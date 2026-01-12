Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent”
SafeNews, 12 ianuarie 2026 06:10
Creatorii de conținut domină din ce în ce mai mult cererile de vize de muncă O-1 din SUA. În mod surprinzător, numărul vizelor O-1 acordate în fiecare an a crescut cu 50% între 2014 și 2024, conform unui articol recent publicat în Financial Times, citat de The Guardian. Aceste vize permit persoanelor fără statut de […]
Acum 5 minute
06:50
Avocații se pregătesc să mărească tarifele, după o lovitură la buzunar primită din parlament # SafeNews
Consiliul Uniunii Avocaților le-a recomandat membrilor săi să mărească, în 2026, tarifele pentru serviciile de avocatură cu 25%, după ce parlamentul le-a majorat de două ori și jumătate costul poliței medicale. Uniunea care reunește toți avocații din R. Moldova anticipează că unii dintre ei vor fi nevoiți să renunțe la profesie, transmite SafeNews.md cu referire […]
Acum 15 minute
06:40
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă” # SafeNews
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters. Suedia, la fel ca majoritatea ţărilor europene, a investit masiv în apărare după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, vastul teritoriu al […]
Acum 30 minute
06:30
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare # SafeNews
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe. Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manabi, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde, la sfârşitul […]
Acum o oră
06:20
Un incendiu puternic izbucnit într-o localitate din stânga Nistrului s-a soldat cu moartea unui bărbat de 72 de ani. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 10 ianuarie, când locuința victimei a fost cuprinsă de flăcări. Vecinii au fost cei care au observat fumul dens și au alertat serviciile de urgență. La fața locului […]
06:10
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent” # SafeNews
Creatorii de conținut domină din ce în ce mai mult cererile de vize de muncă O-1 din SUA. În mod surprinzător, numărul vizelor O-1 acordate în fiecare an a crescut cu 50% între 2014 și 2024, conform unui articol recent publicat în Financial Times, citat de The Guardian. Aceste vize permit persoanelor fără statut de […]
Acum 12 ore
20:20
Ninsorile căzute în unele regiuni din nordul Republicii Moldova au determinat intervenția echipelor de drumari. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, precipitații sub formă de ninsoare se înregistrează inclusiv în raioanele Briceni și Ocnița. Echipele de intervenție sunt prezente în teren și desfășoară lucrări de răspândire a materialului antiderapant pentru a menține siguranța circulației rutiere. Traficul […]
19:50
Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei # SafeNews
Starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a deteriorat din cauza insuficienței renale, conform unei surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Kremlinul discută deja despre potențiali candidați pentru funcția sa, relatează Ukrinform. Din cauza insuficienței renale, Kadîrov este supus dializei, iar medicii nu oferă niciun prognostic. Potrivit unor […]
19:00
„Lovituri directe”. Ucrainenii anunță că au atacat trei platforme de foraj rusești ale Lukoil din Marea Caspică. Imagini cu operațiunea # SafeNews
Forțele ucrainene au lovit trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, situate în Marea Caspică, a anunțat, duminică, Statul Major General al Ucrainei, relatează Kyiv Independent. Potrivit comunicatului Statului Major General al Ucrainei, armata ucraineană a atacat separat și un sistem antiaerian rusesc Buk-M3, […]
18:40
Traficul transfrontalier este intens, la această oră, în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția de intrare în Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea aglomerațiilor. Potrivit Poliției de Frontieră, echipele de control activează la capacitate maximă și sunt aplicate măsuri speciale […]
Acum 24 ore
17:30
Trump îndeamnă Cuba să încheie un acord cu SUA pentru petrol și bani, „până nu e prea târziu” # SafeNews
Donald Trump sugerează Cubei să încheie un acord cu SUA, „până nu e prea târziu". Președintele american a anunțat duminică, 11 ianuarie 2026 că Cuba riscă să rămână fără petrol și bani și a recomandat acest acord, precizând că țara „se pare că se prăbușește", informează Reuters. Președintele american Donald Trump a avertizat, duminică, că […]
15:20
