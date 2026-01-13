Permisul moldovenesc, valabil în Italia: ce trebuie să știe șoferii
SafeNews, 13 ianuarie 2026 07:40
Permisele de conducere moldovenești pot fi recunoscute în Italia în scopul preschimbării, iar titularii trebuie să țină cont de mai multe reguli importante. Conform Acordului privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia, începând cu 8 noiembrie 2025, toate permisele valabile, care nu sunt provizorii, pot fi convertite fără a fi […] Articolul Permisul moldovenesc, valabil în Italia: ce trebuie să știe șoferii apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:50
Val de scumpiri în Bulgaria după adoptarea monedei euro: pâinea, parcarile și serviciile publice se scumpesc peste noapte # SafeNews
Bulgaria se confruntă cu un val de scumpiri fără precedent, la doar câteva zile după adoptarea monedei euro. În primele 48 de ore, prețurile produselor de bază și ale serviciilor publice au crescut mult peste rata oficială de conversie, afectând puternic bugetele familiilor. Pâinea, unul dintre cele mai cumpărate produse, a trecut de la 0,89 […] Articolul Val de scumpiri în Bulgaria după adoptarea monedei euro: pâinea, parcarile și serviciile publice se scumpesc peste noapte apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:40
Permisele de conducere moldovenești pot fi recunoscute în Italia în scopul preschimbării, iar titularii trebuie să țină cont de mai multe reguli importante. Conform Acordului privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia, începând cu 8 noiembrie 2025, toate permisele valabile, care nu sunt provizorii, pot fi convertite fără a fi […] Articolul Permisul moldovenesc, valabil în Italia: ce trebuie să știe șoferii apare prima dată în SafeNews.
07:30
Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, Aleksei Panov, secretar III al misiunii, a fost găsit decedat în biroul său joi, într-un caz considerat de autorități drept „posibil suicid”. Incidentul a ridicat semne de întrebare, având în vedere că aceeași zi marchează și dispariția misterioasă a omului de afaceri rus Vladislav Baumgertner, care locuia la […] Articolul Diplomat rus găsit mort în Cipru, în aceeași zi cu dispariția misterioasă a unui oligarh apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:20
Moldoveanul Ion Cuțelaba se pregătește să urce din nou în octagonul UFC, după o pauză de aproape un an. Sportivul în vârstă de 32 de ani îl va înfrunta pe francezul Omar Sy, în categoria semi-grea, pe 14 martie, în cadrul turneului UFC Fight Night 269, care va avea loc în Las Vegas, SUA. Această […] Articolul Ion Cuțelaba revine în UFC: Cu cine va lupta moldoveanul apare prima dată în SafeNews.
07:10
Sectorul IT din Moldova continuă să crească rapid și a ajuns să reprezinte peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale țării în 2025. Datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării arată că, între ianuarie și septembrie anul trecut, exporturile IT au depășit 600 de milioane de dolari, înregistrând o creștere anuală de 23%. Experții […] Articolul Sectorul IT din Moldova explodează: peste 25% din exporturile de servicii în 2025 apare prima dată în SafeNews.
07:00
Bărbat condamnat pentru trădare și fraude financiare: 15 ani în penitenciar și milioane de lei despăgubiri # SafeNews
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 12 ianuarie 2026 o sentință de 15 ani de închisoare împotriva unui bărbat din Republica Moldova, găsit vinovat de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit instanței, în perioada 2020–2022, inculpatul ar fi sprijinit un stat străin prin desfășurarea unor activități care puneau în […] Articolul Bărbat condamnat pentru trădare și fraude financiare: 15 ani în penitenciar și milioane de lei despăgubiri apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:50
A fost legat, jefuit și abandonat într-o pădure. Vorbim despre un tânăr de 26 de ani din Chișinău care a trecut prin clipe de coșmar în noaptea de sâmbătă spre duminică, când doi indivizi necunoscuți l-au luat din apartamentul său din sectorul Râșcani. Potrivit poliției, răpitorii l-au lovit, l-au urcat cu forța într-un automobil și […] Articolul Noapte de groază în Chișinău: tânăr de 26 de ani răpit și jefuit apare prima dată în SafeNews.
