Compensațiile pentru căldură pe luna decembrie, plătite din 9 ianuarie către peste 618 mii de gospodării
10 ianuarie 2026
Guvernul începe achitarea compensațiilor pentru căldură aferente lunii decembrie, sprijin de care vor beneficia peste 618 mii de gospodării din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Plățile vor fi efectuate începând cu 9 ianuarie, direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor, în cadrul programului guvernamental „Ajutor la contor”. Persoanele care …
Președintele Statelor Unite consideră că simpla prezență militară americană în Groenlanda nu este suficientă și insistă asupra ideii de a deține insula arctică, pe care o vede drept un element-cheie pentru securitatea și influența SUA, relatează site-ul radioului public groenlandez KNR, citând un amplu interviu acordat de Donald Trump ziarului „The New York Times”. Potrivit …
Republica Moldova își fortifică prezența în misiunile Uniunii Europene, trimițând trei ofițeri de stat major în operațiuni internaționale desfășurate în Bosnia și Herțegovina și în Somalia, transmite un comunicat al ministerului Apărării. Doi dintre aceștia au fost detașați în cadrul misiunii EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina, iar un al treilea ofițer va participa la …
Șor și miliarde de dolari ocolind sancțiunile: cum ar fi fost construită în Kîrgîzstan o rețea financiară cu implicarea băncilor și companiilor de stat # Cotidianul
Oligarhul moldovean fugar Ilan Șor apare în centrul unei ample investigații care descrie o nouă schemă de evitare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, pusă pe picioare în Kîrgîzstan. Potrivit documentelor scurse din cadrul grupului de companii „A7”, analizate de Osint Romania și publicația IPN, prin acest mecanism ar fi fost deja rulate peste 6 miliarde …
Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei, spune Ministerul Energiei # Cotidianul
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei. Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de gaze …
Curtea de Conturi „ia la puricat” Fondul de dezvoltare a agriculturii: finanțări duble și milioane de lei nerecuperate # Cotidianul
Raportul Curții de Conturi a Republicii Moldova privind utilizarea resurselor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) pentru anii 2023–2024 scoate în evidență probleme structurale persistente în modul de planificare, gestionare și control al subvențiilor acordate producătorilor agricoli. Concluziile auditului indică un impact direct asupra eficienței, transparenței și conformității utilizării …
Casa Albă dorește să obțină din partea Kremlinului un răspuns clar la un plan de pace convenit anterior cu Kievul, scrie Axios. Reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri, la Paris, cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, cu care au discutat propuneri asupra cărora s-a ajuns la un acord …
“Corpul meu era negru ca smoala”, povestește Lyudmila, ținută 3 ani în captivitate de hoardele lui Putin. Marea provocare pe care a trebuit să o depășească în timpul detenției: “Nu trebuie să arăți că ți-e frică” # Cotidianul
Publicația The Insider prezintă o nouă mărturie a unei femei salvate din captivitatea rusă, care arată cât de îngrozitor este regimul ucrainenilor în lagărele și închisorile din teritoriile ocupate ori din Rusia. Aceasta a fost răpită, alături de multe alte persoane, de forțele de securitate din așa-zisa “Republică Populară Donețk” în anul 2019, la cinci ani după …
Danemarca: Soldații ar riposta chiar și fără ordine în cazul unei invazii a Groenlandei, avertizează guvernul # Cotidianul
Soldații danezi sunt obligați să deschidă focul și să intre imediat în luptă chiar și fără ordine directe dacă teritoriul Danemarcei, inclusiv Groenlanda, ar fi invadat, potrivit unei directive militare din 1952 care este în continuare în vigoare. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării de la Copenhaga și relatată de Euronews.com. Directiva prevede că …
Fugarul Ilan Șor, legat de petrolierul capturat de SUA: rețea internațională, flota rusă din umbră și petrol venezuelean # Cotidianul
Fugarul Ilan Șor apare în centrul unui nou scandal internațional, după ce investigații jurnalistice au arătat că petrolierul Marinera, capturat recent de autoritățile americane în Atlanticul de Nord, este conectat la rețele de interese asociate cu acesta. Nava, implicată în transporturi suspecte de petrol venezuelean și legată de flota rusă din umbră, ar avea conexiuni …
