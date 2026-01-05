Trump cere „acces total” în Venezuela și amenință cu intervenții militare într-o altă țară
Sinteza, 5 ianuarie 2026 09:40
Trump cere „acces total” în Venezuela și amenință cu intervenții militare într-o altă țară. Donald Trump a atacat, din nou, guvernul venezuelean și a cerut „acces deplin” la resursele naturale ale țării, inclusiv petrolul. Președintele american a amenințat cu noi atacuri dacă guvernul nu „se comportă corect”. Aceste declarații au fost făcute la bordul aeronavei […]
• • •
Acum 5 minute
10:00
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în cauze penale, aflate în […]
10:00
Droguri de tip PVP și MDMA, depistate la 11 persoane în Chișinău de către BPRO în ultima săptămână # Sinteza
Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) a depistat, pe parcursul unei săptămâni, 11 cazuri de consum și deținere de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Descoperirile au fost făcute în urma acțiunilor zilnice de patrulare desfășurate de polițiști. Potrivit informațiilor oficiale, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul Buiucani, unde patru bărbați […]
10:00
CNAM extinde lista medicamentelor compensate pentru pacienții cu diabet zaharat și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant # Sinteza
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate a fost completată cu un nou preparat ce conține combinația Sitagliptinum […]
10:00
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări privind completarea Declarației TVA începând cu 1 ianuarie # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA. Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la: – furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova, pentru: – […]
Acum 15 minute
09:50
Moldovenii vor plăti mai mult pentru energia electrică și posibile majorări din februarie. Explicația autorităților # Sinteza
Deşi tarifele la energia electrică nu au fost majorate, moldovenii vor achita mai mult pentru curent, începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică este că statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul […]
09:50
Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz și sora vitregă a Annei Frank, s-a stins la 96 de ani # Sinteza
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank şi una dintre supravieţuitoarele lagărului de exterminare de la Auschwitz, a murit sâmbătă, 3 ianuarie, la Londra, la vârsta de 96 de ani. Informaţia a fost confirmată de familia sa, care a anunţat public decesul duminică, 4 ianuarie. De-a lungul vieţii, Eva Schloss a fost implicată constant în activităţi educaţionale dedicate memoriei Holocaustului şi transmiterii experienţelor […]
Acum 30 minute
09:40
Partidele politice sunt obligate să prezinte rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025 până la 15 ianuarie 2026 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de al doilea semestru al anului 2025, este data de 15 ianuarie curent. Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Codului electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raportul se prezintă în […]
09:40
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Cod Galben de vânt puternic – Autoritățile avertizează populația să respecte măsurile de siguranță # Sinteza
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord-vest, cu rafale ce pot atinge 15–18 m/s. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscurilor generate […]
15:00
Marți, 30 decembrie, la Reședința Mitropolitană din Chișinău a avut loc sinaxa arhierească a ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Evenimentul a fost onorat de prezența Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care a participat la discuțiile purtate de membrii Sinodului, alături de ierarhii Bisericii, […]
12:50
„KENȚII” din plen: cum se planifica „nistojeala” alcoolului în timp ce Parlamentul vota bugetul pe 2026 # Sinteza
Ultima ședință a Parlamentului din acest an, una declarată drept foarte importantă pentru că a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2026, a avut și un „moment de destindere” care nu ținea nici de cifre, nici de politici publice. Ci de… alcool, transmite libertv.md. Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au […]
12:40
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința a unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a cauzat decesul victimei, transmite alerta.md. Inculpatul i-a aplicat părții vătămate multiple lovituri cu […]
12:10
A intrat în vigoare metodologia privind verificarea gestiunii financiare a partidelor politice # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, începând cu data de 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile Hotărârii CEC nr. 425/2025, privind aprobarea Metodologiei de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 646–650. Metodologia stabilește cadrul procedural minim pentru desfășurarea […]
12:10
Dieta Rina – cunoscută și sub numele de dieta de 90 de zile – este un program structurat de slăbire construit în jurul unui ciclu de rotație a alimentelor de 4 zile. Spre deosebire de dietele tradiționale de numărare a caloriilor, abordarea Rinei separă alimentele în funcție de tip în fiecare zi (adesea numită strategie „disociată” […]
11:40
Activitatea de voluntariat va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE. Proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat a fost votat în lectura a doua de 66 de deputați. Documentul are drept scop crearea condițiilor necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele, precum […]
11:30
Primarul Ion Ceban acuză PAS de respingerea tuturor amendamentelor MAN la bugetul pentru 2026 # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat că majoritatea parlamentară PAS a respins toate amendamentele înaintate de MAN la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit lui Ceban, decizia a fost luată în pofida declarațiilor anterioare ale președintei Maia Sandu, care a afirmat public că PAS ar […]
