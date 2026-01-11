Antreprenorii, în așteptarea compensațiilor pentru electricitate: „Avem utilaje care consumă mult”

07:20

Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider. „Un sfat pe care îl dau: nu vă mai faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie peste […] Articolul De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume apare prima dată în SafeNews.