(video) La un pas de accident: Momentul în care un șofer trece la roșu și se oprește în mijlocul unei intersecții, în capitală
UNIMEDIA, 12 ianuarie 2026 11:30
Un șofer grăbit a ignorat semnalul roșu al semaforului și a creat o situație de accident pe bulevardul Moscova, la intersecția cu strada Miron Costin din sectorul Rîșcani ai capitalei.
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
11:40
Scandalul cu găinile și ouăle contaminate se amplifică. Ceban: Au ajuns și în școlile și grădinițele din Chișinău? Pavaloi: Am verificat toate contractele # UNIMEDIA
După ce ANSA a dispus nimicirea a peste 110 mii de găini, acum câteva zile, primarul capitalei, Ion Ceban, a vrut să știe care este situația în școlile și grădinițele din Chișinău și dacă vreun agent economic dintre cei 10 care figurează în lista Agenției ar fi livrat carne sau ouă către acestea. Șeful adjunct al Direcției generale feducație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a anunțat rezultatele verificărilor în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei.
Acum 30 minute
11:30
11:20
(video) Crize, bătăi și final tragic: Rodica Ciorănică rupe tăcerea despre căsnicia cu Sergiu Gavriliță: „Cea mai gravă perioada a fost când era în comă”. Ce a cerut acesta pentru ultima dată # UNIMEDIA
Jurnalista Rodica Ciorănică a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre relația cu fostul său soț, despre conflictele care au degenerat în violență, presiunea profesională și ultimele luni din viața acestuia, marcate de boală, dependențe și, în cele din urmă, deces. „Noi am început să lucrăm împreună, la Mircea Snegur, la ziar. Acolo s-a început criza relației noastre”, a declarat aceasta, în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.
11:20
Irina Vlah: Este nevoie de o nouă concepţie a politicii externe care să redefinească relaţiile pe care Republica Moldova le are cu marii actori internaţionali # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldoveri”, spune că „autoritățile Moldovei se comportă ca niște orbi, ignorând noua realitate mondială. Pentru această orbire plătește deja întreaga țară: pierdem piețe, pierdem influență, pierdem sentimentul de siguranță. Moldova are nevoie de o nouă direcție în politica externă”.
Acum o oră
11:10
„Face și el ce poate”: Moldoveanca Anna Lesko despre implicarea lui DJ Vinnie, fostul ei iubit, în viața fiului lor # UNIMEDIA
Anna Lesko a făcut mărturisiri sincere despre viața de familie și nu a ezitat să-l amintească pe tatăl băiețelului, DJ Vinnie, de care s-a despărțit în 2019, scrie viva.ro.
10:50
(video) Primăria, în prima ședință din 2026. Ceban, către aleșii din CMC: Să începem noul an fără ambiții politice # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat, luni, 12 ianuarie 2026, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a vorbit despre bugetul municipal pentru 2026, context în care a adresat un îndemn către aleșii municipali: „Fac apel către toți consilierii, să începem noul an fără ambiții politice”.
Acum 2 ore
10:40
Zilele ploioase devin coșmar vestimentar pentru femeile care pun preț pe stil și aspect modern. Dar dacă te gândești că tocmai ploaia poate deveni un motiv în plus să ieși din casă cu un outfit care atrage toate privirile, atunci lucrurile stau altfel! Cizmele de cauciuc nu sunt rezervate doar pentru grădinărit sau festivaluri de muzică. Ele sunt declarații de stil și piese cheie în garderoba de iarnă și toamnă. Descoperă în continuare cum poți integra aceste încălțări aparent "dificile" în ținute cool, moderne și super confortabile.
10:40
Cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România: Minimele vor atinge -20 grade Celsius # UNIMEDIA
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade, scrie presa de peste Prut.
10:20
10:20
O vilă romană mare, descoperită în Țara Galilor sub un parc popular supranumit „Pompeiul orașului” # UNIMEDIA
Arheologii au descoperit cea mai mare vilă romană găsită vreodată în Țara Galilor, într-o „descoperire uimitoare” despre care spun că ar putea deveni „Pompeiul din Port Talbot”, scrie adevărul.ro.
