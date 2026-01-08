Congresul SUA blochează noi acțiuni militare ale lui Trump în Venezuela

17:50

Administrarea Venezuelei de către SUA va fi condusă de secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Marco Rubio, scrie Bloomberg. Nu se știe însă cum anume SUA vor administra țara. Articolul menționează că Rubio a criticat pe tot parcursul carierei sale președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și predecesorul său, Hugo Chavez. După cum scrie The Wall Street …