului pentru eliberarea prizonierilor politici, informează Reuters, citată de hotnews.ro.
20:40
Doliu în lumea culturii. Scriitorul Vitalie Zagaievschi a trecut în neființă: „Dumnezeu să-l odihnească în pace” # UNIMEDIA
Scriitorul Vitalie Zagaievschi a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de Biblioteca Cosăuți din raionul Soroca, care a adresat condoleanțe familiei îndurerate.
20:10
Chișinăul prelungește atmosfera de sărbătoare: Târgul de Crăciun rămâne deschis până pe 25 ianuarie # UNIMEDIA
Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Despre aceasta a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.
20:00
Uniunea Europeană anunță măsuri fără precedent împotriva Iranului. Diplomații republicii islamice, interziși în Parlamentul European # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, anunță restricționarea accesului diplomaților iranieni în sediile PE, ca semn de sprijin pentru protestele din Iran, scrie adevărul.ro.
19:40
Ultima oră! Tarifele la energie vor crește cu 5%, ca urmare a includerii costurilor pentru construcția liniei Vulcănești–Chișinău. Junghietu: „Asta înseamnă câțiva bănuți” # UNIMEDIA
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău vor fi reflectate în tariful la energie, însă acest lucru nu înseamnă automat scumpirea imediată a facturilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.
19:30
(video) „Cu Emilian sunt gata să fac pace, pe Doina n-am iertat-o”. Rodica Ciorănică rupe tăcerea la ani distanță după scandalul cu „Omul secolului” și premierea lui Voronin: Și-au făcut PR # UNIMEDIA
În anul 2021, fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost desemnat „Omul Secolului”, distincție care a stârnit controverse în spațiul public. La acel moment, mai mulți artiști și influenceri autohtoni s-au declarat indignați de decizia organizatorilor, iar unii dintre cei premiați au ales să renunțe la trofeele primite, criticând atât evenimentul, cât și pe jurnalista Rodica Ciorănică. La câțiva ani distanță, aceasta afirmă că a depășit acel episod și că este împăcată cu sine. Într-un interviu acordat lui Dorin Galben, jurnalista a declarat că este dispusă să facă pace doar cu actorul Emilian Crețu, în timp ce pe Doina Danielean spune că nu a reușit să o ierte.
19:00
(foto) Vladislav Ursu a început în forță anul 2026. Tenismenul a cucerit Cupa Italiei în componența echipei „Top Spin Messina” # UNIMEDIA
Sportivul Vladislav Ursu a început în forță anul 2026. Tenismenul a cucerit Cupa Italiei în componența echipei „Top Spin Messina”, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
19:00
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără precedent” # UNIMEDIA
Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile în estul Indiei, declanșând o operațiune de căutare masivă pentru a-l captura și a proteja localnicii, scrie adevărul.ro.
Acum 24 ore
18:20
Alertă sanitară la Ungheni, după depistarea unui focar de pestă porcină: Raionul, în carantină pentru 30 de zile # UNIMEDIA
În legătură cu depistarea unui caz de pestă porcină africană în satul Zagarancea, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat carantină pe o perioadă de cel puțin 30 de zile pe tot teritoriul raionului începând cu 9 ianuarie.
18:10
(foto) Un sac cu bani îngropat, găsit în Norvegia: Se speculează că provin din cel mai mare jaf din istoria țării, din 2004 # UNIMEDIA
Un sac plin cu bani a fost găsit în Sandnes, oraș din Norvegia, în timpul unor lucrări de excavare. Polițiștii sunt de părere că banii ar putea proveni din jaful Nokas din 2004, cel mai mare din istoria Norvegiei, scrie adevarul.ro.
18:00
Dodon, după ce Maia Sandu a declarat că ar vota pentru reunirea RM cu România: Ea crede că românii sunt naivi și o vor accepta în fruntea noului stat # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat declarația președintei Maia Sandu, care a mărturisit, pentru prima oară, că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, ar vota pentru. „Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine. Și cu gândul la propriul viitor. Iar de Constituție nici nu mai spunem nimic, pentru Maia Sandu Constituția moldovenească nu este un document cu autoritate, chiar dacă a depus jurământul pe Legea Supremă de 2 ori”, a menționat fostul șef de stat.
17:50
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin: Anunțul Comisiei Europene # UNIMEDIA
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin, evocată recent de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni, nu este încă pe agendă, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, scrie digi24.ro.
17:40
(video) Moment viral la o grădină zoologică din Polonia: Un cerb minuscul provoacă un rinocer de 1,7 tone. Cum s-a terminat confruntarea # UNIMEDIA
Un cerb muntjac, de nici jumătate de metru, a devenit vedetă pe internet după ce a avut curajul să se ia la „trântă” cu un rinocer uriaș, într-un moment filmat la Grădina Zoologică din Wrocław, relatează adevărul.ro.
17:30
(video) Nicanor Ciochină, interviu la câteva zile înainte de pledoariile pe dosarul accidentului tragic din Boldurești: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă” # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, care este învinuit de accidentul tragic, soldat cu moartea lui Mihai Beșliu, un băiat de 14 ani, fiind bănuit și de părăsirea locului faptei, dar și că ar fi încercat să ascundă urmele tragediei, a acordat un interviu pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că dosarul ar fi fost „fabricat”.