10:20
(video) „Tu ești Ion cu nucile… care amăgește babele”. Vlad Ropot, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Despre concurența din teatru, salarii mici, antreprenoriat, colaborarea cu „Valea și Valera” și nunta din 2026 # UNIMEDIA
De această dată, protagonistul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este actorul Vlad Ropot. Pasionat încă din copilărie de teatru, dar și de sport, drumul său profesional nu a fost lipsit de obstacole. Parcursul său a fost presărat cu alegeri dificile, schimbări de direcție și provocări care l-au format ca artist și ca om. În ediția moderată de Beatricia Cojocaru, Vlad povestește cum a ajuns să fondeze propria trupă de pantomimă, ce salariu are un actor în prezent, dacă acesta este suficient pentru a duce un trai decent și dacă statul îi sprijină suficient pe oamenii de cultură.
10:10
(foto) Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”: Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială # UNIMEDIA
La mai bine de 10 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a atras din nou atenția. Liderul american a postat pe rețeaua sa socială Truth Social o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”, relatează UNN, citat de digi24.ro.
10:10
10:10
(foto) Provocator sau lipsă de bun-gust? Vedetele care au forțat limita pe covorul roșu la Golden Globes 2026 # UNIMEDIA
Deși ediția din acest an a Golden Globes a stat, în mare, sub semnul glamourului clasic și al esteticii Old Hollywood, nu toate vedetele au jucat „safe”. Din contră: unele apariții au fost atât de îndrăznețe încât i-au făcut pe stiliști și critici să le împingă direct în topurile cu „cel mai prost îmbrăcate ale serii”, scrie protv.ro.
10:00
Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile din nordul țării. Zeci de utilaje, mobilizate din cauza ninsorilor: Cum se circulă # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a carosabilului și de răspândire a materialului antiderapant.
09:50
Acum 4 ore
09:40
(video) Irina Loghin, schimbare wow de look: Cum arată acum artista de 85 de ani, după ce s-a tuns scurt # UNIMEDIA
Irina Loghin, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești, a surprins publicul cu o schimbare de look spectaculoasă, transmite cancan.ro.
09:30
Gata cu vacanța de iarnă: Elevii care nu au revenit la ore de vineri s-au întors astăzi în bănci # UNIMEDIA
Elevii din toate instituțiile de învățământ au revenit de astăzi la ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova 563 de școli au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026.
09:20
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți # UNIMEDIA
În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză, scrie protv.ro.
09:20
09:10
Pe 12 ianuarie, căsătoria Olenei cu Ivan al III-lea și recunoașterea independenței României de către Olanda au marcat momente cheie în istorie.
08:50
(doc) Veniturile președintei în 2025. Aproape 270 de mii de lei din salariu și o sumă impunătoare încasată în urma unui litigiu # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului publicat pe site-ul Autorității Naționale de Integritate, șefa statului a obținut un salariu anual de aproape 270 de mii de lei.
08:40
Ce au titrat spaniolii, după ce Barcelona a bătut-o pe Real Madrid și a luat Supercupa. Jucătorul evidențiat # UNIMEDIA
Barcelona a trecut cu scorul de 3-2 de rivala Real Madrid și a cucerit Supercupa Spaniei, scrie digisport.ro. În duelul desfășurat în Arabia Saudită, Raphinha (36, 73) și Lewandowski (45+4) au marcat pentru catalani, în timp ce pentru ”Los Blancos” au punctat Vinicius (45+2) și Gonzalo (45+6).
08:30
Balanțele ar putea întâmpina niște cheltuieli neașteptate, iar Leii trebuie să ignore distracțiile din jur: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Mercur și Saturn aduce astăzi claritate și structură în gândirea noastră. Fiecare semn zodiacal va simți impactul acestui eveniment, fie că este vorba de comunicare mai eficientă sau de luarea unor decizii importante. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne folosim înțelepciunea și disciplina pentru a naviga prin provocările zilei. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze pașii.