SUA ar putea oferi până la 100.000 de dolari locuitorilor din Groenlanda pentru a-i convinge să se desprindă de Danemarca # Cotidianul
Oficiali americani au discutat posibilitatea trimiterii unor plăți unice către locuitorii Groenlandei, ca parte a unui demers de a-i convinge să se separe de Danemarca și, eventual, să se alăture Statelor Unite, potrivit a patru surse familiarizate cu subiectul. Deși suma exactă și logistica unor eventuale plăți nu sunt clare, doi dintre interlocutori au declarat, …
Ucraina inițiază o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul Rusiei asupra regiunii Liov cu racheta Oreshnik # Cotidianul
Ucraina va iniția o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, o ședință a Consiliului Ucraina–NATO, precum și demersuri în cadrul UE, al Consiliului Europei și al OSCE, ca reacție la folosirea de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune împotriva regiunii Liov, scrie ukrinform.net. Anunțul a fost făcut …
Bolea, supărat că „a fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” și drumuri necurățite: Declarațiile de senzație și isterie nu ne ajută pe nimeni, mai ales când sunt făcute de cei care stau ascunși acasă, în confort # Cotidianul
Bolea Vladimir, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a reacționat public după ce, în ultimele 24 de ore, a fost vizat de critici privind modul de gestionare a situației din sezonul rece, afirmând că a fost prezentat drept „unicul responsabil pentru iarnă”. „În ultimele 24 de ore am fost „făcut” unicul responsabil pentru iarnă. Responsabil pentru …
Maia Sandu condamnă ferm atacul Rusiei cu racheta Oreshnik asupra Ucrainei: „Este un act de teroare” # Cotidianul
Maia Sandu a condamnat ferm lansarea de către Rusia a unei rachete hipersonice Oreshnik asupra Ucrainei, atac care a vizat infrastructura energetică și locuințe civile. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a calificat atacul drept un act de teroare, menit să intimideze Ucraina și partenerii săi internaționali. „Condamnăm ferm lansarea de către Rusia …
Vacanța de iarnă, prelungită în sute de școli din cauza vremii: peste 600 de instituții au reluat lecțiile din 12 ianuarie # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Potrivit MEC, dintre cele 834 de școli care au raportat situația privind reluarea activității, 563 de instituții au început cursurile vineri, 9 ianuarie 2026. În …
Alertă alimentară în Moldova: loturi de ouă retrase de pe piață și peste 100 de mii de păsări nimicite din cauza unui medicament periculos # Cotidianul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a inițiat o anchetă amplă după ce, în urma testării probelor de ser prelevate de la păsări dintr-o fermă autohtonă, a fost depistată prezența metronidazolului, o substanță strict interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare destinate consumului uman. Potrivit ANSA, investigația este în desfășurare și a …
Rusia a ocupat detașat primul loc în clasamentul cenzurii și al întreruperilor internetului, realizat anual de experții Top10VPN. Potrivit calculelor acestora, în total, „shutdown-urile” de internet din Federația Rusă în 2025 au însumat 37.166 de ore și au afectat practic întreaga populație a țării — 146 de milioane de persoane. Ca durată a întreruperilor, Rusia …
Lovitură hipersonică asupra Ucrainei: Rusia a vizat rezervele de gaze cu racheta Oreshnik # Cotidianul
Armata rusă a declarat că a lansat o rachetă hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina, ca răspuns la ceea ce a descris drept o tentativă ucraineană de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, incident care ar fi avut loc luna trecută și pe care Kievul îl neagă, scrie reuters.com. Este …
Iarna a lovit în plin Moldova: drumuri blocate, zeci de accidente și curse aeriene date peste cap # Cotidianul
Inspectoratul General de Poliție anunță că, în contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și asigurarea siguranței rutiere. Echipajele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul pe traseele naționale și în localități, au deblocat mijloace de transport și …
Vacanța de iarnă ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie din cauza vremii. Anunțul Ministerului Educației # Cotidianul
Dan Perciun a anunțat că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, direcțiile de învățământ din țară pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, decizia privind reluarea cursurilor va fi luată la nivel local, în funcție de situația din teritoriu. Totodată, MEC solicită instituțiilor de învățământ să aplice …
