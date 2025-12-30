„KENȚII” din plen: cum se planifica „nistojeala” alcoolului în timp ce Parlamentul vota bugetul pe 2026
Sinteza, 30 decembrie 2025 12:50
Ultima ședință a Parlamentului din acest an, una declarată drept foarte importantă pentru că a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2026, a avut și un „moment de destindere” care nu ținea nici de cifre, nici de politici publice. Ci de… alcool, transmite libertv.md. Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au […]
Acum 30 minute
12:50
12:40
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința a unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a cauzat decesul victimei, transmite alerta.md. Inculpatul i-a aplicat părții vătămate multiple lovituri cu […]
Acum 2 ore
12:10
A intrat în vigoare metodologia privind verificarea gestiunii financiare a partidelor politice # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, începând cu data de 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile Hotărârii CEC nr. 425/2025, privind aprobarea Metodologiei de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 646–650. Metodologia stabilește cadrul procedural minim pentru desfășurarea […]
12:10
Dieta Rina – cunoscută și sub numele de dieta de 90 de zile – este un program structurat de slăbire construit în jurul unui ciclu de rotație a alimentelor de 4 zile. Spre deosebire de dietele tradiționale de numărare a caloriilor, abordarea Rinei separă alimentele în funcție de tip în fiecare zi (adesea numită strategie „disociată” […]
11:40
Activitatea de voluntariat va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE. Proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat a fost votat în lectura a doua de 66 de deputați. Documentul are drept scop crearea condițiilor necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele, precum […]
11:30
Primarul Ion Ceban acuză PAS de respingerea tuturor amendamentelor MAN la bugetul pentru 2026 # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat că majoritatea parlamentară PAS a respins toate amendamentele înaintate de MAN la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit lui Ceban, decizia a fost luată în pofida declarațiilor anterioare ale președintei Maia Sandu, care a afirmat public că PAS ar […]
Acum 24 ore
18:40
VIDEO// Jurnalista Daniela Balan pentru presa din Ucraina: „Parcursul comun al Moldovei și Ucrainei spre UE consolidează securitatea regională” # Sinteza
Jurnalista și expertul în comunicare Daniela Balan a comentat pentru o sursă media din Ucraina subiectul parcursului comun al Republicii Moldova și Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că eurointegrarea „într-un singur pachet” reprezintă o soluție logică și deja verificată în practica Uniunii Europene. Jurnalista a declarat că UE abordează, în mod tradițional, extinderea […]
15:00
Astăzi, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, deputata PSRM Alla Darovannaia a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care prevede majorarea indemnizației pentru deces. Potrivit deputatei, indemnizația de deces se menține la nivelul de 1.100 de lei de foarte mulți ani, în pofida creșterii constante a […]
14:50
Ideea de „lipici pentru oase” sună ca din science-fiction: în loc de plăci, șuruburi și tije metalice, medicul ar uni fragmentele de oasele fracturate cu un adeziv care se întărește rapid și apoi dispare treptat, pe măsură ce osul se vindecă. Totuși, exact această direcție a atras atenția publicului în 2025, când mai multe surse […]
14:40
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă # Sinteza
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie […]
14:40
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Sinteza
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. Cele mai multe misiuni au fost efectuate pentru înlăturarea copacilor doborâți de vânt. Astfel, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit în 8 cazuri de […]
14:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în teritoriu. Primul caz a fost înregistrat în proximitatea or. Costești, raionul Rîșcani, după ce a fost stopat și supus verificărilor un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter, condus de un conațional în […]
14:20
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025. Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Rezultatul obținut reflectă atât responsabilitatea sporită a contribuabililor, […]
14:20
Drumurile naționale, practicabile în condiții de iarnă: 157 de utilaje au intervenit pe parcursul nopții # Sinteza
Administraţia Națională a Drumurilor informează că traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Pe parcursul nopții, în procesul tehnologic au fost antrenate 157 de utilaje speciale și 158 de muncitori rutieri. Totodată, au fost răspândite 2.021,8 tone de sare tehnică, iar pentru […]
14:20
PAS a blocat în Parlament solicitarea de informare privind un dosar penal de presupusă înstrăinare ilegală a unui teren din Chișinău # Sinteza
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlamentul Republicii Moldova a votat împotriva solicitării de a investiga și prezenta informații privind presupuse scheme de înstrăinare ilegală a unor terenuri, în care ar fi implicat deputatul Viorel Bostan, ales pe listele PAS și fost rector al Universității Tehnice a Moldovei. Fostul prim-ministru Ion Chicu, reprezentant al […]
14:10
Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău. Inculpatul – condamnat la închisoare # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar […]
13:20
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de […]
13:20
VIDEO// Viktor Parlicov a evaluat perspectivele energiei regenerabile în R. Moldova: „Majorarea prețurilor la energia electrică nu este cauzată de dezvoltarea energiei verzi” # Sinteza