08:10
(video) Globurile de Aur 2026: Chalamet a câștigat în fața lui DiCaprio și Clooney. „One Battle After Another”, premii pentru regie și cea mai bună comedie # UNIMEDIA
Timothee Chalamet a triumfat duminică într-una dintre cele mai disputate categorii la Globurile de Aur, câștigând trofeul pentru cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie pentru rolul său de jucător profesionist de tenis de masă din „Marty Supreme”, anunță Reuters. Un alt premiu major, cel pentru regie, a mers la Paul Thomas Anderson, pentru „One Battle After Another”, filmul cu cele mai multe nominalizări la Golden Globes, pelicula câștigând și premiul pentru cea mai bună comedie, scrie hotnews.ro.
08:10
„Interziceți celor mici plimbările pe gheața lacurilor”. Primăria municipiului Chișinău, cu recomandări pentru părinți și copii, pe timpul iernii # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța celor mici în timpul plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă.
07:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit astăzi, 12 ianuarie, pentru euro un curs valutar de 19 lei și 77 bani. Un dolar costă 16,97 lei.
Acum 6 ore
07:40
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume # UNIMEDIA
Groenlanda, cea mai mare insulă a planetei, adăpostește unele dintre cele mai bogate rezerve de resurse naturale cunoscute la nivel global. Sub kilometri de gheață se află materii prime esențiale pentru economia modernă, inclusiv pentru tranziția energetică, dar și resurse clasice precum petrolul și gazele naturale, scrie adevărul.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi în Republica Moldova o zi predominant înnorată, cu temperaturi scăzute și probabilitate redusă de precipitații.
07:10
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: Cinci capete umane și un mesaj de avertizare # UNIMEDIA
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe, scrie digi24.ro.
Acum 12 ore
22:50
„Oamenii curajoși ridică vocile pentru libertate și demnitate”: Maia Sandu exprimă solidaritatea RM cu de protestele din Iran # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că Republica Moldova este solidară cu poporul iranian. Șefa statului a scris într-o postare pe platforma X că apreciază curajul locuitorilor din Iran care luptă pentru libertate.
Acum 24 ore
21:10
„Un soț, tată și prieten drag”. Polițistul Gheorghe Vicol, decedat în Italia, a lăsat în urma sa 3 copii. Familia are nevoie de ajutor # UNIMEDIA
Polițistul Gheorghe Vicol, care a decedat în Italia pe 9 ianuarie, a lăsat în urmă trei copii și o familie îndurerată. Apropiații îl descriu ca fiind un soț, tată și prieten drag, și fac apel către comunitate pentru sprijin în repatrierea corpului neînsuflețit.
21:00
20:30
20:20
(video) Represiune sângeroasă în Iran cu sute de victime: „Un copil de 5 ani a fost împuşcat în braţele mamei sale” # UNIMEDIA
Iranul ameninţă cu atacuri Statele Unite şi Israelul, în cazul în care preşedintele Donald Trump va interveni în vreun fel în protestele împotriva liderului de la Teheran. Pe străzile din aproape toată ţara oamenii continuă să ceară schimbarea regimului Khamenei, în ciuda represiunii extrem de violente. Aproape 200 de protestatari au fost ucişi de forţele de securitate loiale ayatollahului, scrie observatornews.ro.
20:10
Doliu la Dondușeni. Primarul satului Plop, Aureliu Guțanu a murit la 56 de ani: „Inima lui nobilă și plină de bunătate s-a oprit mult prea devreme” # UNIMEDIA
Primarul satului Plop, din raionul Dondușeni, Aureliu Guțanu, a trecut la cele veșnice. În acest context, Consiliul Raional Dondușeni adresează sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut.
20:10
20:00
19:50
(video) Atac spectaculos în Marea Caspică: Ucraina susține că a distrus trei platforme de foraj ale Lukoil # UNIMEDIA
Forțele ucrainene au lovit trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, situate în Marea Caspică, a anunțat duminică Statul Major General al Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile au vizat și alte obiective militare ruse, inclusiv un sistem antiaerian, scrie adevarul.ro.