Senatul Statelor Unite a avansat joi o rezoluție care i-ar interzice președintelui Donald Trump să întreprindă noi acțiuni militare împotriva Venezuelei fără autorizarea Congresului, deschizând calea pentru dezbateri suplimentare în camera cu 100 de membri, scrie reuters.com. Votul asupra unei măsuri procedurale pentru avansarea rezoluției privind puterile de război a fost de 52 la 47, …
Dodon ochește Găgăuzia și se pregătește de alegerile din martie: PSRM își definitivează candidații în autonomie # Cotidianul
Igor Dodon își intensifică activitatea politică în Găgăuzia, pe fondul pregătirilor pentru alegerile în Adunarea Populară a autonomiei, programate pentru 22 martie. Liderul socialiștilor anunță că PSRM tratează scrutinul cu „maximă seriozitate” și se află în faza finală de constituire a echipei electorale. Într-o postare pe Facebook, Dodon a informat că a participat la o …
Trafic intens pe drumurile naționale, pe fondul revenirii din vacanță și al condițiilor meteo nefavorabile. Cod galben de vânt și polei # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova informează că, joi, 8 ianuarie, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se întorc la domicilii după sărbătorile de iarnă. Situația este agravată de condițiile meteo nefavorabile, care îngreunează circulația în mai multe zone ale țării. Potrivit poliției, pe anumite sectoare de drum se formează ghețuș, iar …
Ucraina își intensifică demersurile pentru aderarea la UE, în timp ce Cipru preia președinția blocului comunitar # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri aliaților garanții de securitate ferme împotriva oricărui nou atac al Rusiei, solicitând totodată progrese în negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, scrie reuters.com. Zelenski s-a întâlnit la Nicosia cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, în contextul în care Cipru a preluat președinția rotativă …
Presupusul ucigaș al moldoveanului ucis în Italia, prins la Veneția. Suspectul este agent al poliției locale # Cotidianul
Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Tarna, tânărul barman moldovean găsit mort pe un câmp din localitatea Malcontenta, la sfârșitul lunii decembrie. Anunțul a fost făcut de comandantul provincial al carabinierilor din Veneția, generalul Marco Aquilio, scrie ilgazzettino.it. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi părăsit …
Fermieri francezi aflați în protest au intrat joi în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, în timp ce alții se îndreptau spre capitală, pe fondul nemulțumirilor legate de un acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, precum și de modul în care guvernul gestionează o boală la …
Ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a declarat că 100 de persoane au murit în urma atacului Statelor Unite care l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro, adăugând că șeful statului și soția sa au fost răniți în timpul operațiunii. Tot miercuri, SUA au confiscat în Atlanticul de Nord un petrolier sub …
Criză de personal pe piața muncii din România: angajatorii caută muncitori străini în transporturi și gospodării # Cotidianul
România intră în 2026 cu un deficit de forță de muncă estimat la aproape 600.000 de angajați, potrivit datelor agregate din mediul de business și instituții publice. În același timp, Guvernul a redus contingentul de muncitori străini la 90.000 de persoane, cu 10.000 mai puțin față de anul trecut. Presiunea pe piața muncii crește, iar …
Există premise pentru o reducere a tarifului la gazele naturale, susține șeful Energocom # Cotidianul
Directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, susține că există premise pentru o reducere a tarifului la gazele naturale, întrucât prețul de achiziție este mai mic comparativ cu perioada precedentă. Potrivit lui, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece, transmite IPN. …
Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski la Nicosia: discuții despre pace și parcursul european # Cotidianul
Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este pregătită să facă următorii pași concreți în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în urma discuțiilor purtate la Nicosia, în cadrul lansării Președinției cipriote a Consiliului UE. Șefa statului a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a avut întrevederi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, …
