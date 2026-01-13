Crimă șocantă la Telenești: paznic, condamnat pentru uciderea administratoarei

13:10

Chiar în momentul în care guvernul cipriot ar trebui să se concentreze pe exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, autoritățile sunt nevoite să gestioneze o controversă internă, generată de un videoclip care circulă online și care conține acuzații de corupție la nivel înalt. Guvernul respinge acuzațiile formulate în înregistrările video ale unor funcționari de rang înalt, […] Articolul Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE apare prima dată în SafeNews.