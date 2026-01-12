Produsele cu metronidazol: există riscuri pentru cei care au consumat ouă sau carne contaminată? Răspunsul ANSA
NewsMaker, 12 ianuarie 2026 17:30
Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, ce se întâmplă cu persoanele care au cumpărat și au consumat ouă sau carne contaminată cu metronidazol. Radu Musteața a spus că „evaluarea riscului prevede un consum în timp a acestor produse”. „Referitor la consumul acestor ouă, vreau să […] The post Produsele cu metronidazol: există riscuri pentru cei care au consumat ouă sau carne contaminată? Răspunsul ANSA appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
17:30
Produsele cu metronidazol: există riscuri pentru cei care au consumat ouă sau carne contaminată? Răspunsul ANSA # NewsMaker
Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, ce se întâmplă cu persoanele care au cumpărat și au consumat ouă sau carne contaminată cu metronidazol. Radu Musteața a spus că „evaluarea riscului prevede un consum în timp a acestor produse”. „Referitor la consumul acestor ouă, vreau să […] The post Produsele cu metronidazol: există riscuri pentru cei care au consumat ouă sau carne contaminată? Răspunsul ANSA appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
17:10
Mai multe loturi de lapte praf „NAN” și „Nestogen” au fost retrase din comerț, la inițiativa producătorului – compania Nestle. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat din 12 ianuarie. Conform ANSA, loturile de lapte praf respective au fost rechemate din comerț, din cauza neconformității la un ingredient provenit […] The post Noi loturi de lapte praf au fost retrase din magazinele din Moldova. Îndemnul ANSA appeared first on NewsMaker.
17:10
Serile culturale capătă un nou ritm odată cu programul de spectacole pregătit pentru public. Piese cu teme diferite vor transforma scena într-un spațiu al emoției și al poveștilor spuse pe viu. ULTIMA NOAPTE LA MADRID Adaptare după piesa FEMEILE LUI PICASSO JACQUELINE de Brian McAveraRegia: Vitalie DRUCEC#monodramăMiercuri, 14 ianuarie, ora 18.30 Spectacolul „Ultima Noapte la […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
16:50
Carnea de pasăre s-ar putea scumpi în Moldova? Răspunsul ANSA în contextul situației cu metronidazolul # NewsMaker
În contextul celor 110.000 de păsări sacrificate în Republica Moldova și a situației legate de metronidazol, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a declarat că nu se identifică un „efect de creștere a prețurilor” la carnea de pasăre. Precizările au fost făcute pe 12 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă. Șeful […] The post Carnea de pasăre s-ar putea scumpi în Moldova? Răspunsul ANSA în contextul situației cu metronidazolul appeared first on NewsMaker.
16:30
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș în 2010 # NewsMaker
Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai – condamnat la detenție pe viață pentru uciderea unei tinere însărcinate la Orhei – a fost găsit vinovat de omorul unui copil de 10 luni. Instanța l-a condamnat pe 12 ianuarie, la aproape nouă luni de la trimiterea dosarului în judecată, la 25 de ani de închisoare. Acesta nu […] The post Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș în 2010 appeared first on NewsMaker.
16:20
Moldova așteaptă un răspuns din partea Ucrainei: cronologia evenimentelor în cazul celor 110.000 de păsări sacrificate # NewsMaker
Pe 12 ianuarie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, cronologia evenimentelor legate de cele 110.000 de păsări sacrificate în Republica Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului. Șeful instituției, Radu Musteața, a declarat că ANSA a apelat, inclusiv, la un laborator din București pentru […] The post Moldova așteaptă un răspuns din partea Ucrainei: cronologia evenimentelor în cazul celor 110.000 de păsări sacrificate appeared first on NewsMaker.