VIDEO | Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Kremlinul de „teroare rusă deliberată și cinică împotriva populației", în urma unui val masiv de atacuri aeriene care au vizat infrastructura civilă în ultima săptămână, potrivit dpa, citată de Agerpres. Conform bilanțului prezentat de liderul de la Kiev, în ultimele șapte zile, armata rusă a lansat asupra Ucrainei […]
15:10
FOTO | Un Range Rover, cu șapte bărbați în el, a lovit un polițist român de frontieră în timp ce încerca să forțeze granița ucraineano-română # SafeNews
Șoferul unui SUV Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română, lovind un polițist de frontieră ucrainean, relatează Kyiv Independent, care citează un comunicat al autorităților ucrainene. Șoferul a ignorat cererea polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră. Șoferul a […]
15:00
„Răspunsul nu poate fi nimic”. Lupta a 500 de pacienți din Canada cu o boală misterioasă, în ciuda verdictului oficial # SafeNews
O provincie întreagă din Canada este scena unei drame medicale fără precedent: peste 500 de pacienți luptă cu o boală cerebrală misterioasă. Ceea ce a început în 2019 ca o alertă izolată a devenit un conflict deschis între sute de pacienți, neurologul lor și sistemul medical oficial, potrivit BBC. La începutul anului 2019, oficialii unui spital din […]
15:00
Alegerile din Găgăuzia riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie # SafeNews
Deputații din Găgăuzia urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a fost […]
13:10
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE # SafeNews
Chiar în momentul în care guvernul cipriot ar trebui să se concentreze pe exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, autoritățile sunt nevoite să gestioneze o controversă internă, generată de un videoclip care circulă online și care conține acuzații de corupție la nivel înalt. Guvernul respinge acuzațiile formulate în înregistrările video ale unor funcționari de rang înalt, […]
13:00
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață pe strada Albișoara din capitală, soldat cu avarierea a două automobile și rănirea unei persoane. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:55. Conform datelor preliminare ale poliției, un șofer în vârstă de 22 de ani, care conducea un automobil Honda, ar fi intrat în coliziune […]
12:30
O femeie a murit şi alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra oraşului Voronej din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Peste zece clădiri de apartamente, aproximativ zece case private, o şcoală şi mai multe clădiri administrative au fost avariate în atacul […]
12:00
Antreprenorii, în așteptarea compensațiilor pentru electricitate: „Avem utilaje care consumă mult” # SafeNews
Antreprenorii din țara noastră vor putea beneficia și în acest an de compensații la energia electrică. Cererile care au fost depuse până la sfârșitul anului 2025 în cadrul programului de compensații adoptat de Guvern, urmează a fi analizate. Printre beneficiarii care au primit compensații în 2025 se numără o companie de panificație din capitală. Reprezentanții […]
11:40
Datele a 17,5 milioane de utilizatori Instagram, scoase la vânzare pe dark web: Meta, acuzată că a ascuns breșa de securitate # SafeNews
O breșă majoră de securitate a expus informațiile personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori de Instagram, acestea fiind scoase la vânzare de hackeri, iar compania nu a anunțat incidentul, așa cum este legal, acesta părând a fi ţinut „sub preş" de firmă, potrivit tabloidului The Sun. Incidentul a declanșat un val global de atacuri […]
11:30
Iranul amenință că va lovi Israelul și baze militare americane, dacă SUA intervin în protestele din țară # SafeNews
Iranul îl avertizează pe președintele american Donald Trump că orice atac al SUA ar duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime", a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului, relatează The Times of Israel. Israelul este în stare de alertă maximă în cazul unei […]
11:20
Fortăreața de aur a juntei din Myanmar. Cum arată „Casa regilor”, unde generalii care conduc țara se ascund de teama unei invazii # SafeNews
În capitala dictatorilor din Myanmar, chiar și în vârf de sezon electoral, traficul este inexistent. Naypyidaw înseamnă „Casa regilor", dar, în realitate, este un buncăr vast pentru liderii militari care au păstrat puterea în această țară din Asia de Sud timp de mai bine de jumătate de secol. Cu o configurație defensivă și o întindere […]
11:20
Comunitatea mondială marchează, pe 11 ianuarie, Ziua Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, „o zi care ne reamintește că natura nu este inepuizabilă și că viitorul ei depinde de fiecare dintre noi", transmite Ministerul Mediului. Republica Moldova are cinci rezervații naționale, notează IPN. Cea mai veche arie naturală protejată din țară este rezervația științifică „Codrii", […]
