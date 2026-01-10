Time: numărul morților în timpul protestelor din Iran a depășit 200 de persoane
NewsMaker, 10 ianuarie 2026 16:50
Cel puțin 217 participanți la protestele în masă din capitala Iranului, Teheran, ar fi decedat în urma confruntărilor cu forțele de securitate ale statului. Informația a fost raportată de un medic local pentru publicația Time, sub protecția anonimatului. Potrivit interlocutorului Time, moartea a 217 protestatari a fost înregistrată în șase spitale din capitala Iranului. Majoritatea […]
Acum o oră
16:50
Cel puțin 217 participanți la protestele în masă din capitala Iranului, Teheran, ar fi decedat în urma confruntărilor cu forțele de securitate ale statului. Informația a fost raportată de un medic local pentru publicația Time, sub protecția anonimatului. Potrivit interlocutorului Time, moartea a 217 protestatari a fost înregistrată în șase spitale din capitala Iranului. Majoritatea […]
Acum 2 ore
15:30
Nou atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în plină iarnă: la Kiev a fost deconectată lumina, apa și căldura # NewsMaker
Armata rusă a comis un nou atac masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 9 spre 10 ianuarie. În urma bombardamentelor a fost avariată infrastructura energetică din regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit Ministerului Energiei, peste 130 000 de locuitori rămân fără electricitate. La Kiev, unde se atestă ger, au fost întrerupte furnizarea de energie electrică, apă și încălzire, […]
Acum 4 ore
13:50
A încercat să scoată ilegal din Moldova peste $48 000. O cetățeancă străină, prinsă la aeroportul Chișinău # NewsMaker
O cetățeancă străină a încercat să scoată din Republica Moldova peste 48 000 de dolari nedeclarați, prin aeroportul din Chișinău. Femeia a fost prinsă în urma unui control. Cazul a fost raportat de Serviciul Vamal într-un comunicat din 10 ianuarie. Potrivit sursei citate, o nerezidentă în vârstă de 27 de ani, care urma să zboare […]
Acum 6 ore
13:10
Vama Giurgiulești-Galați își desfășoară activitatea doar parțial: se atestă defecțiuni la rețeaua de internet # NewsMaker
Actualmente, punctul de trecere a frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați își desfășoară activitatea doar parțial, din cauza unor defecțiuni în rețeaua de internet înregistrate pe partea română. Informația a fost raportată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) al Republicii Moldova. „La această oră, la PTF Giurgiulești-Galați, situat pe partea română, în cadrul controlului coordonat, se […]
12:00
O pensionară din Chișinău a rămas fără 550 000 lei, după ce a devenit victima escrocilor. Poliția anunță o anchetă # NewsMaker
O pensionară de 73 din Chișinău a rămas fără peste jumătate de milion de lei, după ce a căzut în plasa escrocilor. Victima a fost contactată de o femeie, care i-a spus că cineva ar încerca să-i sustragă banii pe care-i păstrează în două bănci, iar pentru a preveni pretinsa fraudă, resursele financiare trebuie transmise […]
Acum 8 ore
11:10
Statele UE dau undă verde acordului comercial cu blocul Mercosur, după 25 de ani de negocieri # NewsMaker
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat pe 9 ianuarie mult așteptatul acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, din care fac parte Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Potrivit Reuters, se așteaptă ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să călătorească în Paraguay pe 17 ianuarie, pentru semnarea acordului. Acordul comercial a fost aprobat cu […]
10:10
Ciochină, acuzat că a accidentat mortal un copil, tergiversează procesul de judecat? A depus cereri cu 5 minute înainte de ședință # NewsMaker
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, este acuzat din nou că încearcă să tergiverseze procesul de judecată, în care este acuzat că a accidentat mortal un adolescent și a fugit de la fața locului. La ședința de 9 ianuarie, la care erau programate dezbaterile judiciare, fostul edil a venit cu mai multe cereri, pe care le-a […]
09:40
NM Espresso: Despre scandalul achizițiilor de la Moldovagaz, anul de criză al apicultorilor din Moldova și intensificarea gerurilor # NewsMaker
Moldovagaz: scandalul achizițiilor Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a respins acuzațiile fostului membru al Consiliului de supraveghere al companiei, Sergiu Tofilat, care a declarat că, în 2024, Chișinău-Gaz ar fi plătit cu 33 de milioane de lei mai scump pentru echipamente de măsurare. Ceban a subliniat că Tofilat a votat personal pentru bugetul Moldovagaz și al întreprinderilor-fiică, inclusiv […]
Acum 24 ore
21:10