29 decembrie 2025
18:40
VIDEO// Jurnalista Daniela Balan pentru presa din Ucraina: „Parcursul comun al Moldovei și Ucrainei spre UE consolidează securitatea regională” # Sinteza
Jurnalista și expertul în comunicare Daniela Balan a comentat pentru o sursă media din Ucraina subiectul parcursului comun al Republicii Moldova și Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că eurointegrarea „într-un singur pachet” reprezintă o soluție logică și deja verificată în practica Uniunii Europene. Jurnalista a declarat că UE abordează, în mod tradițional, extinderea […]
15:00
Astăzi, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, deputata PSRM Alla Darovannaia a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care prevede majorarea indemnizației pentru deces. Potrivit deputatei, indemnizația de deces se menține la nivelul de 1.100 de lei de foarte mulți ani, în pofida creșterii constante a […]
14:50
Ideea de „lipici pentru oase” sună ca din science-fiction: în loc de plăci, șuruburi și tije metalice, medicul ar uni fragmentele de oasele fracturate cu un adeziv care se întărește rapid și apoi dispare treptat, pe măsură ce osul se vindecă. Totuși, exact această direcție a atras atenția publicului în 2025, când mai multe surse […]
14:40
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă # Sinteza
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie […]
14:40
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Sinteza
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. Cele mai multe misiuni au fost efectuate pentru înlăturarea copacilor doborâți de vânt. Astfel, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit în 8 cazuri de […]
14:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în teritoriu. Primul caz a fost înregistrat în proximitatea or. Costești, raionul Rîșcani, după ce a fost stopat și supus verificărilor un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter, condus de un conațional în […]
14:20
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025. Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Rezultatul obținut reflectă atât responsabilitatea sporită a contribuabililor, […]
14:20
Drumurile naționale, practicabile în condiții de iarnă: 157 de utilaje au intervenit pe parcursul nopții # Sinteza
Administraţia Națională a Drumurilor informează că traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Pe parcursul nopții, în procesul tehnologic au fost antrenate 157 de utilaje speciale și 158 de muncitori rutieri. Totodată, au fost răspândite 2.021,8 tone de sare tehnică, iar pentru […]
14:20
PAS a blocat în Parlament solicitarea de informare privind un dosar penal de presupusă înstrăinare ilegală a unui teren din Chișinău # Sinteza
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlamentul Republicii Moldova a votat împotriva solicitării de a investiga și prezenta informații privind presupuse scheme de înstrăinare ilegală a unor terenuri, în care ar fi implicat deputatul Viorel Bostan, ales pe listele PAS și fost rector al Universității Tehnice a Moldovei. Fostul prim-ministru Ion Chicu, reprezentant al […]
14:10
Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău. Inculpatul – condamnat la închisoare # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar […]
13:20
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de […]
13:20
VIDEO// Viktor Parlicov a evaluat perspectivele energiei regenerabile în R. Moldova: „Majorarea prețurilor la energia electrică nu este cauzată de dezvoltarea energiei verzi” # Sinteza
Fostul ministru al Energiei, Viktor Parlicov, a declarat că majorarea prețurilor la energia electrică în Republica Moldova nu este cauzată de dezvoltarea energiei verzi, ci de ieșirea de pe piață a unei surse relativ ieftine de electricitate — cea produsă de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). „Energia verde nu este principalul motor al creșterii prețurilor. Scumpirile […]
18 decembrie 2025
14:20
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani # Sinteza
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu cel […]
14:10
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a participat la reuniunea de coordonare găzduită de Secretariatul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) # Sinteza
În cadrul vizitei sale la Bruxelles, Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a participat la reuniunea de coordonare găzduită de Secretariatul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA). Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene (DG ENEST și DG TAXUD), ai Comunității Transporturilor, precum și ai administrațiilor vamale din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia […]
14:10
Sistemul de transfuzie a sângelui din Moldova devine mai sigur și european pentru mame și nou-născuți # Sinteza
Republica Moldova face un nou pas important în consolidarea sistemului de sănătate și în alinierea la standardele Uniunii Europene prin modernizarea Sistemului național de transfuzie a sângelui – un pilon esențial pentru siguranța maternă și a nou-nașcuților. În cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sângelui ca o componentă-cheie […]
14:10
Un bărbat de 36 ani a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie pentru viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime # Sinteza
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani. Potrivit acuzării, […]
14:10
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a avut o întrevedere cu directorul pentru Vamă al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene # Sinteza
În continuarea vizitei de lucru la Bruxelles, Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a avut o întrevedere cu Matthias Petschke, Director pentru Vamă al Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor recente ale cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul vamal, precum […]