11:10
Şase oameni au murit într-un accident aviatic în Columbia. Printre victime e şi un cunoscut cântăreţ # SafeNews
Şase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP. „Nu există supravieţuitori", a declarat pentru Caracol Radio colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia. Avionul privat s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din […]
07:50
Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată” # SafeNews
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin în ceea ce privește capturarea de către SUA a aliatului său, președintele venezuelean Nicolas Maduro, ar putea fi o manevră strategică de a submina unitatea NATO, un compromis tacit în care Rusia acceptă dominația SUA în emisfera vestică în schimbul a ceva mult mai important pentru Moscova, potrivit […]
07:40
UE ar putea impune reguli stricte pentru WhatsApp din cauza numărului mare de utilizatori # SafeNews
Uniunea Europeană analizează dacă aplicația WhatsApp, deținută de Meta, ar trebui să fie supusă unor reguli mai stricte pentru combaterea conținutului ilegal și dăunător. Decizia vine după ce platforma a depășit pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în UE, înregistrând în prima jumătate a anului 2025 aproximativ 51,7 milioane, a declarat Thomas […]
07:30
SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide” # SafeNews
Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri la scară largă împotriva țintelor ISIS din Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), relatează BBC. Președintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă atacurile, care fac parte din Operațiunea Hawkeye Strike, ca represalii pentru atacul mortal al ISIS asupra forțelor americane din Siria din 13 decembrie, […]
07:20
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume # SafeNews
Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider. „Un sfat pe care îl dau: nu vă mai faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie peste […]
07:10
Viaţa în cel mai fierbinte oraş din lume. Temperaturile ajung la 47 grade în ianuarie şi asfaltul se topeşte # SafeNews
În orașul cunoscut drept cel mai fierbinte loc din Australia, localnicii au învățat să „se adapteze" la natura extremă a vremii din viața de zi cu zi. Marble Bar, situat în regiunea Pilbara din Australia de Vest, este unul dintre numeroasele orașe rurale care se confruntă cu cel mai grav val de căldură din 2020. În […]
07:00
O companie din Ucraina a fabricat mine care nu explodează și a încasat aproape 70 de milioane de dolari # SafeNews
O companie ucraineană care avea contracte pentru producerea de mine terestre
Ieri
06:50
Moldova se mândrește cu numeroase recorduri mondiale Guinness, atrăgând atenția lumii prin realizări unice în domeniul vinurilor, artei și culturii. Cea mai cunoscută este crama Mileștii Mici, care deține cea mai mare colecție de vinuri din lume: peste 1,5 milioane de sticle depozitate în 55 km de tuneluri subterane de calcar, transmite SafeNews.md cu referire la […] Articolul Moldova doboară recorduri mondiale Guinness: vinuri, arte și consumuri unice apare prima dată în SafeNews.
06:40
O barcă pneumatică cu 45 de pasageri s-a răsturnat în largul Mării Egee, în timp ce încercau să intre ilegal în Grecia. Un om a murit și alți șapte sunt dați dispăruți # SafeNews
O tragedie a avut loc sâmbătă dimineaţă în Marea Egee, lângă coasta Turciei. O persoană a murit şi șapte sunt dispărute după naufragiul unei bărci pneumatice cu migranţi, conform gărzilor de coastă turce, citate de ziarul malaezian Mathrubhumi.com. Treizeci și șapte de pasageri au fost salvați. Incidentul s-a produs în largul staţiunii Dikili, la nord […] Articolul O barcă pneumatică cu 45 de pasageri s-a răsturnat în largul Mării Egee, în timp ce încercau să intre ilegal în Grecia. Un om a murit și alți șapte sunt dați dispăruți apare prima dată în SafeNews.
06:30
Revolta femeilor iraniene: Îşi aprind ţigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem # SafeNews
Femei iraniene au fost surprinse aprinzându-și țigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, pe fondul intensificării protestelor care cer înlăturarea acestuia. Femeile din Iran au aprins în mod sfidător țigări cu poze în flăcări ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, potrivit Daily Mail. Fumatul în rândul femeilor este sever dezaprobat în această țară din Orientul […] Articolul Revolta femeilor iraniene: Îşi aprind ţigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem apare prima dată în SafeNews.