16:10
Criza energetică în Transnistria: pene de curent și lecții prescurtate în școli, din cauza frigului # NewsMaker
Șeful-adjunct al organului executiv nerecunoscut de la Tiraspol, Serghei Obolonik, a prezentat informații despre asigurarea regiunii transnistrene cu resurse energetice în primele 11 zile ale anului 2026. Potrivit lui, Combinatul de ciment de la Râbnița și-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcționează la capacitate parțială, în timp ce în școlile și clădirile administrative a […] The post Criza energetică în Transnistria: pene de curent și lecții prescurtate în școli, din cauza frigului appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
15:40
Studiu UNICEF: Peste 50% dintre elevii cu cerințe educaționale speciale din Moldova nu își continuă studiile: „Există încă lacune” # NewsMaker
Peste 50% dintre absolvenții cu cerințe educaționale speciale (CES) și/sau dizabilități din Republica Moldova nu își continuă studiile după finalizarea învățământului secundar general. Concluzia reiese din studiul „Analiza decalajelor în educația incluzivă din Republica Moldova”, realizat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației, cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului SUA. Potrivit cercetării, sistemul educațional […] The post Studiu UNICEF: Peste 50% dintre elevii cu cerințe educaționale speciale din Moldova nu își continuă studiile: „Există încă lacune” appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Plahotniuc, martor împotriva lui Dodon?/ Veniturile lui Sandu au crescut/ Carburanții se scumpesc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Veniturile președintei Maia Sandu au crescut în 2025— Ceban propune votarea proiectului bugetului capitalei pentru 2026— Vasile Costiuc, în vizorul inspectorilor ANI— Lecții mai scurte în regiunea transnistreană din cauza frigului din școli— Plahotniuc va fi audiat ca martor în dosarul „kuliok”— […] The post (VIDEO) Plahotniuc, martor împotriva lui Dodon?/ Veniturile lui Sandu au crescut/ Carburanții se scumpesc appeared first on NewsMaker.
14:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM Igor Dodon. Decizia a fost pronunțată pe 12 ianuarie de Curtea Supremă de Justiție, scrie TV8. Potrivit sursei citate, deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, […] The post CSJ a decis: Vladimir Plahotniuc va fi martor al acuzării în dosarul „Kuliok” appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
13:50
Comisarul UE pentru Apărare pledează pentru crearea unei „forțe militare europene” de 100 000 de soldați # NewsMaker
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat că UE ar trebui să ia în considerare crearea unei armate comune de 100 000 de soldați și reformarea proceselor politice care guvernează apărarea. Precizările au fost făcute pe 11 ianuarie în cadrul unei conferințe de securitate din Suedia, relatează Politico. Kubilius a pledat pentru o abordare […] The post Comisarul UE pentru Apărare pledează pentru crearea unei „forțe militare europene” de 100 000 de soldați appeared first on NewsMaker.
13:40
Când ne gândim la judo, cu toții ne imaginăm o luptă, cu aruncări puternice, prize, prize dureroase și strangulări. Dar pentru cei care trăiesc acest sport, judo este mult mai mult decât o simplă luptă. Este o artă bazată pe echilibru, disciplină și armonie interioară. Și exact despre asta vorbește în articolul nostru Octavian Pătrașcu, […] The post Judo este arta echilibrului interior appeared first on NewsMaker.
13:30
Costiuc, în vizorul ANI: ar deține funcții incompatibile cu cea de deputat. Explicațiile politicianului # NewsMaker
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, și deputatul Vasile Costiuc, a ajuns în atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI), după ce a fost semnalat că ar fi ocupat simultan funcția de parlamentar și roluri de administrator la o asociație obștească și la o companie din România. Într-un răspuns oficial trimis ANI la 30 decembrie 2025, Costiuc a […] The post Costiuc, în vizorul ANI: ar deține funcții incompatibile cu cea de deputat. Explicațiile politicianului appeared first on NewsMaker.
13:00
A omorât administratoarea firmei la care activa și a aruncat cadavrul în fântână? Un paznic și-a aflat sentința # NewsMaker
Un bărbat, care activa în calitate de paznic la o societate comercială, a fost recunoscut vinovat de omorul administratoarei și de răpirea vehiculului acesteia. El a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare. Informațiile au fost comunicate pe 12 ianuarie de Procuratura Generală a Republicii Moldova. Sentința nu este definitivă. Bărbatul de […] The post A omorât administratoarea firmei la care activa și a aruncat cadavrul în fântână? Un paznic și-a aflat sentința appeared first on NewsMaker.
