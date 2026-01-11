„Oamenii curajoși ridică vocile pentru libertate și demnitate”: Maia Sandu exprimă solidaritatea RM cu de protestele din Iran

14:30

De-a lungul carierei sale impresionante, Novak Djokovic nu s-a remarcat doar pe terenul de tenis, ci și prin alegerile inspirate făcute în afara sportului. Una dintre investițiile care atrage imediat atenția este vila de lux pe care o deține în Serbia. Proprietatea se află pe malul lacului Pavlovac, într-o zonă exclusivistă, iar prețul unei nopți de cazare este unul foarte ridicat, inaccesibil pentru majoritatea oamenilor. Explicația este însă simplă: luxul, locația și experiența oferită sunt la cel mai înalt nivel, scrie adevarul.ro.