Operațiune militară în Atlantic: SUA au capturat un petrolier rus cu petrol din Venezuela # Cotidianul
Statele Unite au confiscat miercuri, în Oceanul Atlantic, două petroliere legate de Venezuela, dintre care unul naviga sub pavilionul Rusiei, în cadrul demersului agresiv al președintelui Donald Trump de a controla fluxurile de petrol din Americi și de a forța guvernul socialist al Venezuelei să devină un aliat, scrie reuters.com. După capturarea președintelui venezuelean Nicolás …
Casa Albă afirmă că Donald Trump și consilierii săi apropiați discută opțiuni pentru preluarea Groenlandei, în timp ce președintele SUA continuă să susțină că acest lucru ar aduce beneficii securității naționale americane. Solicitările sale au fost respinse de liderii insulei și de Danemarca, stat membru NATO care controlează Groenlanda ca teritoriu semiautonom, scrie publicația BBC. …
Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous, a anunțat ce tipuri de cheltuieli vor putea fi incluse în Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul fiscal 2026, declarație care va fi depusă în 2027 pentru veniturile obținute în 2026. Potrivit deputatei, persoanele fizice din Republica Moldova vor avea …
În stil mafiot, ucis cu un singur glonț. Noi detalii în cazul moldoveanului împușcat mortal lângă Veneția # Cotidianul
Presa italiană a publicat noi informații tulburătoare despre moartea lui Sergiu Țârnă, cetățean moldovean descoperit decedat, în urmă cu aproximativ o săptămână, pe un teren agricol din apropierea Veneției. Potrivit concluziilor medico-legale, tânărul a fost împușcat o singură dată, iar modul în care a fost comisă crima indică o execuție, notează publicația Il Gazzettino. Sergiu …
Capturarea lui Nicolás Maduro de către forțe americane nu e, propriu-zis, o știre despre Venezuela. Venezuela în această poveste, este doar decorul. Știrea adevărată e despre felul în care lumea a încetat să mai pretindă că funcționează pe bază de reguli și a început să se comporte, fără complexe, ca o ierarhie de putere. Iar …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri la ceremonia de lansare a Președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, un eveniment oficial care marchează începutul mandatului de șase luni al acestui stat. Evenimentul este găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și reunește lideri și oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene. Printre participanți se numără președintele …
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China # Cotidianul
Imaginea lui Nicolás Maduro în custodia SUA a readus inevitabil la viață fantomele politicii externe din trecut. Pentru observatorul cinic din reflex, povestea se scrie singură: o Casă Albă republicană, un om puternic din America Latină și cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume. A considera căderea dramatică a regimului venezuelean ca pe …
Șeful de cabinet al lui Zelenski salută „rezultate concrete” în a doua zi a discuțiilor de la Paris # Cotidianul
Principalul consilier al președintelui Volodimir Zelenski a salutat miercuri existența unor „rezultate concrete”, pe măsură ce discuțiile de la Paris privind pacea și garanțiile de securitate pentru Ucraina au intrat în a doua zi, dând asigurări că interesele naționale ale Kievului vor fi protejate, scrie reuters.com. Ucraina caută un sprijin ferm din partea aliaților în …
Aliații Ucrainei au semnat o declarație privind desfășurarea de trupe după un armistițiu # Cotidianul
Principalii aliați europeni ai Ucrainei au semnat marți garanții de securitate pentru Ucraina, care includ desfășurarea unei forțe militare multinaționale în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că acordul reprezintă „un pas semnificativ”, menit să descurajeze noi agresiuni împotriva Ucrainei, scrie France24.com. Emmanuel Macron a precizat că …
Trump se teme de un impeachment: Liderul SUA avertizează republicanii că va fi suspendat dacă pierd alegerile de la mijloc de mandat # Cotidianul
Președintele Donald Trump i-a avertizat marți pe republicanii din Camera Reprezentanților că va fi suspendat din funcție dacă partidul nu va câștiga alegerile de la mijloc de mandat, subliniind miza scrutinului din luna noiembrie, scrie publicația The Hill. „Trebuie să câștigați alegerile de la mijloc de mandat. Pentru că, dacă nu le câștigăm… vor găsi …
