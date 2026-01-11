Forțele ruse au utilizat la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei

09:25

O majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, după negocieri care au durat vreme de 25 de ani și după luni de dispute pentru a obține sprijinul statelor membre cheie, în așteptarea încheierii oficiale a procedurii de către Consiliul UE în dupa amiaza zilei, după cum relatează Reuters și Politico Europe.