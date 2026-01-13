„Drum lin spre ceruri”. Medicul Svetlana Canțîr, angajată a Dispensarului Republican de Narcologie, a murit prematur

19:30

În anul 2021, fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost desemnat „Omul Secolului”, distincție care a stârnit controverse în spațiul public. La acel moment, mai mulți artiști și influenceri autohtoni s-au declarat indignați de decizia organizatorilor, iar unii dintre cei premiați au ales să renunțe la trofeele primite, criticând atât evenimentul, cât și pe jurnalista Rodica Ciorănică. La câțiva ani distanță, aceasta afirmă că a depășit acel episod și că este împăcată cu sine. Într-un interviu acordat lui Dorin Galben, jurnalista a declarat că este dispusă să facă pace doar cu actorul Emilian Crețu, în timp ce pe Doina Danielean spune că nu a reușit să o ierte.