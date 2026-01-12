Venezuela anunță eliberarea a 116 de deținuți, dar ONG-urile pentru drepturile omului contestă cifra oficială

20:00

Facturile la energia electrică resimțite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură, în timp ce pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare de aproximativ 5%. Explicațiile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.