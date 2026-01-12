„Interziceți celor mici plimbările pe gheața lacurilor”. Primăria municipiului Chișinău, cu recomandări pentru părinți și copii, pe timpul iernii

20:10

La etapa dezbaterilor juridice, când urma ca părțile să-și susțină pledoariile, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, cu 3 minute înainte de începerea ședinței, a înaintat trei cereri către instanță. Una dintre cereri se referă la ridicarea excepției de neconstituționalitate și sesizarea Curții Constituționale pentru a se expune în privința unei situații, care a avut loc anterior în proces. În cadrul ședinței, procurorul de caz a denunțat o încercare vădită de tergiversare, iar avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, a calificat situația drept „șiretlic, ping pong juridic”, scrie zdg.md.