Angajații vor merge mai rar la controale medicale, iar companiile vor putea deschide cabinete de medicină a muncii. Propunerile Guvernului # NewsMaker
Ministerul Sănătății își propune să modifice modul în care se realizează examenele medicale periodice pentru angajați. Potrivit unui proiect de lege, aflat în consultări publice, frecvența examenelor va fi ajustată în funcție de nivelul de risc profesional: în loc de anual, ele se vor efectua la 24 sau chiar 36 de luni. Aceasta înseamnă că […]
20:40
Popșoi a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik: Răspunderea pentru crima de agresiune comisă reprezintă o prioritate # NewsMaker
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a condamnat ferm utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, desfășurate pe parcursul nopții și care au lăsat populația din Kiev, Lvov și Krivoi Rog fără electricitate și apă. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că viața umană este […]
19:00
Comuna Sipoteni, raionul Călărași, a fost plasată sub carantină pentru 30 de zile, după ce a fost confirmat un caz de rabie la o bovină. Decizia a fost luată vineri, 9 ianuarie 2026, de Comisia raională pentru situații excepționale, care a aprobat și un plan de măsuri antiepizootice pentru prevenirea și combaterea focarului. Măsurile includ […]
18:20
Numărul cererilor de cetățenie din stânga Nistrului a crescut cu 50% în 2025, înainte de modificarea legii # NewsMaker
Numărul cererilor de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din regiunea transnistreană a crescut cu aproape 50% în perioada septembrie–decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, făcute publice de Zona de Securitate, în cele patru luni premergătoare intrării în vigoare a noii Legi a cetățeniei au […]
Ieri
17:20
Procurorul general interimar va fi audiat repetat de Comisia Vetting, la o lună după audierile care au stârnit „îngrijorări” # NewsMaker
Procurorul general interimar Alexandru Machidon va fi audiat din nou de Comisia Vetting pe 13 ianuarie, la ora 16:00. Audierea se va desfășura cu ușile închise, la Institutul Național al Justiției. Până la finalizarea evaluării externe, numirea sa în funcția de procuror general este suspendată temporar, deși a câștigat concursul în august 2025. Alexandru Machidon […]
17:10
Tot mai puțină miere produsă în Moldova. Expert: în 2025, a scăzut la cel mai jos nivel din ultimul deceniu # NewsMaker
Anul 2025 a fost cel mai dificil an din ultimele decenii pentru apicultura din Republica Moldova, fiind marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere de albine. Constatarea aparține expertului de la IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, care precizează că înghețurile severe din primăvara trecută au afectat grav flora meliferă, determinând o înjumătățire a producției […]
16:20
Critici în România privind reorganizarea Universității din Cahul. Rector: „Dă impresia că recompensează cedarea mandatului de deputat” # NewsMaker
Fuziunea propusă între Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a generat reacții critice și în comunitatea academică românească. Rectorul Universității București, Marian Preda, a declarat că această comasare ridică „semne mari de întrebare", atât din cauza momentului ales, cât și pentru că ar uni o universitate cu […]
16:00
Forța Fermierilor acuză „hărțuire mediatică împotriva agricultorilor”: apel inclusiv către misiunile diplomatice # NewsMaker
Asociația „Forța Fermierilor" a declarat că împotriva agricultorilor care protestează pașnic sunt publicate „acuzații nefondate". Potrivit acesteia, au fost lansate „acuzații false privind presupuse legături ale fermierilor cu gruparea criminală Șor". Pe 9 ianuarie, „Forța Fermierilor" a cerut inclusiv „sprijinul apărătorilor drepturilor omului și tuturor instituțiilor democratice din Moldova", subliniind că „tăcerea în fața acestor […]
16:00
Fost candidat la alegerile locale și agent de poliție: cine este presupusul ucigaș al moldoveanului împușcat la Veneția # NewsMaker
Presupusul ucigaș al lui Sergiu Țărnă, tânărul moldovean găsit mort în Veneția, este Riccardo Salvagno. Suspectul, care a fost reținut, este un angajat al poliției locale din Veneția, scrie Corriere del Veneto. Potrivit sursei citate, Riccardo Salvagno are 40 de ani și este originar din comuna Chioggia. Individul este agent de poliție și fost candidat […]
15:10
Bilete pentru Finala Națională Eurovision 2026: cât costă și ce artiști vor urca pe scenă, pe lângă concurenți # NewsMaker
În Republica Moldova au fost puse în vânzare bilete pentru cei care vor să vadă live Finala Națională Eurovision 2026. Potrivit organizatorilor, în premieră, evenimentul nu se va desfășura într-un studio de filmare, ci la Arena Chișinău. Moldova 1 scrie că numărul biletelor este limitat și că, până pe 11 ianuarie, acestea pot fi cumpărate […]
