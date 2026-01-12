Sechestre aplicate pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei, patru persoane trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Sinteza CNA
Radio Chisinau, 12 ianuarie 2026 10:05
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei.
Sechestre aplicate pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei, patru persoane trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Sinteza CNA
Circa 8.500 de persoane au beneficiat în 2025 de screening colorectal prin testul imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). În 2026, CNAM a majorat bugetul destinat screeningului colorectal la 4,3 milioane de lei, urmărind extinderea accesului la testare și creșterea ratei de depistare precoce a cancerului colorectal, comunică MOLDPRES.
Acum o oră
09:35
Euro și dolarul încep săptămâna curentă cu apreciere față de leul moldovenesc, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:20
Sofia Vicoveanca a fost internată la spital, în Suceava. Cântăreața a suferit un infarct # Radio Chisinau
Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară românească, Sofia Vicoveanca, a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava, anunță Mediafax, care citează monitorulsv.ro.
Acum 2 ore
08:55
Zeci de utilaje au intervenit pe timpul nopții pentru curățarea drumurilor din nordul R. Moldova, afectate de ninsoare. Se circulă în condiții de iarnă (Foto) # Radio Chisinau
dministrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul acestei nopți, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a părții carosabile și de răspândire a materialului antiderapant.
08:40
Nou atac al Rusiei asupra Kievului. Clădiri în flăcări după ce au fost lovite de drone # Radio Chisinau
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraș, au anunțat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care orașul și locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.
08:25
Comisarul european pentru Apărare: UE ar trebui să ia în considerare crearea unei forțe militare europene permanente # Radio Chisinau
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat, duminică, că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forțe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldați, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staționate în Europa, relatează Agerpres citând AFP.
Acum 4 ore
08:05
Alegerile din UTA Găgăuzia riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie # Radio Chisinau
Deputații din Găgăuzia urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a fost făcută de președintele interimar al Adunării Populare, Nicolai Ormanji, transmite IPN.
Acum 24 ore
17:40
Forțele ruse au utilizat la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Forțele ruse au utilizat la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei, a anunțat astăzi, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (HUR), citată de The Kyiv Independent.
17:05
ANSA reamintește: depunerea declarațiilor de fabricare și circulație a alcoolului este obligatorie # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează operatorii economici care activează în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și al producției alcoolice despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale de fabricare și/sau de circulație, conform legislației în vigoare.
16:50
Zelenski acuză Rusia de „teroare țintită” după o săptămână de atacuri aeriene masive asupra Ucrainei # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Federația Rusă de desfășurarea unei teroari deliberate împotriva populației civile, în urma unei serii de atacuri aeriene intense lansate asupra Ucrainei în ultima săptămână, informează agenția dpa.
16:30
Bilanțul protestelor din Iran crește: cel puțin 192 de manifestanți uciși în două săptămâni # Radio Chisinau
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în Iran în decurs de două săptămâni de manifestații antiguvernamentale, potrivit unui nou bilanț anunțat duminică de organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia. Cifra reprezintă o creștere semnificativă față de estimarea anterioară, care indica 51 de decese, relatează agenția AFP.
16:05
Miniștrii de finanțe nominalizează candidatul pentru vicepreședinția BCE pe 19 ianuarie # Radio Chisinau
Miniștrii de finanțe din zona euro vor nominaliza, pe 19 ianuarie, un candidat dintre cei șase care și-au depus dosarele pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene (BCE). Noul vicepreședinte îl va înlocui pe spaniolul Luis de Guindos, al cărui mandat expiră la finalul lunii mai, transmite IPN.
15:35
Venitul impozabil, adică cel din care se plătesc impozitele, poate fi diminuat prin deducerea mai multor tipuri de cheltuieli, cum ar fi contribuțiile obligatorii, cheltuielile medicale, asigurările de viață sau anumite cheltuieli pentru educație, transmite IPN.
15:20
Pe 11 ianuarie este marcată Ziua Mondială a Rezervațiilor naturale. În R. Moldova există mai multe parcuri sau rezervații naturale protejate de stat # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a evidenția importanța conservării patrimoniului natural și a biodiversității.
