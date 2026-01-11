Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată”
SafeNews, 11 ianuarie 2026 07:50
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin în ceea ce privește capturarea de către SUA a aliatului său, președintele venezuelean Nicolas Maduro, ar putea fi o manevră strategică de a submina unitatea NATO, un compromis tacit în care Rusia acceptă dominația SUA în emisfera vestică în schimbul a ceva mult mai important pentru Moscova, potrivit […]
Acum 2 ore
07:50
Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată” # SafeNews
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin în ceea ce privește capturarea de către SUA a aliatului său, președintele venezuelean Nicolas Maduro, ar putea fi o manevră strategică de a submina unitatea NATO, un compromis tacit în care Rusia acceptă dominația SUA în emisfera vestică în schimbul a ceva mult mai important pentru Moscova, potrivit […]
07:40
UE ar putea impune reguli stricte pentru WhatsApp din cauza numărului mare de utilizatori # SafeNews
Uniunea Europeană analizează dacă aplicația WhatsApp, deținută de Meta, ar trebui să fie supusă unor reguli mai stricte pentru combaterea conținutului ilegal și dăunător. Decizia vine după ce platforma a depășit pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în UE, înregistrând în prima jumătate a anului 2025 aproximativ 51,7 milioane, a declarat Thomas […]
07:30
SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide” # SafeNews
Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri la scară largă împotriva țintelor ISIS din Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), relatează BBC. Președintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă atacurile, care fac parte din Operațiunea Hawkeye Strike, ca represalii pentru atacul mortal al ISIS asupra forțelor americane din Siria din 13 decembrie, […]
07:20
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume # SafeNews
Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider. „Un sfat pe care îl dau: nu vă mai faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie peste […]
07:10
Viaţa în cel mai fierbinte oraş din lume. Temperaturile ajung la 47 grade în ianuarie şi asfaltul se topeşte # SafeNews
În orașul cunoscut drept cel mai fierbinte loc din Australia, localnicii au învățat să „se adapteze" la natura extremă a vremii din viața de zi cu zi. Marble Bar, situat în regiunea Pilbara din Australia de Vest, este unul dintre numeroasele orașe rurale care se confruntă cu cel mai grav val de căldură din 2020. În […]
07:00
O companie din Ucraina a fabricat mine care nu explodează și a încasat aproape 70 de milioane de dolari # SafeNews
O companie ucraineană care avea contracte pentru producerea de mine terestre și antipersonal, considerate esențiale pe front, ar fi încasat aproape 3 miliarde de grivne (aproximativ 69,8 milioane de dolari) din fonduri publice, livrând în schimb cantități reduse de muniție, adesea nefuncțională și, în unele cazuri, extrem de periculoasă pentru militarii care o manipulau, relatează […]
Acum 4 ore
06:50
Moldova se mândrește cu numeroase recorduri mondiale Guinness, atrăgând atenția lumii prin realizări unice în domeniul vinurilor, artei și culturii. Cea mai cunoscută este crama Mileștii Mici, care deține cea mai mare colecție de vinuri din lume: peste 1,5 milioane de sticle depozitate în 55 km de tuneluri subterane de calcar, transmite SafeNews.md cu referire la […]
06:40
O barcă pneumatică cu 45 de pasageri s-a răsturnat în largul Mării Egee, în timp ce încercau să intre ilegal în Grecia. Un om a murit și alți șapte sunt dați dispăruți # SafeNews
O tragedie a avut loc sâmbătă dimineaţă în Marea Egee, lângă coasta Turciei. O persoană a murit şi șapte sunt dispărute după naufragiul unei bărci pneumatice cu migranţi, conform gărzilor de coastă turce, citate de ziarul malaezian Mathrubhumi.com. Treizeci și șapte de pasageri au fost salvați. Incidentul s-a produs în largul staţiunii Dikili, la nord […]
06:30
Revolta femeilor iraniene: Îşi aprind ţigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem # SafeNews
Femei iraniene au fost surprinse aprinzându-și țigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, pe fondul intensificării protestelor care cer înlăturarea acestuia. Femeile din Iran au aprins în mod sfidător țigări cu poze în flăcări ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, potrivit Daily Mail. Fumatul în rândul femeilor este sever dezaprobat în această țară din Orientul […]
Acum 12 ore
21:50
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” # SafeNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico. „Străzile din Teheran și din orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a […]
Acum 24 ore
17:10
„Un film de groază care a prins viață”: autoritățile dintr-un stat american au găsit o colecție terifiantă în subsolul unui bărbat acuzat de 300 de furturi # SafeNews
Un bărbat din Pennsylvania, acuzat de profanarea unui cimitir istoric, a fost inculpat pentru sute de infracțiuni, după ce autoritățile au descoperit „un film de groază devenit realitate" în locuința sa, a anunțat joi procurorul districtual din Delaware County, Tanner Rouse, potrivit publicației americane NBC News. Peste 100 de cranii umane, oase lungi, picioare mumificate, […]
16:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că apreciază curajul poporului iranian care își ridică vocea pentru libertate, demnitate și alegeri democratice, subliniind că Republica Moldova este solidară cu locuitorii Iranului. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Determinarea lor de a-și modela propriul viitor […]
16:10