12:40
Licitație internațională: bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău ar putea fi extins cu 1 kilometru. Până unde va ajunge # NewsMaker
Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei urmează să fie extins cu aproape un kilometru, până la strada Bucovina. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, în cadrul ședinței Primăriei din 12 ianuarie, după lansarea licitației publice internaționale pentru contractarea lucrărilor. Proiectul prevede construcția a aproximativ un kilometru de bulevard, cu două direcții […] The post Licitație internațională: bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău ar putea fi extins cu 1 kilometru. Până unde va ajunge appeared first on NewsMaker.
12:20
Pavaloi dă asigurări: în școlile și grădinițele din Chișinău nu au ajuns ouă și carne contaminate cu metronidazol # NewsMaker
Niciun ou sau carne provenite de la păsările contaminate cu metronidazol nu a ajuns în cantinele școlilor din municipiul Chișinău, după ce săptămâna trecută Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat prezența acestei substanțe în mai multe ferme din țară. Informația a fost confirmată de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, […] The post Pavaloi dă asigurări: în școlile și grădinițele din Chișinău nu au ajuns ouă și carne contaminate cu metronidazol appeared first on NewsMaker.
12:20
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe 12 ianuarie un mesaj pe rețeaua de socializare Truth Social în care, aparent în glumă, s-a autointitulat „președinte interimar al Venezuelei”. Trump a postat un screenshot editat al unui articol de pe Wikipedia, în care se afirmă că, din ianuarie, el ar ocupa funcția de „președinte interimar al […] The post Donald Trump s-a proclamat „președinte interimar al Venezuelei” appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
11:40
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) își va încheia activitatea pe 25 ianuarie. Anunțul a fost făcut de primarul de Chișinău, Ion Ceban. Anterior, autoritățile capitalei declarau că activitățile din centrul capitalei se vor desfășura până pe 18 ianuarie. Potrivit lui Ceban, noua dată a fost stabilită ca urmare a mai multor […] The post Târgul de Crăciun din PMAN: data la care își încheie activitatea appeared first on NewsMaker.
11:10
Peste 500 de morți în Iran, în urma protestelor. Trump ia în considerare o posibilă intervenție militară # NewsMaker
Președintele american Donald Trump ia în considerare mai multe opțiuni militare posibile în Iran, pe fondul protestelor sângeroase care continuă în țară, au declarat doi oficiali americani pentru CNN. Trump amenință că va lovi regimul iranian dacă acesta recurge la forță letală împotriva civililor. Între timp, bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 544 de […] The post Peste 500 de morți în Iran, în urma protestelor. Trump ia în considerare o posibilă intervenție militară appeared first on NewsMaker.
11:00
Maib dă start înscrierilor pentru programul IT Internship, dedicat celor care își doresc să înceapă o carieră sau să se reprofileze în domeniul fintech. Programul este disponibil pentru următoarele roluri: Inițiativa se adresează studenților din anul terminal ai facultăților IT, dar și persoanelor din alte domenii care își doresc o schimbare în carieră și vor […] The post Start în cariera ta tech: maib lansează IT Internship appeared first on NewsMaker.
10:50
Ministrul român al Energiei, despre livrările de gaze către Moldova și Ucraina: „România se comportă azi ca un potențial jucător regional” # NewsMaker
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Digi24 că România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. Oficialul a precizat că țara și-a umplut depozitele și s-a asigurat că, indiferent de condițiile meteo, va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub presiune din partea Rusiei sau […] The post Ministrul român al Energiei, despre livrările de gaze către Moldova și Ucraina: „România se comportă azi ca un potențial jucător regional” appeared first on NewsMaker.
10:10
Moldova, printre țările cu nivel scăzut de siguranță pentru turiști, potrivit Departamentului american de stat # NewsMaker
Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentele de călătorie, plasând Republica Moldova la Nivelul 2 de risc, ceea ce presupune recomandarea de vigilență sporită pentru turiști. Potrivit oficialilor americani, aprecirea a fost făcută din cauza conflictului înghețat din regiunea transnistreană, dar și din cauza efectelor războiului din Ucraina, deși Moldova nu e o țintă […] The post Moldova, printre țările cu nivel scăzut de siguranță pentru turiști, potrivit Departamentului american de stat appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
09:30
La Los Angeles a avut loc ceremonia de decernare a premiilor celei de-a 83-a ediții a Globurilor de Aur. Cel mai bun film dramatic a fost desemnat „Hamnet”, iar cea mai bună comedie – „Bătălie după bătălie”. Actorul Timothée Chalamet a obținut victoria într-una dintre cele mai competitive categorii. Globul de Aur reprezintă un pas cheie în drumul spre premiile Oscar, relatează BBC. […] The post Globurile de Aur 2026: cel mai bun film dramatic și cea mai bună comedie appeared first on NewsMaker.