15:10
Șor și schema de miliarde de dolari din Kârgâzstan: cum sunt ocolite sancțiunile impuse Rusiei # NewsMaker
Oligarhul fugar Ilan Șor ar fi pus pe picioare, în Kârgâzstan, o amplă rețea de evitare a sancțiunilor impuse Rusiei. O investigație realizată de Kloop arată că, prin acest mecanism, au fost tranzitate deja peste 15 miliarde de dolari, dintre care mai mult de 6 miliarde printr-o schemă nouă. Potrivit investigației, în noua schemă, prin […]
14:50
Scandal în România: Nicușor Dan denunță un atac la imaginea țării, după ce a fost acuzat de minciună # NewsMaker
În România a izbucnit un scandal după vizita președintelui țării, Nicușor Dan, în Franța. Șeful statului a anunțat că, la întoarcere, aeronava cu care călătoarea a fost escortată în spațiul aerian al Elveției de două avioane militare F-18, în semn de apreciere pentru ajutorul acordat de România victimelor incendiului de la stațiunea de schi Crans-Montana. […]
14:10
Moldovagaz și ANRE, după ce Tofilat a denunțat „cheltuieli nejustificate” de 33 mln lei la Chișinău-Gaz: „Acuzații absurde” # NewsMaker
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a venit cu o reacție după ce pe 8 ianuarie, fostul membru al Consiliului de Supraveghere al companiei, Sergiu Tofilat, a acuzat Chișinău-Gaz, una dintre filialele întreprinderii, că ar fi efectuat cheltuieli nejustificate de circa 33 de milioane de lei, și a cerut audieri parlamentare pentru clarificarea situației. Potrivit lui Ceban, […]
13:50
În acest weekend, în nordul Republicii Moldova temperaturile vor scădea pe timp de noapte până la -16°C, iar săptămâna viitoare până la -18°C. Potrivit datelor de pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru ziua de astăzi sunt prognozate ninsori slabe în nordul țării. Duminică, va ninge slab în regiunile de sud și centru, iar la […]
13:10
Tragedie pe pârtie: un moldovean de 34 de ani și-a pierdut viața la o stațiune de schi din Italia # NewsMaker
Un tânăr moldovean în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața miercuri, 7 ianuarie, după ce a căzut de pe un versant înghețat în zona Cervinia, Italia, în timp ce practica snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit publicației Aosta Sera, în jurul orei 13:30, bărbatul a urcat […]
12:20
„Am fost făcut unicul responsabil”. Bolea, după ce a fost criticat pentru starea drumurilor în urma ninsorilor # NewsMaker
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a răspuns criticilor apărute în spațiul public privind gestionarea situației de pe drumurile naționale în timpul ninsorilor și viscolului. Oficialul a fost fustrat că a fost prezentat drept "unicul responsabil pentru iarnă", afirmând că traseele au fost menținute funcționale, în pofida condițiilor meteo dificile. Reacția vine după ce, […]
12:20
Peste 100 de mii de păsări – nimicite: restricții în 17 locații din Moldova și rechemare de ouă # NewsMaker
Peste 100 de mii de păsări au fost nimicite în R. Moldova, după ce analizele de laborator au depistat prezența metronidazolului. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), acesta este un medicament chimioterapic puternic, care, din cauza riscurilor pe care le reprezintă, este interzis la animalele de la care se obțin produse alimentare. Agenția a […]
11:50
Ucraina cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU, după atacul cu „Oreșnik”: Putin folosește o rachetă balistică drept răspuns la propriile halucinații # NewsMaker
Autoritățile Ucrainei cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU, după atacul rusesc asupra orașului Lvov în care ar fi fost folosită o rachetă balistică „Oreșnik". Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrei Sibiga, pe platforma X. Andrei Sibiga a comunicat că, pe fondul bombardamentului rusesc cu „Oreșnik", Kievul va iniția acțiuni […]
11:40
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei în Ucraina: „Acest război se apropie tot mai mult de Europa” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a
11:20
Vacanță prelungită în peste 270 de școli din Moldova din cauza vremii. Ce se întâmplă cu orele pierdute # NewsMaker
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, alte 271 de instituții de învățământ general din Republica Moldova au decis să prelungească vacanța de iarnă. Potrivit Ministerului Educației, elevii din aceste școli vor reveni la ore luni, 12 ianuarie. Astfel, pe 9 ianuarie, și-au reluat activitatea doar 563 dintre cele 834 de instituții de învățământ general anunțate anterior, […] The post Vacanță prelungită în peste 270 de școli din Moldova din cauza vremii. Ce se întâmplă cu orele pierdute appeared first on NewsMaker.