15:05
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați # Radio Chisinau
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care se comportă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați, scrie BBC.
14:35
14:05
Accesul către Dealul Bălănești din Nisporeni va fi modernizat cu drum din beton și pistă pentru cicliști # Radio Chisinau
Autoritățile au inițiat procedura de achiziție publică pentru implementarea proiectului regional „Acces la obiectivul turistic – Dealul Bălănești prin betonarea drumului și construcția pistei pentru cicliști”, un demers care vizează îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii de acces către cel mai înalt punct geografic al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
13:35
Regiunea Nord și-a trasat prioritățile pentru următorii ani: competitivitate și dezvoltare economică # Radio Chisinau
Programul Operațional Regional (POR) Nord pentru perioada 2025–2028 a fost aprobat, în cadrul ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord.
13:05
Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind posibila desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în speranța că o astfel de consolidare a securității îl va determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom în cadrul Regatului Danemarcei, scrie The Telegraph.
12:35
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 12 –16 ianuarie.
12:05
Situația la frontieră: 17 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Peste 63 974 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației.
11:50
Peste 400 de milioane de lei pentru localitățile din R. Moldova: sute de proiecte finanțate la final de 2025 # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localitățile din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor „Satul European” (ediția II) și „Europa este aproape”, transmite MOLDPRES.
11:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 11 ianuarie 2026.
11:10
În contextul condițiilor de iarnă, intervențiile pe drumurile naționale continuă pentru a asigura circulația în siguranță, transmite Administrația Națională a Drumurilor (AND).
10:55
În atenția cetățenilor din R. Moldova! Risc major de avalanșe în munții României. Zonele care trebuie evitate # Radio Chisinau
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri, scrie agerpres.ro.
10:20
Numărul cererilor de azil depuse în Uniunea Europeană a înregistrat o scădere semnificativă în 2025, fiind cu aproximativ o cincime mai mic față de anul precedent. Datele preliminare indică o diminuare importantă a presiunii migraționale, în special ca urmare a reducerii solicitărilor venite din partea cetățenilor sirieni.
Ieri
09:55
Sute de pantofi din Epoca Victoriană au fost aduși de valuri pe o plajă din Țara Galilor # Radio Chisinau
Sute de cizme și pantofi de piele ce par a fi din secolul al XIX-lea au fost aduși de valuri pe o plajă din sudul Țării Galilor, unde au fost descoperiți de un grup de voluntari care curățau țărmul de deșeuri marine.
09:30
Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a doua săptămână duminică dimineață, guvernul țării recunoscând demonstrațiile în curs, în ciuda unei represiuni intensificate. În acest timp Republica Islamică rămâne izolată de restul lumii.
09:05
Intreprinderea de Stat Bacul Molovata a anunțat că, din cauza înghețării râului Nistru, circulația feribotului se desfășoară cu dificultăți pe parcursul zilei, iar rutele de seară au fost anulate.
10 ianuarie 2026
17:40
Se circulă în condiții de iarnă. Autoritățile au intervenit pe mai multe drumuri din nordul și centrul R. Moldova # Radio Chisinau
Echipele de intervenție sunt mobilizate, patrulează și intervin pe traseele naționale, ori de câte ori este necesar.
17:05
Pe teritoriul comunei Sipoteni, Călărași a fost instituită carantină, după ce a fost confirmat un caz de rabie la o bovină.
17:05
Raionul Taraclia și județul Galați implementează un proiect ecologic transfrontalier de peste 560 mii de euro, cu sprijinul UE # Radio Chisinau
La Taraclia a fost lansat proiectul transfrontalier „ECO SMART NATURA”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, o inițiativă axată pe protecția mediului, dezvoltarea infrastructurii verzi și educația ecologică a copiilor și tinerilor. Proiectul este realizat în parteneriat de Consiliul raional Taraclia, Consiliul județean Galați (România) și Primăria comunei Albota de Sus, fiind orientat spre conservarea biodiversității, dezvoltarea infrastructurii verzi și implicarea activă a tinerei generații în protecția mediului, transmite MOLDPRES.
