(video) Nicanor Ciochină, interviu la câteva zile înainte de pledoriile pe dosarul accidentului tragic din Boldurești: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă”
UNIMEDIA, 12 ianuarie 2026 16:10
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, care este învinuit de accidentul tragic, soldat cu moartea lui Mihai Beșliu, un băiat de 14 ani, fiind bănuit și de părăsirea locului faptei, dar și că ar fi încercat să ascundă urmele tragediei, a acordat un interviu pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că dosarul ar fi fost „fabricat”.
• • •
Acum 5 minute
16:30
(video) Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, aceasta ar vota da, scrie digi24.ro.
Acum 15 minute
16:20
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc. Fără mine, ar fi un dezastru total” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el este singura „carte în joc” pe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că fără el ar fi fost un „dezastru total”. În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamentul privind participarea SUA în problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să o invadeze din nou, anunță European Pravda, scrie digi24.ro.
Acum 30 minute
16:10
(foto) Pericolul din biberon: Un nou lot de lapte praf pentru bebeluși, retras din vânzare. Anunțul ANSA # UNIMEDIA
Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, comercializate sub mărcile NAN și Nestogen, sunt retrase de pe piață ca măsură de precauție, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
16:10
(video) Nicanor Ciochină, interviu la câteva zile înainte de pledoriile pe dosarul accidentului tragic din Boldurești: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă"
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, care este învinuit de accidentul tragic, soldat cu moartea lui Mihai Beșliu, un băiat de 14 ani, fiind bănuit și de părăsirea locului faptei, dar și că ar fi încercat să ascundă urmele tragediei, a acordat un interviu pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că dosarul ar fi fost „fabricat”.
Acum o oră
16:00
Ultima oră! Alexei Cotorobai, fratele bărbatului care a ucis o tânără însărcinată, condamnat la 25 de ani de pușcărie: A fost acuzat de moartea unui bebeluș acum 16 ani # UNIMEDIA
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului recunoscut vinovat pentru omorul unei tinere însărcinate, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, fiind acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești.
15:40
ANSA, cu explicații după scandalul găinilor și ouălor contaminate cu metronidazol: Furajul, adus din Ucraina. Importul, sistat temporar # UNIMEDIA
Responsabilii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor menționează că în cadrul controalelor de stat efectuate, s-a constatat că furajele utilizate au fost importate de la un producător din Ucraina de către doi agenli economici, fapt ce poate fi confirmat prin certificate de calitate și certificate sanitar veterinare.
Acum 2 ore
15:30
„Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini.” Donald Trump amenință că va ocupa Groenlanda # UNIMEDIA
Germania a anunțat duminică faptul că este pregătită să își asume responsabilități mai mari în Arctica, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va prelua Groenlanda „într-un fel sau altul”, declanșând o criză diplomatică între Washington și aliații săi europeni, anunță Libertatea, citând Euronews.
15:20
(foto) Natalia Morari, omagiată: Ce mesaj a postat jurnalista astăzi, când împlinește 42 de ani # UNIMEDIA
Jurnalista Natalia Morari își sărbătorește astăzi, 12 ianuarie, ziua de naștere. Fosta candidată la alegerile prezidențiale împlinește 42 de ani.
15:00
Administrația Trump a recurs la o acțiune fără precedent împotriva președintelui Rezervei Federale, pe care vrea să-l schimbe # UNIMEDIA
Administrația președintelui american Donald Trump și-a intensificat campania de presiuni asupra Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite, amenințând cu inculparea președintelui acesteia, Jerome Powell, din cauza unor declarații făcute în fața Congresului despre un proiect de renovare a unei clădiri, relatează Reuters, potrivit hotnews.ro.
Acum 4 ore
14:20
Noi informații despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, după ce a suferit un infarct. Cum se simte artista de 84 de ani # UNIMEDIA
Sofia Vicoveanca este internată în continuare pe secţia de cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce, duminică, a suferit un infarct, scrie adevarul.ro.