19:30
În atenția locuitorilor din Ialoveni: Se anunță sistări de energie electrică, pentru mâine. Iată adresele # UNIMEDIA
Premier Energy Distribution informează consumatorii din orașul Ialoveni că pe 12 ianuarie 2026 ar putea avea loc deconectări de energie electrică în anumite sectoare ale localității.
19:00
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Interpreta în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava # UNIMEDIA
Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, în stare stabilă, transmit stirileprotv.ro.
18:40
Moldovenii revin din vacanțe: La vama Leușeni s-au format cozi de mașini și călători. Pentru ce alte puncte de trecere puteți opta # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră din Republica Moldova informează că, la această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de intrare în țară.
18:20
(video) „Acum știu adevărul...” Andreea Bostanica, la capătul puterilor după ce a aflat că este înșelată de iubit: Vedeta a făcut crize de plâns pe internet # UNIMEDIA
Andreea Bostănică trece printr-o perioadă dificilă. Iubitul milionar al influenceriței a fost acuzat de zeci de persoane că este infidel. Vedeta ar fi fost înșelată cu o blondă, iar această situație a făcut-o să sufere enorm, transmite spynews.ro.
18:00
(foto) „Avionul Apocalipsei” a ajuns pe Pământ: Fotografiat pentru prima dată în 50 de ani în timp ce zbura prin SUA # UNIMEDIA
Apariția unuia dintre cele mai secrete avioane militare ale Statelor Unite a stârnit neliniște și speculații la nivel global, transmite protv.ro.
17:50
Pericolul de pe iazuri: Autoritățile, cu apel către părinți, să supravegheze copiii și să evite orice activitate pe gheață # UNIMEDIA
Autoritățile atenționează cetățenii că accesul pe gheața formată pe lacuri și bazine acvatice este strict interzis. Deși temperaturile din ultimele zile și cele prognozate rămân sub 0°C, acestea nu sunt suficiente pentru a asigura formarea unei gheți groase și sigure, se arată într-un comunicat emis de Pretura sectorului Buiucani al capitalei.
17:30
„Circulați cu atenție!” Peste 120 de tone de sare, împrăștiate pe traseele din țară în timpul nopții # UNIMEDIA
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, astăzi, 11 ianuarie, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fără dificultăți majore. În majoritatea regiunilor țării, partea carosabilă este în mare parte uscată, pe alocuri înzăpezită.
17:30
A „saltat” frontiera cu tot cu un polițist: Isprava unui șofer, care a încercat să treacă ilegal granița cu un Range Rover, la Bucovina. Omul legii, spitalizat # UNIMEDIA
Un polițist de frontieră a fost rănit grav în regiunea Bucovina, în timpul unei tentative de trecere ilegală a frontierei ucraineano-române. Incidentul s-a produs după ce șoferul unui automobil de tip SUV, Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a ignorat somațiile forțelor de ordine și a încercat să forțeze frontiera, anunță autoritățile ucrainene.
17:10
16:50
Trump avertizează Cuba: „Zero petrol și bani” dacă nu încheie un acord cu SUA. „Toate veniturile lor proveneau din Venezuela” # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis duminică un avertisment către Cuba, sugerând că țara ar trebui să încheie un acord cu Washingtonul, în contextul tensiunilor regionale și a crizei economice care afectează Havana, scrie adevarul.ro.
16:30
(video) „„Kenții Maiei Sandu” au trăsnit sectorul zootehnic și s-au apucat de păsări”. Costiuc, după ce ANSA a dispus nimicirea a peste 110 mii de găini: O să mâncăm carne din Ucraina # UNIMEDIA
„O să mâncăm carne din Ucraina”, spune liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, după ce ANSA a dispus recent nimicirea a peste 110.000 de găini. Deputatul din opoziție a criticat decizia, afirmând într-un filmuleț pe rețele că „„Kenții Maiei Sandu” au trăsnit sectorul zootehnic și s-au apucat de păsări”.
