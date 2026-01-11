Peste 400 de milioane de lei pentru localitățile din R. Moldova: sute de proiecte finanțate la final de 2025

18:15

Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 ianuarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 12 ianuarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.