08:30
(FOTO) Incendiu la Kiev și răniți la Odesa: Ucraina a raportat un atac rusesc. Ce se comunică la Moscova # NewsMaker
Autoritățile ucrainene au raportat un atac rusesc în noaptea de 11 spre 12 ianuarie asupra orașelor Kiev și Odesa. La Kiev a izbucnit un incendiu. La Odesa, o casă a fost distrusă, iar alte patru locuințe au fost avariate. O parte a unui sector a rămas fără energie electrică. De asemenea, s-a anunțat că două […] The post (FOTO) Incendiu la Kiev și răniți la Odesa: Ucraina a raportat un atac rusesc. Ce se comunică la Moscova appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
01:10
Apartament, salariu, diurnă și compensații pentru pagube morale: averea Maiei Sandu s-a mărit în 2025 (DOC) # NewsMaker
Averea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a mărit. Cel puțin asta reiese din declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, care a fost publicată pe 11 ianuarie. Potrivit documentului, în 2025, Maia Sandu a obținut de la Președinție un salariu de 269 333 de lei, ceea ce înseamnă circa 22 400 de lei […] The post Apartament, salariu, diurnă și compensații pentru pagube morale: averea Maiei Sandu s-a mărit în 2025 (DOC) appeared first on NewsMaker.
00:00
Angajații Președinției, peste 30 de deplasări externe în a doua jumătate a anului 2025. Cât au costat vizitele oficiale # NewsMaker
În a doua jumătate a anului 2025, angajații Aparatului Președintelui Republicii Moldova au efectuat 34 de vizite oficiale peste hotare, cu un cost total de aproximativ 800 000 de lei. Datele se regăsesc într-un raport publicat de instituția prezidențială. Potrivit raportului, membrii administrației prezidențiale au efectuat 34 de deplasări de serviciu în străinătate în ultimele […] The post Angajații Președinției, peste 30 de deplasări externe în a doua jumătate a anului 2025. Cât au costat vizitele oficiale appeared first on NewsMaker.
Ieri
17:50
Aureliu Guțanu, primar al satului Plop din raionul Dondușeni, s-a stins din viață. Decesul edilului a fost anunțat de Consiliul Raional Dondușeni, gimnaziul din localitate, precum și de organizația teritorială a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din raion. Primarul avea 56 de ani. „Consiliul Raional Dondușeni adresează sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, colegilor și tuturor […] The post Primarul unei localități din raionul Dondușeni a decedat. Avea 56 de ani appeared first on NewsMaker.
17:00
Protestele din Iran. Presa: autoritățile acționează tot mai dur, manifestanții nu renunță # NewsMaker
Protestatarii din Iran au ieșit în stradă și în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit BBC, autoritățile iraniene acționează tot mai dur față de aceștia, iar pe măsură ce protestele se intensifică, numărul celor uciși și răniți continuă să crească. Medicii din două spitale au declarat pentru sursa citată că, în decurs de două zile, […] The post Protestele din Iran. Presa: autoritățile acționează tot mai dur, manifestanții nu renunță appeared first on NewsMaker.
14:30
Ultimele date ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că, săptămâna viitoare, se vor înregistra temperaturi minime de până la -15°C în nordul țării și temperaturi maxime de până la 0°C în sudul Republicii Moldova. Aceasta după ce, anterior, instituția raporta că minimele vor ajunge până la -18°C în nordul țării. Menționăm că, potrivit celor mai […] The post Vremea în Moldova pentru toată săptămâna viitoare: ultimele date ale meteorologilor appeared first on NewsMaker.
