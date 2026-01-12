(VIDEO) Sandu ar vota pentru unirea cu România/Plahotniuc a făcut o înțelegere?/Carnea de pui se va scumpi?

10:10

Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, este acuzat din nou că încearcă să tergiverseze procesul de judecată, în care este acuzat că a accidentat mortal un adolescent și a fugit de la fața locului. La ședința de 9 ianuarie, la care erau programate dezbaterile judiciare, fostul edil a venit cu mai multe cereri, pe care le-a […]