11:10
Tancul petrolier Marinera, reținut pe 7 ianuarie de forțele americane în Oceanul Atlantic, este legat de aliați vechi ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar Ilan Șor. Despre aceasta au scris proiectul „Sistema” și „Radio Svoboda”. Paza de coastă a SUA a reținut nava Marinera (anterior – Bella 1) în partea de nord a Oceanului Atlantic, după […] The post Presa: Petrolierul reținut de SUA ar avea legături cu oligarhul moldovean Ilan Șor appeared first on NewsMaker.
10:40
Premierul Alexandru Munteanu condamnă utilizarea rachetei balistice Oreșnik de către Rusia: „Moldova este solidară cu Ucraina” # NewsMaker
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreșnik în atacurile masive desfășurate în noaptea trecută asupra Ucrainei. Șeful Guvernului a reiterat, într-o postare pe platforma X, solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și sprijinul Chișinăului pentru o pace justă. „Condamnăm ferm utilizarea de către Rusia a rachetei […] The post Premierul Alexandru Munteanu condamnă utilizarea rachetei balistice Oreșnik de către Rusia: „Moldova este solidară cu Ucraina” appeared first on NewsMaker.
10:30
Atac masiv asupra Ucrainei, inclusiv cu Oreșnik? Rusia: „Răspuns la atacul asupra reședinței președintelui Federației Ruse” # NewsMaker
Ucraina a raportat un atac masiv al Rusiei în noaptea de 8 spre 9 ianuarie. La Kiev s-a anunțat despre 4 morți și 24 de răniți. La Lvov s-au raportat explozii și s-a anunțat că, cel mai probabil, orașul a fost atacat cu racheta balistică „Oreșnik”. De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a declarat […] The post Atac masiv asupra Ucrainei, inclusiv cu Oreșnik? Rusia: „Răspuns la atacul asupra reședinței președintelui Federației Ruse” appeared first on NewsMaker.
10:10
SUA se retrag din 66 de structuri internaționale, inclusiv Comisia de la Veneția. Casa Albă: „Promovează interese globaliste” # NewsMaker
Statele Unite ale Americii se retrag din 66 de organizații și instituții internaționale. Președintele american, Donald Trump, a semnat un ordin executiv în acest sens. 31 dintre aceste organizații sunt structuri ale ONU care, potrivit documentului, „acționează împotriva intereselor naționale, securității, prosperității economice sau suveranității Statelor Unite”. Conform ordinului executiv, toate departamentele și agențiile trebuie […] The post SUA se retrag din 66 de structuri internaționale, inclusiv Comisia de la Veneția. Casa Albă: „Promovează interese globaliste” appeared first on NewsMaker.
09:00
Zboruri anulate, camion răsturnat, ambulanțe blocate: situația în R. Moldova din cauza vremii FOTO/VIDEO # NewsMaker
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pe anumite segmente de drum și în unele puncte de trecere a frontierei a fost restricționată temporar circulația camioanelor. Unele curse aeriene au înregistrat întârzieri sau anulări. Mai multe mijloace de transport au rămas blocate și au avut nevoie de intervenția serviciilor specializate. Consumatori din mai multe localități au rămas […] The post Zboruri anulate, camion răsturnat, ambulanțe blocate: situația în R. Moldova din cauza vremii FOTO/VIDEO appeared first on NewsMaker.
08:00
Prelungirea vacanței de iarnă, la latitudinea direcțiilor de învățământ: anunțul Ministerului Educației în contextul vremii # NewsMaker
Fiecare direcție de învățământ din Republica Moldova poate decide prelungirea vacanței de iarnă până pe 12 ianuarie. Anunțul a fost făcut în seara zilei de 8 ianuarie de Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul Educației a declarat că, în legătură cu condițiile meteo nefavorabile, fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni. […] The post Prelungirea vacanței de iarnă, la latitudinea direcțiilor de învățământ: anunțul Ministerului Educației în contextul vremii appeared first on NewsMaker.