10 ianuarie 2026
21:50
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” # SafeNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico. „Străzile din Teheran și din orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a […] Articolul Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” apare prima dată în SafeNews.
17:10
„Un film de groază care a prins viață”: autoritățile dintr-un stat american au găsit o colecție terifiantă în subsolul unui bărbat acuzat de 300 de furturi # SafeNews
Un bărbat din Pennsylvania, acuzat de profanarea unui cimitir istoric, a fost inculpat pentru sute de infracțiuni, după ce autoritățile au descoperit „un film de groază devenit realitate” în locuința sa, a anunțat joi procurorul districtual din Delaware County, Tanner Rouse, potrivit publicației americane NBC News. Peste 100 de cranii umane, oase lungi, picioare mumificate, […] Articolul „Un film de groază care a prins viață”: autoritățile dintr-un stat american au găsit o colecție terifiantă în subsolul unui bărbat acuzat de 300 de furturi apare prima dată în SafeNews.
16:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că apreciază curajul poporului iranian care își ridică vocea pentru libertate, demnitate și alegeri democratice, subliniind că Republica Moldova este solidară cu locuitorii Iranului. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Determinarea lor de a-și modela propriul viitor […] Articolul Maia Sandu: Moldova este solidară cu poporul iranian care luptă pentru libertate apare prima dată în SafeNews.
16:10
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați # SafeNews
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care se comportă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați, scrie BBC. Imaginați-vă scena: zborul dvs. tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și abia așteptați să coborâți din avion. Vă desfaceți centura, vă ridicați brusc din scaun și vă […] Articolul Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați apare prima dată în SafeNews.
16:00
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile # SafeNews
O capitală europeană ia în considerare o măsură drastică pentru a reduce ambuteiajele din trafic: introducerea sistemului par-impar, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare. Sistemul a fost folosit și în România comunistă, însă în weekenduri. Ambuteiajele sunt un lucru obișnuit în capitala Serbiei, […] Articolul O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile apare prima dată în SafeNews.
15:50
Ayatollahul Ali Khamenei este suspectat că trimite aurul Iranului în Rusia. Transporturi ciudate cu avioane militare rusești, pe fondul protestelor # SafeNews
Avioane de transport militar rusești zboară frecvent de câteva zile încoace între Teheran și aeroporturi din Rusia, o activitate care stârnește suspiciuni că regimul de la Moscova trimite sprijin militar și tehnic în timp ce pregătește concomitent evacuarea liderului suprem iranian și a celor mai apropiați acoliți ai săi cu tot cu „bunurile” lor, în […] Articolul Ayatollahul Ali Khamenei este suspectat că trimite aurul Iranului în Rusia. Transporturi ciudate cu avioane militare rusești, pe fondul protestelor apare prima dată în SafeNews.
13:10
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil, atrăgând atenția analiștilor # SafeNews
Avionul istoric al Comandamentului Strategic American a aterizat pe un aeroport civil foarte aglomerat, un eveniment fără precedent, care a atras atenția analiștilor, observatorilor și mass-media internaționale, scrie Il Messaggero. Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol aflat în serviciu, E-4B Nightwatch, supranumit „avionul apocalipsei”, a aterizat pe un mare aeroport civil. […] Articolul „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil, atrăgând atenția analiștilor apare prima dată în SafeNews.
12:10
Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Punctul de Trecere a Frontierei Albița # SafeNews
Un bărbat din Belarus, care evadase dintr-o închisoare din țara sa cu o zi înainte, a fost prins de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Potrivit ITPF Iași, pe 9 ianuarie, în jurul orei 08:50, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat pentru control, ca pasager într-un autoturism care […] Articolul Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Punctul de Trecere a Frontierei Albița apare prima dată în SafeNews.
12:10
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc # SafeNews
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, citate de Reuters. Guvernatorul Andrei Boşarov a declarat, într-o postare pe Telegram, că nu au fost semnalate victime, dar că localnicii din zonă ar putea fi evacuaţi, […] Articolul Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc apare prima dată în SafeNews.