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați # SafeNews
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care se comportă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați, scrie BBC. Imaginați-vă scena: zborul dvs. tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și abia așteptați să coborâți din avion. Vă desfaceți centura, vă ridicați brusc din scaun și vă […]
16:00
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile # SafeNews
O capitală europeană ia în considerare o măsură drastică pentru a reduce ambuteiajele din trafic: introducerea sistemului par-impar, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare. Sistemul a fost folosit și în România comunistă, însă în weekenduri. Ambuteiajele sunt un lucru obișnuit în capitala Serbiei, […]
15:50
Ayatollahul Ali Khamenei este suspectat că trimite aurul Iranului în Rusia. Transporturi ciudate cu avioane militare rusești, pe fondul protestelor # SafeNews
Avioane de transport militar rusești zboară frecvent de câteva zile încoace între Teheran și aeroporturi din Rusia, o activitate care stârnește suspiciuni că regimul de la Moscova trimite sprijin militar și tehnic în timp ce pregătește concomitent evacuarea liderului suprem iranian și a celor mai apropiați acoliți ai săi cu tot cu „bunurile" lor, în […]
13:10
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil, atrăgând atenția analiștilor # SafeNews
Avionul istoric al Comandamentului Strategic American a aterizat pe un aeroport civil foarte aglomerat, un eveniment fără precedent, care a atras atenția analiștilor, observatorilor și mass-media internaționale, scrie Il Messaggero. Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol aflat în serviciu, E-4B Nightwatch, supranumit „avionul apocalipsei", a aterizat pe un mare aeroport civil. […]
12:10
Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Punctul de Trecere a Frontierei Albița # SafeNews
Un bărbat din Belarus, care evadase dintr-o închisoare din țara sa cu o zi înainte, a fost prins de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Potrivit ITPF Iași, pe 9 ianuarie, în jurul orei 08:50, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat pentru control, ca pasager într-un autoturism care […]
12:10
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc # SafeNews
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, citate de Reuters. Guvernatorul Andrei Boşarov a declarat, într-o postare pe Telegram, că nu au fost semnalate victime, dar că localnicii din zonă ar putea fi evacuaţi, […]
11:50
O femeie de 73 de ani, victima unei escrocherii telefonice, a predat 550.000 de lei unui fals angajat al instituțiilor de drept # SafeNews
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica a sesizat poliția după ce a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept. Aceasta i-a comunicat că o persoană ar intenționa să-i sustragă mijloacele bănești depozitate în conturile a două instituții bancare și că, pentru […]
11:30
VIDEO | Salvare în ultimul moment în România: Doi polițiști au scos o femeie dintr-o mașină aflată în apele râului Jiu # SafeNews
Un incident periculos a avut loc în municipiul Târgu Jiu, din România, unde o femeie a fost salvată în ultimul moment din apele râului Jiu, datorită intervenției rapide și curajoase a doi polițiști. Totul a început în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care se anunța că un autoturism se afla […]
10:50
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro # SafeNews
Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe președintele Donald Trump dacă ar „ordona vreodată o misiune de capturare" a președintelui rus Vladimir Putin, similară operațiunii desfășurate sâmbătă, în cadrul căreia Delta Force l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro. Întrebarea lui Doocy a venit în legătură cu remarca președintelui ucrainean […]
10:40
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război” # SafeNews
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generaţie Oreşnik, transmite sâmbătă agenţia France Presse. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război şi al crimelor împotriva umanităţii în atacurile sale contra civililor şi infrastructurilor civile […]
10:30
Oraşele din România care au introdus taxe pentru turişti din 2026. Câți bani plătesc vizitatorii în Brașov, Constanța, Oradea, Sibiu și București # SafeNews
Tot mai multe orașe din România au început să aplice taxe speciale pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, măsură ce a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare, care vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor […]
10:30
Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești–Galați se desfășoară parțial, în urma unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet înregistrate pe partea română, în cadrul controlului coordonat. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, din cauza acestei situații, controlul este realizat temporar doar pe sensul de intrare în Republica Moldova
10:20
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: circulația se desfășoară în siguranță, cu intervenția permanentă a drumarilor # SafeNews
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță, în pofida menținerii condițiilor de iarnă, datorită intervențiilor continue ale echipelor de drumari.Administrația Națională a Drumurilor informează că, și în această dimineață, carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se înregistrează ghețuș sau porțiuni înzăpezite. Drumurile rămân practicabile pe întreaga rețea națională. Pe parcursul nopții, […] Articolul Condiții de iarnă pe drumurile naționale: circulația se desfășoară în siguranță, cu intervenția permanentă a drumarilor apare prima dată în SafeNews.