17:30
(foto) „Ei sunt Elizabeth Taylor și Richard Burton ai acestei generații”. Cuplul hot format din Timothee Chalamet și Kylie Jenner face senzație # UNIMEDIA
Timothée Chalamet, câștigător al premiului pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un film muzical sau comedie pentru filmul „Marty Supreme”, a pozat cu mult râvnita statuetă în sala de presă, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Premiilor Globul de Aur, la Beverly Hilton, pe 11 ianuarie 2026, în Beverly Hills, California, scrie Okmagazine.ro.
17:20
Ultima oră! Dezbaterile judiciare pe cazul fostului primar de Boldurești, suspendate. Nicanor Ciochină va merge la Curtea Constituțională # UNIMEDIA
Procesul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, a fost suspendat temporar. Instanța a decis astăzi să aștepte decizia Curții Constituționale, unde Ciochină va contesta anumite aspecte ale procedurii”, scrie zdg.md.
17:10
ANSA, despre lista scursă pe rețele a mai multor avicole „implicate în scandalul metronidazol”: Au fost efectuate controale, iar probele negative au permis continuarea activității în unele # UNIMEDIA
Director general al Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață, a oferit mai multe informații despre apariția unei liste cu agenți economici care vând carne de păsări și ouă și vizate în scandalul cu metronidazol. „Au fost efecutate controale, iar întreprinderile unde rezultatele probelor au fost negative pot comercializa în continuare ouă și carne de pasăre”, a menționat Musteață.
17:00
Proprietarul clubului din Crans Montana, plasat în detenţie preventivă pentru trei luni, după incendiul devastator din noaptea de Anul Nou # UNIMEDIA
Un tribunal din cantonul elveţian Valais a ordonat luni plasarea în detenţie preventivă pentru trei luni a unuia din co-proprietarii barului din staţiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morţi şi 115 răniţi în noaptea de Anul Nou, scrie observatornews.ro.
16:50
Veste proastă pentru proprietarii mașinilor și motocicletelor electrice din RM: Din acest an, sunt obligați să achite taxa de drum anuală. Cum se calculează # UNIMEDIA
În ultimii ani, mai multe ţări europene au început a renunţa la facilităţile fiscale oferite maşinilor electrice şi au început a gândi moduri prin care să poată colecta taxe şi de la proprietarii acestora. Republica Moldova avea până recent două facilităţi fiscale majore pentru automobilele electrice — cota 0% la TVA la importul acestora şi scutire totală de la taxa de drum anuală. Dar, de la 1 ianuarie 2026, Moldova a început aplicarea unei taxe de drum per kilogram la maşinile electrice, punând punct perioadei de scutiri totale pentru ele, scrie Piața Auto.
16:40
Durere mare în familia Tanei Vander. Influencerița și femeia de afaceri a anunțat pe rețelele sociale decesul tatălui său, publicând un mesaj scurt, dar plin de durere.
16:30
(video) Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, aceasta ar vota da, scrie digi24.ro.
16:20
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc. Fără mine, ar fi un dezastru total” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el este singura „carte în joc” pe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că fără el ar fi fost un „dezastru total”. În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamentul privind participarea SUA în problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să o invadeze din nou, anunță European Pravda, scrie digi24.ro.
16:10
(foto) Pericolul din biberon: Un nou lot de lapte praf pentru bebeluși, retras din vânzare. Anunțul ANSA # UNIMEDIA
Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, comercializate sub mărcile NAN și Nestogen, sunt retrase de pe piață ca măsură de precauție, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
16:10
(video) Nicanor Ciochină, interviu la câteva zile înainte de pledoriile pe dosarul accidentului tragic din Boldurești: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă” # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, care este învinuit de accidentul tragic, soldat cu moartea lui Mihai Beșliu, un băiat de 14 ani, fiind bănuit și de părăsirea locului faptei, dar și că ar fi încercat să ascundă urmele tragediei, a acordat un interviu pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că dosarul ar fi fost „fabricat”.
16:00
Ultima oră! Alexei Cotorobai, fratele bărbatului care a ucis o tânără însărcinată, condamnat la 25 de ani de pușcărie: A fost acuzat de moartea unui bebeluș acum 16 ani # UNIMEDIA
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului recunoscut vinovat pentru omorul unei tinere însărcinate, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, fiind acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești.
15:40
ANSA, cu explicații după scandalul găinilor și ouălor contaminate cu metronidazol: Furajul, adus din Ucraina. Importul, sistat temporar # UNIMEDIA
Responsabilii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor menționează că în cadrul controalelor de stat efectuate, s-a constatat că furajele utilizate au fost importate de la un producător din Ucraina de către doi agenli economici, fapt ce poate fi confirmat prin certificate de calitate și certificate sanitar veterinare.