11:50
O femeie de 73 de ani, victima unei escrocherii telefonice, a predat 550.000 de lei unui fals angajat al instituțiilor de drept # SafeNews
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica a sesizat poliția după ce a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept. Aceasta i-a comunicat că o persoană ar intenționa să-i sustragă mijloacele bănești depozitate în conturile a două instituții bancare și că, pentru […] Articolul O femeie de 73 de ani, victima unei escrocherii telefonice, a predat 550.000 de lei unui fals angajat al instituțiilor de drept apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO | Salvare în ultimul moment în România: Doi polițiști au scos o femeie dintr-o mașină aflată în apele râului Jiu # SafeNews
Un incident periculos a avut loc în municipiul Târgu Jiu, din România, unde o femeie a fost salvată în ultimul moment din apele râului Jiu, datorită intervenției rapide și curajoase a doi polițiști. Totul a început în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care se anunța că un autoturism se afla […] Articolul VIDEO | Salvare în ultimul moment în România: Doi polițiști au scos o femeie dintr-o mașină aflată în apele râului Jiu apare prima dată în SafeNews.
10:50
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro # SafeNews
Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe președintele Donald Trump dacă ar „ordona vreodată o misiune de capturare” a președintelui rus Vladimir Putin, similară operațiunii desfășurate sâmbătă, în cadrul căreia Delta Force l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro. Întrebarea lui Doocy a venit în legătură cu remarca președintelui ucrainean […] Articolul Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro apare prima dată în SafeNews.
10:40
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război” # SafeNews
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generaţie Oreşnik, transmite sâmbătă agenţia France Presse. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război şi al crimelor împotriva umanităţii în atacurile sale contra civililor şi infrastructurilor civile […] Articolul Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război” apare prima dată în SafeNews.
10:30
Oraşele din România care au introdus taxe pentru turişti din 2026. Câți bani plătesc vizitatorii în Brașov, Constanța, Oradea, Sibiu și București # SafeNews
Tot mai multe orașe din România au început să aplice taxe speciale pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, măsură ce a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare, care vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor […] Articolul Oraşele din România care au introdus taxe pentru turişti din 2026. Câți bani plătesc vizitatorii în Brașov, Constanța, Oradea, Sibiu și București apare prima dată în SafeNews.
10:30
Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești–Galați se desfășoară parțial, în urma unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet înregistrate pe partea română, în cadrul controlului coordonat. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, din cauza acestei situații, controlul este realizat temporar doar pe sensul de intrare în Republica Moldova, atât pentru mijloacele de […] Articolul Activitatea PTF Giurgiulești–Galați, desfășurată parțial din cauza unor probleme tehnice apare prima dată în SafeNews.
10:20
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: circulația se desfășoară în siguranță, cu intervenția permanentă a drumarilor # SafeNews
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță, în pofida menținerii condițiilor de iarnă, datorită intervențiilor continue ale echipelor de drumari.Administrația Națională a Drumurilor informează că, și în această dimineață, carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se înregistrează ghețuș sau porțiuni înzăpezite. Drumurile rămân practicabile pe întreaga rețea națională. Pe parcursul nopții, […] Articolul Condiții de iarnă pe drumurile naționale: circulația se desfășoară în siguranță, cu intervenția permanentă a drumarilor apare prima dată în SafeNews.
10:10
„Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov # SafeNews
Adam, al treilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, i-a promis lui Volodimir Zelenski că îl va duce la Groznîi pentru a fi judecat, dacă va primi ordinul de la tatăl său sau de la Putin. Conform informațiilor publicate de „Caucasian Knot”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi solicitat Statelor Unite, după arestarea cu succes lui […] Articolul „Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov apare prima dată în SafeNews.
10:00
Peste 48.000 de dolari nedeclarați, depistați în bagajul unei pasagere pe ruta Chișinău–Baku # SafeNews
O femeie în vârstă de 27 de ani, nerezidentă, a încercat să transporte ilegal peste frontieră suma de 48.100 de dolari SUA, nedeclarată, pe ruta Chișinău–Baku. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde aceasta a selectat culoarul verde „nimic de declarat” și a comunicat suplimentar că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile […] Articolul Peste 48.000 de dolari nedeclarați, depistați în bagajul unei pasagere pe ruta Chișinău–Baku apare prima dată în SafeNews.