10:10
„Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov # SafeNews
Adam, al treilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, i-a promis lui Volodimir Zelenski că îl va duce la Groznîi pentru a fi judecat, dacă va primi ordinul de la tatăl său sau de la Putin. Conform informațiilor publicate de „Caucasian Knot”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi solicitat Statelor Unite, după arestarea cu succes lui […] Articolul „Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov apare prima dată în SafeNews.
10:00
Peste 48.000 de dolari nedeclarați, depistați în bagajul unei pasagere pe ruta Chișinău–Baku # SafeNews
O femeie în vârstă de 27 de ani, nerezidentă, a încercat să transporte ilegal peste frontieră suma de 48.100 de dolari SUA, nedeclarată, pe ruta Chișinău–Baku. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde aceasta a selectat culoarul verde „nimic de declarat” și a comunicat suplimentar că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile […] Articolul Peste 48.000 de dolari nedeclarați, depistați în bagajul unei pasagere pe ruta Chișinău–Baku apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:50
Tribunalul pentru Infracțiuni Grave din Istanbul a luat o nouă decizie în cazul primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, care fusese anterior suspendat și reținut. Imamoglu este cercetat pentru presupuse fapte de corupție legate de activitățile unei organizații criminale, potrivit materialelor dosarului analizate de instanță. Judecătorii au decis să mențină măsura preventivă anterioară, adică detenția, pentru primarul […] Articolul Instanță din Istanbul menține detenția primarului Ekrem Imamoglu apare prima dată în SafeNews.
08:10
Cercetătorii de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich au creat o metodă nouă care ar putea simplifica căutarea diamantelor. Până acum, geologii se bazau pe prezența kimberlitului, un mineral asociat cu diamantele, dar acesta nu garantează că diamantele se află acolo. Noua abordare se concentrează pe mineralul olivină, care face parte din rocile […] Articolul Oamenii de știință au descoperit un mod mai eficient de a găsi diamante apare prima dată în SafeNews.
08:00
Un bărbat de 45 de ani a fost depistat la frontiera Leușeni cu o substanță vegetală, despre care autoritățile presupun că ar fi de natură narcotică. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 9 ianuarie, când un autocar venit din Cehia a ajuns la controlul de frontieră. În urma analizei de risc, polițiștii de […] Articolul Un bărbat prins la frontieră cu substanțe suspecte apare prima dată în SafeNews.
07:50
Brazilia a devenit un punct important de interes pentru oamenii de știință care studiază longevitatea extremă, după ce cercetările au arătat că unii locuitori ai țării trăiesc peste 110 ani. Specialiștii spun că diversitatea genetică unică a populației braziliene ar putea ascunde „cheia” unei vieți foarte lungi. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea […] Articolul Secretele centenarilor: De ce unii brazilieni trăiesc peste 110 ani apare prima dată în SafeNews.
07:40
Compensațiile la căldură pentru decembrie au început să fie plătite: banii ajung pe carduri și la poștă # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început plata compensațiilor pentru încălzire aferente lunii decembrie, destinate gospodăriilor vulnerabile din Republica Moldova. Potrivit autorităților, banii au început să fie transferați pe cardurile bancare ale beneficiarilor începând cu 9 ianuarie. Cei care nu dețin card vor putea ridica sumele în numerar de la oficiile poștale din toată țara, […] Articolul Compensațiile la căldură pentru decembrie au început să fie plătite: banii ajung pe carduri și la poștă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Procuratura Generală a Ucrainei investighează un posibil caz grav de fraudă în domeniul apărării, după ce o companie contractată să producă mine pentru front ar fi livrat muniție de proastă calitate, care nu funcționa corect și punea în pericol viața soldaților. Potrivit procurorului general Ruslan Kravchenko, firma respectivă a primit aproape 3 miliarde de grivne […] Articolul Bani pentru front, transformați în muniție defectă: un nou dosar penal în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:20
Cum a încercat Vaticanul să negocieze plecarea lui Maduro înainte de operațiunea americană. Oferta Rusiei # SafeNews
Cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Vaticanului, a încercat în ultimele zile dinaintea Crăciunului să prevină o intervenție militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, potrivit unor documente guvernamentale obținute de The Washington Post. Pe 24 decembrie, Parolin l-a convocat de urgență pe ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, Brian Burch, […] Articolul Cum a încercat Vaticanul să negocieze plecarea lui Maduro înainte de operațiunea americană. Oferta Rusiei apare prima dată în SafeNews.