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, în fața judecătorilor. La ce etapă se află dosarul # Cotidianul
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final. Vineri, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile, transmite IPN. La ședința de marți, Nicanor Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, fostul primar și-a exprimat …
Fără Plahotniuc la ședința de judecată. Olga Bondarciuc și Alina Deleanu, audiate în instanță # Cotidianul
Vlad Plahotniuc, vizat în dosarul cunoscut drept „Frauda bancară”, nu s-a prezentat la o nouă ședință de judecată desfășurată marți, în cadrul examinării cauzei. În lipsa inculpatului, instanța a audiat doi dintre cei trei martori ai apărării programați pentru această ședință. Este vorba despre notara Olga Bondarciuc și Alina Deleanu, fosta recepționistă a unei companii …
Liderii europeni susțin Danemarca în fața interesului reînnoit al SUA pentru Groenlanda # Cotidianul
Liderii principalelor puteri europene și-au exprimat marți sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda, printr-o declarație comună, subliniind că insula arctică aparține locuitorilor săi. Reacția vine pe fondul interesului reînnoit manifestat de președintele SUA, Donald Trump, pentru preluarea teritoriului danez, scrie reuters.com. „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda au dreptul să decidă asupra chestiunilor care …
Atac rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina: ministrul de Externe de la Kiev acuză o lovitură deliberată împotriva intereselor SUA # Cotidianul
Un atac rusesc a avariat o fabrică civilă de producție a uleiului de floarea-soarelui din orașul ucrainean Dnipro, care aparține companiei americane Bunge. Informația a fost făcută publică de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, într-o postare pe rețeaua X, scrie g4media.ro. Potrivit oficialului de la Kiev, atacul nu ar fi fost unul accidental. Sîbiha …
DOCUMENT | Veaceslav Platon spune că este gata să depună mărturie în dosarul de fraudă bancară în care este vizat Vlad Plahotniuc # Cotidianul
Veaceslav Platon anunță că este gata să depună mărturie într-un dosar de fraudă bancară în care este vizat Vlad Plahotniuc, susținând că deține informații detaliate despre modul în care ar fi fost creată și coordonată schema de sustragere a banilor din sistemul bancar al Republicii Moldova. Potrivit lui Platon, el a transmis deja cereri oficiale …
Liderii a peste 30 de state se reunesc la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina și pașii spre un acord de pace # Cotidianul
Liderii a aproximativ 35 de țări se reunesc marți, la Paris, pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul dorind să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie euronews.com. Reuniunea are loc în contextul în care garanțiile de securitate sunt considerate un element esențial al oricărui viitor acord …
„Și morții aduc bani”. Procuratura vine cu noi detalii în scandalul de corupție de la cimitirul „Sfântul Lazăr” # Cotidianul
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență. Potrivit probatoriului, unul …
Spioni ruși deghizați în pescari și turiști, depistați la granița Norvegiei cu Rusia: armata avertizează asupra intensificării războiului hibrid # Cotidianul
Spioni ruși s-au dat drept pescari și turiști în încercarea de a desfășura activități de spionaj în regiunea de frontieră dintre Norvegia și Rusia, a declarat un oficial militar norvegian, scrie tvpworld.com. Comandantul John Olav Fuglem, șeful Brigăzii Finnmark din cadrul forțelor armate norvegiene, a afirmat că agenții au fost identificați intrând în orașul-port nordic …
Lidera opoziției din Venezuela și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a declarat luni că nu a mai vorbit cu președintele SUA, Donald Trump, din luna octombrie 2025, scrie reuters.com. „De fapt, am vorbit cu președintele Trump pe 10 octombrie, în aceeași zi în care a fost anunțat Premiul Nobel, dar de …
Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc pe 20 martie 2026. CSP anunță agenda și propune vot electronic online # Cotidianul
Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit data desfășurării Adunării Generale a Procurorilor, care va avea loc pe 20 martie 2026, începând cu ora 10:00. Decizia a fost adoptată de Consiliul Superior al Procurorilor. Conform agendei aprobate de CSP la 6 ianuarie, în cadrul Adunării va fi prezentat raportul de activitate al Procuraturii pentru anul 2025. …