13:40
Zimbri, stejari seculari, castori: Moldova în cifre și informații de Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale # NewsMaker
Rezervația Științifică „Codrii” este cea mai veche arie naturală protejată din Republica Moldova. În Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, la doar o oră distanță de Rezervația „Codrii”, se găsesc cei mai înalți și mai vechi fagi din țară, unii având până la 150 de ani. În Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” trăiesc 7 zimbri. Tot aici este […] The post Zimbri, stejari seculari, castori: Moldova în cifre și informații de Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale appeared first on NewsMaker.
12:20
FOTO Accident pe strada Albișoara din Chișinău: o persoană, la spital după impactul dintre două mașini # NewsMaker
Două mașini au fost deteriorate considerabil ca urmare a unui accident produs în dimineața zilei de 11 ianuarie pe strada Albișoara din capitală. Un pasager al unuia dintre vehicule a fost transportat la spital cu traumatisme. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de către ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana […] The post FOTO Accident pe strada Albișoara din Chișinău: o persoană, la spital după impactul dintre două mașini appeared first on NewsMaker.
11:50
Femeia împușcată în Minneapolis: a apărut videoul filmat de angajatul Serviciului de Imigrare al SUA # NewsMaker
În SUA a fost publicată înregistrarea video realizată de un angajat al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE), care a împușcat o femeie în timpul unei acțiuni de protest din Minneapolis miercurea trecută, pe 7 ianuarie. În noul video, Renee Nicole Good este văzută stând la volanul mașinii și adresându-se unui agent ICE. […] The post Femeia împușcată în Minneapolis: a apărut videoul filmat de angajatul Serviciului de Imigrare al SUA appeared first on NewsMaker.
09:40
Cum se circulă pe drumurile naționale din R. Moldova și care este prognoza meteo pentru duminică # NewsMaker
În majoritatea regiunilor Republicii Moldova, partea carosabilă este în mare parte uscată, pe alocuri înzăpezită. Informația a fost comunicată în dimineața zilei de 11 ianuarie de Administraţia Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, în zona de sud a țării s-a format un strat subțire de zăpadă pe carosabil, iar drumarii au intervenit. „Circulația pe drumurile naționale […] The post Cum se circulă pe drumurile naționale din R. Moldova și care este prognoza meteo pentru duminică appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Un autocar, în care se aflau 47 de oameni, a luat foc în România. Pasagerii, adăpostiți într-o școală # NewsMaker
Un autocar a luat foc în județul Mureș din România, pe 10 ianuarie. Cei 47 de pasageri din vehicul au coborât în siguranță și sunt adăpostiți într-o școală până vor fi preluați de un alt autocar, relatează Mediafax. Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit sâmbătă la un autocar, în localitatea Soromiclea. La fața locului au […] The post Un autocar, în care se aflau 47 de oameni, a luat foc în România. Pasagerii, adăpostiți într-o școală appeared first on NewsMaker.
17:30
Maia Sandu, solidară cu protestatarii iranieni: „Hotărârea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de granițele țării” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a comentat pe 10 ianuarie, pentru prima dată, protestele din Iran împotriva regimului teocratic al țării. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a afirmat că Republica Moldova este solidară cu cetățenii iranieni care militează pentru un viitor democratic. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, […] The post Maia Sandu, solidară cu protestatarii iranieni: „Hotărârea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de granițele țării” appeared first on NewsMaker.
16:50
Cel puțin 217 participanți la protestele în masă din capitala Iranului, Teheran, ar fi decedat în urma confruntărilor cu forțele de securitate ale statului. Informația a fost raportată de un medic local pentru publicația Time, sub protecția anonimatului. Potrivit interlocutorului Time, moartea a 217 protestatari a fost înregistrată în șase spitale din capitala Iranului. Majoritatea […] The post Time: numărul morților în timpul protestelor din Iran a depășit 200 de persoane appeared first on NewsMaker.
15:30
Nou atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în plină iarnă: la Kiev a fost deconectată lumina, apa și căldura # NewsMaker
Armata rusă a comis un nou atac masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 9 spre 10 ianuarie. În urma bombardamentelor a fost avariată infrastructura energetică din regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit Ministerului Energiei, peste 130 000 de locuitori rămân fără electricitate. La Kiev, unde se atestă ger, au fost întrerupte furnizarea de energie electrică, apă și încălzire, […] The post Nou atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în plină iarnă: la Kiev a fost deconectată lumina, apa și căldura appeared first on NewsMaker.
