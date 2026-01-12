Groenlanda, din nou în vizorul lui Trump: „O vom avea într-un fel sau altul”
Moldova1, 12 ianuarie 2026 19:10
Președintele Donald Trump continuă să insiste asupra anexării Groenlandei și a cerut armatei să elaboreze planuri de invazie, potrivit presei americane care citează un raport al Pentagonului. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat intenția de a cumpăra sau chiar de a prelua cu forța teritoriul autonom al Danemarcei. Asta în pofida refuzului repetat al autorităților și locuitorilor din Groenlanda și Danemarca, care afirmă că insula nu este de vânzare.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
19:10
Președintele Donald Trump continuă să insiste asupra anexării Groenlandei și a cerut armatei să elaboreze planuri de invazie, potrivit presei americane care citează un raport al Pentagonului. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat intenția de a cumpăra sau chiar de a prelua cu forța teritoriul autonom al Danemarcei. Asta în pofida refuzului repetat al autorităților și locuitorilor din Groenlanda și Danemarca, care afirmă că insula nu este de vânzare.
19:00
Igor Negrescu este noul antrenor al Daciei-Buiucani. Tehnicianul în vîrstă de 46 de ani l-a înlocuit astfel pe Viorel Frunză, care a plecat la de la echipa din capitală la finalul anului trecut.
19:00
Studiu UNICEF: Jumătate dintre elevii cu cerințe speciale renunță la studii în etapa gimnazială # Moldova1
Deși Republica Moldova dispune de un cadru legislativ pentru incluziune, peste 50% dintre copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) își încheie studiile la etapa gimnazială, atestă datele unui studiu. Coordonatoarea de programe la UNICEF Moldova, Galina Bulat susține că sistemul eșuează să ofere continuitate deoarece învățământul primar și secundar au făcut unele progrese de integrare, iar cel profesional este inaccesibil deocamdată.
Acum o oră
18:50
Temperaturile scăzute din această perioadă nu ar trebui să afecteze plantațiile de viță-de-vie, susține secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șerban. Potrivit acestuia, majoritatea soiurilor cultivate în Republica Moldova rezistă la temperaturi de până la minus 18–22 de grade Celsius. Oficialul a precizat că înghețurile din iarnă nu se compară cu cele târzii de primăvară, mult mai periculoase, iar eventualele daune sunt minime.
18:30
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova întâmpină dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, iar una dintre principalele cauze rămâne lipsa competențelor cerute de piața muncii. În acest context, învățământul profesional tehnic dual este tot mai frecvent invocat ca soluție practică, care apropie școala de angajator și le oferă tinerilor șanse reale de angajare.
Acum 2 ore
18:10
Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în arest preventiv # Moldova1
Tribunalul a decis în cele din urmă luni, 12 ianuarie, în cazul lui Jacques Moretti, managerul barului Le Constellation, al cărui incendiu a provocat 40 de morți, inclusiv un român, și 116 răniți în noaptea de Anul Nou 2026, în Crans Montana, Elveția. Justiția a dispus arestarea preventivă a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a luat foc în noaptea de Revelion, relatează BFM TV.
18:10
Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, care a suferit un infarct, este stabilă, anunță medicii # Moldova1
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct și a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, este în stare stabilă, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădățan.
17:30
ANSA dă asigurări: păsările și ouăle din R. Moldova sunt sigure, produsele cu metronidazol au fost retrase de pe piață # Moldova1
Păsările și ouăle comercializate în Republica Moldova nu conțin antibioticul metronidazol și sunt sigure pentru consumul uman, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, într-o conferință de presă pe 12 ianuarie. Totodată, autoritățile nu anticipează creșterea prețurilor la carnea de pasăre și ouă, după acțiunile întreprinse de ANSA.
17:30
Programul „Europa este aproape”: drumuri reparate în alte 42 de localități din R. Moldova # Moldova1
Peste 43.400 de locuitori din 42 de localități ale Republicii Moldova vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere locale, în cadrul a 28 de noi proiecte finanțate prin Programul „Europa este aproape”, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Lucrările vizează reabilitarea drumurilor comunale și locale, amenajarea căilor pietonale și a platformelor de acces către instituții publice.
