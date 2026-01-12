Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, participă la reuniunea COSAC din Cipru, unde sunt discutate prioritățile și provocările geopolitice ale UE

16:30

Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate, după ce o breșă majoră de date, aparent mușamalizată de companie, ar fi dus la expunerea informațiilor sensibile ale 17,5 milioane de utilizatori. Datele compromise au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit unui raport citat de News.ro. Conform unei analize publicate …