07:10
Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe data de 10 ianuarie, accesul la unele servicii fiscale electronice ar putea fi temporar afectat din cauza unor lucrări de mentenanță planificate. Potrivit autorităților, întreruperile pot apărea în intervalul orar 08:00–22:00. Lucrările sunt realizate în contextul migrării infrastructurii informatice către platforma guvernamentală MCloud. Procesul este coordonat de Agenția […] Articolul SFS anunță întreruperi temporare ale serviciilor fiscale electronice pentru astăzi apare prima dată în SafeNews.
9 ianuarie 2026
15:50
Comisia de evaluare a procurorilor va organiza a doua audiere cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon. Ședința are loc pe 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Național al Justiției. Audierea se va desfășura cu ușile închise. Comisia a decis o nouă audiere după prima ședință din 10 decembrie 2025. Atunci, membrii Comisiei au […] Articolul A doua audiere care poate schimba jocul pentru Procurorul General interimar apare prima dată în SafeNews.
12:00
Exporturile de servicii turistice ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere semnificativă în primele nouă luni ale anului 2025, confirmând interesul tot mai mare al vizitatorilor străini pentru destinațiile locale. Potrivit datelor oficiale, în perioada ianuarie–septembrie 2025, aceste exporturi au ajuns la 722 de milioane de dolari, în creștere cu 18% față de anul precedent. […] Articolul Cine vizitează Moldova? Turismul a adus peste 700 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
12:00
Banca Națională a Elveției a încheiat anul 2025 cu un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elvețieni, unul dintre cele mai mari rezultate din istoria instituției. Anunțul a fost făcut vineri, iar datele provizorii arată că principalul factor care a contribuit la acest câștig a fost creșterea puternică a prețului aurului, relatează Reuters. […] Articolul Aurul a adus miliarde: Profit istoric pentru Banca Națională a Elveției apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Un bărbat din Republica Moldova, depistat cu documente falsificate la intrarea în Germania # SafeNews
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 45 de ani, a fost oprit la intrarea în Germania după ce a prezentat la controlul de frontieră o carte de identitate românească falsificată. Incidentul a avut loc pe 5 ianuarie 2026, pe un aeroport internațional. Polițiștii federali germani au observat nereguli la elementele de siguranță ale […] Articolul Un bărbat din Republica Moldova, depistat cu documente falsificate la intrarea în Germania apare prima dată în SafeNews.
07:50
Rusia, lider mondial la întreruperile de internet în 2025: aproape toți locuitorii afectați # SafeNews
Rusia a devenit lider mondial la întreruperile de internet în 2025, potrivit unui raport al experților de la Top10VPN, citat de The Moscow Times. Țara a înregistrat cele mai multe ore fără conexiune online, depășind de peste trei ori alte state din lume. Datele arată că întreruperile rețelelor de internet în Rusia au totalizat 37.166 […] Articolul Rusia, lider mondial la întreruperile de internet în 2025: aproape toți locuitorii afectați apare prima dată în SafeNews.
07:40
Vacanța de iarnă pentru elevi ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie din cauza vremii nefavorabile # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, din cauza condițiilor meteo severe, direcțiile de învățământ pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Decizia vine pe fondul ninsorilor abundente, drumurilor blocate și avertizărilor meteorologice de cod galben emise pentru mai multe regiuni ale țării. MEC precizează că hotărârea privind prelungirea vacanței […] Articolul Vacanța de iarnă pentru elevi ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în SafeNews.
