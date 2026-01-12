Clubul de fotbal Dacia-Buiucani a anunțat numele noului antrenor principal

18:50

Temperaturile scăzute din această perioadă nu ar trebui să afecteze plantațiile de viță-de-vie, susține secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șerban. Potrivit acestuia, majoritatea soiurilor cultivate în Republica Moldova rezistă la temperaturi de până la minus 18–22 de grade Celsius. Oficialul a precizat că înghețurile din iarnă nu se compară cu cele târzii de primăvară, mult mai periculoase, iar eventualele daune sunt minime.