13:50
A încercat să scoată ilegal din Moldova peste $48 000. O cetățeancă străină, prinsă la aeroportul Chișinău # NewsMaker
O cetățeancă străină a încercat să scoată din Republica Moldova peste 48 000 de dolari nedeclarați, prin aeroportul din Chișinău. Femeia a fost prinsă în urma unui control. Cazul a fost raportat de Serviciul Vamal într-un comunicat din 10 ianuarie. Potrivit sursei citate, o nerezidentă în vârstă de 27 de ani, care urma să zboare […] The post A încercat să scoată ilegal din Moldova peste $48 000. O cetățeancă străină, prinsă la aeroportul Chișinău appeared first on NewsMaker.
13:10
Vama Giurgiulești-Galați își desfășoară activitatea doar parțial: se atestă defecțiuni la rețeaua de internet # NewsMaker
Actualmente, punctul de trecere a frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați își desfășoară activitatea doar parțial, din cauza unor defecțiuni în rețeaua de internet înregistrate pe partea română. Informația a fost raportată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) al Republicii Moldova. „La această oră, la PTF Giurgiulești-Galați, situat pe partea română, în cadrul controlului coordonat, se […] The post Vama Giurgiulești-Galați își desfășoară activitatea doar parțial: se atestă defecțiuni la rețeaua de internet appeared first on NewsMaker.
12:00
O pensionară din Chișinău a rămas fără 550 000 lei, după ce a devenit victima escrocilor. Poliția anunță o anchetă # NewsMaker
O pensionară de 73 din Chișinău a rămas fără peste jumătate de milion de lei, după ce a căzut în plasa escrocilor. Victima a fost contactată de o femeie, care i-a spus că cineva ar încerca să-i sustragă banii pe care-i păstrează în două bănci, iar pentru a preveni pretinsa fraudă, resursele financiare trebuie transmise […] The post O pensionară din Chișinău a rămas fără 550 000 lei, după ce a devenit victima escrocilor. Poliția anunță o anchetă appeared first on NewsMaker.
11:10
Statele UE dau undă verde acordului comercial cu blocul Mercosur, după 25 de ani de negocieri # NewsMaker
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat pe 9 ianuarie mult așteptatul acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, din care fac parte Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Potrivit Reuters, se așteaptă ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să călătorească în Paraguay pe 17 ianuarie, pentru semnarea acordului. Acordul comercial a fost aprobat cu […] The post Statele UE dau undă verde acordului comercial cu blocul Mercosur, după 25 de ani de negocieri appeared first on NewsMaker.
10:10
Ciochină, acuzat că a accidentat mortal un copil, tergiversează procesul de judecat? A depus cereri cu 5 minute înainte de ședință # NewsMaker
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, este acuzat din nou că încearcă să tergiverseze procesul de judecată, în care este acuzat că a accidentat mortal un adolescent și a fugit de la fața locului. La ședința de 9 ianuarie, la care erau programate dezbaterile judiciare, fostul edil a venit cu mai multe cereri, pe care le-a […] The post Ciochină, acuzat că a accidentat mortal un copil, tergiversează procesul de judecat? A depus cereri cu 5 minute înainte de ședință appeared first on NewsMaker.
09:40
NM Espresso: Despre scandalul achizițiilor de la Moldovagaz, anul de criză al apicultorilor din Moldova și intensificarea gerurilor # NewsMaker
Moldovagaz: scandalul achizițiilor Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a respins acuzațiile fostului membru al Consiliului de supraveghere al companiei, Sergiu Tofilat, care a declarat că, în 2024, Chișinău-Gaz ar fi plătit cu 33 de milioane de lei mai scump pentru echipamente de măsurare. Ceban a subliniat că Tofilat a votat personal pentru bugetul Moldovagaz și al întreprinderilor-fiică, inclusiv […] The post NM Espresso: Despre scandalul achizițiilor de la Moldovagaz, anul de criză al apicultorilor din Moldova și intensificarea gerurilor appeared first on NewsMaker.
