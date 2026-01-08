Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski la Nicosia: discuții despre pace și parcursul european

15:40

La un an de la criza energetică din Transnistria, problema nu a fost complet rezolvată, ci doar amânată. În paralel, mediul de securitate din jurul Republicii Moldova s-a degradat vizibil. Începând din luna noiembrie, au fost raportate mai multe încălcări ale spațiului aerian moldovenesc de către drone militare rusești. Atacurile asupra podului peste Nistru, în …