15:30
„Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini.” Donald Trump amenință că va ocupa Groenlanda # UNIMEDIA
Germania a anunțat duminică faptul că este pregătită să își asume responsabilități mai mari în Arctica, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va prelua Groenlanda „într-un fel sau altul”, declanșând o criză diplomatică între Washington și aliații săi europeni, anunță Libertatea, citând Euronews.
15:20
(foto) Natalia Morari, omagiată: Ce mesaj a postat jurnalista astăzi, când împlinește 42 de ani # UNIMEDIA
Jurnalista Natalia Morari își sărbătorește astăzi, 12 ianuarie, ziua de naștere. Fosta candidată la alegerile prezidențiale împlinește 42 de ani.
15:00
Administrația Trump a recurs la o acțiune fără precedent împotriva președintelui Rezervei Federale, pe care vrea să-l schimbe # UNIMEDIA
Administrația președintelui american Donald Trump și-a intensificat campania de presiuni asupra Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite, amenințând cu inculparea președintelui acesteia, Jerome Powell, din cauza unor declarații făcute în fața Congresului despre un proiect de renovare a unei clădiri, relatează Reuters, potrivit hotnews.ro.
14:20
Noi informații despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, după ce a suferit un infarct. Cum se simte artista de 84 de ani # UNIMEDIA
Sofia Vicoveanca este internată în continuare pe secţia de cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce, duminică, a suferit un infarct, scrie adevarul.ro.
14:10
Sobele defecte fac victime: Un bărbat din Râșcani a decedat, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a decedat în raionul Rîșcani, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a sobei din locuința sa, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
14:00
(foto) Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi împart același milionar în Dubai? Cine este bărbatul care apare subtil în imagini # UNIMEDIA
Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt două influencerițe de succes, care se învârt printre cercuri înalte, inclusiv în Dubai. Recent, un milionar celebru, extrem de bogat, a aparut subtil în imaginile amândurora, scrie spynews.ro.
13:40
(video) Momentul în care un tânăr vandalizează panourile din subterana de pe Calea Ieșilor: Imaginile, făcute publice. Primăria a sesizat Poliția # UNIMEDIA
Un tânăr a fost surprins de camerele de supraveghere, în timp ce vandaliza panourile din subterana de pe strada Calea Ieșilor, din sectorul Buiucani al capitalei. Primăria Chișinău a făcut publice imaginile video și a condamnat acțiunile, anunțând că a fost sesizată Poliția.
13:30
După ce a refuzat să-i controleze averea, ANI verifică „respectarea regimului incompatibilităților” de către Vasile Costiuc: Ce au stabilit inspectorii și cum se apără deputatul # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a declanșat un control asupra deputatului Vasile Costiuc după ce acesta ar fi exercitat simultan funcția de parlamentar și cea de administrator al unei firme din România, precum și al unei asociații din Moldova, fără a le declara în termenul legal.
13:20
După ce a refuzat să-i controleze averea, ANI verifică „respectarea regimului incompatibilităților” de Vasile Costiuc: Ce au stabilit inspectorii și cum se apără deputatul # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a declanșat un control asupra deputatului Vasile Costiuc după ce acesta ar fi exercitat simultan funcția de parlamentar și cea de administrator al unei firme din România, precum și al unei asociații din Moldova, fără a le declara în termenul legal.
13:10
Bărbatul care a omorât cu toporul o femeie de afaceri din Telenești, apoi a aruncat-o într-o fântână, condamnat: Câți ani va sta după gratii # UNIMEDIA
Bărbatul de 46 de ani, care în august 2025 a omorât o femeie de afaceri pe teritoriul unei societăți comerciale din Telenești, a fost condamnat la închisoare. Potrivit sentinței, el va executa o pedeapsă de 18,6 ani.
13:00
(foto/video) Tania Turtureanu, imagini rare alături de copiii săi: „Chiar dacă uneori îmi mănâncă creierul cu lingura cea mare, mai vreau unul” # UNIMEDIA
Interpreta Tania Turtureanu a împărtășit, cu urmăritorii săi, trăirile de la începutul noului an. Artista a mărturisit că, „oricât de intense și frumoase ar fi emoțiile de pe scenă sau cele trăite cu publicul, momentele petrecute cu copiii rămân cele mai speciale” și a făcut publice câteva fotografii alături de fiul și fiica sa, din vacanța petrecută la munte.
13:00
Creșteri record de prețuri în Bulgaria după trecerea la euro: Pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore # UNIMEDIA
Primele zile după adoptarea monedei euro în Bulgaria au fost marcate de creșteri fulgerătoare ale prețurilor: pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore, scrie adevarul.ro.
12:50
(video) Infernul de pe scări: 34 de tineri au murit pe treptele barului Le Constellation, în tragedia de la Crans-Montana # UNIMEDIA
Ancheta în cazul tragediei de la barul Le Constellation, din Elveția, a scos la iveală detalii cutremurătoare. Potrivit raportului anchetatorilor italieni, 34 din 40 de victime și-au pierdut viața pe scările barului, care au devenit o capcană mortală în timpul dezastrului, scrie adevarul.ro.
12:50
Moldova, în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume: Ce țară conduce clasamentul # UNIMEDIA
Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor din lume, arată datele publicate de World Population Review. În capul listei se află România.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.