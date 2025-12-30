„KENȚII” din plen: cum se planifica „nistojeala” alcoolului în timp ce Parlamentul vota bugetul pe 2026

14:40

Averea lui Elon Musk a atins un nivel fără precedent, după o reevaluare majoră a SpaceX. Potrivit celor mai recente calcule publicate de Forbes, Elon Musk a depășit un nivel care până acum părea pur teoretic. Acum CEO-ul Tesla are o avere netă mai mare de 600 de miliarde de dolari. Performanța îl plasează oficial […]