06:40
Autoritățile din raionul Ungheni au instituit carantină pe tot teritoriul raionului pentru cel puțin 30 de zile, după confirmarea unui caz de pestă porcină africană în satul Zagarancea, începând cu 9 ianuarie 2026. Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat și un plan de măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii. Zona de monitorizare include satele Zagarancea, Petrești, […] Articolul Carantină în raionul Ungheni după depistarea unui caz de pestă porcină africană apare prima dată în SafeNews.
06:30
Oportunitate de investiție: Ministerul Finanțelor deschide subscrierea valorilor mobiliare # SafeNews
Persoanele fizice pot investi din nou în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansate de Ministerul Finanțelor. Oferta este disponibilă până la data de 21 ianuarie, prin intermediul platformei online eVMS.md. Pentru această etapă, investitorii pot alege între două tipuri de obligațiuni: unele cu maturitate de un an și o […] Articolul Oportunitate de investiție: Ministerul Finanțelor deschide subscrierea valorilor mobiliare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Parlamentul European a decis să interzică accesul diplomaților iranieni în toate sediile sale, ca răspuns la represiunea brutală declanșată de regimul de la Teheran împotriva protestatarilor care cer sfârșitul dictaturii religioase din Iran. Măsura a fost anunțată de președinta PE, Roberta Metsola, într-o scrisoare adresată eurodeputaților și se aplică imediat în clădirile Parlamentului din Bruxelles […] Articolul Măsură fără precedent: Diplomaților iranieni le este refuzat accesul în clădirile PE apare prima dată în SafeNews.
06:10
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, care activa în calitate de paznic, a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime și răpirea unui mijloc de transport. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, și a fost anunțată astăzi, 12 ianuarie 2026, de Oficiul […] Articolul Crimă șocantă la Telenești: paznic, condamnat pentru uciderea administratoarei apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
20:50
Echipele Administrației Naționale a Drumurilor au desfășurat și astăzi lucrări de întreținere pe traseele naționale, pentru a asigura condiții sigure de circulație, în special în nordul țării, unde ninsorile au continuat. Pe parcursul zilei de 12 ianuarie 2026, muncitorii rutieri au intervenit pe peste 46 de sectoare de drum, inclusiv pe traseele M1, M5, R8, […] Articolul Drumarii continuă intervențiile pe traseele naționale pentru siguranța șoferilor apare prima dată în SafeNews.
20:40
Polițiștii de frontieră ucraineni au dejucat, marți, 12 ianuarie 2026, o tentativă de trafic ilegal de persoane la Punctul de trecere a frontierei „Mamaliga”, la granița cu Republica Moldova. Șapte bărbați au fost descoperiți ascunși printre cutiile cu bere dintr-un camion de mare tonaj. Ancheta preliminară arată că șoferul intenționa să-i transporte peste frontieră contra […] Articolul Șapte ucraineni, prinși ascunși într-un camion cu alcool la frontiera cu Moldova apare prima dată în SafeNews.
19:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a prezentat astăzi noua directoare adjunctă a Serviciului Vamal, Ana Luca, echipei instituției. Ministrul a subliniat că completarea echipei manageriale este esențială pentru creșterea performanței Serviciului Vamal și a urat succes Anei Luca în exercitarea mandatului. Gavriliță a precizat că, împreună cu ceilalți doi directori adjuncți, Carolina Gargaun și Viorel Doagă, […] Articolul Noua directoare adjunctă Ana Luca, prezentată astăzi personalului Serviciului Vamal apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:30
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața în urma intoxicației cu monoxid de carbon, după ce a folosit necorespunzător soba din locuința sa. Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 12 ianuarie 2026, în satul Răcăria, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04, iar la fața locului au […] Articolul Un bărbat a murit intoxicat cu monoxid de carbon într-o casă din Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
18:10
În weekendul trecut, polițiștii din întreaga țară au constatat peste 3.370 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente abateri au fost depășirea limitei de viteză și nerespectarea semnelor rutiere și a semafoarelor. Potrivit datelor Poliției, 26 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului […] Articolul Peste 3.370 de încălcări rutiere, depistate de poliție într-un singur weekend apare prima dată în SafeNews.
