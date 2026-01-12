10:10

Adam, al treilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, i-a promis lui Volodimir Zelenski că îl va duce la Groznîi pentru a fi judecat, dacă va primi ordinul de la tatăl său sau de la Putin. Conform informațiilor publicate de „Caucasian Knot”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi solicitat Statelor Unite, după arestarea cu succes lui […] Articolul „Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov apare prima dată în SafeNews.