07:30
Italia, sub un val de frig extrem: Temperaturi de până la -23°C și prima ninsoare pe Vezuviu # SafeNews
Italia se confruntă joi cu un val de frig intens, după câteva zile de rafale puternice, ninsori abundente și ploi torențiale, transmite Agerpres, citând ANSA. Regiunea Veneto a fost printre cele mai afectate, cu temperaturi negative în întreaga zonă, de la munți până în câmpiile joase. La Marcesina, în provincia Vicenza, mercurul a coborât până […] Articolul Italia, sub un val de frig extrem: Temperaturi de până la -23°C și prima ninsoare pe Vezuviu apare prima dată în SafeNews.
07:20
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică joi după-amiază, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritățile anunță că rafalele puternice de vânt și ninsorile au provocat mai multe avarii în rețelele electrice. Potrivit datelor oficiale, echipele operatorilor de distribuție „Premier Energy Distribution” și „RED-Nord” intervin în teren pentru a remedia defecțiunile […] Articolul Vremea rea a lăsat mii de oameni fără curent electric în mai multe localități apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO | Proteste masive în Iran: zeci de oameni uciși și mii arestați în urma demonstrațiilor împotriva guvernului # SafeNews
În Iran, protestele care au început în rândul comercianților din Teheran s-au transformat într-o mișcare națională, cu greve și demonstrații în peste 100 de orașe, informează The Washington Post. De la începutul manifestațiilor, pe 28 decembrie 2025, cel puțin 38 de persoane, inclusiv opt minori, au fost ucise, iar peste 2.000 au fost arestate, potrivit […] Articolul VIDEO | Proteste masive în Iran: zeci de oameni uciși și mii arestați în urma demonstrațiilor împotriva guvernului apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un snowboarder din Republica Moldova, în vârstă de 34 de ani, și-a pierdut viața în stațiunea de schi Cervinia, din Italia, după un accident grav produs în timpul practicării freeride-ului, anunță presa italiană. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc pe 7 ianuarie, în jurul orei 13:30. Bărbatul a urcat cu telescaunul și, după prima […] Articolul Snowboarder moldovean, decedat într-un accident grav pe o pârtie din Italia apare prima dată în SafeNews.
06:50
Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța # SafeNews
Autoritățile ruse l-au pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, condamnat anterior la trei ani de închisoare, în cadrul unui schimb de deținuți cu Franța. Anunțul a fost făcut joi de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și este confirmat de agențiile Reuters și AFP. Laurent Vinatier, în vârstă de 49 de ani, […] Articolul Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța apare prima dată în SafeNews.
06:40
A vrut banii de asigurare, dar a ajuns în fața instanței: Istoria unui BMW „furat” doar pe hârtie # SafeNews
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat după ce a încercat să păcălească o companie de asigurări, înscenând furtul propriului automobil în România. Bărbatul spera să obțină rapid o despăgubire de peste 30.000 de euro, însă planul său a fost dat peste cap de suspiciunile anchetatorilor. Potrivit anchetei, pe 21 decembrie 2021, acesta a […] Articolul A vrut banii de asigurare, dar a ajuns în fața instanței: Istoria unui BMW „furat” doar pe hârtie apare prima dată în SafeNews.
06:30
Agricultorii și crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat joi un protest inedit în fața Parlamentului European, la Bruxelles. Aceștia au instalat un stand tradițional de cartofi prăjiți pentru a promova producția locală și pentru a cere eurodeputaților să se opună acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, pe care îl […] Articolul Fermierii belgieni au protestat cu cartofi prăjiți în fața Parlamentului European apare prima dată în SafeNews.
06:20
Clipă de neatenție, consecințe grave: Bebeluș de 10 luni, ars cu apă clocotită la Râbnița # SafeNews
Un bebeluș de 10 luni din Râbnița a ajuns la spital cu arsuri, după ce a vărsat peste el un ceainic cu apă clocotită. Accidentul s-a produs în seara zilei de 5 ianuarie, informează serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne din stânga Nistrului. Potrivit autorităților, bunica copilului a pus ceainicul la fiert, apoi l-a […] Articolul Clipă de neatenție, consecințe grave: Bebeluș de 10 luni, ars cu apă clocotită la Râbnița apare prima dată în SafeNews.
06:10
Hackeri care lucrau pentru serviciile secrete chineze au obținut acces la conturile de e-mail ale unor angajați ai Congresului Statelor Unite, în cadrul unei ample operațiuni de ciberspionaj cunoscută sub numele de Salt Typhoon, relatează Financial Times. Potrivit informațiilor publicate, atacul a vizat sistemele de e-mail utilizate de membri ai personalului Comisiei pentru China din […] Articolul Spionaj la Washington: China a interceptat comunicațiile Congresului SUA apare prima dată în SafeNews.
