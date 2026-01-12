Criza energetică în Transnistria: pene de curent și lecții prescurtate în școli, din cauza frigului

15:10

Oligarhul fugar Ilan Șor ar fi pus pe picioare, în Kârgâzstan, o amplă rețea de evitare a sancțiunilor impuse Rusiei. O investigație realizată de Kloop arată că, prin acest mecanism, au fost tranzitate deja peste 15 miliarde de dolari, dintre care mai mult de 6 miliarde printr-o schemă nouă. Potrivit investigației, în noua schemă, prin […]