Serviciul Vamal colectează peste 577 milioane de lei în primele zile ale anului
SafeNews, 12 ianuarie 2026 11:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat în primele zile ale anului 2026 încasări record la bugetul de stat. În perioada 5–11 ianuarie, vamalierii au colectat peste 395,4 milioane de lei, iar de la începutul anului suma totală a ajuns deja la circa 577,4 milioane de lei, potrivit datelor oficiale. O parte din aceste încasări
• • •
Acum 10 minute
11:40
Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce a fost prins la volan fără permis valabil, anunță Poliția de Frontieră Română. Incidentul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde polițiștii de frontieră au depistat șoferul conducând propriul autoturism, deși nu avea drept legal să conducă. Autoritățile au inițiat cercetări […] Articolul Moldovean prins la volan fără permis, cercetat penal la Albița apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:30
11:20
11:20

Republica Moldova rămâne unul dintre jucătorii importanți în pomicultura europeană, fiind în top 15 țări producătoare de fructe, arată datele Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Țara noastră se remarcă mai ales în producția de mere, cu aproximativ 405.000 de tone anual, ceea ce plasează Moldova în top 10 producători de mere din Europa. Merele
Acum o oră
11:10
11:10

Noile tarife pentru serviciile medicale și spitalicești în Republica Moldova au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aducând schimbări importante pentru pacienți și spitale. Ministerul Sănătății și CNAM au stabilit sumele pe care statul le va plăti pentru fiecare caz, iar noile tarife se aplică atât unităților publice, cât și celor private contractate.
Acum 2 ore
10:50
10:50

Dubai a încheiat anul 2025 cu vânzări record de proprietăți, consolidându-și statutul de piață imobiliară de top pentru al cincilea an consecutiv. Potrivit Departamentului de Terenuri din Dubai, valoarea totală a tranzacțiilor a crescut cu peste 30%, ajungând la 682,49 miliarde de dirhami (aproximativ 186 miliarde de dolari), față de 522,36 miliarde de dirhami în
10:40
10:40

Peste 68.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 20.000 de persoane, urmat de Leușeni, Sculeni, Palanca și Giurgiulești. Pe parcursul zilei de 11 ianuarie, nouă cetățeni străini au primit
10:30
Slusari: Agricultorii moldoveni ar putea fi afectați de noile decizii comerciale ale României # SafeNews
Decizia României de a prelungi restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina readuce în prim-plan posibilele efecte asupra agriculturii din Republica Moldova. Alexandr Slusari, ex-director al Asociației „Forța Fermierilor", avertizează că lipsa unor măsuri similare la Chișinău ar putea crea riscuri pentru exporturile moldovenești, în special pe piața românească. „România continuă să ajute
Acum 4 ore
09:40
09:40

Meteorologii anunță o zi de iarnă autentică pentru astăzi, 12 ianuarie, în Republica Moldova. Cerul va rămâne predominant noros pe întreg teritoriul țării, iar valorile termice vor continua să se mențină mult sub pragul înghețului. Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vântul va bate dinspre vest, cu intensificări ce pot ajunge până la
09:40
09:40

