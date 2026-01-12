Șapte ucraineni, prinși ascunși într-un camion cu alcool la frontiera cu Moldova

11:20

În capitala dictatorilor din Myanmar, chiar și în vârf de sezon electoral, traficul este inexistent. Naypyidaw înseamnă „Casa regilor”, dar, în realitate, este un buncăr vast pentru liderii militari care au păstrat puterea în această țară din Asia de Sud timp de mai bine de jumătate de secol. Cu o configurație defensivă și o întindere […] Articolul Fortăreața de aur a juntei din Myanmar. Cum arată „Casa regilor”, unde generalii care conduc țara se ascund de teama unei invazii apare prima dată în SafeNews.