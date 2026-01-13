Val de scumpiri în Bulgaria după adoptarea monedei euro: pâinea, parcarile și serviciile publice se scumpesc peste noapte

17:30

Donald Trump sugerează Cubei să încheie un acord cu SUA, „până nu e prea târziu". Președintele american a anunțat duminică, 11 ianuarie 2026 că Cuba riscă să rămână fără petrol și bani și a recomandat acest acord, precizând că țara „se pare că se prăbușește", informează Reuters. Președintele american Donald Trump a avertizat, duminică, că