Centrul Național Anticorupție anunță rezultate importante obținute în săptămâna precedentă în lupta împotriva corupției și în recuperarea bunurilor obținute ilegal. Potrivit CNA, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 7,17 milioane de lei. Printre activele indisponibilizate se numără trei capitaluri sociale, o locuință, 55 de terenuri
08:00
Cuba răspunde amenințărilor lui Trump, acuzând SUA că se comportă într-un mod „criminal” care amenință pacea globală # SafeNews
Cuba este „o națiune liberă și independentă", a declarat președintele Miguel-Diaz Canel, duminică, într-o reacție la amenințările lansate de omologul său american, Donald Trump, care avertizase Havana să facă un acord „înainte de a fi prea târziu". Președintele cubanez a spus că „nimeni nu dictează ce să facă" ţara sa, într-o postare pe platforma X,
Acum 6 ore
07:50
Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției. Comisarul UE pentru Apărare: „Cum vom înlocui forța americană?” # SafeNews
Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, scrie AFP, citată de News.ro. Kubilius, fostul prim-ministru lituanian, a menţionat crearea unei „forţe militare europene permanente de 100.000 de oameni" ca o opţiune
07:40
Noile reguli privind bursele studențești au intrat în vigoare. Află ce condiții trebuie îndeplinite # SafeNews
Sistemul de acordare a burselor pentru studenți a fost modificat, noile prevederi intrând deja în vigoare. Conform deciziei adoptate de Guvern și Ministerul Educației și Cercetării, bursele academice vor fi acordate doar studenților care obțin o medie generală de minimum 6,5. Autoritățile susțin că schimbarea urmărește să pună accent pe merit și performanță, în condițiile
07:30
Jocurile Olimpice de iarnă: Un paznic de la un şantier din Cortina d’Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem # SafeNews
Un paznic de la un şantier situat în apropierea unui loc de desfăşurare a competiţiilor de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, în staţiunea montană Cortina d'Ampezzo, a murit în timpul unei ture de noapte geroase, au anunţat autorităţile, potrivit AP. Ministrul italian al Infrastructurii, Matteo Salvini, a solicitat o anchetă completă asupra circumstanţelor
07:20
Manifestaţii în Iran: Au apărut imagini cu zeci de cadavre în faţa unei morgi din apropierea Teheranului # SafeNews
Imagini geolocalizate şi autentificate de AFP, filmate la morga Kahrizak, în sudul capitalei iraniene, arată zeci de cadavre în saci negri. Un videoclip, a cărui localizare a fost autentificată duminică de AFP, arată zeci de cadavre în faţa unei morgi din sudul Teheranului, pe care ONG-urile de apărare a drepturilor omului le identifică ca fiind
07:10
Beneficiile zăpezii și ale înghețurilor pentru culturile agricole | Specialist: „O mare parte din dăunători sunt distruși” # SafeNews
Ninsorile și stratul de zăpadă care s-a format în ultimele zile sunt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, afirmă expertul în agricultură, Boris Boincean, transmite SafeNews.md cu referire la moldova1.md. Precipitațiile compensează lipsa de apă care era anterior și completează rezervele din sol. După perioadele secetoase din anii
07:00
07:00

În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP. În aprilie 2025, la Zwolle, în nordul ţării, un cuplu
06:50
Avocații se pregătesc să mărească tarifele, după o lovitură la buzunar primită din parlament # SafeNews
Consiliul Uniunii Avocaților le-a recomandat membrilor săi să mărească, în 2026, tarifele pentru serviciile de avocatură cu 25%, după ce parlamentul le-a majorat de două ori și jumătate costul poliței medicale. Uniunea care reunește toți avocații din R. Moldova anticipează că unii dintre ei vor fi nevoiți să renunțe la profesie, transmite SafeNews.md cu referire
06:40
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă” # SafeNews
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters. Suedia, la fel ca majoritatea ţărilor europene, a investit masiv în apărare după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, vastul teritoriu al
06:30
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare # SafeNews
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe. Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manabi, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde, la sfârşitul
06:20
06:20

Un incendiu puternic izbucnit într-o localitate din stânga Nistrului s-a soldat cu moartea unui bărbat de 72 de ani. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 10 ianuarie, când locuința victimei a fost cuprinsă de flăcări. Vecinii au fost cei care au observat fumul dens și au alertat serviciile de urgență. La fața locului
06:10
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent” # SafeNews
Creatorii de conținut domină din ce în ce mai mult cererile de vize de muncă O-1 din SUA. În mod surprinzător, numărul vizelor O-1 acordate în fiecare an a crescut cu 50% între 2014 și 2024, conform unui articol recent publicat în Financial Times, citat de The Guardian. Aceste vize permit persoanelor fără statut de
Acum 24 ore
20:20
19:50

Ninsorile căzute în unele regiuni din nordul Republicii Moldova au determinat intervenția echipelor de drumari. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, precipitații sub formă de ninsoare se înregistrează inclusiv în raioanele Briceni și Ocnița. Echipele de intervenție sunt prezente în teren și desfășoară lucrări de răspândire a materialului antiderapant pentru a menține siguranța circulației rutiere. Traficul
19:50
Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei # SafeNews
Starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a deteriorat din cauza insuficienței renale, conform unei surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Kremlinul discută deja despre potențiali candidați pentru funcția sa, relatează Ukrinform. Din cauza insuficienței renale, Kadîrov este supus dializei, iar medicii nu oferă niciun prognostic. Potrivit unor
19:00
„Lovituri directe”. Ucrainenii anunță că au atacat trei platforme de foraj rusești ale Lukoil din Marea Caspică. Imagini cu operațiunea # SafeNews
Forțele ucrainene au lovit trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, situate în Marea Caspică, a anunțat, duminică, Statul Major General al Ucrainei, relatează Kyiv Independent. Potrivit comunicatului Statului Major General al Ucrainei, armata ucraineană a atacat separat și un sistem antiaerian rusesc Buk-M3,
18:40
18:40