18:10
25 de ani de închisoare pentru inculpatul din dosarul omorului unui bebeluș din Telenești # SafeNews
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în dosarul privind omorul unui copil de 10 luni, faptă comisă în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 ianuarie 2026, anunță Procuratura Generală. Este vorba despre Alexei Cotorobai, găsit vinovat de instanță după reluarea, în mod excepțional, a […] Articolul 25 de ani de închisoare pentru inculpatul din dosarul omorului unui bebeluș din Telenești apare prima dată în SafeNews.
15:10
Republica Moldova se situează pe locul 35 în clasamentul mondial după rata estimată a inflației, de circa 7,7%, conform unei analize publicate de Visual Capitalist. „Din aceeași analiză comparativă internațională reiese că, la nivel european, RM se află printre statele cu cea mai ridicată inflație. În fața Moldovei se află doar două țări: Ucraina, cu […] Articolul Moldova, printre țările cu cea mai mare inflație din Europa, afirmă Filat apare prima dată în SafeNews.
15:00
„A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși. Ce a declarat despre Putin # SafeNews
Având posibilitatea de a răpi orice lider mondial, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru Kyiv Independent că l-ar „lua în custodie pe (președintele rus Vladimir) Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război”. În noaptea aceleași zi, trenul său a fost nevoit să facă o oprire de urgență din cauza […] Articolul „A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși. Ce a declarat despre Putin apare prima dată în SafeNews.
14:50
Președinta Maia Sandu a obținut venituri totale de peste 545 de mii de lei în anul 2025. Potrivit declarației de avere, cea mai mare parte a veniturilor provine din activitatea desfășurată la Președinție. Maia Sandu a declarat pentru anul trecut un salariu de aproximativ 270 de mii de lei, în creștere față de 244 de […] Articolul Declarația de venituri a Maiei Sandu: salariu și compensații de zeci de mii de lei apare prima dată în SafeNews.
14:50
Tragedie în raionul Rîșcani. Un bărbat, găsit fără suflare după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani a murit în urma unui incendiu produs în propria locuință. Potrivit informațiilor preliminare, acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc în această dimineață într-o gospodărie din satul Răcăria, raionul Rîșcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul, izbucnit într-o cameră, a distrus parțial tavanul […] Articolul Tragedie în raionul Rîșcani. Un bărbat, găsit fără suflare după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în SafeNews.
14:40
Deputatul Vasile Costiuc, sub controlul ANI pentru posibile încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților funcţiilor # SafeNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va efectua un control referitor la eventuale încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților de către deputatul Vasile Costiuc. O sesizare în acest sens a fost înregistrată în data de 12 decembrie 2025. Potrivit ANI, documentul arată că Vasile Costiuc ar fi omis să declare în declarațiile de avere și interese […] Articolul Deputatul Vasile Costiuc, sub controlul ANI pentru posibile încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților funcţiilor apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce a fost prins la volan fără permis valabil, anunță Poliția de Frontieră Română. Incidentul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde polițiștii de frontieră au depistat șoferul conducând propriul autoturism, deși nu avea drept legal să conducă. Autoritățile au inițiat cercetări […] Articolul Moldovean prins la volan fără permis, cercetat penal la Albița apare prima dată în SafeNews.
11:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat în primele zile ale anului 2026 încasări record la bugetul de stat. În perioada 5–11 ianuarie, vamalierii au colectat peste 395,4 milioane de lei, iar de la începutul anului suma totală a ajuns deja la circa 577,4 milioane de lei, potrivit datelor oficiale. O parte din aceste încasări […] Articolul Serviciul Vamal colectează peste 577 milioane de lei în primele zile ale anului apare prima dată în SafeNews.
11:20
Republica Moldova rămâne unul dintre jucătorii importanți în pomicultura europeană, fiind în top 15 țări producătoare de fructe, arată datele Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Țara noastră se remarcă mai ales în producția de mere, cu aproximativ 405.000 de tone anual, ceea ce plasează Moldova în top 10 producători de mere din Europa. Merele […] Articolul Republica Moldova se menține printre liderii europeni la producția de mere apare prima dată în SafeNews.