Acum 4 ore
17:20
Om de afaceri, condamnat pentru trădare de patrie în favoarea FSB: criptomonede pentru destabilizări în R. Moldova # Moldova1
Denis Cuculescu, fondatorul a două companii din Republica Moldova, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Judecătorii au stabilit că Denis Cuculescu a colaborat cu structuri afiliate serviciilor secrete ruse, folosindu-și cunoștințele în domeniul criptomonedelor pentru a facilita transferuri ilegale de bani și pentru a sprijini acțiuni de destabilizare social-politică în Republica Moldova.
17:20
Bugete întârziate cu 50 de zile: experții avertizează asupra riscurilor pentru parcursul european al Republicii Moldova # Moldova1
Legile bugetare continuă să fie aprobate cu întârziere și examinate într-un ritm accelerat, fără consultări publice suficiente, fapt care subminează credibilitatea bugetului și poate afecta calendarul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Avertismentul vine din partea unor experți independenți de la Chișinău.
17:00
Serviciul Vamal are un nou director adjunct: Ana Luca a fost prezentată de ministrul Finanțelor # Moldova1
Serviciul Vamal are un nou director adjunct. Ana Luca, care anterior a deținut funcția de secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, a fost numită în această funcție și prezentată oficial colectivului instituției pe 12 ianuarie.
17:00
Criză fără sfârșit la Manchester United: „Diavolii Roșii" au fost eliminați din Cupa Angliei # Moldova1
Criză fără sfârșit pentru Manchester United. „Diavolii Roșii" au fost eliminați în turul 3 al Cupa Angliei. Cu interimarul Darren Fletcher pe banca tehnică, laureata competiției din 2024, a pierdut cu 1:2 pe teren propriu în fața grupării Brighton and Howe Albion. Manchester United a ratat deschiderea scorul în chiar minutul 2. Portughezul Diogo Dalot nu l-a putut învinge pe goalkeeperul Jason Steele.
16:50
Polița medicală pentru avocați, majorată la 12.636 de lei: Uniunea Avocaților acuză risc pentru statul de drept # Moldova1
Majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei în 2026, riscă să provoace abandonarea profesiei și să afecteze accesul cetățenilor la servicii juridice, care s-ar putea scumpi cu 25%, avertizează Uniunea Avocaților din Moldova. Decizia a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la sfârșitul lunii decembrie 2025, în contextul votării legislației bugetare pentru anul curent.
16:30
Evaluarea prin note ar putea fi reintrodusă în clasa a IV-a: Rezultatele preliminare ale unei testări efectuate în 267 de școli # Moldova1
Reintroducerea notelor la evaluările din clasa a IV-a, testată în prezent în mai multe școli din R. Moldova, ar putea reduce stresul elevilor și ar facilita trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial. Concluzia aparține specialiștilor de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care au pilotat o nouă metodologie de evaluare la disciplinele de examen.
16:10
Alegerile din Găgăuzia: buget aprobat, dar fără bază legală clară. De ce soarta scrutinului din 22 martie rămâne incertă # Moldova1
Deși deputații Adunării Populare (AP) a Găgăuziei au aprobat luni, 12 ianuarie, bugetele necesare pentru organizarea alegerilor, desfășurarea scrutinului din 22 martie rămâne sub semnul întrebării. Problema nu mai este una financiară, ci una juridică și instituțională, iar întrebarea principală este acum cine are, de fapt, dreptul legal să organizeze alegerile pentru AP și să le valideze.
16:00
ANSA dă asigurări: păsările și ouăle din R. Moldova sunt sigure, produsele cu metronidazol au fost retrase # Moldova1
Păsările și ouăle comercializate în Republica Moldova nu conțin antibioticul metronidazol și sunt sigure pentru consumul uman, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, într-o conferință de presă pe 12 ianuarie.
16:00
A ucis un bebeluș și a șantajat mama copilului să-și asume vina: Fratele violatorului de la Telenești, condamnat la 25 de ani de pușcărie # Moldova1
Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat pe viață pentru violarea și uciderea unei tinere însărcinate răpite de la Orhei, va sta 25 de ani la pușcărie pentru omorul unui bebeluș de zece luni.
15:30
Alte loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate din comerț: Șase denumiri care provin din șapte loturi # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor noi loturi de lapte praf pentru bebeluși, marca Nestle, din cauza unei neconformități la un ingredient provenit de la furnizorii externi.