8 ianuarie 2026
18:00
Trafic îngreunat și vreme nefavorabilă în Republica Moldova: autoritățile cer prudență maximă # NewsMaker
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe principalele trasee naționale din Republica Moldova, din cauza fluxului crescut de persoane care revin acasă după sărbători și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Vremea rece, ninsorile și ghețușul fac ca deplasarea să fie dificilă și riscantă, iar autoritățile recomandă prudență maximă tuturor participanților la trafic. Primăria Chișinău și Poliția […] The post Trafic îngreunat și vreme nefavorabilă în Republica Moldova: autoritățile cer prudență maximă appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
„Trebuie de făcut, odată, ordine”: Tofilat cere audieri parlamentare privind cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz # NewsMaker
Expertul în energetică și membru al Partidului Schimbării, Sergiu Tofilat, solicită audierea conducerii SA Moldovagaz și a filialelor acesteia în Parlament, în contextul suspiciunilor privind cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei. Potrivit lui Tofilat, Chișinău-Gaz, filială a Moldovagaz, ar fi fost implicată într-o schemă de achiziție a contoarelor de gaz prin intermediari, […] The post „Trebuie de făcut, odată, ordine”: Tofilat cere audieri parlamentare privind cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz appeared first on NewsMaker.
15:20
Reacția Moscovei la planul lui Macron și Starmer de a trimite trupe în Ucraina: „vor fi considerate ținte militare legitime pentru Rusia” # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse avertizează că desfășurarea trupelor occidentale și a infrastructurii militare pe teritoriul Ucrainei va fi considerată o intervenție străină, reprezentând o amenințare directă la adresa securității Rusiei și a Europei. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova. Reacția Moscovei vine la două zile după […] The post Reacția Moscovei la planul lui Macron și Starmer de a trimite trupe în Ucraina: „vor fi considerate ținte militare legitime pentru Rusia” appeared first on NewsMaker.
13:00
Incendiul de la depozitul de pe Mihai Viteazul, lichidat după mai bine de 30 de ore de intervenție # NewsMaker
Incendiul de proporții care a cuprins un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost lichidat abia astăzi, 8 ianuarie, la ora 11:14, la mai bine de o zi după izbucnirea focului. Informația a fost făcută de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-un comunicat. Pe parcursul nopții, […] The post Incendiul de la depozitul de pe Mihai Viteazul, lichidat după mai bine de 30 de ore de intervenție appeared first on NewsMaker.
12:40
Presupusul ucigaș al moldoveanului de 25 de ani găsit mort în Veneția, reținut de carabinieri. Noi detalii în anchetă # NewsMaker
Presupusul ucigaș al barmanului Sergiu Țărnă, un tânăr moldovean de 25 de ani, găsit mort cu o rană la tâmplă pe 31 decembrie în câmpurile dintre Mira și Veneția, a fost prins de carabinieri în Malcontenta. Ancheta a fost închisă, iar suspectul este un agent al poliției locale din Veneția, scrie publicația italiană, Il Gazzettino. […] The post Presupusul ucigaș al moldoveanului de 25 de ani găsit mort în Veneția, reținut de carabinieri. Noi detalii în anchetă appeared first on NewsMaker.
12:20
Tariful la gaze ar putea scădea. Șeful Energocom: „Cel mai probabil va fi mai mic decât cel actual” # NewsMaker
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare. Eventuala ajustare va fi decisă la sfârșitul lunii ianuarie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), iar tariful aprobat va fi valabil timp de un an, inclusiv în următorul sezon rece. Declarațiile au fost făcute de directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, […] The post Tariful la gaze ar putea scădea. Șeful Energocom: „Cel mai probabil va fi mai mic decât cel actual” appeared first on NewsMaker.
11:10
Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, din România, după o intervenție de patru ore # NewsMaker
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, în urma unei operațiuni desfășurate de salvamontiștii din județul Neamț. Informația a fost comunicată de Salvamont Neamț, într-o postare pe Facebook. Potrivit salvatorilor, tânărul se afla în zona înaltă a masivului, cunoscută drept Cușma Dorobanțului, la o […] The post Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, din România, după o intervenție de patru ore appeared first on NewsMaker.