16:50
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
16:35
La începutul anului 2026, în evidența municipalității Chișinău se află 85 de copii cu statut adoptabil # Radio Chisinau
La începutul anului 2026, în evidența municipalității Chișinău se află 85 de copii cu statut adoptabil, aflați în diverse forme de plasament, potrivit datelor prezentate de Primăria Capitalei.
16:05
Maia Sandu, despre situația din Iran: „R. Moldova este solidară cu locuitorii iranieni” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că apreciază curajul poporului iranian pentru libertate. Totodată, șefa statului afirmă că țara noastră este „solidară” cu locuitorii din Iran.
15:30
Un autocar cu 47 de pasageri a luat foc sâmbătă, 10 ianuarie, pe o șosea din județul Mureș, România. Echipajele de salvare care s-au deplasat la fața locului au anunțat că nu au fost înregistrate victime, toți pasagerii fiind evacuați în siguranță, transmite IPN.
15:10
România va implementa programe de „Educație pentru sănătate” inspirate din modelul spaniol # Radio Chisinau
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de „Educație pentru sănătate”, care, pe lângă componentele de prevenție, igienă stomatologică, vaccinare a abordat și zona de alimentație corectă, a declarat, ieri, într-o conferință de presă desfășurată la Madrid ministrul Alexandru Rogobete.
14:50
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia: Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc # Radio Chisinau
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunțat sâmbătă dimineață autoritățile regionale.
14:30
În acest început de an toți doritorii sunt așteptați să se relaxeze. Evenimentul „Dialog între generații” va avea loc în acest weekend, 10-11 ianuarie, în incinta Casei de Cultură a USM, strada Tighina 2, în intervalul orelor 13:00-16:00.
14:15
UPDATE. În atenția călătorilor! Activitatea postului vamal Giurgiulești–Galați fost reluată în regim normal # Radio Chisinau
În atenția călătorilor! Activitatea PVFI Giurgiulești–Galați a fost reluată în regim normal. Defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, înregistrate anterior în cadrul controlului coordonat la PVFI Giurgiulești–Galați, au fost remediate.
14:05
Aproximativ 4.400 de sateliți Starlink se pregătesc de o migrație masivă. Decizia luată de SpaceX # Radio Chisinau
În acest an vom asista la o migrație masivă a sateliților Starlink, deoarece SpaceX va micșora orbitele.
13:55
Recomandări OMS: măști respiratorii în locul celor chirurgicale pentru personalul medical # Radio Chisinau
Măștile chirurgicale nu oferă suficientă protecție împotriva infecțiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, afirmă un grup de experți internaționali care solicită modificarea ghidurilor privind echipamentul de protecție utilizat de personal medical, transmite IPN.
13:50
13:35
Pe 10 ianuarie este marcată Ziua economisirii energiei electrice. Ce recomandă ecologiștii pentru un viitor sustenabil # Radio Chisinau
Economisirea energiei electrice este o responsabilitate pe care fiecare dintre noi o poate asuma pentru a proteja planeta, pentru a reduce costurile personale și pentru a sprijini dezvoltarea durabilă. Ziua Economisirii Energiei Electrice, celebrată anual pe data de 10 ianuarie, este o inițiativă globală care atrage atenția asupra acestor beneficii și inspiră acțiuni concrete, transmite MOLDPRES.
12:50
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război” # Radio Chisinau
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generație Oreșnik, transmite sâmbătă agenția France Presse.
12:35
Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din țara sa pe 8 ianuarie, a fost descoperit de autoritățile române la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița.
12:30
12:10
Escrocherie prin telefon: o pensionară din Chișinău a pierdut 550 mii de lei. Recomandările Poliției # Radio Chisinau
Poliția municipiului Chișinău, sector Botanica, investighează un caz de fraudă prin telefon, în urma căruia o femeie de 73 de ani a fost păgubită cu 550.000 de lei.
11:10
Flux sporit de călători și controale aplicate de Poliția de Frontieră: Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai tranzitate puncte # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 65.678 de traversări de persoane, traficul desfășurându-se în condiții normale, cu unele aglomerări la punctele intens tranzitate.
