(video) „„Kenții Maiei Sandu” au trăsnit sectorul zootehnic și s-au apucat de păsări”. Costiuc, după ce ANSA a dispus nimicirea a peste 110 mii de găini: O să mâncăm carne din Ucraina

Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. Cu cinci zile înainte de crimă, agentul i-ar fi trimis tânărului mai multe mesaje de amenințare, promițându-i o „răzbunare feroce”, iar anchetatorii analizează ipoteza unui video compromițător și legături cu traficul de droguri, scrie libertatea.ro