11:10
Noile tarife pentru serviciile medicale și spitalicești în Republica Moldova au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aducând schimbări importante pentru pacienți și spitale. Ministerul Sănătății și CNAM au stabilit sumele pe care statul le va plăti pentru fiecare caz, iar noile tarife se aplică atât unităților publice, cât și celor private contractate. […] Articolul Spitale publice și private: cât va costa tratamentul unui pacient din 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:50
Dubai a încheiat anul 2025 cu vânzări record de proprietăți, consolidându-și statutul de piață imobiliară de top pentru al cincilea an consecutiv. Potrivit Departamentului de Terenuri din Dubai, valoarea totală a tranzacțiilor a crescut cu peste 30%, ajungând la 682,49 miliarde de dirhami (aproximativ 186 miliarde de dolari), față de 522,36 miliarde de dirhami în […] Articolul Vile și apartamente de lux se vând în Dubai mai mult ca niciodată apare prima dată în SafeNews.
10:40
Peste 68.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 20.000 de persoane, urmat de Leușeni, Sculeni, Palanca și Giurgiulești. Pe parcursul zilei de 11 ianuarie, nouă cetățeni străini au primit […] Articolul Situația la frontieră: peste 68.000 de traversări și mai multe încălcări depistate apare prima dată în SafeNews.
10:30
Slusari: Agricultorii moldoveni ar putea fi afectați de noile decizii comerciale ale României # SafeNews
Decizia României de a prelungi restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina readuce în prim-plan posibilele efecte asupra agriculturii din Republica Moldova. Alexandr Slusari, ex-director al Asociației „Forța Fermierilor”, avertizează că lipsa unor măsuri similare la Chișinău ar putea crea riscuri pentru exporturile moldovenești, în special pe piața românească. „România continuă să ajute […] Articolul Slusari: Agricultorii moldoveni ar putea fi afectați de noile decizii comerciale ale României apare prima dată în SafeNews.
09:40
Meteorologii anunță o zi de iarnă autentică pentru astăzi, 12 ianuarie, în Republica Moldova. Cerul va rămâne predominant noros pe întreg teritoriul țării, iar valorile termice vor continua să se mențină mult sub pragul înghețului. Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vântul va bate dinspre vest, cu intensificări ce pot ajunge până la […] Articolul Iarna își intră în drepturi: temperaturi de până la -12°C, luni, în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:40
Centrul Național Anticorupție anunță rezultate importante obținute în săptămâna precedentă în lupta împotriva corupției și în recuperarea bunurilor obținute ilegal. Potrivit CNA, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 7,17 milioane de lei. Printre activele indisponibilizate se numără trei capitaluri sociale, o locuință, 55 de terenuri […] Articolul CNA anunță sechestre de peste 7 milioane de lei și trimiteri în judecată pentru corupție apare prima dată în SafeNews.
08:00
Cuba răspunde amenințărilor lui Trump, acuzând SUA că se comportă într-un mod „criminal” care amenință pacea globală # SafeNews
Cuba este „o națiune liberă și independentă”, a declarat președintele Miguel-Diaz Canel, duminică, într-o reacție la amenințările lansate de omologul său american, Donald Trump, care avertizase Havana să facă un acord „înainte de a fi prea târziu”. Președintele cubanez a spus că „nimeni nu dictează ce să facă” ţara sa, într-o postare pe platforma X, […] Articolul Cuba răspunde amenințărilor lui Trump, acuzând SUA că se comportă într-un mod „criminal” care amenință pacea globală apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:50
Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției. Comisarul UE pentru Apărare: „Cum vom înlocui forța americană?” # SafeNews
Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, scrie AFP, citată de News.ro. Kubilius, fostul prim-ministru lituanian, a menţionat crearea unei „forţe militare europene permanente de 100.000 de oameni” ca o opţiune […] Articolul Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției. Comisarul UE pentru Apărare: „Cum vom înlocui forța americană?” apare prima dată în SafeNews.