15:30
Lebedele de la Soroca: Hrănirea necorespunzătoare a păsărilor le poate pune în pericol viața, avertizează ornitologii # Moldova1
Un stol de lebede care iernează pe râul Nistru, în zona municipiului Soroca, a devenit în această perioadă o adevărată atracție pentru localnici și turiști. Iarna blândă și faptul că apa râului nu îngheață determină păsările să nu mai migreze, însă ornitologii atrag atenția că hrănirea necorespunzătoare le poate pune în pericol viața și le poate afecta comportamentul natural.
Acum 6 ore
15:20
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău l-a transferat definitiv pe mijlocașul brazilian Matteo Amoroso # Moldova1
Zimbru Chișinău l-a transferat definitiv pe mijlocașul brazilian Matteo Amoroso. Clubul din capitală îl împrumutase de la Krivbas Krivoi Rog din Ucraina, iar acum a activat clauza de cumpărare. Matteo Amoroso, care recent a împlinit 23 de ani, a ajuns la Zimbru în vara anului trecut. Mijlocașul defensiv a susținut 18 meciuri în toate competițiile și a marcat 4 goluri.
15:10
VIDEO | Maia Sandu: „Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca R. Moldova să supraviețuiască” # Moldova1
Situația geopolitică din regiunea noastră creează probleme majore statelor precum R. Moldova, iar aderarea la Uniunea Europeană ne va ajuta să ne protejăm suveranitatea, declară președinta Maia Sandu. O altă soluție ar fi reunirea cu România, dar șefa statului afirmă că, pe moment, nu există susținere pentru acest deziderat.
14:40
VIDEO | Reforma justiției, coloana vertebrală a parcursului european: Unde se află R. Moldova, în comparație cu Balcanii de Vest # Moldova1
Uniunea Europeană negociază cu fiecare stat candidat 33 de capitole, însă în două domenii Bruxelles-ul nu acceptă compromisuri: capitolele 23 și 24, care vizează statul de drept, independența justiției, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției. În acest „test dur” se află și Republica Moldova, precum și statele din Balcanii de Vest, aflate de ani buni pe același drum european.
14:40
LISTĂ | Plahotniuc, Iaralov și alți foști demnitari, audiați ca martori în dosarul „kuliok” # Moldova1
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vlad Plahotniuc, fostul său consilier Serghei Iaralov și foști deputați urmează să fie audiați ca martori în dosarul cunoscut sub denumirea de „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Decizia a fost luată luni, 12 decembrie, de magistrații Curții Supreme de Justiție, care au admis parțial solicitarea procurorilor și au stabilit lista martorilor ce vor fi chemați în fața instanței.
14:30
Mere autohtone vândute cu 15 lei în magazine, dar cumpărate cu 5 lei de la producători. Fermier: „Eu trebuie să accept acest lucru sau nu?” # Moldova1
Agricultorii cer ca cel puțin 50% din produsele comercializate în magazine să fie de autohtone. Totuși, o astfel de măsură este dificil de aplicat, întrucât rețelele de comerț preferă furnizori capabili să asigure calitate, volume mari și livrări regulate, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
14:00
Consilierii municipali vor încerca să voteze, pe 20 ianuarie, bugetul capitalei pentru anul 2026. PAS: Lipsesc documente esențiale # Moldova1
Consilierii municipali din Chișinău vor încerca să voteze, săptămâna viitoare, bugetul capitalei pentru anul 2026, în prima lectură. Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost stabilită pentru data de 20 ianuarie, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința serviciilor Primăriei din 12 ianuarie.
13:50
Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Râșcani, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei, incidentul fiind semnalat în dimineața zilei de 12 ianuarie, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
13:50
Deputatul Vasile Costiuc, vizat de un control ANI pentru încălcarea regimului de incompatibilitate # Moldova1
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, ca urmare a unei sesizări care semnalează o posibilă încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.
13:50
„Biblioteca de sub brad”, ediția a patra: Unde vor ajunge cele circa 8.000 de cărți colectate de Guvern # Moldova1
Sute de angajați din instituții publice, companii private și instituții neguvernamentale au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8.000 de cărți în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizate de Guvern.
13:40
Internazionale Milano și Napoli Calcio au remizat, scor 2:2 în derby-ul etapei a 20-a din cadrul Seriei A. În urma acestui rezultat, „nerazzurrii" au acumulat 43 de puncte și își păstrează fotoliul de lider al clasamentului, menținând distanța de 3 puncte față de AC Milan. În meciul disputat pe stadionul Giuseppe Meazza din orașul Milano, Interul a preluat conducerea în minutul 9. Federico Dimarco a înscris în urma unui contraatac.