14:10
Sobele defecte fac victime: Un bărbat din Râșcani a decedat, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a decedat în raionul Rîșcani, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a sobei din locuința sa, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
14:00
(foto) Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi împart același milionar în Dubai? Cine este bărbatul care apare subtil în imagini # UNIMEDIA
Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt două influencerițe de succes, care se învârt printre cercuri înalte, inclusiv în Dubai. Recent, un milionar celebru, extrem de bogat, a aparut subtil în imaginile amândurora, scrie spynews.ro.
13:40
(video) Momentul în care un tânăr vandalizează panourile din subterana de pe Calea Ieșilor: Imaginile, făcute publice. Primăria a sesizat Poliția # UNIMEDIA
Un tânăr a fost surprins de camerele de supraveghere, în timp ce vandaliza panourile din subterana de pe strada Calea Ieșilor, din sectorul Buiucani al capitalei. Primăria Chișinău a făcut publice imaginile video și a condamnat acțiunile, anunțând că a fost sesizată Poliția.
13:30
După ce a refuzat să-i controleze averea, ANI verifică „respectarea regimului incompatibilităților” de către Vasile Costiuc: Ce au stabilit inspectorii și cum se apără deputatul # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a declanșat un control asupra deputatului Vasile Costiuc după ce acesta ar fi exercitat simultan funcția de parlamentar și cea de administrator al unei firme din România, precum și al unei asociații din Moldova, fără a le declara în termenul legal.
13:20
După ce a refuzat să-i controleze averea, ANI verifică „respectarea regimului incompatibilităților" de Vasile Costiuc: Ce au stabilit inspectorii și cum se apără deputatul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a declanșat un control asupra deputatului Vasile Costiuc după ce acesta ar fi exercitat simultan funcția de parlamentar și cea de administrator al unei firme din România, precum și al unei asociații din Moldova, fără a le declara în termenul legal.
13:10
Bărbatul care a omorât cu toporul o femeie de afaceri din Telenești, apoi a aruncat-o într-o fântână, condamnat: Câți ani va sta după gratii # UNIMEDIA
Bărbatul de 46 de ani, care în august 2025 a omorât o femeie de afaceri pe teritoriul unei societăți comerciale din Telenești, a fost condamnat la închisoare. Potrivit sentinței, el va executa o pedeapsă de 18,6 ani.
13:00
(foto/video) Tania Turtureanu, imagini rare alături de copiii săi: „Chiar dacă uneori îmi mănâncă creierul cu lingura cea mare, mai vreau unul” # UNIMEDIA
Interpreta Tania Turtureanu a împărtășit, cu urmăritorii săi, trăirile de la începutul noului an. Artista a mărturisit că, „oricât de intense și frumoase ar fi emoțiile de pe scenă sau cele trăite cu publicul, momentele petrecute cu copiii rămân cele mai speciale” și a făcut publice câteva fotografii alături de fiul și fiica sa, din vacanța petrecută la munte.
13:00
Creșteri record de prețuri în Bulgaria după trecerea la euro: Pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore # UNIMEDIA
Primele zile după adoptarea monedei euro în Bulgaria au fost marcate de creșteri fulgerătoare ale prețurilor: pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore, scrie adevarul.ro.
12:50
(video) Infernul de pe scări: 34 de tineri au murit pe treptele barului Le Constellation, în tragedia de la Crans-Montana # UNIMEDIA
Ancheta în cazul tragediei de la barul Le Constellation, din Elveția, a scos la iveală detalii cutremurătoare. Potrivit raportului anchetatorilor italieni, 34 din 40 de victime și-au pierdut viața pe scările barului, care au devenit o capcană mortală în timpul dezastrului, scrie adevarul.ro.
12:50
Moldova, în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume: Ce țară conduce clasamentul # UNIMEDIA
Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor din lume, arată datele publicate de World Population Review. În capul listei se află România.
