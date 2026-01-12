ANSA dă asigurări: păsările și ouăle din R. Moldova sunt sigure, produsele cu metronidazol au fost retrase de pe piață

08:40

Un val de ger de până la –10°C a prins Ucraina în plină criză energetică, după ce atacurile rusești asupra infrastructurii de electricitate și încălzire au lăsat Kievul și mai multe regiuni fără lumină și căldură, forțând autoritățile să introducă întreruperi de urgență și să lupte contracronometru pentru restabilirea condițiilor de bază de trai, scrie presa ucraineană.