12:40
Deputații au adoptat noi reguli pentru controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă # Sinteza
Deputații au adoptat proiectul de lege care reglementează un mecanism coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în lectura a doua de 56 de deputați. Modificările propuse au scopul de a alinia practicile Inspectoratului de Stat al Muncii la standardele internaționale […]
12:40
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului a menționat că, datorită efortului comun, […]
12:40
Investiție de peste 1,7 milioane de lei la Spitalul raional Leova pentru renovarea Laboratorului clinic și UPU # Sinteza
Spitalul raional Leova și-a reparat recent acoperișul edificiului în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe. Totodată, au fost izolați termic și pereții clădirii. Spitalul s-a numărat în anul curent printre câştigătorii concursului de proiecte investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări […]
10:40
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029. Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP. O premieră istorică după decenii de difuzare la […]
10:20
Directorul Serviciului Vamal a participat la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie a participat, la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și ai Comunității Transporturilor, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei […]
10:20
Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: ”Știm ce a însemnat asta pentru Kiev” # Sinteza
Rusia avertizează Kazahstanul după ce țara a anunțat că vrea să adopte muniție la standarde NATO. Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul vrea să adopte muniție NATO. Decizia anunțată de autoritățile de la Astana provoacă reacții dure la Moscova și reaprinde tensiunile dintre cele două state, într-un context regional deja fragil. Rusia critică virajul militar […]
10:20
CNAM anunță concursul de finanțare a proiectelor de prevenire a bolilor și promovare a sănătății pentru 2026 # Sinteza
Scopul concursului este selectarea celor mai avantajoase și cost-eficiente proiecte de realizare a măsurilor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire care urmează a fi finanțate din contul mijloacelor financiare ale fondului măsurilor de profilaxie. Prin implementarea de proiecte se înțelege un ansamblu de activități nonprofit, ce țin de realizarea măsurilor de profilaxie și prevenire […]
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […]
17 decembrie 2025
17:10
Fostul deputat Vasile Bolea a revenit la profesia de avocat, după încheierea carierei politice și pierderea fotoliului de parlamentar # Sinteza
Fostul deputat Vasile Bolea a revenit oficial în profesia de avocat, potrivit datelor publice din registrul profesional. Activitatea sa în avocatură a fost reluată începând cu data de 24 octombrie 2025, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură. Vasile Bolea este jurist de […]
17:10
Proiectul Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova, în proces de elaborare # Sinteza
În prezent, procesul legislativ din Republica Moldova este reglementat de Regulamentul Parlamentului. Documentul a fost adoptat în 1996 și necesită să fie adaptat la noile realități, astfel încât să fie conturate mai explicit funcțiile de bază ale Parlamentului. Noul Cod va înlocui Regulamentul Parlamentului, care conține prevederi depășite. Codul va reglementa mai explicit echilibrul funcțional […]
17:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. În cadrul întrevederii au fost prezentate concluziile echipei de experți FMI și discutate prioritățile de reformă care vor sprijini dezvoltarea economică a țării noastre și îmbunătățirea calității vieții oamenilor. […]
12:10
Serviciul Vamal organizează ședințe pentru clarificarea regulilor de origine preferențială PEM # Sinteza
Serviciul Vamal continuă dialogul constant cu mediul de afaceri pentru a asigura o aplicare corectă, unitară și predictibilă a regulilor de origine preferențială pan-euro-mediteraneene, în contextul tranziției către Convenția PEM Revizuită, care va deveni aplicabilă exclusiv. În acest sens, în cadrul unei ședințe de lucru organizate la Biroul Vamal Nord, specialiștii Secției originea mărfurilor din […]
12:00
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din Criuleni, renovat și eficientizat energetic printr-un proiect CNAM # Sinteza
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a constat în renovarea și eficientizarea energetică a fațadei edificiului. Valoarea totală a proiectului este de […]
12:00
Un bărbat de 65 ani din Ruseștii Noi a decedat intoxicat după ce o plită electrică s-a aprins în urma supraîncălzirii # Sinteza
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat. Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La […]
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași trans (trans izomer […]
11:50
Secretarul de stat, Valeriu Mija, a avut o întrevedere cu vice-directorul pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos # Sinteza
Secretarul de stat Valeriu Mija a avut o întrevedere cu vice-directorul pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos, Sanne Löwenhardt, și cu șeful adjunct al Misiunii Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Maaike Keizer. Discuțiile au vizat procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, consolidarea cooperării bilaterale, precum și […]
11:50
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea în funcție a noului Secretar de stat al Ministerului Mediului # Sinteza
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de stat al Ministerului Mediului. Până în prezent, Victoria Gratii a deținut funcția de șefă al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului. Victoria Gratii a contribuit la elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul […]