9 ianuarie 2026
21:10
Angajații vor merge mai rar la controale medicale, iar companiile vor putea deschide cabinete de medicină a muncii. Propunerile Guvernului # NewsMaker
Ministerul Sănătății își propune să modifice modul în care se realizează examenele medicale periodice pentru angajați. Potrivit unui proiect de lege, aflat în consultări publice, frecvența examenelor va fi ajustată în funcție de nivelul de risc profesional: în loc de anual, ele se vor efectua la 24 sau chiar 36 de luni. Aceasta înseamnă că […] The post Angajații vor merge mai rar la controale medicale, iar companiile vor putea deschide cabinete de medicină a muncii. Propunerile Guvernului appeared first on NewsMaker.
20:40
Popșoi a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik: Răspunderea pentru crima de agresiune comisă reprezintă o prioritate # NewsMaker
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a condamnat ferm utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, desfășurate pe parcursul nopții și care au lăsat populația din Kiev, Lvov și Krivoi Rog fără electricitate și apă. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că viața umană este […] The post Popșoi a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik: Răspunderea pentru crima de agresiune comisă reprezintă o prioritate appeared first on NewsMaker.
19:00
Comuna Sipoteni, raionul Călărași, a fost plasată sub carantină pentru 30 de zile, după ce a fost confirmat un caz de rabie la o bovină. Decizia a fost luată vineri, 9 ianuarie 2026, de Comisia raională pentru situații excepționale, care a aprobat și un plan de măsuri antiepizootice pentru prevenirea și combaterea focarului. Măsurile includ […] The post Carantină la Sipoteni după confirmarea unui caz de rabie la bovină appeared first on NewsMaker.
18:20
Numărul cererilor de cetățenie din stânga Nistrului a crescut cu 50% în 2025, înainte de modificarea legii # NewsMaker
Numărul cererilor de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din regiunea transnistreană a crescut cu aproape 50% în perioada septembrie–decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, făcute publice de Zona de Securitate, în cele patru luni premergătoare intrării în vigoare a noii Legi a cetățeniei au […] The post Numărul cererilor de cetățenie din stânga Nistrului a crescut cu 50% în 2025, înainte de modificarea legii appeared first on NewsMaker.
17:20
Procurorul general interimar va fi audiat repetat de Comisia Vetting, la o lună după audierile care au stârnit „îngrijorări” # NewsMaker
Procurorul general interimar Alexandru Machidon va fi audiat din nou de Comisia Vetting pe 13 ianuarie, la ora 16:00. Audierea se va desfășura cu ușile închise, la Institutul Național al Justiției. Până la finalizarea evaluării externe, numirea sa în funcția de procuror general este suspendată temporar, deși a câștigat concursul în august 2025. Alexandru Machidon […] The post Procurorul general interimar va fi audiat repetat de Comisia Vetting, la o lună după audierile care au stârnit „îngrijorări” appeared first on NewsMaker.
17:10
Tot mai puțină miere produsă în Moldova. Expert: în 2025, a scăzut la cel mai jos nivel din ultimul deceniu # NewsMaker
Anul 2025 a fost cel mai dificil an din ultimele decenii pentru apicultura din Republica Moldova, fiind marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere de albine. Constatarea aparține expertului de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, care precizează că înghețurile severe din primăvara trecută au afectat grav flora meliferă, determinând o înjumătățire a producției […] The post Tot mai puțină miere produsă în Moldova. Expert: în 2025, a scăzut la cel mai jos nivel din ultimul deceniu appeared first on NewsMaker.
16:20
Critici în România privind reorganizarea Universității din Cahul. Rector: „Dă impresia că recompensează cedarea mandatului de deputat” # NewsMaker
Fuziunea propusă între Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a generat reacții critice și în comunitatea academică românească. Rectorul Universității București, Marian Preda, a declarat că această comasare ridică „semne mari de întrebare”, atât din cauza momentului ales, cât și pentru că ar uni o universitate cu […] The post Critici în România privind reorganizarea Universității din Cahul. Rector: „Dă impresia că recompensează cedarea mandatului de deputat” appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.