13:40
VIDEO | Reforma justiției a devenit coloana vertebrală a parcursului european: Unde se află R. Moldova, în comparație cu Balcanii de Vest # Moldova1
Uniunea Europeană negociază cu fiecare stat candidat 33 de capitole, însă în două domenii Bruxelles-ul nu acceptă compromisuri: capitolele 23 și 24, care vizează statul de drept, independența justiției, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției. În acest „test dur” se află și Republica Moldova, precum și statele din Balcanii de Vest, aflate de ani buni pe același drum european.
Acum 8 ore
13:20
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale își va prelungi activitatea cu o săptămână, până pe 25 ianuarie, față de data anunțată inițial. Târgul se va încheia cu o tombolă organizată de Primăria Chișinău.
13:10
Un nou scandal de plagiat în România: Mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, copiată cap-coadă # Moldova1
Mai mult de jumătate din lucrarea de doctorat a ministrului român al Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată, potrivit unei cercetări făcute de PressOne. Mai exact, 140 din cele 247 de pagini ale lucrării ar cuprinde calupuri de până la 25 de pagini copiate cap-coadă.
12:50
„Operațiunea specială” a Kremlinului: mai lungă decât al Doilea Război Mondial pentru URSS # Moldova1
„Operațiunea militară specială” (SVO) împotriva Ucrainei, lansată de Vladimir Putin la 24 februarie 2022, a depășit ca durată Marele Război pentru Apărarea Patriei. La 12 ianuarie 2025 s-au împlinit 1.419 zile de război, în timp ce Marele Război pentru Apărarea Patriei a durat pentru fosta URSS 1.418 zile - din 22 iunie 1941 până la 9 mai 1945, scrie publicația The Moscow Times.
12:30
Rata anuală a inflației se menține în continuă descreștere în Republica Moldova din luna iunie 2025 și a atins în decembrie cea mai mică valoare din cursul anului – 6.8%. Totodată, rata medie anuală a inflației, care reflectă creșterea medie a prețurilor de consum față de anul precedent, a constituit 7.8%, depășind media globală de 4.2%.
12:10
Noua dronă rusă Shahed, de două ori mai periculoasă: Poate ținti simultan ținte aeriene și terestre # Moldova1
Serviciile de informații militare ucrainene afirmă că Rusia a dezvoltat o nouă variantă a dronei Geran-2, echipată cu un sistem Verba MANPADS și o ogivă termobarică, care îi permite să țintească atât amenințări aeriene, cât și terestre.
12:00
R. Moldova își alege, pe 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest: Paula Seling și Jamala, în Finala Națională # Moldova1
Republica Moldova își alege sâmbătă, 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest, în cadrul Finalei Naționale care va avea loc, începând cu ora 19:00, la Arena Chișinău. Evenimentul marchează revenirea țării în competiție și, totodată, o schimbare majoră de abordare în organizarea selecției, a declarat directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, într-un interviu acordat emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1.
11:50
Paznic condamnat la 18 ani și jumătate de închisoare pentru omor comis cu deosebită cruzime # Moldova1
Un bărbat de 46 de ani, angajat în calitate de paznic, a fost condamnat la 18 ani și șase luni de închisoare pentru omor comis cu deosebită cruzime și răpirea unui mijloc de transport, anunță Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Orhei, sediul Rezina.
11:50
Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va fi extins: Autoritățile au lansat o licitație publică internațională # Moldova1
Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei urmează să fie extins. Primăria Municipiului Chișinău a lansat recent o licitație publică internațională pentru selectarea contractorului care va realiza lucrările de modernizare a bulevardului. Proiectul va fi finanțat de Uniunea Europeană.
Acum 12 ore
11:20
Uniunea Avocaților din R. Moldova își alege președintele: cine sunt cei cinci candidați înscriși în cursă # Moldova1
Cinci candidați aspiră la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, alegerile urmând să aibă loc în cadrul Congresului care va începe pe 19 ianuarie. Pretendenții promit consolidarea independenței profesiei, transparență decizională și o implicare sporită a avocaților în viața instituției.