Acum 6 ore
12:20
„Un pilon al culturii s-a mutat la stele”. Muzeografa și profesoara Eleonora Sâtnic-Nastas s-a stins din viață. Satul natal, Hristici, în doliu # UNIMEDIA
Eleonora Sâtnic-Nastas, critic de artă, jurnalist, muzeograf și profesor, a trecut la cele veșnice. Decesul său reprezintă o pierdere majoră pentru comunitatea culturală și intelectuală, dar și pentru satul natal Hristici, de care a rămas profund legată de-a lungul vieții.
12:10
Șoferi, faceți plinul astăzi! Prețul benzinei crește cu încă 17 bani, în ajun de Anul Nou pe stil vechi. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 13 ianuarie. Astfel, în ajun de Anul Nou pe stil vechi, litrul de benzină va costa cu 17 bani mai mult, iar cel de motorină se scumpește cu 11 bănuți, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:10
Filat: RM e pe locul 3 printre statele cu cea mai ridicată inflație din Europa, după Ucraina și Rusia, aflate în război. Scumpirile - resimțite de fiecare familie # UNIMEDIA
Republica Moldova se situează pe locul 35 în clasamentul mondial după rata estimată a inflației, de circa 7,7%, conform unei analize publicate de Visual Capitalist. „Din aceeași analiză comparativă internațională reiese că, la nivel european, RM se află printre statele cu cea mai ridicată inflație. În fața Moldovei se află doar două țări: Ucraina, cu o inflație estimată de aproximativ 12–13%, și Federația Rusă, cu circa 9%, ambele state aflate în război. Astfel, Moldova se poziționează pe locul 3 în Europa în ceea ce privește nivelul inflației în 2025, imediat după două economii grav afectate de război”, comentează fostul premier Vlad Filat.
12:00
Cine este Carolina, noua concurentă de la „Casa Iubirii”: Este din Republica Moldova și își dorește să trăiască o poveste de dragoste autentică # UNIMEDIA
Noul sezon al emisiunii „Casa Iubirii” aduce cu el noi concurenți dornici să întâlnească marea iubire. Printre aceștia se află și Carolina, o moldoveancă independentă care a ales să intre în competiție cu speranța de a trăi o relație autentică, scrie kanald.ro.
11:40
Scandalul cu găinile și ouăle contaminate se amplifică. Ceban: Au ajuns și în școlile și grădinițele din Chișinău? Pavaloi: Am verificat toate contractele # UNIMEDIA
După ce ANSA a dispus nimicirea a peste 110 mii de găini, acum câteva zile, primarul capitalei, Ion Ceban, a vrut să știe care este situația în școlile și grădinițele din Chișinău și dacă vreun agent economic dintre cei 10 care figurează în lista Agenției ar fi livrat carne sau ouă către acestea. Șeful adjunct al Direcției generale feducație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a anunțat rezultatele verificărilor în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei.
11:30
(video) La un pas de accident: Momentul în care un șofer trece la roșu și se oprește în mijlocul unei intersecții, în capitală # UNIMEDIA
Un șofer grăbit a ignorat semnalul roșu al semaforului și a creat o situație de accident pe bulevardul Moscova, la intersecția cu strada Miron Costin din sectorul Rîșcani ai capitalei.
11:20
(video) Crize, bătăi și final tragic: Rodica Ciorănică rupe tăcerea despre căsnicia cu Sergiu Gavriliță: „Cea mai gravă perioada a fost când era în comă”. Ce a cerut acesta pentru ultima dată # UNIMEDIA
Jurnalista Rodica Ciorănică a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre relația cu fostul său soț, despre conflictele care au degenerat în violență, presiunea profesională și ultimele luni din viața acestuia, marcate de boală, dependențe și, în cele din urmă, deces. „Noi am început să lucrăm împreună, la Mircea Snegur, la ziar. Acolo s-a început criza relației noastre”, a declarat aceasta, în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.