Fostul ministru al Energiei, Viktor Parlicov, a declarat că majorarea prețurilor la energia electrică în Republica Moldova nu este cauzată de dezvoltarea energiei verzi, ci de ieșirea de pe piață a unei surse relativ ieftine de electricitate — cea produsă de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). „Energia verde nu este principalul motor al creșterii prețurilor. Scumpirile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani # Sinteza
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu cel […]
14:10
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a participat la reuniunea de coordonare găzduită de Secretariatul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) # Sinteza
În cadrul vizitei sale la Bruxelles, Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a participat la reuniunea de coordonare găzduită de Secretariatul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA). Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene (DG ENEST și DG TAXUD), ai Comunității Transporturilor, precum și ai administrațiilor vamale din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia […]
14:10
Sistemul de transfuzie a sângelui din Moldova devine mai sigur și european pentru mame și nou-născuți # Sinteza
Republica Moldova face un nou pas important în consolidarea sistemului de sănătate și în alinierea la standardele Uniunii Europene prin modernizarea Sistemului național de transfuzie a sângelui – un pilon esențial pentru siguranța maternă și a nou-nașcuților. În cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sângelui ca o componentă-cheie […]
14:10
Un bărbat de 36 ani a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie pentru viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime # Sinteza
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani. Potrivit acuzării, […]
14:10
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a avut o întrevedere cu directorul pentru Vamă al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene # Sinteza
În continuarea vizitei de lucru la Bruxelles, Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a avut o întrevedere cu Matthias Petschke, Director pentru Vamă al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor recente ale cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul vamal, precum […]
12:40
Deputații au adoptat noi reguli pentru controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă # Sinteza
Deputații au adoptat proiectul de lege care reglementează un mecanism coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în lectura a doua de 56 de deputați. Modificările propuse au scopul de a alinia practicile Inspectoratului de Stat al Muncii la standardele internaționale […]
12:40
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului a menționat că, datorită efortului comun, […]
12:40
Investiție de peste 1,7 milioane de lei la Spitalul raional Leova pentru renovarea Laboratorului clinic și UPU # Sinteza
Spitalul raional Leova și-a reparat recent acoperișul edificiului în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe. Totodată, au fost izolați termic și pereții clădirii. Spitalul s-a numărat în anul curent printre câştigătorii concursului de proiecte investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări […]
10:40
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029. Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP. O premieră istorică după decenii de difuzare la […]
10:20
Directorul Serviciului Vamal a participat la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie a participat, la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și ai Comunității Transporturilor, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei […]
10:20
Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: ”Știm ce a însemnat asta pentru Kiev” # Sinteza
Rusia avertizează Kazahstanul după ce țara a anunțat că vrea să adopte muniție la standarde NATO. Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul vrea să adopte muniție NATO. Decizia anunțată de autoritățile de la Astana provoacă reacții dure la Moscova și reaprinde tensiunile dintre cele două state, într-un context regional deja fragil. Rusia critică virajul militar […]
10:20
CNAM anunță concursul de finanțare a proiectelor de prevenire a bolilor și promovare a sănătății pentru 2026 # Sinteza
Scopul concursului este selectarea celor mai avantajoase și cost-eficiente proiecte de realizare a măsurilor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire care urmează a fi finanțate din contul mijloacelor financiare ale fondului măsurilor de profilaxie. Prin implementarea de proiecte se înțelege un ansamblu de activități nonprofit, ce țin de realizarea măsurilor de profilaxie și prevenire […]
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […]
17 decembrie 2025
17:10
Fostul deputat Vasile Bolea a revenit la profesia de avocat, după încheierea carierei politice și pierderea fotoliului de parlamentar # Sinteza
Fostul deputat Vasile Bolea a revenit oficial în profesia de avocat, potrivit datelor publice din registrul profesional. Activitatea sa în avocatură a fost reluată începând cu data de 24 octombrie 2025, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură. Vasile Bolea este jurist de […]
17:10
Proiectul Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova, în proces de elaborare # Sinteza
În prezent, procesul legislativ din Republica Moldova este reglementat de Regulamentul Parlamentului. Documentul a fost adoptat în 1996 și necesită să fie adaptat la noile realități, astfel încât să fie conturate mai explicit funcțiile de bază ale Parlamentului. Noul Cod va înlocui Regulamentul Parlamentului, care conține prevederi depășite. Codul va reglementa mai explicit echilibrul funcțional […]
17:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. În cadrul întrevederii au fost prezentate concluziile echipei de experți FMI și discutate prioritățile de reformă care vor sprijini dezvoltarea economică a țării noastre și îmbunătățirea calității vieții oamenilor. […]
12:10
Serviciul Vamal organizează ședințe pentru clarificarea regulilor de origine preferențială PEM # Sinteza
Serviciul Vamal continuă dialogul constant cu mediul de afaceri pentru a asigura o aplicare corectă, unitară și predictibilă a regulilor de origine preferențială pan-euro-mediteraneene, în contextul tranziției către Convenția PEM Revizuită, care va deveni aplicabilă exclusiv. În acest sens, în cadrul unei ședințe de lucru organizate la Biroul Vamal Nord, specialiștii Secției originea mărfurilor din […]
12:00
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din Criuleni, renovat și eficientizat energetic printr-un proiect CNAM # Sinteza
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a constat în renovarea și eficientizarea energetică a fațadei edificiului. Valoarea totală a proiectului este de […]
12:00
Un bărbat de 65 ani din Ruseștii Noi a decedat intoxicat după ce o plită electrică s-a aprins în urma supraîncălzirii # Sinteza
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat. Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La […]
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași trans (trans izomer […]
11:50
Secretarul de stat, Valeriu Mija, a avut o întrevedere cu vice-directorul pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos # Sinteza
Secretarul de stat Valeriu Mija a avut o întrevedere cu vice-directorul pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos, Sanne Löwenhardt, și cu șeful adjunct al Misiunii Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Maaike Keizer. Discuțiile au vizat procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, consolidarea cooperării bilaterale, precum și […]
11:50
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea în funcție a noului Secretar de stat al Ministerului Mediului # Sinteza
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de stat al Ministerului Mediului. Până în prezent, Victoria Gratii a deținut funcția de șefă al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului. Victoria Gratii a contribuit la elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul […]
11:30
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Sinteza
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […]
11:30
Un bărbat de 53 de ani din Chișinău a fost reținut pentru cultivarea și comercializarea ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari # Sinteza
Polițiștii sectorului Rîșcani documentează activitatea infracțională a unui bărbat de 53 de ani, bănuit de circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei. Oamenii legii au stabilit că suspectul cultiva ilegal plante cu conținut narcotic, pe care ulterior le prelucra, le depozita și le pregătea pentru comercializare. La domiciliul acestuia […]
11:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar # Sinteza
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul […]
11:10
A fost creată Asociația „Dreptate pentru Toți” pentru promovarea democrației și drepturilor omului în Republica Moldova # Sinteza
O echipă de juriști a inițiat înființarea Asociației „Dreptate pentru Toți”, o organizație nonprofit dedicată promovării și protejării democrației, precum și drepturilor omului în Republica Moldova. Printre obiectivele principale ale Asociației se numără monitorizarea proceselor democratice și consolidarea unui sistem de justiție corect și transparent. Președintele organizației, Nicolai Cazacu, a declarat că împreună cu echipele […]
11:00
Ministerul Finanțelor a organizat la Ungheni o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice # Sinteza
Ministerul Finanțelor a organizat la Ungheni o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterilor frecvent constatate în procesul de verificare, precum și noului sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice/sectoriale, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2026. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, ai […]
16 decembrie 2025
14:40
FORBES// Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari # Sinteza
Averea lui Elon Musk a atins un nivel fără precedent, după o reevaluare majoră a SpaceX. Potrivit celor mai recente calcule publicate de Forbes, Elon Musk a depășit un nivel care până acum părea pur teoretic. Acum CEO-ul Tesla are o avere netă mai mare de 600 de miliarde de dolari. Performanța îl plasează oficial […]
14:30
Prim-ministrul a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de CRJM # Sinteza
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Premierul a reafirmat că reforma justiției este o prioritate pentru Guvern, pentru a spori încrederea cetățenilor, a asigura dezvoltarea economică a țării și integrarea Republicii Moldova în familia europeană. […]
14:30
Avocat din Chișinău, trimis în instanță pentru escrocherie. Ar fi indus clienții în eroare cu expertize fictive # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un avocat este învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit probelor acumulate, avocatul, profitând de calitatea sa profesională și de încrederea acordată, ar fi indus intenționat în eroare clienta și soțul acesteia, susținând în […]
14:30
Un bărbat de 41 ani a fost condamnat la 19 ani de detenție pentru violență în familie și infracțiuni sexuale comise # Sinteza
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, inculpatul a […]
14:30
CNAM lansează concursul de proiecte investiționale 2026 pentru reparația instituțiilor medicale publice # Sinteza
Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – fondul de dezvoltare) anunță lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale pentru anul 2026. La concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală […]
