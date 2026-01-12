Alegerile din Găgăuzia: buget aprobat, dar fără bază legală clară. De ce soarta scrutinului din 22 martie rămâne incertă

06:50

„Groenlanda este un teritoriu european plasat sub protecția NATO. /…/ Acest șantaj trebuie să înceteze”, a declarat duminică, 11 ianuarie, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. Totodată, Catherine Vautrin, ministra franceză a apărării, a anunțat că Parisul va deschide un consulat în capitala Groenlandei, Nuuk, cu scopul nedeclarat de a preveni o eventuală invazie a Statelor Unite. Uniunea Europeană se arată tot mai îngrijorată de amenințările lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei – fie printr-o formă de „cumpărare” a insulei, fie chiar prin folosirea forței militare, dacă va fi considerat necesar.