Femeia împușcată în Minneapolis: a apărut videoul filmat de angajatul Serviciului de Imigrare al SUA

Peste 100 de mii de păsări au fost nimicite în R. Moldova, după ce analizele de laborator au depistat prezența metronidazolului. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), acesta este un medicament chimioterapic puternic, care, din cauza riscurilor pe care le reprezintă, este interzis la animalele de la care se obțin produse alimentare. Agenția a […]