Consiliul de Securitate al ONU, convocat de urgență după atacurile ruse cu racheta Oreșnik

Veaceslav Platon anunță că este gata să depună mărturie într-un dosar de fraudă bancară în care este vizat Vlad Plahotniuc, susținând că deține informații detaliate despre modul în care ar fi fost creată și coordonată schema de sustragere a banilor din sistemul bancar al Republicii Moldova. Potrivit lui Platon, el a transmis deja cereri oficiale …