07:40
Noile reguli privind bursele studențești au intrat în vigoare. Află ce condiții trebuie îndeplinite # SafeNews
Sistemul de acordare a burselor pentru studenți a fost modificat, noile prevederi intrând deja în vigoare. Conform deciziei adoptate de Guvern și Ministerul Educației și Cercetării, bursele academice vor fi acordate doar studenților care obțin o medie generală de minimum 6,5. Autoritățile susțin că schimbarea urmărește să pună accent pe merit și performanță, în condițiile […] Articolul Noile reguli privind bursele studențești au intrat în vigoare. Află ce condiții trebuie îndeplinite apare prima dată în SafeNews.
07:30
Jocurile Olimpice de iarnă: Un paznic de la un şantier din Cortina d’Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem # SafeNews
Un paznic de la un şantier situat în apropierea unui loc de desfăşurare a competiţiilor de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, în staţiunea montană Cortina d’Ampezzo, a murit în timpul unei ture de noapte geroase, au anunţat autorităţile, potrivit AP. Ministrul italian al Infrastructurii, Matteo Salvini, a solicitat o anchetă completă asupra circumstanţelor […] Articolul Jocurile Olimpice de iarnă: Un paznic de la un şantier din Cortina d’Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem apare prima dată în SafeNews.
07:20
Manifestaţii în Iran: Au apărut imagini cu zeci de cadavre în faţa unei morgi din apropierea Teheranului # SafeNews
Imagini geolocalizate şi autentificate de AFP, filmate la morga Kahrizak, în sudul capitalei iraniene, arată zeci de cadavre în saci negri. Un videoclip, a cărui localizare a fost autentificată duminică de AFP, arată zeci de cadavre în faţa unei morgi din sudul Teheranului, pe care ONG-urile de apărare a drepturilor omului le identifică ca fiind […] Articolul Manifestaţii în Iran: Au apărut imagini cu zeci de cadavre în faţa unei morgi din apropierea Teheranului apare prima dată în SafeNews.
07:10
Beneficiile zăpezii și ale înghețurilor pentru culturile agricole | Specialist: „O mare parte din dăunători sunt distruși” # SafeNews
Ninsorile și stratul de zăpadă care s-a format în ultimele zile sunt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, afirmă expertul în agricultură, Boris Boincean, transmite SafeNews.md cu referire la moldova1.md. Precipitațiile compensează lipsa de apă care era anterior și completează rezervele din sol. După perioadele secetoase din anii […] Articolul Beneficiile zăpezii și ale înghețurilor pentru culturile agricole | Specialist: „O mare parte din dăunători sunt distruși” apare prima dată în SafeNews.
07:00
În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP. În aprilie 2025, la Zwolle, în nordul ţării, un cuplu […] Articolul În Olanda, o căsătorie a fost anulată din cauza unui discurs generat de ChatGPT apare prima dată în SafeNews.
06:50
Avocații se pregătesc să mărească tarifele, după o lovitură la buzunar primită din parlament # SafeNews
Consiliul Uniunii Avocaților le-a recomandat membrilor săi să mărească, în 2026, tarifele pentru serviciile de avocatură cu 25%, după ce parlamentul le-a majorat de două ori și jumătate costul poliței medicale. Uniunea care reunește toți avocații din R. Moldova anticipează că unii dintre ei vor fi nevoiți să renunțe la profesie, transmite SafeNews.md cu referire […] Articolul Avocații se pregătesc să mărească tarifele, după o lovitură la buzunar primită din parlament apare prima dată în SafeNews.
06:40
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă” # SafeNews
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters. Suedia, la fel ca majoritatea ţărilor europene, a investit masiv în apărare după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, vastul teritoriu al […] Articolul Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare # SafeNews
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe. Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manabi, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde, la sfârşitul […] Articolul Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Un incendiu puternic izbucnit într-o localitate din stânga Nistrului s-a soldat cu moartea unui bărbat de 72 de ani. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 10 ianuarie, când locuința victimei a fost cuprinsă de flăcări. Vecinii au fost cei care au observat fumul dens și au alertat serviciile de urgență. La fața locului […] Articolul Bărbat de 72 de ani, ars de viu într-un incendiu izbucnit în stânga Nistrului apare prima dată în SafeNews.