11:20
Irina Vlah: Este nevoie de o nouă concepţie a politicii externe care să redefinească relaţiile pe care Republica Moldova le are cu marii actori internaţionali # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldoveri”, spune că „autoritățile Moldovei se comportă ca niște orbi, ignorând noua realitate mondială. Pentru această orbire plătește deja întreaga țară: pierdem piețe, pierdem influență, pierdem sentimentul de siguranță. Moldova are nevoie de o nouă direcție în politica externă”.
11:10
„Face și el ce poate”: Moldoveanca Anna Lesko despre implicarea lui DJ Vinnie, fostul ei iubit, în viața fiului lor # UNIMEDIA
Anna Lesko a făcut mărturisiri sincere despre viața de familie și nu a ezitat să-l amintească pe tatăl băiețelului, DJ Vinnie, de care s-a despărțit în 2019, scrie viva.ro.
10:50
(video) Primăria, în prima ședință din 2026. Ceban, către aleșii din CMC: Să începem noul an fără ambiții politice # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat, luni, 12 ianuarie 2026, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a vorbit despre bugetul municipal pentru 2026, context în care a adresat un îndemn către aleșii municipali: „Fac apel către toți consilierii, să începem noul an fără ambiții politice”.
10:40
Zilele ploioase devin coșmar vestimentar pentru femeile care pun preț pe stil și aspect modern. Dar dacă te gândești că tocmai ploaia poate deveni un motiv în plus să ieși din casă cu un outfit care atrage toate privirile, atunci lucrurile stau altfel! Cizmele de cauciuc nu sunt rezervate doar pentru grădinărit sau festivaluri de muzică. Ele sunt declarații de stil și piese cheie în garderoba de iarnă și toamnă. Descoperă în continuare cum poți integra aceste încălțări aparent "dificile" în ținute cool, moderne și super confortabile.
10:40
Cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România: Minimele vor atinge -20 grade Celsius # UNIMEDIA
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade, scrie presa de peste Prut.
Acum 8 ore
10:20
(live) Primăria, în prima ședință din 2026. Ceban, către aleșii din CMC: Să începem noul an fără ambiții politice
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă luni, 12 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:20
O vilă romană mare, descoperită în Țara Galilor sub un parc popular supranumit „Pompeiul orașului” # UNIMEDIA
Arheologii au descoperit cea mai mare vilă romană găsită vreodată în Țara Galilor, într-o „descoperire uimitoare” despre care spun că ar putea deveni „Pompeiul din Port Talbot”, scrie adevărul.ro.
10:20
(video) „Tu ești Ion cu nucile… care amăgește babele”. Vlad Ropot, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Despre concurența din teatru, salarii mici, antreprenoriat, colaborarea cu „Valea și Valera” și nunta din 2026 # UNIMEDIA
De această dată, protagonistul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este actorul Vlad Ropot. Pasionat încă din copilărie de teatru, dar și de sport, drumul său profesional nu a fost lipsit de obstacole. Parcursul său a fost presărat cu alegeri dificile, schimbări de direcție și provocări care l-au format ca artist și ca om. În ediția moderată de Beatricia Cojocaru, Vlad povestește cum a ajuns să fondeze propria trupă de pantomimă, ce salariu are un actor în prezent, dacă acesta este suficient pentru a duce un trai decent și dacă statul îi sprijină suficient pe oamenii de cultură.
10:10
(foto) Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”: Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială # UNIMEDIA
La mai bine de 10 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a atras din nou atenția. Liderul american a postat pe rețeaua sa socială Truth Social o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”, relatează UNN, citat de digi24.ro.
10:10
(live) Primăria, în prima ședință din 2026: Responsabilii vor raporta cum e pregătit Chișinăul de iarnă # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă luni, 12 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
(foto) Provocator sau lipsă de bun-gust? Vedetele care au forțat limita pe covorul roșu la Golden Globes 2026 # UNIMEDIA
Deși ediția din acest an a Golden Globes a stat, în mare, sub semnul glamourului clasic și al esteticii Old Hollywood, nu toate vedetele au jucat „safe”. Din contră: unele apariții au fost atât de îndrăznețe încât i-au făcut pe stiliști și critici să le împingă direct în topurile cu „cel mai prost îmbrăcate ale serii”, scrie protv.ro.
