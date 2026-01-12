(video) Irina Loghin, schimbare wow de look: Cum arată acum artista de 85 de ani, după ce s-a tuns scurt

08:10

Timothee Chalamet a triumfat duminică într-una dintre cele mai disputate categorii la Globurile de Aur, câștigând trofeul pentru cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie pentru rolul său de jucător profesionist de tenis de masă din „Marty Supreme”, anunță Reuters. Un alt premiu major, cel pentru regie, a mers la Paul Thomas Anderson, pentru „One Battle After Another”, filmul cu cele mai multe nominalizări la Golden Globes, pelicula câștigând și premiul pentru cea mai bună comedie, scrie hotnews.ro.