10:30
Blackout în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice # NewsMaker
Regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie din Ucraina au fost afectate aproape în totalitate de pene de curent, în urma unor lovituri ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice. Informația a fost comunicată în seara zilei de 7 ianuarie de Ministerul Energiei al Ucrainei. Potrivit publicației Suspilne, în orașul Dnipro a fost înregistrat un blackout total. Metroul și-a […] The post Blackout în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice appeared first on NewsMaker.
10:00
Cod galben de ghețuș și polei: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Recomandările pentru șoferi # NewsMaker
Administrația Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, potrivit Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi, în cursul zilei de astăzi sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Potrivit instituției, circulația pe rețeaua națională de drumuri se desfășoară în condiții de iarnă. Partea […] The post Cod galben de ghețuș și polei: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Recomandările pentru șoferi appeared first on NewsMaker.
09:20
Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski: „Republica Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Nicosia, în marja evenimentului dedicat lansării Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Discuțiile celor doi oficiali s-au axat pe securitatea regională, eforturile internaționale de restabilire a unei păci durabile în Europa, integrarea europeană și agenda bilaterală. „Am avut, la Nicosia, […] The post Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski: „Republica Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape” appeared first on NewsMaker.
7 ianuarie 2026
18:10
România: Alocațiile copiilor rămân înghețate, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația # NewsMaker
Alocațiile de stat pentru copii din România nu vor fi majorate nici în anul 2026, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului 2025. Decizia prelungește înghețarea acestui drept pentru al doilea an consecutiv, deși legislația în vigoare prevede în mod expres actualizarea anuală a alocațiilor cu rata inflației. Concret, Legea nr. 141/2025 privind […] The post România: Alocațiile copiilor rămân înghețate, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația appeared first on NewsMaker.
16:30
O femeie în vârstă de 37 de ani din raionul Sîngerei a adus pe lume al nouălea copil în ambulanță, în drum spre spital. Nașterea a decurs cu succes. Informațiile au fost raportate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) într-un comunicat din 6 ianuarie. CNAMUP a precizat că, pe 5 ianuarie, ora […] The post O femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în ambulanță appeared first on NewsMaker.
14:30
Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău – localizat după 5 ore de luptă cu flăcările # NewsMaker
Incendiul care a izbucnit la depozitul cu produse alimentare din Chișinău în dimineața de 7 ianuarie a fost localizat. Informația a fost raportată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. „Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ 5 […] The post Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău – localizat după 5 ore de luptă cu flăcările appeared first on NewsMaker.
13:40
SUA plănuiesc să cumpere Groenlanda? Presa: Trump analizează opțiuni pentru obținerea controlului asupra teritoriului # NewsMaker
Administrația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, intenționează să propună Copenhagăi o ofertă de cumpărare a Groenlandei – teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei. Informațiile au fost relatate pe 7 ianuarie de publicațiile The Wall Street Journal și The New York Times, care fac trimitere la sursele lor din conducerea SUA. Potrivit presei, […] The post SUA plănuiesc să cumpere Groenlanda? Presa: Trump analizează opțiuni pentru obținerea controlului asupra teritoriului appeared first on NewsMaker.
12:20
Aliații Ucrainei au semnat o declarație comună privind garanțiile de securitate. Rezultatele summit-ului de la Paris # NewsMaker
Liderii statelor membre ale „Coaliției de Voință”, Ucrainei și SUA, reuniți pentru un summit de pace la Paris, pe 6 ianuarie, au semnat o declarație comună privind garanțiile de securitate pentru statul ucrainean, după încheierea invaziei Rusiei. Textul documentului a fost publicat pe site-ul Președinției Franței. Documentul, care este intitulat „Declarația de la Paris”, expune […] The post Aliații Ucrainei au semnat o declarație comună privind garanțiile de securitate. Rezultatele summit-ului de la Paris appeared first on NewsMaker.
10:20
Depozit cu produse alimentare din Chișinău, cuprins de flăcări: Peste 70 de salvatori au intervenit pentru stingerea arderii # NewsMaker
Un incendiu puternic a izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din Chișinău pe 7 ianuarie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil vechi. Peste 70 de salvatori și pompieri luptă în prezent cu flăcările. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la […] The post Depozit cu produse alimentare din Chișinău, cuprins de flăcări: Peste 70 de salvatori au intervenit pentru stingerea arderii appeared first on NewsMaker.
