Creșteri record de prețuri în Bulgaria după trecerea la euro: Pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore

De această dată, protagonistul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este actorul Vlad Ropot. Pasionat încă din copilărie de teatru, dar și de sport, drumul său profesional nu a fost lipsit de obstacole. Parcursul său a fost presărat cu alegeri dificile, schimbări de direcție și provocări care l-au format ca artist și ca om. În ediția moderată de Beatricia Cojocaru, Vlad povestește cum a ajuns să fondeze propria trupă de pantomimă, ce salariu are un actor în prezent, dacă acesta este suficient pentru a duce un trai decent și dacă statul îi sprijină suficient pe oamenii de cultură.