Traficul transfrontalier este intens, la această oră, în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția de intrare în Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea aglomerațiilor. Potrivit Poliției de Frontieră, echipele de control activează la capacitate maximă și sunt aplicate măsuri speciale
17:30
Trump îndeamnă Cuba să încheie un acord cu SUA pentru petrol și bani, „până nu e prea târziu” # SafeNews
Donald Trump sugerează Cubei să încheie un acord cu SUA, „până nu e prea târziu". Președintele american a anunțat duminică, 11 ianuarie 2026 că Cuba riscă să rămână fără petrol și bani și a recomandat acest acord, precizând că țara „se pare că se prăbușește", informează Reuters. Președintele american Donald Trump a avertizat, duminică, că
15:20
VIDEO | Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Kremlinul de „teroare rusă deliberată și cinică împotriva populației", în urma unui val masiv de atacuri aeriene care au vizat infrastructura civilă în ultima săptămână, potrivit dpa, citată de Agerpres. Conform bilanțului prezentat de liderul de la Kiev, în ultimele șapte zile, armata rusă a lansat asupra Ucrainei
15:10
FOTO | Un Range Rover, cu șapte bărbați în el, a lovit un polițist român de frontieră în timp ce încerca să forțeze granița ucraineano-română # SafeNews
Șoferul unui SUV Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română, lovind un polițist de frontieră ucrainean, relatează Kyiv Independent, care citează un comunicat al autorităților ucrainene. Șoferul a ignorat cererea polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră. Șoferul a
15:00
„Răspunsul nu poate fi nimic”. Lupta a 500 de pacienți din Canada cu o boală misterioasă, în ciuda verdictului oficial # SafeNews
O provincie întreagă din Canada este scena unei drame medicale fără precedent: peste 500 de pacienți luptă cu o boală cerebrală misterioasă. Ceea ce a început în 2019 ca o alertă izolată a devenit un conflict deschis între sute de pacienți, neurologul lor și sistemul medical oficial, potrivit BBC. La începutul anului 2019, oficialii unui spital din
15:00
Alegerile din Găgăuzia riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie # SafeNews
Deputații din Găgăuzia urmează să vot
13:10
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE # SafeNews
Chiar în momentul în care guvernul cipriot ar trebui să se concentreze pe exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, autoritățile sunt nevoite să gestioneze o controversă internă, generată de un videoclip care circulă online și care conține acuzații de corupție la nivel înalt. Guvernul respinge acuzațiile formulate în înregistrările video ale unor funcționari de rang înalt, […] Articolul Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE apare prima dată în SafeNews.
13:00
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață pe strada Albișoara din capitală, soldat cu avarierea a două automobile și rănirea unei persoane. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:55. Conform datelor preliminare ale poliției, un șofer în vârstă de 22 de ani, care conducea un automobil Honda, ar fi intrat în coliziune […] Articolul Coliziune pe strada Albișoara: un rănit și două automobile serios avariate apare prima dată în SafeNews.
12:30
O femeie a murit şi alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra oraşului Voronej din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Peste zece clădiri de apartamente, aproximativ zece case private, o şcoală şi mai multe clădiri administrative au fost avariate în atacul […] Articolul Atac ucrainean cu drone asupra orașului Voronej din Rusia: un mort și clădiri avariate apare prima dată în SafeNews.
12:00
Antreprenorii, în așteptarea compensațiilor pentru electricitate: „Avem utilaje care consumă mult” # SafeNews
Antreprenorii din țara noastră vor putea beneficia și în acest an de compensații la energia electrică. Cererile care au fost depuse până la sfârșitul anului 2025 în cadrul programului de compensații adoptat de Guvern, urmează a fi analizate. Printre beneficiarii care au primit compensații în 2025 se numără o companie de panificație din capitală. Reprezentanții […] Articolul Antreprenorii, în așteptarea compensațiilor pentru electricitate: „Avem utilaje care consumă mult” apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:40
Datele a 17,5 milioane de utilizatori Instagram, scoase la vânzare pe dark web: Meta, acuzată că a ascuns breșa de securitate # SafeNews