11:10
Uniunea Avocaților din Republica Moldova își alege președintele: cine sunt cei cinci candidați înscriși în cursă # Moldova1
Cinci candidați aspiră la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, alegerile urmând să aibă loc în cadrul Congresului care va începe pe 19 ianuarie. Pretendenții promit consolidarea independenței profesiei, transparență decizională și o implicare sporită a avocaților în viața instituției.
11:00
Satul Sireți, exemplu de independență energetică: iluminat stradal și instituții publice alimentate din energie solară # Moldova1
Satul Sireți, raionul Strășeni, își asigură iluminatul stradal și consumul instituțiilor publice exclusiv din energie solară, după ce autoritățile locale au construit un parc fotovoltaic de 200 kW, proiect care permite Primăriei să achite facturi zero la energia electrică. Localitatea a fost desemnată câștigătoare a competiției Moldova Eco Energetică 2025.
11:00
„FACEM Impact”: Antreprenorii din R. Moldova pot accesa finanțări de până la cinci milioane de lei de la mai multe bănci # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova pot accesa produsul de finanțare „FACEM Impact” prin intermediul mai multor bănci comerciale. Anunțul a fost făcut de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), care a semnat acorduri de colaborare cu patru bănci în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”.
11:00
O nouă luptă în cușca UFC! Luptătorul moldovean Ion Cuțelaba a aflat numele următorului său adversar din Ultimate Fighting Championship # Moldova1
Ion Cuțelaba se va confrunta cu reprezentantul Franței, Oumar Sy în cadrul galei UFC Fight Night de la mijlocul lunii martie. Supranumit "Hulk de Moldova", Ion Cuțelaba va lupta în noaptea de 14 spre 15 martie cu Oumar Sy. Confruntarea se va disputa la Las Vegas.
10:20
Un incident șocant la o școală din Kiev. Un elev a atacat, pe 12 ianuarie, o profesoară și un coleg de clasă cu un cuțit. Poliția a fost alertată la ora 8:45, iar atacatorul a fost imediat reținut, potrivit autorităților ucrainene.
10:10
Locuitorii Chișinăului, îndemnați să ducă brazii lângă platformele de colectare a deșeurilor: vor fi transformați în îngrășământ # Moldova1
Locuitorii Chișinăului sunt îndemnați să ducă brazii de Crăciun lângă platformele de colectare a deșeurilor, pentru ca aceștia să poată fi reutilizați și transformați în îngrășământ.
10:00
Averea Maiei Sandu în 2025: proprietăți neschimbate și economii mai modeste decât în anii anteriori # Moldova1
La începutul noului mandat, situația patrimonială a președintei Maia Sandu rămâne neschimbată în ceea ce privește proprietățile, potrivit declarației de avere pentru anul 2025. Documentul arată că șefa statului deține același bun imobil ca în anii precedenți, în timp ce veniturile salariale au crescut, iar economiile declarate sunt mai modeste decât cele indicate la începutul primului mandat, în urmă cu cinci ani.
10:00
Soluții pentru presiunile geopolitice, discutate în Cipru: R. Moldova, reprezentată la COSAC 2026 de Marcel Spatari # Moldova1
Provocările geopolitice europene constituie tema centrală celei de-a doua sesiuni a Reuniunii Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), desfășurate în perioada 11 - 12 ianuarie curent, în Cipru. R. Moldova este reprezentată la eveniment de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari.
09:50
FC Barcelona și-a mai trecut în palmares un trofeu! Clubul catalan a cucerit Supercupa Spaniei # Moldova1
FC Barcelona a învins în finală marea sa rivală, Real Madrid. În meciul jucat la Jeddah în Arabia Saudită, FC Barcelona a obținut victoria cu scorul de 3-2. Catalanii au deschis scorul în minutul 36, prin Raphinha, pe contraatac, după o greșeală a lui Rodrygo la centrul terenului. Apoi, a urmat ceva ce rar se vede pe terenul de fotbal.
09:40
Averea gospodăriilor din SUA, nivel-record: Valoarea proprietăților imobiliare, mai mare cu 300 de miliarde de dolari # Moldova1
Averea gospodăriilor din Statele Unite a urcat la un nivel record de peste 180.000 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025, susținută de boomul investițiilor în inteligență artificială pe piețele bursiere și de creșterea continuă a prețurilor locuințelor, potrivit datelor Rezervei Federale, citate de Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.