06:10
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent” # SafeNews
Creatorii de conținut domină din ce în ce mai mult cererile de vize de muncă O-1 din SUA. În mod surprinzător, numărul vizelor O-1 acordate în fiecare an a crescut cu 50% între 2014 și 2024, conform unui articol recent publicat în Financial Times, citat de The Guardian. Aceste vize permit persoanelor fără statut de […] Articolul Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent” apare prima dată în SafeNews.
11 ianuarie 2026
20:20
Ninsorile căzute în unele regiuni din nordul Republicii Moldova au determinat intervenția echipelor de drumari. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, precipitații sub formă de ninsoare se înregistrează inclusiv în raioanele Briceni și Ocnița. Echipele de intervenție sunt prezente în teren și desfășoară lucrări de răspândire a materialului antiderapant pentru a menține siguranța circulației rutiere. Traficul […] Articolul Ninsori în nordul țării: drumarii intervin pe mai multe sectoare apare prima dată în SafeNews.
19:50
Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei # SafeNews
Starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a deteriorat din cauza insuficienței renale, conform unei surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Kremlinul discută deja despre potențiali candidați pentru funcția sa, relatează Ukrinform. Din cauza insuficienței renale, Kadîrov este supus dializei, iar medicii nu oferă niciun prognostic. Potrivit unor […] Articolul Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei apare prima dată în SafeNews.
19:00
„Lovituri directe”. Ucrainenii anunță că au atacat trei platforme de foraj rusești ale Lukoil din Marea Caspică. Imagini cu operațiunea # SafeNews
Forțele ucrainene au lovit trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, situate în Marea Caspică, a anunțat, duminică, Statul Major General al Ucrainei, relatează Kyiv Independent. Potrivit comunicatului Statului Major General al Ucrainei, armata ucraineană a atacat separat și un sistem antiaerian rusesc Buk-M3, […] Articolul „Lovituri directe”. Ucrainenii anunță că au atacat trei platforme de foraj rusești ale Lukoil din Marea Caspică. Imagini cu operațiunea apare prima dată în SafeNews.
18:40
Traficul transfrontalier este intens, la această oră, în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția de intrare în Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea aglomerațiilor. Potrivit Poliției de Frontieră, echipele de control activează la capacitate maximă și sunt aplicate măsuri speciale […] Articolul Trafic intens la PTF Leușeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
17:30
Trump îndeamnă Cuba să încheie un acord cu SUA pentru petrol și bani, „până nu e prea târziu” # SafeNews
Donald Trump sugerează Cubei să încheie un acord cu SUA, „până nu e prea târziu”. Președintele american a anunțat duminică, 11 ianuarie 2026 că Cuba riscă să rămână fără petrol și bani și a recomandat acest acord, precizând că țara „se pare că se prăbușește”, informează Reuters. Președintele american Donald Trump a avertizat, duminică, că […] Articolul Trump îndeamnă Cuba să încheie un acord cu SUA pentru petrol și bani, „până nu e prea târziu” apare prima dată în SafeNews.
15:20
VIDEO | Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Kremlinul de „teroare rusă deliberată și cinică împotriva populației”, în urma unui val masiv de atacuri aeriene care au vizat infrastructura civilă în ultima săptămână, potrivit dpa, citată de Agerpres. Conform bilanțului prezentat de liderul de la Kiev, în ultimele șapte zile, armata rusă a lansat asupra Ucrainei […] Articolul VIDEO | Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor apare prima dată în SafeNews.
15:10
FOTO | Un Range Rover, cu șapte bărbați în el, a lovit un polițist român de frontieră în timp ce încerca să forțeze granița ucraineano-română # SafeNews
Șoferul unui SUV Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română, lovind un polițist de frontieră ucrainean, relatează Kyiv Independent, care citează un comunicat al autorităților ucrainene. Șoferul a ignorat cererea polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră. Șoferul a […] Articolul FOTO | Un Range Rover, cu șapte bărbați în el, a lovit un polițist român de frontieră în timp ce încerca să forțeze granița ucraineano-română apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.