O breșă majoră de securitate a expus informațiile personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori de Instagram, acestea fiind scoase la vânzare de hackeri, iar compania nu a anunțat incidentul, așa cum este legal, acesta părând a fi ţinut „sub preş” de firmă, potrivit tabloidului The Sun. Incidentul a declanșat un val global de atacuri […] Articolul Datele a 17,5 milioane de utilizatori Instagram, scoase la vânzare pe dark web: Meta, acuzată că a ascuns breșa de securitate apare prima dată în SafeNews.
11:30
Iranul amenință că va lovi Israelul și baze militare americane, dacă SUA intervin în protestele din țară # SafeNews
Iranul îl avertizează pe președintele american Donald Trump că orice atac al SUA ar duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului, relatează The Times of Israel. Israelul este în stare de alertă maximă în cazul unei […] Articolul Iranul amenință că va lovi Israelul și baze militare americane, dacă SUA intervin în protestele din țară apare prima dată în SafeNews.
11:20
Fortăreața de aur a juntei din Myanmar. Cum arată „Casa regilor”, unde generalii care conduc țara se ascund de teama unei invazii # SafeNews
În capitala dictatorilor din Myanmar, chiar și în vârf de sezon electoral, traficul este inexistent. Naypyidaw înseamnă „Casa regilor”, dar, în realitate, este un buncăr vast pentru liderii militari care au păstrat puterea în această țară din Asia de Sud timp de mai bine de jumătate de secol. Cu o configurație defensivă și o întindere […] Articolul Fortăreața de aur a juntei din Myanmar. Cum arată „Casa regilor”, unde generalii care conduc țara se ascund de teama unei invazii apare prima dată în SafeNews.
11:20
Comunitatea mondială marchează, pe 11 ianuarie, Ziua Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, „o zi care ne reamintește că natura nu este inepuizabilă și că viitorul ei depinde de fiecare dintre noi”, transmite Ministerul Mediului. Republica Moldova are cinci rezervații naționale, notează IPN. Cea mai veche arie naturală protejată din țară este rezervația științifică „Codrii”, […] Articolul De la zimbri la castori: ariile protejate ale Moldovei, celebrate pe 11 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
11:10
Şase oameni au murit într-un accident aviatic în Columbia. Printre victime e şi un cunoscut cântăreţ # SafeNews
Şase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP. „Nu există supravieţuitori”, a declarat pentru Caracol Radio colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia. Avionul privat s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din […] Articolul Şase oameni au murit într-un accident aviatic în Columbia. Printre victime e şi un cunoscut cântăreţ apare prima dată în SafeNews.
07:50
Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată” # SafeNews
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin în ceea ce privește capturarea de către SUA a aliatului său, președintele venezuelean Nicolas Maduro, ar putea fi o manevră strategică de a submina unitatea NATO, un compromis tacit în care Rusia acceptă dominația SUA în emisfera vestică în schimbul a ceva mult mai important pentru Moscova, potrivit […] Articolul Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată” apare prima dată în SafeNews.
07:40
UE ar putea impune reguli stricte pentru WhatsApp din cauza numărului mare de utilizatori # SafeNews
Uniunea Europeană analizează dacă aplicația WhatsApp, deținută de Meta, ar trebui să fie supusă unor reguli mai stricte pentru combaterea conținutului ilegal și dăunător. Decizia vine după ce platforma a depășit pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în UE, înregistrând în prima jumătate a anului 2025 aproximativ 51,7 milioane, a declarat Thomas […] Articolul UE ar putea impune reguli stricte pentru WhatsApp din cauza numărului mare de utilizatori apare prima dată în SafeNews.
07:30
SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide” # SafeNews
Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri la scară largă împotriva țintelor ISIS din Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), relatează BBC. Președintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă atacurile, care fac parte din Operațiunea Hawkeye Strike, ca represalii pentru atacul mortal al ISIS asupra forțelor americane din Siria din 13 decembrie, […] Articolul SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide” apare prima dată în SafeNews.
07:20
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume # SafeNews
Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider. „Un sfat pe care îl dau: nu vă mai faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie peste […] Articolul De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume apare prima dată în SafeNews.
07:10
Viaţa în cel mai fierbinte oraş din lume. Temperaturile ajung la 47 grade în ianuarie şi asfaltul se topeşte # SafeNews
În orașul cunoscut drept cel mai fierbinte loc din Australia, localnicii au învățat să „se adapteze” la natura extremă a vremii din viața de zi cu zi. Marble Bar, situat în regiunea Pilbara din Australia de Vest, este unul dintre numeroasele orașe rurale care se confruntă cu cel mai grav val de căldură din 2020. În […] Articolul Viaţa în cel mai fierbinte oraş din lume. Temperaturile ajung la 47 grade în ianuarie şi asfaltul se topeşte apare prima dată în SafeNews.
07:00
O companie din Ucraina a fabricat mine care nu explodează și a încasat aproape 70 de milioane de dolari # SafeNews
O companie ucraineană care avea contracte pentru producerea de mine terestre și antipersonal, considerate esențiale pe front, ar fi încasat aproape 3 miliarde de grivne (aproximativ 69,8 milioane de dolari) din fonduri publice, livrând în schimb cantități reduse de muniție, adesea nefuncțională și, în unele cazuri, extrem de periculoasă pentru militarii care o manipulau, relatează […] Articolul O companie din Ucraina a fabricat mine care nu explodează și a încasat aproape 70 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
06:50
Moldova se mândrește cu numeroase recorduri mondiale Guinness, atrăgând atenția lumii prin realizări unice în domeniul vinurilor, artei și culturii. Cea mai cunoscută este crama Mileștii Mici, care deține cea mai mare colecție de vinuri din lume: peste 1,5 milioane de sticle depozitate în 55 km de tuneluri subterane de calcar, transmite SafeNews.md cu referire la […] Articolul Moldova doboară recorduri mondiale Guinness: vinuri, arte și consumuri unice apare prima dată în SafeNews.
06:40
O barcă pneumatică cu 45 de pasageri s-a răsturnat în largul Mării Egee, în timp ce încercau să intre ilegal în Grecia. Un om a murit și alți șapte sunt dați dispăruți # SafeNews
O tragedie a avut loc sâmbătă dimineaţă în Marea Egee, lângă coasta Turciei. O persoană a murit şi șapte sunt dispărute după naufragiul unei bărci pneumatice cu migranţi, conform gărzilor de coastă turce, citate de ziarul malaezian Mathrubhumi.com. Treizeci și șapte de pasageri au fost salvați. Incidentul s-a produs în largul staţiunii Dikili, la nord […] Articolul O barcă pneumatică cu 45 de pasageri s-a răsturnat în largul Mării Egee, în timp ce încercau să intre ilegal în Grecia. Un om a murit și alți șapte sunt dați dispăruți apare prima dată în SafeNews.
06:30
Revolta femeilor iraniene: Îşi aprind ţigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem # SafeNews
Femei iraniene au fost surprinse aprinzându-și țigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, pe fondul intensificării protestelor care cer înlăturarea acestuia. Femeile din Iran au aprins în mod sfidător țigări cu poze în flăcări ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, potrivit Daily Mail. Fumatul în rândul femeilor este sever dezaprobat în această țară din Orientul […] Articolul Revolta femeilor iraniene: Îşi aprind ţigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem apare prima dată în SafeNews.
10 ianuarie 2026
21:50
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” # SafeNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico. „Străzile din Teheran și din orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a […] Articolul Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” apare prima dată în SafeNews.
17:10
„Un film de groază care a prins viață”: autoritățile dintr-un stat american au găsit o colecție terifiantă în subsolul unui bărbat acuzat de 300 de furturi # SafeNews
Un bărbat din Pennsylvania, acuzat de profanarea unui cimitir istoric, a fost inculpat pentru sute de infracțiuni, după ce autoritățile au descoperit „un film de groază devenit realitate” în locuința sa, a anunțat joi procurorul districtual din Delaware County, Tanner Rouse, potrivit publicației americane NBC News. Peste 100 de cranii umane, oase lungi, picioare mumificate, […] Articolul „Un film de groază care a prins viață”: autoritățile dintr-un stat american au găsit o colecție terifiantă în subsolul unui bărbat acuzat de 300 de furturi apare prima dată în SafeNews.
