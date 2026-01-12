Sechestre aplicate pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei, patru persoane trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Sinteza CNA

08:40

Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraș, au anunțat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care orașul și locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.