10:00
Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile din nordul țării. Zeci de utilaje, mobilizate din cauza ninsorilor: Cum se circulă # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a carosabilului și de răspândire a materialului antiderapant.
09:50
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei": Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
La mai bine de 10 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a atras din nou atenția. Liderul american a postat pe rețeaua sa socială Truth Social o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”, relatează UNN, citat de digi24.ro.
09:40
(video) Irina Loghin, schimbare wow de look: Cum arată acum artista de 85 de ani, după ce s-a tuns scurt # UNIMEDIA
Irina Loghin, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești, a surprins publicul cu o schimbare de look spectaculoasă, transmite cancan.ro.
09:30
Gata cu vacanța de iarnă: Elevii care nu au revenit la ore de vineri s-au întors astăzi în bănci # UNIMEDIA
Elevii din toate instituțiile de învățământ au revenit de astăzi la ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova 563 de școli au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026.
09:20
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți # UNIMEDIA
În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză, scrie protv.ro.
09:20
Gata cu vacanța de iarnă: Elevii din toate instituțiile de învățământ au revenit de astăzi la ore
Elevii din toate instituțiile de învățământ au revenit de astăzi la ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova 563 de școli au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026.
09:10
Pe 12 ianuarie, căsătoria Olenei cu Ivan al III-lea și recunoașterea independenței României de către Olanda au marcat momente cheie în istorie.
08:50
(doc) Veniturile președintei în 2025. Aproape 270 de mii de lei din salariu și o sumă impunătoare încasată în urma unui litigiu # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului publicat pe site-ul Autorității Naționale de Integritate, șefa statului a obținut un salariu anual de aproape 270 de mii de lei.
08:40
Ce au titrat spaniolii, după ce Barcelona a bătut-o pe Real Madrid și a luat Supercupa. Jucătorul evidențiat # UNIMEDIA
Barcelona a trecut cu scorul de 3-2 de rivala Real Madrid și a cucerit Supercupa Spaniei, scrie digisport.ro. În duelul desfășurat în Arabia Saudită, Raphinha (36, 73) și Lewandowski (45+4) au marcat pentru catalani, în timp ce pentru ”Los Blancos” au punctat Vinicius (45+2) și Gonzalo (45+6).
Acum 12 ore
08:30
Balanțele ar putea întâmpina niște cheltuieli neașteptate, iar Leii trebuie să ignore distracțiile din jur: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Mercur și Saturn aduce astăzi claritate și structură în gândirea noastră. Fiecare semn zodiacal va simți impactul acestui eveniment, fie că este vorba de comunicare mai eficientă sau de luarea unor decizii importante. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne folosim înțelepciunea și disciplina pentru a naviga prin provocările zilei. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze pașii.
08:10
(video) Globurile de Aur 2026: Chalamet a câștigat în fața lui DiCaprio și Clooney. „One Battle After Another”, premii pentru regie și cea mai bună comedie # UNIMEDIA
Timothee Chalamet a triumfat duminică într-una dintre cele mai disputate categorii la Globurile de Aur, câștigând trofeul pentru cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie pentru rolul său de jucător profesionist de tenis de masă din „Marty Supreme”, anunță Reuters. Un alt premiu major, cel pentru regie, a mers la Paul Thomas Anderson, pentru „One Battle After Another”, filmul cu cele mai multe nominalizări la Golden Globes, pelicula câștigând și premiul pentru cea mai bună comedie, scrie hotnews.ro.
08:10
„Interziceți celor mici plimbările pe gheața lacurilor”. Primăria municipiului Chișinău, cu recomandări pentru părinți și copii, pe timpul iernii # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța celor mici în timpul plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă.
